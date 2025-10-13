Новини
Свят »
Мексико »
Жертвите на наводненията в Мексико станаха 44 ВИДЕО

13 Октомври, 2025 05:39, обновена 13 Октомври, 2025 05:49 419 1

  • мексико-
  • наводнения-
  • загинали

Тропическите бури "Присила" и "Реймънд" предизвикаха свлачища и наводнения в пет щата

Жертвите на наводненията в Мексико станаха 44 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-малко 44 са загиналите при при проливните дъждове, които от няколко дни се изливат над Мексико, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тропическите бури "Присила" и "Реймънд" предизвикаха свлачища и наводнения в пет мексикански щата.

Според официална информация на правителството 18 души са загинали в щата Веракрус, 16 в Идалго, 9 в Пуебла и един в Керетаро.

Президентката Клаудия Шейнбаум координира националния план за оказване на помощ на 139 градове, засегнати от водната стихия.

Мексиканската армия публикува снимки, на които се вижда военнослужещи, които евакуират хора със спасителни лодки, наводнени къщи и спасители, проправящи си път по наводнени улици, по които водата стига до кръста на спасителите.

"Продължаваме да следим внимателно извънредната ситуация във Веракрус, Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси, в координация с губернатора и губернаторите, както и с различни федерални власти. Националният комитет за извънредни ситуации е в постоянен режим на работа", написа Шейнбаум в социалната мрежа "Екс".


Мексико
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор
    Замечательная снимка.....
    Скоро и в Москва га Томахавките сринат дамбите по Масква река. Ждем 👍

    05:58 13.10.2025

