Започна въоръжен конфликт между Пакистан и Афганистан, има загинали ВИДЕО

Пакистан е превзел 19 афганистански гранични пункта след сблъсъци между военни от двете страни, съобщи Geo TV, позовавайки се на източници от службите за сигурност.
„Пакистан е превзел 19 афганистански гранични пункта по границата“, се казва в съобщението.
Според него, Афганистан е използвал тези гранични пунктове за атаки срещу съседната държава.
В събота афганистанското Министерство на отбраната обяви успешна „операция за отмъщение“ срещу Пакистан.
Според съобщения в медиите, в четвъртък пакистански дрон е атакувал брониран SUV в Кабул, превозващ лидера на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд и евентуалните му наследници. Освен това, пакистанските военновъздушни сили са извършили въздушен удар по провинция Пактика в източен Афганистан в петък вечерта.
Талибаните съобщиха, че са атакували съоръжения, използвани за изстрелване на дронове в страната и нарушаване на нейното въздушно пространство, както и периодично за нападения срещу цивилни.
Твърди се също, че някои съоръжения, свързани с групировката „Ислямска държава“* в Пакистан, също са били цел на ударите.
Според канала Tolo News, 12 пакистански войници са били убити в сблъсъците, а най-малко двама са ранени. Петима войници са се предали на талибаните в района на провинция Кандахар.
Изтребители Super Tucano на афганистанските военновъздушни сили са извършили въздушен удар по град Лахор. Според очевидци, в някои райони на източната част на града са били чувани непрекъснати експлозии, а на няколко места са избухнали пожари. Кабул разкритикува атаките на своя територия, наричайки ги "нашествие и нарушение на суверенитета".
Ами печати и ти бе смотльо.
Не може ве.... в свободните държави печатницата е държавна. С малки изключения като Англия и САЩ, пропаднали държави от 4тия свят с еврейски режим
Сирийците изгониха рашковците само с камъни.И с помоща на 50 Томахоук.
9 Да се избиват
Колкото повече и по-скоро, толкова по-добре.
300 хилядна сирийска армия се предаде без бой
