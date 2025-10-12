Уиткоф и зетят на Тръмп посетиха ивицата Газа, инспектираха спазването на споразумението от страна на Тел Авив ВИДЕО

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф обяви, че той и адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, са посетили ивицата Газа на 11 октомври, за да проверят спазването на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Израел.
„Адмирал Купър, зетят на президента на САЩ] Джаред Кушнер и аз посетихме ивицата Газа, за да проверим спазването на споразумението Фаза I от страна на Израел. Предоставиха ни подробни доклади за сигурността, хуманитарната помощ и предотвратяването на конфликти“, пише Уиткоф в X. Той изрази увереност, че „мирът е постижим“.
Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че основната цел на Израел след завръщането на заложниците, държани от Хамас, е унищожаването на тунелите на терористите в ивицата Газа.
„Основната цел на Израел след завръщането на заложниците ще бъде унищожаването на всички тунели на терористите на Хамас в ивицата Газа, както директно от Армията на отбраната на Израел, така и чрез международен механизъм, който ще бъде създаден под ръководството и контрола на САЩ“, пише Кац в X.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не съм журналист
Коментиран от #5
09:55 12.10.2025
2 Сатана Z
09:55 12.10.2025
3 Петър
Коментиран от #9, #10, #11
10:02 12.10.2025
4 политически коректен
10:03 12.10.2025
5 Петър
До коментар #1 от "Не съм журналист":Под на Египет обаче. Който не иска да я контролира.
10:06 12.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лумпен
Лижете им на е. Те задните части!
10:23 12.10.2025
8 демократция
10:59 12.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Перо
11:08 12.10.2025
13 ЛУНОХОД
11:22 12.10.2025