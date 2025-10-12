Израел няма да участва в срещата на върха за мир в Египет

Представители на Израел няма да участват в „мирната среща на върха“, свикана в египетския град Шарм ел-Шейх по повод сключването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Говорителят на израелското правителство Шош Бедросян заяви това пред чуждестранни журналисти.

„Нито един израелски представител няма да участва в срещата на върха“, каза тя.

По-рано американският портал Axios съобщи , че се очаква на предстоящата среща на върха в Шарм ел-Шейх да присъстват лидерите или външните министри на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия.

От своя страна телевизионният канал Al-Araby Al-Jadeed съобщи, позовавайки се на източник, че ръководството на Палестинската национална администрация не е било поканено на срещата на върха.