Уиткоф и зетят на Тръмп посетиха ивицата Газа, инспектираха спазването на споразумението от страна на Тел Авив ВИДЕО

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф обяви, че той и адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, са посетили ивицата Газа на 11 октомври, за да проверят спазването на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Израел.

„Адмирал Купър, зетят на президента на САЩ] Джаред Кушнер и аз посетихме ивицата Газа, за да проверим спазването на споразумението Фаза I от страна на Израел. Предоставиха ни подробни доклади за сигурността, хуманитарната помощ и предотвратяването на конфликти“, пише Уиткоф в X. Той изрази увереност, че „мирът е постижим“.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че основната цел на Израел след завръщането на заложниците, държани от Хамас, е унищожаването на тунелите на терористите в ивицата Газа.

„Основната цел на Израел след завръщането на заложниците ще бъде унищожаването на всички тунели на терористите на Хамас в ивицата Газа, както директно от Армията на отбраната на Израел, така и чрез международен механизъм, който ще бъде създаден под ръководството и контрола на САЩ“, пише Кац в X.