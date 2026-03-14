Томислав Дончев, ГЕРБ: 60% от българите не вярват на машините, а 40% на хартията

14 Март, 2026 20:24, обновена 14 Март, 2026 19:28

Политиците трябва да спорят за идеи, а не за изборни технологии, заяви зам.-председателят на ГЕРБ

Снимка: БНТ
Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев коментира в студиото на "Говори сега" политическите спорове около изборите, външната политика и икономическите предизвикателства пред страната. Според него българската политика е прекалено фокусирана върху изборната технология вместо върху идеи и програми.

"Аз съм от старата школа. Там се предполага един политик, особено преди изборите, да обяснява какви са му целите, какви намерения има, каква е програмата и какво е в състояние да направи. Самоопределението на база на това кого не харесваш е много опасна политическа технология", каза той.

По повод опасенията около машинния вот Дончев заяви, че политическият спор е довел до недоверие към всички начини на гласуване:

"Ние се докарахме до ситуация, където 60% от българите не вярват на машините, а 40% не вярват на хартията. Пак да повторя – политиците трябва да спорят за идеи, трябва да спорят за намерения и за това кой предлага по-добра визия за България."

Томислав Дончев защити решението България да участва в международния формат, въпреки критиките за цената:

"Още един форум, още един формат, където могат да се обменят виждания, да се обменя информация и да се търси съгласие. Ако някъде става нещо, ние трябва да участваме. Естествено, че стоейки вътре и бидейки част от процесите, ще можем да направим много по-адекватна преценка."

Според него конфликтът в Близкия изток неизбежно ще има икономически ефект върху Европа и България:

"Аз по принцип не подкрепям войни. Войната е факт и със сигурност ще има неблагоприятни икономически последици за Европа и в частност за България, най-малкото заради повишените цени на енергоносителите."

Той подчерта, че мерките за защита на хората трябва да бъдат насочени към най-уязвимите групи:

"Една адекватна мярка трябва да е таргетирана. Стар проблем е, че когато вземаме мерки, ние даваме на всички, включително и на хората, които могат да си позволят по-високите цени. Мерките трябва да са фокусирани върху социално уязвимите."

Дончев коментира и трудностите при коалиционното управление:

"Коалиционната култура е висш политически пилотаж. Да си измъкнеш от едно съвместно управление без щети е трудна работа. И ние понасяме щети, но понеже сме по-големи, не се усещат толкова."

Той отказа да коментира евентуално партньорство с новата политическа формация около президента Румен Радев (2017 – 2026 г.):

"Не мога да отговоря на този въпрос, защото не знам нищо за партията на господин Радев – нито кандидати, нито програмни намерения. За да бъда коректен, не е редно да я коментирам."

Според Томислав Дончев, България трябва внимателно да използва ресурсите си и да води балансирана политика при прехода към зелена енергия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 човекът

    19 0 Отговор
    прахосал 2р5 милиардалв. за електронно правителство има думатада се изоака...

    Коментиран от #23

    19:31 14.03.2026

  • 2 Яяяяяяя

    20 0 Отговор
    Не вярваме на вас

    19:31 14.03.2026

  • 3 ха ха

    15 1 Отговор
    а 100% не вярват на политиците

    19:32 14.03.2026

  • 4 А пък на

    16 0 Отговор
    Герб не вярват много повече .

    19:35 14.03.2026

  • 5 Боби

    15 0 Отговор
    Със зъби и нокти ще се борите за хартията, че иначе няма как да купувате, байнооо, байно...

    19:35 14.03.2026

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Циганете и турците не са българи.

    19:35 14.03.2026

  • 7 А СЪС СИГУРНОСТ

    13 0 Отговор
    99% НЕ ВЯРВАН НА ТЕБ И 89% НЕ ВЯРВАТ ВЪВ ГЕРБ. НО ВИЕ СИ КУПУВАТЕ ГЛАСОВЕ МЕНКАТЕ ЧУВАЛЧЕТА И СЕ ДУЕТЕ.

    19:35 14.03.2026

  • 8 Гост

    18 0 Отговор
    Герб е партията, която унищожи България! Няма да бъде забравено и няма да бъде простено!😌

    19:36 14.03.2026

  • 9 А на теб ,

    13 0 Отговор
    началника ти пожарникар и на криминалната ви шайка , точно НИКОЙ !

    19:37 14.03.2026

  • 10 ЗРИТЕЛ

    11 0 Отговор
    100% хората не вярват на политиците...

