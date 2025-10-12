Новини
Свят »
Израел »
Уиткоф и зетят на Тръмп посетиха ивицата Газа, инспектираха спазването на споразумението от страна на Тел Авив ВИДЕО

Уиткоф и зетят на Тръмп посетиха ивицата Газа, инспектираха спазването на споразумението от страна на Тел Авив ВИДЕО

12 Октомври, 2025 09:41, обновена 12 Октомври, 2025 10:25 1 485 13

  • израел-
  • министър-
  • кац-
  • тунели-
  • хамас-
  • газа

Израел ще унищожава тунелите на Хамас в Газа с помощта на САЩ

Уиткоф и зетят на Тръмп посетиха ивицата Газа, инспектираха спазването на споразумението от страна на Тел Авив ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф обяви, че той и адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, са посетили ивицата Газа на 11 октомври, за да проверят спазването на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Израел.

„Адмирал Купър, зетят на президента на САЩ] Джаред Кушнер и аз посетихме ивицата Газа, за да проверим спазването на споразумението Фаза I от страна на Израел. Предоставиха ни подробни доклади за сигурността, хуманитарната помощ и предотвратяването на конфликти“, пише Уиткоф в X. Той изрази увереност, че „мирът е постижим“.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че основната цел на Израел след завръщането на заложниците, държани от Хамас, е унищожаването на тунелите на терористите в ивицата Газа.

„Основната цел на Израел след завръщането на заложниците ще бъде унищожаването на всички тунели на терористите на Хамас в ивицата Газа, както директно от Армията на отбраната на Израел, така и чрез международен механизъм, който ще бъде създаден под ръководството и контрола на САЩ“, пише Кац в X.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм журналист

    16 1 Отговор
    Газа, и пак Газа, напишете истината! Напишете Палестинската територия Газа, определена от Общото събрание на ООН през 1949г. И тогава уточнявайте кой ще ходи там, какво ще разрушава и кой терорист ще "елиминира" демократично-поетична дума за "убива".

    Коментиран от #5

    09:55 12.10.2025

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Сега Ганев може да обясни общото между Б.Р.Ц.К. на Раковски и ХАМАС на Ахмед Ясин?

    09:55 12.10.2025

  • 3 Петър

    4 4 Отговор
    Погледнете само колко храмове на различни религии има при евреите, и колко църкви има в Газа, и ще разберете кой какъв е

    Коментиран от #9, #10, #11

    10:02 12.10.2025

  • 4 политически коректен

    9 0 Отговор
    сигурно велика америка ще използва от онея противобункерни бомби, дето ги показа в Иран, за да унищожи тунелите на лошите терористи. Все пак то вече няма какво да се пази.

    10:03 12.10.2025

  • 5 Петър

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не съм журналист":

    Под на Египет обаче. Който не иска да я контролира.

    10:06 12.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лумпен

    4 0 Отговор
    Цензурата браво !
    Лижете им на е. Те задните части!

    10:23 12.10.2025

  • 8 демократция

    2 0 Отговор
    Абе кво праи шурето на Тръмп бе?

    10:59 12.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Зет му на Тръмп е еврейн и той ще проверява и контролира изпълнението на договора от Тел Авив!

    11:08 12.10.2025

  • 13 ЛУНОХОД

    1 0 Отговор
    Газа-ри, копейки привърженици на ким чен ун и мадуро от всички страни се обединявайте и на луната там ви чака Кобзон на неговият юбелеен концерт ,озаглавен ДОБРЕ ДОШЛИ В АДА

    11:22 12.10.2025