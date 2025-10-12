Новини
Гърция и Кипър ще участват в утрешната срещата на върха за Газа

12 Октомври, 2025 14:25 424 3

  • ивицата газа-
  • египет-
  • среща на върха

Тя ще се проведе в египетския курорт Шарм ел Шейх

Гърция и Кипър ще участват в утрешната срещата на върха за Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция и Кипър са сред страните, които са поканени да участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Новината потвърди гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, който днес написа в седмичната си обзорна публикация в социалните мрежи, цитирана от АНА-МПА: „Утре ще бъда в Шарм ел Шейх, Египет, за подписването на споразумението (за Газа). Гърция е една от европейските страни, които ще са там, заедно с Кипър, пише БТА. Присъствието ни е още един отговор на онези, които искат да видят Гърция изолирана и нещастна“.

Както съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, в Египет Мицотакис ще бъде придружаван от гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис. Поради това Герапетритис е отложил планираната си за утре среща с германския си колега Йохан Вадефул.

Според американския новинарски сайт "Аксиос" Държавният департамент на САЩ е разширил списъка на първоначално поканените страни, като освен Гърция и Кипър към него са добавени Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Салвадор, Бахрейн, Кувейт и Канада.

Сайтът цитира и неназован източник, според когото покана е била отправена и към Иран.

В срещата в Шарм ел Шейх ще участват още САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също ще участва в мирната среща на върха в Египет.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами така си е

    1 0 Отговор
    Гърция не трябва да изолирана и нещастна. А неадекватното премиерче дЖилезку няма ли да участва в утрешната срещата на върха за Гааза а? България трябва ли да е изолирана и нещастна ?

    14:48 12.10.2025

  • 2 Колко неадекватен трябва да си верно

    1 0 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    14:50 12.10.2025

  • 3 И Бойчо и той щял

    1 0 Отговор
    да ходи в Шарм ел Шейх, щото сметки чух че имал там у една банка на близо и да видил дали хакери не са го хакнали. У Ливан ....

    14:54 12.10.2025

