За 1 милиард евро! Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в модерни военни съоръжения

Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в редица модерни военни съоръжения до момента, в който Москва нахлува в Крим, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.



Германия имаше намерение да помогне на Русия да създаде осем модерни военни тренировъчни центъра – преди Москва да нападне Крим през 2014 г. Това се посочва в книгата "Провал – разследване на историята на политиката на Германия по отношение на Русия“, върху която се базира публикацията на британското издание.



Планът, съгласуван по времето на канцлерството на Ангела Меркел, беше оценен на 1 милиард евро. Според него Бундесверът е трябвало да обучава руските военни въз основа на германския опит. За тази цел в Русия са планирали да построят осем бойни полигона с най-съвременно оборудване – лазерни оръдия, системи за симулиране на битки, лекционни зали и електронни сензори, по модела на германския център край Магдебург.



Проектът е бил ръководен от отбранителния гигант Rheinmetall, който е трябвало да достави оборудването. Както пишат авторите на книгата, германското правителство "е приветствало желанието на Русия за сътрудничество“, въпреки все по-агресивното поведение на Кремъл.



"Германската политическа директива беше да приветстваме желанието на Русия за сътрудничество и – доколкото е възможно – да го реализираме“, заявява генералът в оставка Йозеф Нибекер, който по това време е военен съветник на Герхард Шрьодер.



През 2011 г. тогавашният министър на отбраната на Германия Томас де Мезиер дори открито заявява в Москва:



"От гледна точка на политиката на сигурност ние сме заинтересовани от модерна, добре управлявана руска армия“.



Spiegel: Как германци и руснаци станаха братя по оръжие



Плановете са фактически прекратени едва след анексирането на Крим през 2014 г., когато става ясно, че Москва не търси партньорство, а се готви за нови инвазии.



Самият Де Мезиер впоследствие признава, че е имал "сериозни резерви“, но е бил подложен на "силен натиск“ от страна на политици, военни и индустриалци.



Журналистите отбелязват, че тези разкрития поставят под съмнение публичните изявления на Меркел, че именно Източна Европа "не е искала диалог с Путин“.

Още новини от Украйна