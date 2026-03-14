Протест блокира международното шосе Е-79

Протест блокира международното шосе Е-79

14 Март, 2026 20:25, обновена 14 Март, 2026 19:31

Това просто е кошмар, а не път, коментираха несоволните

Протест в Северозападна България блокира международния път Е-79. Причината – пътната настилка наподобява лунен пейзаж от образувалите се дупки и дори кратери.

Ежедневно там аварират автомобили. Не са малко и тежките пътни инциденти, като последният смъртен случай е от преди месец.

От АПИ обясниха, че трасето в района не е ремонтирано основно от 25 години. Такъв ремонт се предвижда в най-кратък срок и се очаква да приключи през есента на 2027 г. Пътят е една от основните транспортни артерии, защото свързва страната ни с Румъния и Сърбия.

Йорданка Тодорова: "Всеки ден има катастрофи. Съвсем близо до моста изровиха асфалта, така стои – няма пари. Глобяват ни за винетки, "Гражданска отговорност", а кой търпи санкции, че ние си трошим колите?! Само сме длъжници без никакви права."

Мариела Борисова: "То просто е кошмар, не е път. Те искат да ни убият. Не може да пътуваш всеки ден с риск за живота си защото има дупки. Не са виновни шофьорите с тировете, виновен е пътя, щото навсякъде по света пътуват тирове и не е такъв кошмар като в България. Отново къде са тия нашите управляващи и ще дойдат след няколко дни да гласуваме за тях – престъпници."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    8 0 Отговор
    Това е дългогодишната политика на Борисов 500 000 000 км магистрали.

    Коментиран от #2

    19:33 14.03.2026

  • 2 Пепедебейски фашист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Хаха. Ний шъ въ упрайм.

    19:37 14.03.2026

  • 3 Ха Ха

    3 3 Отговор
    Много са ви ниски данаците и затова са ви такива пътищата!А тези професионалисти в АПИ си заслужават многохиледните заплати!?

    19:42 14.03.2026

  • 4 Оня

    5 0 Отговор
    Половин милиард, събран от поголовните глоби, се държи във фонд "Безопасност на движението". Но .... ужким трябва да бъде неприкосновен, освен за разходи, свързани с безопасността на движението, от се възползват всички пмияри в "управлението" на България. Миналата година, уж КАТ, закупиха повече специализирани и високопроходими полицейски автомобили, отколкото е общата бройка на всички катаджий, до последния, в страната. Съмненията бяха, че са закупени превозни средства за Гранична полиция. Не си и помисляйте, че някой "управляващ" го е грижа за здравето и безопасността ви. На вас се гледа, като на потенциални вносители на средства в тяхното канче, без право да погледнете какво и колко има в него. И пътищата ще се разпадат все повече, и маркировките ще се заличават все повече и неадекватните знаци ще се множат, всичко само с единствената цел - да има още и още и още повече глобени. Жертвите тях ИЗОБЩО НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВАТ ! АКО НЕ НИ НАТИСКАХА ОТ ЕВРОПА, СИГУРНО ЩЯХА ДА СА ДВОЙНИ.

    19:58 14.03.2026

  • 5 Оня

    2 0 Отговор
    И поне да бяхте казали къде се намира този мост. Въпреки, че се знае - този мост е до отбивката за село Краводер. От 30 години това е черна дупка и за средства и за автомобили и за хора. Колко стотици леки и тежкотоварни автомобили се изпотрошиха там. Преди няколко години на полски влекач пропадна колелото в огромната дупка. Уж нещо го "поправяха", бяха затворили участъка за движение, май 1 година, не помня. И какво - всичко е ОК, всичко си е по старому. В Китай правят 10 000 км магистрали на година, при все ужасно пресечения им терен. Тук, един мост, който е построен още по Тошово време, НЕ МОГАТ ДА ОТРЕМОНТИРАТ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ???!!!!?????

    20:07 14.03.2026

  • 6 Местен

    0 0 Отговор
    Абе тия от апиту у ред ли са ноември 2027 г , сега сме март 2026 преди време ремонтираха моста при Краводер, миналата бяха затворили Мездра - Ботевград тировете ни тормозят близо две години минават през селата и Криводол, не можеш да пресечеш пътя пеша отделно разбиват вътрешните улици, това е терор към местните жители

    20:29 14.03.2026

  • 7 бою циганина

    0 0 Отговор
    е ми така съм направил в цялата страна не само при вас

    20:29 14.03.2026

