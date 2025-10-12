От днес започва поетапното въвеждане на новата Системата за влизане/излизане (СВИ) на Европейския съюз, предназначена за граждани на трети страни, влизащи в Шенгенското пространство за краткосрочен престой - 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, предаде БНР.
В рамките на шестмесечен преходен период, т.е. до 9 април 2026 година, всички външни граници на ЕС ще бъдат оборудвани с технологията, която заменя досегашното физическо подпечатване на паспортите с електронни записи.
Системата ще събира и регистрира паспортни и биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци), както и датите на влизане и излизане.
При повторни пътувания ще се извършват само бързи автоматизирани проверки. Целта е по-добър контрол върху времето на престой и борба с измами и злоупотреби с документи и самоличност.
Страните-членки ще решават сами на кои пунктове първи да въведат системата, като се очаква тя да облекчи работата на граничните власти и да ускори преминаването.
Актуална информация за Системата се публикува на сайта EES - Система за влизане-излизане (EES)
Въвеждат новата Система за влизане и излизане на Европейския съюз
12 Октомври, 2025 07:02