    19:38 14.03.2026

  • 11 Анонимен

    8 0 Отговор
    Томислав Дончев, ГЕРБ: 60% от българите не вярват на машините, а 40% на хартията.
    Това означава, че ако като съберем, 60% от българите не вярват на машините, а 40% на хартията се получава 100% от българите не вярват на изборите! Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да са разрешени - Бай Тошо!

    19:39 14.03.2026

  • 12 толупа

    8 0 Отговор
    "Фирософа" си е "философ", смешен, крадлив и винаги с наведен гръб.

    19:39 14.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Епстийн е готов да посрещне елита на България

    19:39 14.03.2026

  • 14 Дориана

    11 0 Отговор
    Това изобщо не е вярно. Типично за ГЕРБ/ СДС е да лъжат и манипулират, само че вече народа ги познава добре и изобщо не им вярва на лъжите. По- голямата част от обществото гласуват точно с машини , защото имат доверие на машините, а не на хартиените бюлетини, които подкупените от Борисов и Пеевски членове на секционни комисии драскат по хартиените бюлетини на опонентите или ги изхвърлят в коша. По този начин ги правят Недействителни за да могат Борисов и Пеевски да вкарат свои депутати през задния вход на парламента . И това се доказа на миналите избори. Времето им на лъжи, кражби и манипулации свърши.

    19:40 14.03.2026

  • 15 Никой

    10 0 Отговор
    Всички телета които гласуват за вас отлично знаят , че крадете , но с перверзно удоволствие знаят че не крадат само от тях . Само идиот не би си помислил ,че стоите във властта само да си опазите корумпираните кожи . Вие сте проказата на телешкия народ .

    19:41 14.03.2026

  • 16 Жоро

    1 6 Отговор
    Има ли компютър винаги може да има измама, точка. Не че при хартията не са лъгали но може да се следи стриктно.

    19:43 14.03.2026

  • 17 Тома

    6 1 Отговор
    Много грозен този бе.Давайте го без снимка

    Коментиран от #33

    19:44 14.03.2026

  • 18 Дориана

    6 0 Отговор
    България се слави като най- корумпираната мафиотска завладяна държава със зависими МВР и Прокуратура. Борисов и Пеевски губят завладяната държава. Много са притеснени, че започва разграждането на завладените от тях институции. Дори включиха ИТН да изпълняват ролята на бухалка срещу новото правителство.

    19:44 14.03.2026

  • 19 Всички сте нелегитимни

    3 0 Отговор
    А колко процента не вярват изобщо в честността на изборите? Ако съдим по негласуващите са около 80%. Защото едни и същи 20% от хората гласуват всеки път, тука влизат и купените гласове. Около 10-15% са мъртвите души. Това са починалите отдавна хора, но все още изпълняващи съвестно гражданския си дълг. Това прави всички правителства от Кобурга насам, нелегитимни. Защото за Кобурга бая бунаци излезнаха да гласуват. После хората видяха, че наистина ги правят на бунаци и спряха да гласуват. И повече от 20 години, не мож докарате 20% реално гласували. Какво ще рече, че правителствата са нелегитимни, ще попитате? Какво значение има? Ами много просто, 80% от хората масово не вярват на нищо в тази държава и накрая ходят да си се вапцат срещу кромида само политиците и държавните структури. Така и на война само те ще отидат накрая

    19:45 14.03.2026

  • 20 Леля Дрол

    4 0 Отговор
    А 100% от българите не вярват на политиците!

    19:45 14.03.2026

  • 21 A пък

    5 0 Отговор
    90% от българите не вярват на Гербиджа, Томиславе. А останалите 10% също не вярват, но цоцат от хранилката, която другите 90% от държавата плащат.

    19:45 14.03.2026

  • 22 Анонимен

    0 1 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигaнcки рeд.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмoзъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени юдeйcки комуниcти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български килoтите свaляха.

    19:45 14.03.2026

  • 23 SDEЧЕВ

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "човекът":

    Електронното правителство Работи перфектно и спестява хиляди човеко часове. Шарлатаните камък върху камъка не са сложили

    Коментиран от #35

    19:45 14.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ Я КАЖИ
    ЗАЩО БАЩАТА И МАЙКАТА НА ДЕПУТАТА ОТ ГЕРБ
    ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ОТ ХАСКОВО ( В КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ НА НС)
    .....
    ВЕЛИЧКО МИНЕВ ИМА 6 КАЗИНА СЪС НАРКОДИЛЪРА ЗЛАТКО БАРТЕТАТА ( С НЕГОВИЯ СИН) :) И ОТДЕЛНО
    ФИРМИ С КУМА НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ , ДЕПУТАТ ОТ ГЕРБ ХАСКОВО

    Коментиран от #29

    19:46 14.03.2026

  • 25 Дориана

    4 0 Отговор
    Едноличното управление на Борисов отдавна приключи. Вече е зависим тотално от Пеевски. Колкото по- рано види реалността, а тя е че вече обществото не го харесва , защото нанася вреди толкова по- добре за България.

