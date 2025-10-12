Хамас няма да участва в срещата в Шарм ел-Шейх за мира в ивицата Газа, Гутериш отива, Нетаняху не казва

Палестинското движение Хамас няма да участва в „Срещата на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх, посветена на подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

„Що се отнася до официалното подписване, ние няма да присъстваме“, каза пред AFP членът на политбюро на Хамас Хусан Бадран.

Той подчерта, че движението е действало „чрез посредници от Катар и Египет“ при разрешаването на конфликта.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху все още не е коментирал участието си в срещата на върха.

„Генералният секретар ще пътува до Египет, за да участва в Срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх в понеделник“, се казва в изявление, публикувано от пресслужбата на административния ръководител на ООН.

На 6 октомври израелските и делегациите на Хамас възобновиха непреките преговори за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. На 9 октомври Израел и радикалите подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план, представен преди това от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила в 12:00 ч. българско време на 10 октомври. „Среща на върха за мир“ е насрочена за 13 октомври в Шарм ел-Шейх, за да се отбележи споразумението.