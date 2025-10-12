Израел няма да участва в срещата на върха за мир в Египет

Представители на Израел няма да участват в „мирната среща на върха“, свикана в египетския град Шарм ел-Шейх по повод сключването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Говорителят на израелското правителство Шош Бедросян заяви това пред чуждестранни журналисти.
„Нито един израелски представител няма да участва в срещата на върха“, каза тя.
По-рано американският портал Axios съобщи , че се очаква на предстоящата среща на върха в Шарм ел-Шейх да присъстват лидерите или външните министри на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.
От своя страна телевизионният канал Al-Araby Al-Jadeed съобщи, позовавайки се на източник, че ръководството на Палестинската национална администрация не е било поканено на срещата на върха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #14, #17
17:00 12.10.2025
2 име
17:02 12.10.2025
3 Да натискат Москва
Трябва Израел да Освободи Русия
От пипалата на Диктатурата и столетията нищета
Коментиран от #23
17:02 12.10.2025
4 Вовата съм
Коментиран от #9, #25
17:02 12.10.2025
5 мошЕто
17:04 12.10.2025
6 Старият ПръдналБункер
Коментиран от #8, #15
17:04 12.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оли - го .....,
До коментар #6 от "Старият ПръдналБункер":И на теб един зад врата може да ти намести гънката овреме !
17:07 12.10.2025
9 Ъхъ
До коментар #4 от "Вовата съм":Готов съм, идвам!😂🍻 Ще обсъдим и ще приемем резолюция.
17:14 12.10.2025
10 Капитулиралата държава
17:14 12.10.2025
11 И как така
17:16 12.10.2025
12 Няма значение
17:20 12.10.2025
13 краят на песента
17:21 12.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 таргет
До коментар #6 от "Старият ПръдналБункер":Сорос, още ли плаща на душевно болни,зер други не може да цани,
17:25 12.10.2025
16 Вижте хора
17:25 12.10.2025
17 Улав
До коментар #1 от "Сатана Z":Не те слуша главата
17:27 12.10.2025
18 американските евреи в САЩ и Канада
17:30 12.10.2025
19 Същото ще се случи
17:31 12.10.2025
20 Пътят на Натаняху
17:35 12.10.2025
21 Гей-Варна 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
3. Съм сядам с дупе на дилдо!
17:36 12.10.2025
22 Нещо което няма
17:43 12.10.2025
23 Шаломов
До коментар #3 от "Да натискат Москва":не може вееее, диктатор съм
17:45 12.10.2025
24 Съд за цялата престъпна
17:52 12.10.2025
25 СВЕТОВЕН МАЩАБ
До коментар #4 от "Вовата съм":ПЕРАТ МНОГО ЕДРИ ПАРИ
18:13 12.10.2025