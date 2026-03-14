Протест блокира международното шосе Е-79

Протест в Северозападна България блокира международния път Е-79. Причината – пътната настилка наподобява лунен пейзаж от образувалите се дупки и дори кратери.

Ежедневно там аварират автомобили. Не са малко и тежките пътни инциденти, като последният смъртен случай е от преди месец.

От АПИ обясниха, че трасето в района не е ремонтирано основно от 25 години. Такъв ремонт се предвижда в най-кратък срок и се очаква да приключи през есента на 2027 г. Пътят е една от основните транспортни артерии, защото свързва страната ни с Румъния и Сърбия.

Йорданка Тодорова: "Всеки ден има катастрофи. Съвсем близо до моста изровиха асфалта, така стои – няма пари. Глобяват ни за винетки, "Гражданска отговорност", а кой търпи санкции, че ние си трошим колите?! Само сме длъжници без никакви права."

Мариела Борисова: "То просто е кошмар, не е път. Те искат да ни убият. Не може да пътуваш всеки ден с риск за живота си защото има дупки. Не са виновни шофьорите с тировете, виновен е пътя, щото навсякъде по света пътуват тирове и не е такъв кошмар като в България. Отново къде са тия нашите управляващи и ще дойдат след няколко дни да гласуваме за тях – престъпници."