Гърция и Кипър ще участват в утрешната срещата на върха за Газа

Гърция и Кипър са сред страните, които са поканени да участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Новината потвърди гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, който днес написа в седмичната си обзорна публикация в социалните мрежи, цитирана от АНА-МПА: „Утре ще бъда в Шарм ел Шейх, Египет, за подписването на споразумението (за Газа). Гърция е една от европейските страни, които ще са там, заедно с Кипър, пише БТА. Присъствието ни е още един отговор на онези, които искат да видят Гърция изолирана и нещастна“.

Както съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, в Египет Мицотакис ще бъде придружаван от гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис. Поради това Герапетритис е отложил планираната си за утре среща с германския си колега Йохан Вадефул.

Според американския новинарски сайт "Аксиос" Държавният департамент на САЩ е разширил списъка на първоначално поканените страни, като освен Гърция и Кипър към него са добавени Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Салвадор, Бахрейн, Кувейт и Канада.

Сайтът цитира и неназован източник, според когото покана е била отправена и към Иран.

В срещата в Шарм ел Шейх ще участват още САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също ще участва в мирната среща на върха в Египет.