За 1 милиард евро! Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в модерни военни съоръжения

Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в редица модерни военни съоръжения до момента, в който Москва нахлува в Крим, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.
Германия имаше намерение да помогне на Русия да създаде осем модерни военни тренировъчни центъра – преди Москва да нападне Крим през 2014 г. Това се посочва в книгата "Провал – разследване на историята на политиката на Германия по отношение на Русия“, върху която се базира публикацията на британското издание.
Планът, съгласуван по времето на канцлерството на Ангела Меркел, беше оценен на 1 милиард евро. Според него Бундесверът е трябвало да обучава руските военни въз основа на германския опит. За тази цел в Русия са планирали да построят осем бойни полигона с най-съвременно оборудване – лазерни оръдия, системи за симулиране на битки, лекционни зали и електронни сензори, по модела на германския център край Магдебург.
Проектът е бил ръководен от отбранителния гигант Rheinmetall, който е трябвало да достави оборудването. Както пишат авторите на книгата, германското правителство "е приветствало желанието на Русия за сътрудничество“, въпреки все по-агресивното поведение на Кремъл.
"Германската политическа директива беше да приветстваме желанието на Русия за сътрудничество и – доколкото е възможно – да го реализираме“, заявява генералът в оставка Йозеф Нибекер, който по това време е военен съветник на Герхард Шрьодер.
През 2011 г. тогавашният министър на отбраната на Германия Томас де Мезиер дори открито заявява в Москва:
"От гледна точка на политиката на сигурност ние сме заинтересовани от модерна, добре управлявана руска армия“.
Spiegel: Как германци и руснаци станаха братя по оръжие
Плановете са фактически прекратени едва след анексирането на Крим през 2014 г., когато става ясно, че Москва не търси партньорство, а се готви за нови инвазии.
Самият Де Мезиер впоследствие признава, че е имал "сериозни резерви“, но е бил подложен на "силен натиск“ от страна на политици, военни и индустриалци.
Журналистите отбелязват, че тези разкрития поставят под съмнение публичните изявления на Меркел, че именно Източна Европа "не е искала диалог с Путин“.
4 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #28
11:20 13.10.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #9
11:20 13.10.2025
6 И да се знае!
До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":ВСВ война я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От Сталин е пушечното месо.
11:21 13.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един об,ряза-н не си отиде да живее в Анадола в Анаватана.
11:21 13.10.2025
8 Победената държава ли
Хуморески от под шипковия храст...
"Проектът е бил ръководен от отбранителния гигант Rheinmetall,
който е трябвало да достави оборудването.
Както пишат авторите на книгата, германското правителство
"е приветствало желанието на Русия за сътрудничество“,
въпреки все по-агресивното поведение на Кремъл."
Ъхъм, верваме - просто се чудят как да оправдаят вината
на Меркел, която по-късно САМА ПРИЗНА в интервю,
че излъгали Русия, за да въоръжават Украйна!
Омръзна ни от заблуди и откровени лъжи на
"прогресивния Запад".
11:21 13.10.2025
9 Заплата в Куба 10-15 долара
До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Аре БЕГАЙ към психиатрията.
Коментиран от #13
11:22 13.10.2025
10 Някой
11:22 13.10.2025
11 Хахахаха😂😂😂😂
11:24 13.10.2025
12 коко
11:26 13.10.2025
13 Съветският пeHиc аkp00батTTT
До коментар #9 от "Заплата в Куба 10-15 долара":Ама живеят свободно и щастливо без ток, вода и всички си продават жените за чифт обувки!
11:30 13.10.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:31 13.10.2025
15 Kaлпазанин
11:32 13.10.2025
16 коко
11:33 13.10.2025
17 Всъщност
11:33 13.10.2025
18 Механик
п.п.
Тук вече е станало вестник "стършел". Хумор, сатира и забава без мярка.
11:34 13.10.2025
19 Просто тия
в Украйна разкриват е едно огромна
ПРОСТОТИЯ поддържана от
цивилизования "прогресивен Запад"!
Срам за човечеството, защото
лозунга ПАРИТЕ СА ВСИЧКО
погубва човешката същност на човеците
а именно да бъдат разумни,
опазващи Живота във всичките му проявления
чрез взаимно уважение и зачитане на интересите
на народите и държавите!
Толкова е просто, а те "елита" го преобърна
в невиждана ПРОСТОТИЯ! Срам и позор!
11:35 13.10.2025
20 Калпазанин
11:35 13.10.2025
21 Абсолютни глупости
11:37 13.10.2025
22 Механик
второ дете!
11:38 13.10.2025
23 Хохохохо
11:40 13.10.2025
24 Сърп и чук
Коментиран от #27
11:43 13.10.2025
25 Счетоводителя
11:47 13.10.2025
26 Поредната
11:49 13.10.2025
27 Ама как
До коментар #24 от "Сърп и чук":Германец ще обучава руснак ,на мизерия
11:50 13.10.2025
28 да си го
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":лап каш ника
12:18 13.10.2025