Макрон приветства освобождаването на израелските заложници от "Хамас"

13 Октомври, 2025 10:52 483 2

Френският президент подчерта, че мирът става възможен за Израел, Газа и региона

Макрон приветства освобождаването на израелските заложници от "Хамас" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон тази сутрин приветства освобождаването на живи израелски заложници от „Хамас“, държани в ивицата Газа, и заяви, че „мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст“, написа Макрон в социалната мрежа „Екс“, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за „среща на мира“, посветена на ситуацията в Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес.


Израел
