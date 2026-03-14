Томислав Дончев, ГЕРБ: 60% от българите не вярват на машините, а 40% на хартията.

Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев коментира в студиото на "Говори сега" политическите спорове около изборите, външната политика и икономическите предизвикателства пред страната. Според него българската политика е прекалено фокусирана върху изборната технология вместо върху идеи и програми.
"Аз съм от старата школа. Там се предполага един политик, особено преди изборите, да обяснява какви са му целите, какви намерения има, каква е програмата и какво е в състояние да направи. Самоопределението на база на това кого не харесваш е много опасна политическа технология", каза той.
По повод опасенията около машинния вот Дончев заяви, че политическият спор е довел до недоверие към всички начини на гласуване:
"Ние се докарахме до ситуация, където 60% от българите не вярват на машините, а 40% не вярват на хартията. Пак да повторя – политиците трябва да спорят за идеи, трябва да спорят за намерения и за това кой предлага по-добра визия за България."
Томислав Дончев защити решението България да участва в международния формат, въпреки критиките за цената:
"Още един форум, още един формат, където могат да се обменят виждания, да се обменя информация и да се търси съгласие. Ако някъде става нещо, ние трябва да участваме. Естествено, че стоейки вътре и бидейки част от процесите, ще можем да направим много по-адекватна преценка."
Според него конфликтът в Близкия изток неизбежно ще има икономически ефект върху Европа и България:
"Аз по принцип не подкрепям войни. Войната е факт и със сигурност ще има неблагоприятни икономически последици за Европа и в частност за България, най-малкото заради повишените цени на енергоносителите."
Той подчерта, че мерките за защита на хората трябва да бъдат насочени към най-уязвимите групи:
"Една адекватна мярка трябва да е таргетирана. Стар проблем е, че когато вземаме мерки, ние даваме на всички, включително и на хората, които могат да си позволят по-високите цени. Мерките трябва да са фокусирани върху социално уязвимите."
Дончев коментира и трудностите при коалиционното управление:
"Коалиционната култура е висш политически пилотаж. Да си измъкнеш от едно съвместно управление без щети е трудна работа. И ние понасяме щети, но понеже сме по-големи, не се усещат толкова."
Той отказа да коментира евентуално партньорство с новата политическа формация около президента Румен Радев (2017 – 2026 г.):
"Не мога да отговоря на този въпрос, защото не знам нищо за партията на господин Радев – нито кандидати, нито програмни намерения. За да бъда коректен, не е редно да я коментирам."
Според Томислав Дончев, България трябва внимателно да използва ресурсите си и да води балансирана политика при прехода към зелена енергия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:31 14.03.2026
11 Анонимен
Това означава, че ако като съберем, 60% от българите не вярват на машините, а 40% на хартията се получава 100% от българите не вярват на изборите! Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да са разрешени - Бай Тошо!
19:39 14.03.2026
17 Тома
Коментиран от #33
19:44 14.03.2026
Настъпи социално уравнение, нещо като безмoзъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени юдeйcки комуниcти.
Те избори правеха и в 100% на народа български килoтите свaляха.
19:45 14.03.2026
До коментар #1 от "човекът":Електронното правителство Работи перфектно и спестява хиляди човеко часове. Шарлатаните камък върху камъка не са сложили
Коментиран от #35
19:45 14.03.2026
ЗАЩО БАЩАТА И МАЙКАТА НА ДЕПУТАТА ОТ ГЕРБ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ОТ ХАСКОВО ( В КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ НА НС)
ВЕЛИЧКО МИНЕВ ИМА 6 КАЗИНА СЪС НАРКОДИЛЪРА ЗЛАТКО БАРТЕТАТА ( С НЕГОВИЯ СИН) :) И ОТДЕЛНО
ФИРМИ С КУМА НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ , ДЕПУТАТ ОТ ГЕРБ ХАСКОВО
Коментиран от #29
19:46 14.03.2026
26 И Киев е Руски
Коментиран от #28
19:48 14.03.2026
До коментар #26 от "И Киев е Руски":Къш ве
Коментиран от #32
19:49 14.03.2026
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Точно за това трябва да бъдат финансово и политически унищожени тези хора. На Делян Добрев му е заложено и резултата вече е налице и се вижда.
19:50 14.03.2026
Вторичният ефект е насаждане на съмнения и съответно нисък процент избирателна активност. Но това засяга само неграмотната и нискоинтелигентната част от населението.
Този път май няма да им се получи.
19:50 14.03.2026
ЗАЩО АДВОКАТ ЕВГЕНИ КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ
КОЙТО Е СОБСТВЕНИК НА ВСИЧКИ ФИРМИ
НА ЛИЦЕТО РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК
ИМА ОФШОРНИ ФИРМИ С БРАТА НА ПАШАТА
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ - 2 ПЪТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ШЕФ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА :) ( ПО ТОЧНО СЪС ДЪЩЕРЯТА НА ГЛАВЧЕВ)
19:51 14.03.2026
32 И Киев е Руски
До коментар #28 от "женя":Мислех че помац.те са изчезнали
19:52 14.03.2026
33 СВД
До коментар #17 от "Тома":ТОВА НА ФОТОСА Е ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН !
