Гърция и Кипър ще участват в утрешната срещата на върха за Газа

Гърция и Кипър са сред страните, които са поканени да участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре в египетския курорт Шарм ел Шейх.
Новината потвърди гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, който днес написа в седмичната си обзорна публикация в социалните мрежи, цитирана от АНА-МПА: „Утре ще бъда в Шарм ел Шейх, Египет, за подписването на споразумението (за Газа). Гърция е една от европейските страни, които ще са там, заедно с Кипър, пише БТА. Присъствието ни е още един отговор на онези, които искат да видят Гърция изолирана и нещастна“.
Както съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, в Египет Мицотакис ще бъде придружаван от гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис. Поради това Герапетритис е отложил планираната си за утре среща с германския си колега Йохан Вадефул.
Според американския новинарски сайт "Аксиос" Държавният департамент на САЩ е разширил списъка на първоначално поканените страни, като освен Гърция и Кипър към него са добавени Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Салвадор, Бахрейн, Кувейт и Канада.
Сайтът цитира и неназован източник, според когото покана е била отправена и към Иран.
В срещата в Шарм ел Шейх ще участват още САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също ще участва в мирната среща на върха в Египет.
1 Ами така си е
14:48 12.10.2025
2 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
14:50 12.10.2025
3 И Бойчо и той щял
14:54 12.10.2025