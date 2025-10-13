Макрон приветства освобождаването на израелските заложници от "Хамас"

Френският президент Еманюел Макрон тази сутрин приветства освобождаването на живи израелски заложници от „Хамас“, държани в ивицата Газа, и заяви, че „мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст“, написа Макрон в социалната мрежа „Екс“, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за „среща на мира“, посветена на ситуацията в Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес.

אני שותף לשמחת המשפחות ולשמחת העם בישראל, לאחר ששבעה מהחטופים הועברו זה עתה לידי הצלב האדום. רק לאחרונה נפגשנו עם הוריהם.



איתן מור, גלי וזיו ברמן, מתן אנגרסט, עומרי מירן, אלון אהל וגיא גלבוע־דלאל – ניצלו.



בקרוב יהיו חופשיים.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025