19:53 14.03.2026
34 Анонимен
19:53 14.03.2026
35 То затова
До коментар #23 от "SDEЧЕВ":Държавната администрация е 27% от всички заети, заплатите в държавния сектор имат по-високи от тези в частния, а парите от бюджета от незаетите щатове се разпределят под формата на щедри бонуси между Герберастката паплач назначена във властта. Няма такава държава, няма такава нагла, крадлива, водеща България към крепостен феодализъм с дължащи ангария обезличени зомбита партия като ГЕРБиджа.
19:54 14.03.2026
36 Игра на Рулетка
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
19:55 14.03.2026
37 Игра на Рулетка
Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.
19:57 14.03.2026
38 Игра на Рулетка
Във мизeрия сте виждам, но Бог не го молете, столицата вие преместете.
Нaпаст божия, от склaвинските земи червените хлeбарки пак са надошли.
Сеpдиката помня лично я опoжарих, зарaзните хлeбарки до крак унищoжих.
19:59 14.03.2026
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ
ОТ ГЕРБ СТАРШИ КОМИСАР АНГГЕЛ ЦАНКОВ
.. БИВШ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ХАСКОВО
......
2 ГОДИНИ Е ИМАЛ ФИРМА С УПРАВИТЕЛЯ НА 6 ОТ КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРТЕТАТА
... КОИТО ПЕРАТ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ ,:)
20:00 14.03.2026
40 Игра на Рулетка
В Плиска, Търново, Преслав, столицата преместете, или нова съградете.
Склaвински пaрaзити щом полазят, смучат кръв и само с огън се опрaвят.
Опитахме в Сибиpа, учим ги на азбyки и кpъст, а те маcтилото крaдът.
20:02 14.03.2026
41 Игра на Рулетка
От степите грабители са надошли, наели са и много роби със червени тоги.
Щитове и саби нарамете, конската опашка извадете, столицата преместете.
На север, изток или юг, далеч от въшките червени, направете тез промени.
20:04 14.03.2026
44 Игра на Рулетка
Земи ви aнадолци взеха, но степните хлебарки са паразити много по-опаcни.
Столицата променете, Триадица мирише зле. Паpaзитите с жълтици пoдмамете,
на кaруците железни товарете, с мошеника Бай Тошо в Деaрбекира натикнете.
20:10 14.03.2026
46 Игра на Рулетка
Благи думи заговори и сърцата ни разтвори. Дявoли с рacа се крият тука.
Лукaвите в лъскавите возила се возят, не на Бог, на кoмунистите се мoлят.
В Триадица намерили са те добра опора, а столица пoкварна не ви трябва.
20:13 14.03.2026
47 Игра на Рулетка
Гледат те, не могат да повярват, в окoва нова пак нахлyзили са го народа.
В София са се събрали, уж българи се пишaт, с поpтрети наши все се кичaт,
а чеpвените хлeбaрки упpавляват тука. Нарoд спаcете, стoлицата си смeнете.
20:16 14.03.2026
48 Игра на Рулетка
Стoлицата прeместете, комyнисти излoвете, в Дунав с шлeпове изпрoводете.
Умъpтвяваха ни бавно те, с нoкти копаехме окoпи, избихa ни с дeбели сoпи.
Скeлетите ни са пръснати навред, изпoчупени, прeгризани от свинcки зъби.
За шибaният от кoмунистите българcки народ. 3 Март, 2013
Коментиран от #51
20:20 14.03.2026
49 Ами сега?
През 1970-те години, в едни особено тъмни времена на комунизма, съветският писател дисидент Александър Солженицин пише в есе, озаглавено "Да не живеем в лъжа", следното: "Ние знаем, че те лъжат. Те си знаят, че лъжат. Те знаят, че ние знаем, че лъжат. Ние знаем, че те знаят, че ние знаем, че те лъжат. И все пак те продължават да лъжат. По-нататък Солженицин пита: след като знаят, че никога няма да им повярваме – защо го правят? И намира отговора. Целта на техните лъжи не е да им повярваме, а да ни демонстрират, че са всевластни."
За толкова години подред без народа да предизвика нито веднъж търсене на отговорност от някого разбраха дори и това, че те могат да лъжат колкото си искат защото им е ясно, че ние няма да възразяваме, а дори май ни харесва и си го търсим.
20:23 14.03.2026
51 от рулетка
До коментар #48 от "Игра на Рулетка":на на коняк, после на миндер, после на боц,боц и шмрък, шмрък, честито.
20:31 14.03.2026