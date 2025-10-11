Новини
Макрон ще посети Египет за обсъждане на мирния план за Газа

11 Октомври, 2025 20:35

Президентът на Франция ще подкрепи изпълнението на примирието, договорено между Израел и „Хамас“

Макрон ще посети Египет за обсъждане на мирния план за Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще посети Египет в понеделник, за да обсъди прилагането на мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа, след като Израел и „Хамас“ се съгласиха да преустановят бойните действия, съобщава Ройтерс, цитирайки изявление на Елисейския дворец, предава БТА.

Спирането на огъня, договорено с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, влезе в сила вчера след продължили дни наред усилени преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх. Планът на Тръмп цели да се установи трайно примирие, да се осигури освобождаването на всички останали заложници и да се възстанови пълният достъп на хуманитарна помощ до ивицата Газа.

По време на посещението си Макрон ще се срещне с регионални партньори, за да обсъди следващите стъпки по изпълнение на споразумението. В изявлението на Елисейския дворец се подчертава, че президентът ще потвърди ангажимента на Франция към постигането на решение за две държави като основа за траен мир, сигурност и възстановяване в региона.


  • 5 мошЕто

    6 0 Отговор
    Макрончо се е сдухал като деда си ! По нашия край викат , че е остарял като драшанска лисица .

    20:41 11.10.2025

  • 6 Ъххх

    6 0 Отговор
    кво пък зависи от тоя. Той държавата си не може да оправи, хукнал в Египет. Кокошка.

    20:42 11.10.2025

  • 7 Пенсионер

    5 0 Отговор
    Е да го посети ...за да Го посети ..един озсд ли мУ трябва !

    20:44 11.10.2025

  • 9 Още малко и да не повярвам

    5 0 Отговор
    Че Гааза му била по важна от случващото се във Франция. Пари ще проси най вероятно от арабските шейхове и пиар си прави пред мюсюлманите в Париж

    20:44 11.10.2025

  • 10 Абе тоя нахалник

    3 0 Отговор
    За кой се мисли ????? Както се казва в билота е бита карта !!!!!!!!

    20:47 11.10.2025

  • 11 Де е жена му да му забърше

    3 0 Отговор
    Едно кроше ???

    20:48 11.10.2025

  • 12 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Не само нашите политици се излагат.....явно е зараза от КОВИДА !!!!!!

    20:49 11.10.2025

  • 13 Аз съм ваща леля

    2 0 Отговор
    Ще дойда в Египет че да не изпусна някоя далавера покрай лудницата във Франция. ... дълг от 3,4 трилиона евро имаме но ще помагаме щото сме големи помагачи а и да видя как точно диктатура се прави у вас че може да ми е полезно ....

    20:49 11.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Франция фалира а той се занимава с други държави.

    20:51 11.10.2025

  • 15 Голямо драпане за власт

    0 0 Отговор
    Както у нас !

    20:52 11.10.2025

  • 16 И колко пъти трябва да

    0 0 Отговор
    потвърждава "ангажимента" на Франция към постигането на решение за две държави като основа за траен мир, сигурност и възстановяване в региона ? 3,4...40 .... а какъв точно е "ангажимента" пак не става ясно. Да праща армия в Гааза и Западният бряг да гонят чфутите от там и да не умува ако е искрен. И още военни в Ливан също и да свалят израелските терористични дрони

    20:54 11.10.2025