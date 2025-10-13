Израел отличава Доналд Тръмп с най-високото си гражданско отличие

Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната - медала на израелския президент, в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа. Това съобщи „Франс прес“, позовавайки се на официално изявление, предава БТА.

Очаква се Тръмп да пристигне в Тел Авив тази сутрин и да произнесе реч в Кнесета, израелския парламент, в Йерусалим. Посещението му съвпада с очакваното завръщане на всички живи заложници, които все още се държат в Газа, в рамките на примирието между Израел и „Хамас“, подкрепено от самия него.

Херцог възнамерява да информира Тръмп „за решението си да му връчи медала на израелския президент в знак на признание за усилията му да върне заложниците у дома“, се посочва в съобщение на президентството. В него се уточнява, че отличието ще бъде връчено на Тръмп „в следващите месеци, на дата и място, които предстои да бъдат определени“.

„Благодарение на неуморните си усилия президентът Тръмп не само помогна да върнем нашите близки у дома, но и положи основите на нова ера в Близкия изток, основана на сигурност, сътрудничество и истинска надежда за мирно бъдеще“, подчертава Херцог.

Израелският президент също така отчита заслугите на Тръмп за „неговата непоколебима подкрепа за държавата Израел“, включително американските бомбардировки на ключови центрове на иранската ядрена програма през юни и подкрепата му за Авраамовите споразумения, които позволиха нормализиране на отношенията между Израел и три арабски държави - Бахрейн, Обединените арабски емирства и Мароко.

Медалът на израелския президент се присъжда на личности или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството със своя талант или заслуги.

Барак Обама стана първият действащ американски президент, който получи наградата. Тя му беше връчена през 2013 г. от тогавашния израелски президент Шимон Перес за „уникалния и значителен принос за укрепването на държавата Израел и сигурността на нейните жители“.