Новини
Свят »
Израел »
Израел няма да участва в срещата на върха за мир в Египет

Израел няма да участва в срещата на върха за мир в Египет

12 Октомври, 2025 16:56, обновена 12 Октомври, 2025 17:15 877 25

  • израел-
  • египет-
  • разговори-
  • мир-
  • преговори

Бедросян: Нито един израелски представител няма да присъства

Израел няма да участва в срещата на върха за мир в Египет - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители на Израел няма да участват в „мирната среща на върха“, свикана в египетския град Шарм ел-Шейх по повод сключването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Говорителят на израелското правителство Шош Бедросян заяви това пред чуждестранни журналисти.

„Нито един израелски представител няма да участва в срещата на върха“, каза тя.

По-рано американският портал Axios съобщи , че се очаква на предстоящата среща на върха в Шарм ел-Шейх да присъстват лидерите или външните министри на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.

От своя страна телевизионният канал Al-Araby Al-Jadeed съобщи, позовавайки се на източник, че ръководството на Палестинската национална администрация не е било поканено на срещата на върха.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Израел се готви да участва в Евровизия след като избиха стотици хиляди палестинци ще трябва да се повеселят.

    Коментиран от #14, #17

    17:00 12.10.2025

  • 2 име

    6 3 Отговор
    Ционистите ще убият оцелелите заложници, защото са свидетели на уцийствата, извършени от тях спрямо израелски граждани на 7.10.23г.

    17:02 12.10.2025

  • 3 Да натискат Москва

    3 11 Отговор
    Време е Руският народ да заживее достойно
    Трябва Израел да Освободи Русия
    От пипалата на Диктатурата и столетията нищета

    Коментиран от #23

    17:02 12.10.2025

  • 4 Вовата съм

    12 3 Отговор
    Тотална шизофрения тресе "демократичния запад"! На срещата за мир ще присъстват една камара световни палячовци, но няма да присъстват представители на кого?.... ами на двете страни, които щели да подписват мира - Израел и Хамас.... Утре свиквам среща за мир в Украина. Путин и Зеленски няма да присъстват ама какво толкова, ще дойдат Лукашенко и на Монголия министъра на околната среда - достатъчно е

    Коментиран от #9, #25

    17:02 12.10.2025

  • 5 мошЕто

    2 2 Отговор
    Без Израел има ли смисъл от тази среща ?

    17:04 12.10.2025

  • 6 Старият ПръдналБункер

    2 9 Отговор
    Една бомбандировка над Москва по американски ще подейства Отрезвително и много добре на Страхливият Бункерен Плъх

    Коментиран от #8, #15

    17:04 12.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оли - го .....,

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Старият ПръдналБункер":

    И на теб един зад врата може да ти намести гънката овреме !

    17:07 12.10.2025

  • 9 Ъхъ

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вовата съм":

    Готов съм, идвам!😂🍻 Ще обсъдим и ще приемем резолюция.

    17:14 12.10.2025

  • 10 Капитулиралата държава

    4 4 Отговор
    Не е задължително да присъства. И в ООН не трябваше Натаняху да бъде допускан

    17:14 12.10.2025

  • 11 И как така

    7 4 Отговор
    Израелски представители няма да участват в подписването на споразумението ? Това е доказателство че държава Израел НЯМА

    17:16 12.10.2025

  • 12 Няма значение

    3 3 Отговор
    Да определят там границите на Палестина и да поставят Израел под ембарго и да ловят звяра Натаняху и другите по малки зверчета и да ги пращат в МНС за дране

    17:20 12.10.2025

  • 13 краят на песента

    2 2 Отговор
    Евреите,никога няма да напуснат завладените чужди земи.Цялата им история е свързана с усвояване на чуждото и с блъф.За това, Фердинанд Испански и Изабела ги прогониха от земите си.Спомнете си Венецианският търговец,

    17:21 12.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 таргет

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Старият ПръдналБункер":

    Сорос, още ли плаща на душевно болни,зер други не може да цани,

    17:25 12.10.2025

  • 16 Вижте хора

    3 0 Отговор
    Какво пише на сайта на американските евреи в САЩ и Канада и се замислете!

    17:25 12.10.2025

  • 17 Улав

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не те слуша главата

    17:27 12.10.2025

  • 18 американските евреи в САЩ и Канада

    3 1 Отговор
    Искат Натаняху моментално да бъде предаден на МНС !

    17:30 12.10.2025

  • 19 Същото ще се случи

    2 0 Отговор
    И със Зеленски скоро ...

    17:31 12.10.2025

  • 20 Пътят на Натаняху

    1 1 Отговор
    СВЪРШИ ! Всяко произнасяне на името му предизвиква бурни освирквания на площадите в Израел. Вероятно ще го предадат скоро на МНС ако не избяга някъде...

    17:35 12.10.2025

  • 21 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    0 1 Отговор
    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Съм сядам с дупе на дилдо!

    17:36 12.10.2025

  • 22 Нещо което няма

    2 1 Отговор
    Да прочетете във българските медии но предизвика огромен скандал в САЩ. Мосад са пряко замесени в случая

    17:43 12.10.2025

  • 23 Шаломов

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да натискат Москва":

    не може вееее, диктатор съм

    17:45 12.10.2025

  • 24 Съд за цялата престъпна

    3 0 Отговор
    Хунта на Натаняху ! До последният в Кнестата на Израел от мнозинството му. На цялото ръководство.

    17:52 12.10.2025

  • 25 СВЕТОВЕН МАЩАБ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вовата съм":

    ПЕРАТ МНОГО ЕДРИ ПАРИ

    18:13 12.10.2025