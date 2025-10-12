Хамас няма да участва в срещата в Шарм ел-Шейх за мира в ивицата Газа, Гутериш отива, Нетаняху не казва

Палестинското движение Хамас няма да участва в „Срещата на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх, посветена на подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.
„Що се отнася до официалното подписване, ние няма да присъстваме“, каза пред AFP членът на политбюро на Хамас Хусан Бадран.
Той подчерта, че движението е действало „чрез посредници от Катар и Египет“ при разрешаването на конфликта.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху все още не е коментирал участието си в срещата на върха.
„Генералният секретар ще пътува до Египет, за да участва в Срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх в понеделник“, се казва в изявление, публикувано от пресслужбата на административния ръководител на ООН.
На 6 октомври израелските и делегациите на Хамас възобновиха непреките преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. На 9 октомври Израел и радикалите подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план, представен преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила в 12:00 ч. българско време на 10 октомври. „Среща на върха за мир“ е насрочена за 13 октомври в Шарм ел-Шейх, за да се отбележи споразумението.
1 Ний ша Ва упрайм
09:16 12.10.2025
2 Дик диверсанта
Московското време ви издава, че материаля не е от Египет.
09:24 12.10.2025
3 Zахарова
09:27 12.10.2025
4 Боруна Лом
Коментиран от #5
09:34 12.10.2025
5 Мунчо
До коментар #4 от "Боруна Лом":Абе все си мисля, че след като освободят заложниците с Хамас е приключено.....ще ги дебнат и ще ги приключват един по един или отново ще ги бомбят където сварят....а и така трябва да бъде, защото шепа терористи не могат да бъдат причина за бедствието на милиони палестинци, които страдат от действията на Хамас..
Коментиран от #6
10:11 12.10.2025
6 Боруна Лом
До коментар #5 от "Мунчо":АБЕ БРАТЧЕТО МИ,ДА НЕ СИ СЛУЖИТЕЛ НА ЖЪЛТОЗВЕЗДИТЕ? ИЗРАЕЛ Е ВИНОВЕН!
10:19 12.10.2025
7 Архимандрисандрит Бибиян
10:23 12.10.2025
8 Kaлпазанин
10:34 12.10.2025
9 Българин
Коментиран от #10, #11, #12
10:39 12.10.2025
12 Улав
До коментар #9 от "Българин":Не те слуша главата....
11:09 12.10.2025