    19:46 14.03.2026

  • 26 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Перохански чумави свине.Белене за вас без народен съд

    Коментиран от #28

    19:48 14.03.2026

  • 27 Дедо

    2 0 Отговор
    И тоя катошефа си Тиквата остаря в политиката. От 2009г. е в политиката ,а може би и от 2006г. Смятайте 20 години му му гледаме мутрата , остаря пред очите ни тоя келеш.

    19:49 14.03.2026

  • 28 женя

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "И Киев е Руски":

    Къш ве

    Коментиран от #32

    19:49 14.03.2026

  • 29 Дориана

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Точно за това трябва да бъдат финансово и политически унищожени тези хора. На Делян Добрев му е заложено и резултата вече е налице и се вижда.

    19:50 14.03.2026

  • 30 Хм Хм

    4 0 Отговор
    Хайдее! Идват избори и сега ще се изредят всички мошеници от ГЕРБ И ДПС да ни убеждават, че машините са манипулирани. При положение, че са само принтери и човек вижда С ОЧИ за кого е гласувал. Обаче електронната бюлетина не може да бъде анулирана за разлика от хартията.
    Вторичният ефект е насаждане на съмнения и съответно нисък процент избирателна активност. Но това засяга само неграмотната и нискоинтелигентната част от населението.
    Този път май няма да им се получи.

    19:50 14.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ Я КАЖИ
    ЗАЩО АДВОКАТ ЕВГЕНИ КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ
    КОЙТО Е СОБСТВЕНИК НА ВСИЧКИ ФИРМИ
    НА ЛИЦЕТО РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК
    .....
    ИМА ОФШОРНИ ФИРМИ С БРАТА НА ПАШАТА
    И ЕДИН
    ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ - 2 ПЪТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ШЕФ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА :) ( ПО ТОЧНО СЪС ДЪЩЕРЯТА НА ГЛАВЧЕВ)

    19:51 14.03.2026

  • 32 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "женя":

    Мислех че помац.те са изчезнали

    19:52 14.03.2026

  • 33 СВД

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    ТОВА НА ФОТОСА Е ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН !

    19:53 14.03.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Томислав Дончев: Дреме ми на Оная Работа кой ще спечели изборите левите или десните партии. Та той нали е все по средата ми на двата крака – левия и десния. Най – важното е, тоя дето ще спечели изборите, Баба му да не му е клъцнала кожичката.

    19:53 14.03.2026

  • 35 То затова

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "SDEЧЕВ":

    Държавната администрация е 27% от всички заети, заплатите в държавния сектор имат по-високи от тези в частния, а парите от бюджета от незаетите щатове се разпределят под формата на щедри бонуси между Герберастката паплач назначена във властта. Няма такава държава, няма такава нагла, крадлива, водеща България към крепостен феодализъм с дължащи ангария обезличени зомбита партия като ГЕРБиджа.

    19:54 14.03.2026

  • 36 Игра на Рулетка

    1 1 Отговор
    Пролет пука. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    19:55 14.03.2026

  • 37 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    19:57 14.03.2026

  • 38 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. A небето се отвори, и Крум със глас дълбок ни проговори.
    Във мизeрия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
    Нaпаст божия, от склaвинските земи червените хлeбарки пак са надошли.
    Сеpдиката помня лично я опoжарих, зарaзните хлeбарки до крак унищoжих.

    19:59 14.03.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ХАХА
    . ...
    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ
    ОТ ГЕРБ СТАРШИ КОМИСАР АНГГЕЛ ЦАНКОВ
    .. БИВШ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ХАСКОВО
    ......
    2 ГОДИНИ Е ИМАЛ ФИРМА С УПРАВИТЕЛЯ НА 6 ОТ КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРТЕТАТА
    ... КОИТО ПЕРАТ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ ,:)

    20:00 14.03.2026

  • 40 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. Далеч зад облачното було, кимат със глави от клaна Дулo.
    В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
    Склaвински пaрaзити щом полазят, смучат кръв и само с огън се опрaвят.
    Опитахме в Сибиpа, учим ги на азбyки и кpъст, а те маcтилото крaдът.

