Жертвите на наводненията в Мексико станаха 44 ВИДЕО

Най-малко 44 са загиналите при при проливните дъждове, които от няколко дни се изливат над Мексико, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тропическите бури "Присила" и "Реймънд" предизвикаха свлачища и наводнения в пет мексикански щата.

Според официална информация на правителството 18 души са загинали в щата Веракрус, 16 в Идалго, 9 в Пуебла и един в Керетаро.

Президентката Клаудия Шейнбаум координира националния план за оказване на помощ на 139 градове, засегнати от водната стихия.

Мексиканската армия публикува снимки, на които се вижда военнослужещи, които евакуират хора със спасителни лодки, наводнени къщи и спасители, проправящи си път по наводнени улици, по които водата стига до кръста на спасителите.

"Продължаваме да следим внимателно извънредната ситуация във Веракрус, Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси, в координация с губернатора и губернаторите, както и с различни федерални власти. Националният комитет за извънредни ситуации е в постоянен режим на работа", написа Шейнбаум в социалната мрежа "Екс".