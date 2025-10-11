Макрон ще посети Египет за обсъждане на мирния план за Газа

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще посети Египет в понеделник, за да обсъди прилагането на мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа, след като Израел и „Хамас“ се съгласиха да преустановят бойните действия, съобщава Ройтерс, цитирайки изявление на Елисейския дворец, предава БТА.
Спирането на огъня, договорено с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, влезе в сила вчера след продължили дни наред усилени преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх. Планът на Тръмп цели да се установи трайно примирие, да се осигури освобождаването на всички останали заложници и да се възстанови пълният достъп на хуманитарна помощ до ивицата Газа.
По време на посещението си Макрон ще се срещне с регионални партньори, за да обсъди следващите стъпки по изпълнение на споразумението. В изявлението на Елисейския дворец се подчертава, че президентът ще потвърди ангажимента на Франция към постигането на решение за две държави като основа за траен мир, сигурност и възстановяване в региона.