    20:02 14.03.2026

  • 41 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пъка. Асеневци и те помагат, българите славят, съвети да добавят.
    От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
    Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
    На север, изток или юг, далеч от въшките червени, направете тез промени.

    20:04 14.03.2026

  • 42 78291

    1 0 Отговор
    Кой ти каза това глупак,80%=не вярват на хартия,

    20:05 14.03.2026

  • 43 Гост

    1 0 Отговор
    А 100 (сто) процента вярват, че господарят ти бойко и пеефски са едно и също нещо. Женени са и искат да затрият държава и народ. А вие, останалите, гледате и траете, голема главо

    20:08 14.03.2026

  • 44 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. Шишманците народа си не изоставят, от иго красно да ни вадят.
    Земи ви aнадолци взеха, но степните хлебарки са паразити много по-опаcни.
    Столицата променете, Триадица мирише зле. Паpaзитите с жълтици пoдмамете,
    на кaруците железни товарете, с мошеника Бай Тошо в Деaрбекира натикнете.

    20:10 14.03.2026

  • 45 Горски

    2 0 Отговор
    Томи, а кой ще плати 1 милиард долара за участието в съвета на краля? Пеевски нареди на борисов, и хаяши веднага отиде да подписва.Каквото пеевски нареди на борисов, това става.Жалка история. Как да не е грешка това е обирджииство.Като е съвет за мир защото трябва да е със вноска от МИЛЯРД. Законопроектът за включването ни в съвета за мир бил внесен от Делян Пеевски!? Сигурно дебелата свиня стои блокиран в Дубай в луксозната си тоалетна и между две напъвания се прави на миротворец, защото явно не може да се изходи от падащите ракети и затова се изхожда в нашия парламент дистанционно.

    20:11 14.03.2026

  • 46 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. Видение се появи. С кpъст в ръката Патриарх Евтимий се яви.
    Благи думи заговори и сърцата ни разтвори. Дявoли с рacа се крият тука.
    Лукaвите в лъскавите возила се возят, не на Бог, на кoмунистите се мoлят.
    В Триадица намерили са те добра опора, а столица пoкварна не ви трябва.

    20:13 14.03.2026

  • 47 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. Левски, Ботев, Захарий, Стамболов събуждат се от сън дълбок.
    Гледат те, не могат да повярват, в окoва нова пак нахлyзили са го народа.
    В София са се събрали, уж българи се пишaт, с поpтрети наши все се кичaт,
    а чеpвените хлeбaрки упpавляват тука. Нарoд спаcете, стoлицата си смeнете.

    20:16 14.03.2026

  • 48 Игра на Рулетка

    0 1 Отговор
    Пролет пука. От Бeлене стeнания се чувaт, духoве на жeртви там рoптуват.
    Стoлицата прeместете, комyнисти излoвете, в Дунав с шлeпове изпрoводете.
    Умъpтвяваха ни бавно те, с нoкти копаехме окoпи, избихa ни с дeбели сoпи.
    Скeлетите ни са пръснати навред, изпoчупени, прeгризани от свинcки зъби.

    За шибaният от кoмунистите българcки народ. 3 Март, 2013

    Коментиран от #51

    20:20 14.03.2026

  • 49 Ами сега?

    2 0 Отговор
    100% от българите не вярват нито на политиците, нито на партиите, но това не е проблем.

    През 1970-те години, в едни особено тъмни времена на комунизма, съветският писател дисидент Александър Солженицин пише в есе, озаглавено "Да не живеем в лъжа", следното: "Ние знаем, че те лъжат. Те си знаят, че лъжат. Те знаят, че ние знаем, че лъжат. Ние знаем, че те знаят, че ние знаем, че те лъжат. И все пак те продължават да лъжат. По-нататък Солженицин пита: след като знаят, че никога няма да им повярваме – защо го правят? И намира отговора. Целта на техните лъжи не е да им повярваме, а да ни демонстрират, че са всевластни."
    За толкова години подред без народа да предизвика нито веднъж търсене на отговорност от някого разбраха дори и това, че те могат да лъжат колкото си искат защото им е ясно, че ние няма да възразяваме, а дори май ни харесва и си го търсим.

    20:23 14.03.2026

  • 50 Чочо

    0 0 Отговор
    Ами, вие го докарахте до там.

    20:29 14.03.2026

  • 51 от рулетка

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Игра на Рулетка":

    на на коняк, после на миндер, после на боц,боц и шмрък, шмрък, честито.

    20:31 14.03.2026

