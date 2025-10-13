Новини
Министърът на отбраната на Тайван съобщи за забавяне в проекта за тайванската подводница „Narwhal“
  Тема: Тайван

Министърът на отбраната на Тайван съобщи за забавяне в проекта за тайванската подводница „Narwhal“

13 Октомври, 2025 10:33 485 1

  • тайван-
  • китай-
  • подводница-
  • отбрана-
  • национална сигурност-
  • narwhal

Първоначално бе планирано доставката да бъде осъществена идния месец

Министърът на отбраната на Тайван съобщи за забавяне в проекта за тайванската подводница „Narwhal“ - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Уелингтън Ку изрази съмнение относно спазването на крайния срок за доставка на първата произведена в страната подводница „Narwhal“.

По време на закрито заседание на Kомисията по външни работи и национална отбрана. Законодателния юан Ку заяви, че подводницата все още се намира в етап на предварителни морски приемателни тестове.

„Уверен съм, че подводницата в крайна сметка ще бъде завършена,“ каза той, като подчерта, че процесът изисква време. В същото време добави, че „спазването на срока за доставка през ноември ще бъде много трудно.“

По време на заседанието Министерството на националната отбрана представи доклад за напредъка по проекта за изграждане на собствена подводница и отговори на въпроси на законодатели. Обсъждани бяха теми, свързани с хода на тестовете, техническото оборудване, персонала, управлението на качеството и сигурността.

След приключване на тестовете в пристанище Гаосюн, „Narwhal“ за първи път излезе в открито море през юни – почти два месеца по-късно от първоначално планираното.

След доставката на прототипа ВМС планират да поръчат още седем подводници от компанията CSBC, на обща стойност 284 милиарда тайвански долара (около 9,26 милиарда щатски долара).


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
