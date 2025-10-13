Новини
За 1 милиард евро! Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в модерни военни съоръжения
  Тема: Украйна

За 1 милиард евро! Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в модерни военни съоръжения

13 Октомври, 2025 11:16

  • русия-
  • германия-
  • владимир путин-
  • ангела меркел-
  • войници

Плановете са фактически прекратени едва след анексирането на Крим през 2014 г., когато става ясно, че Москва не търси партньорство, а се готви за нови инвазии

За 1 милиард евро! Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в модерни военни съоръжения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Правителството на Ангела Меркел се е готвело да обучава руски войски в редица модерни военни съоръжения до момента, в който Москва нахлува в Крим, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Германия имаше намерение да помогне на Русия да създаде осем модерни военни тренировъчни центъра – преди Москва да нападне Крим през 2014 г. Това се посочва в книгата "Провал – разследване на историята на политиката на Германия по отношение на Русия“, върху която се базира публикацията на британското издание.

Планът, съгласуван по времето на канцлерството на Ангела Меркел, беше оценен на 1 милиард евро. Според него Бундесверът е трябвало да обучава руските военни въз основа на германския опит. За тази цел в Русия са планирали да построят осем бойни полигона с най-съвременно оборудване – лазерни оръдия, системи за симулиране на битки, лекционни зали и електронни сензори, по модела на германския център край Магдебург.

Проектът е бил ръководен от отбранителния гигант Rheinmetall, който е трябвало да достави оборудването. Както пишат авторите на книгата, германското правителство "е приветствало желанието на Русия за сътрудничество“, въпреки все по-агресивното поведение на Кремъл.

"Германската политическа директива беше да приветстваме желанието на Русия за сътрудничество и – доколкото е възможно – да го реализираме“, заявява генералът в оставка Йозеф Нибекер, който по това време е военен съветник на Герхард Шрьодер.

През 2011 г. тогавашният министър на отбраната на Германия Томас де Мезиер дори открито заявява в Москва:

"От гледна точка на политиката на сигурност ние сме заинтересовани от модерна, добре управлявана руска армия“.

Spiegel: Как германци и руснаци станаха братя по оръжие

Плановете са фактически прекратени едва след анексирането на Крим през 2014 г., когато става ясно, че Москва не търси партньорство, а се готви за нови инвазии.

Самият Де Мезиер впоследствие признава, че е имал "сериозни резерви“, но е бил подложен на "силен натиск“ от страна на политици, военни и индустриалци.

Журналистите отбелязват, че тези разкрития поставят под съмнение публичните изявления на Меркел, че именно Източна Европа "не е искала диалог с Путин“.

Още новини от Украйна


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    11 10 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #28

    11:20 13.10.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    12 13 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9

    11:20 13.10.2025

  • 6 И да се знае!

    14 11 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    ВСВ война я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От Сталин е пушечното месо.

    11:21 13.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един об,ряза-н не си отиде да живее в Анадола в Анаватана.

    11:21 13.10.2025

  • 8 Победената държава ли

    17 5 Отговор
    Ще дава обучение на ... победителите?!?
    Хуморески от под шипковия храст...

    "Проектът е бил ръководен от отбранителния гигант Rheinmetall,
    който е трябвало да достави оборудването.
    Както пишат авторите на книгата, германското правителство
    "е приветствало желанието на Русия за сътрудничество“,
    въпреки все по-агресивното поведение на Кремъл."

    Ъхъм, верваме - просто се чудят как да оправдаят вината
    на Меркел, която по-късно САМА ПРИЗНА в интервю,
    че излъгали Русия, за да въоръжават Украйна!
    Омръзна ни от заблуди и откровени лъжи на
    "прогресивния Запад".

    11:21 13.10.2025

  • 9 Заплата в Куба 10-15 долара

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Аре БЕГАЙ към психиатрията.

    Коментиран от #13

    11:22 13.10.2025

  • 10 Някой

    3 5 Отговор
    Това е половинчато казвано. Немски войници се обучаваха пък в Русия. Едни на сървайвър ги пускат на място за 1 месец да оживяват както могат и ги прибират после. Без правото да ходят в населени места. Така че това е взаимно подпомагане.

    11:22 13.10.2025

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    11 3 Отговор
    Такава комедия няма къде другаде да прочетеш!😂😂😂😂😂 Публиката на запад е съвсем непретенциозна и сигурно се връзва на подобни глупости, но не и здравомислещите хора от бившите соц. страни!😂😂😂😂😂😂😂

    11:24 13.10.2025

  • 12 коко

    10 3 Отговор
    Явно че не трябва жена да се занимава с управлението на държава. Лошото е че ЕС се управлява от женско стадо от наивни женици за които е важно с какъв апломб ще говорят глупости и с кого да се прегръщат пред камерите, както и периодически да плашат лошия Путин който си прави непуко, даже и не ги слуша...

    11:26 13.10.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Заплата в Куба 10-15 долара":

    Ама живеят свободно и щастливо без ток, вода и всички си продават жените за чифт обувки!

    11:30 13.10.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 3 Отговор
    Меркел си е отроче на Гдр, нормално е да е с увреден мозък като задунайските копейки, нелечимо е!

    11:31 13.10.2025

  • 15 Kaлпазанин

    7 5 Отговор
    Някой пак под въздействие на опиати пише глупости ,швабите обучават руснаци на война ,глупостите тука наистина нямат край

    11:32 13.10.2025

  • 16 коко

    6 4 Отговор
    Но не трябва да се забравя, че блатните терористи и копейките им разбират само от загрузка с 200 по мешките!

    11:33 13.10.2025

  • 17 Всъщност

    6 3 Отговор
    Щеше да има мир между държавите и просперитет в Европа . Но ЕС и Великобритания заложиха на това да правят Майданския преврат , репресии и русофобии .

    11:33 13.10.2025

  • 18 Механик

    8 4 Отговор
    Малее, като гледам как руснаците ви дъндят със старите съоръжения наречени лопати, направо не ми се мисли, какво щеше да е ако бяха обучени на по-съвремнни съоръжения.
    п.п.
    Тук вече е станало вестник "стършел". Хумор, сатира и забава без мярка.

    11:34 13.10.2025

  • 19 Просто тия

    4 4 Отговор
    Събитията заложени и замислени отпреди 20 години
    в Украйна разкриват е едно огромна
    ПРОСТОТИЯ поддържана от
    цивилизования "прогресивен Запад"!
    Срам за човечеството, защото
    лозунга ПАРИТЕ СА ВСИЧКО
    погубва човешката същност на човеците
    а именно да бъдат разумни,
    опазващи Живота във всичките му проявления
    чрез взаимно уважение и зачитане на интересите
    на народите и държавите!
    Толкова е просто, а те "елита" го преобърна
    в невиждана ПРОСТОТИЯ! Срам и позор!

    11:35 13.10.2025

  • 20 Калпазанин

    8 3 Отговор
    Мужиците са си обучени още от ПСВ да засипват вражеските окопи и полята с пияна леш, живота в блатата винаги е стувал колкото кибрит!

    11:35 13.10.2025

  • 21 Абсолютни глупости

    4 2 Отговор
    Тя Германия е фряш със лазерни оръдия нали? И страшен боен опит има че руснаците да обучава

    11:37 13.10.2025

  • 22 Механик

    4 4 Отговор
    Но трябва да призная, че от толкова дънене с лопатите заминаха над милион солдата за крематорките в блатата, но бабите ще народян още, вече карат 16 годишните да раждат, даже им обещават по 1000 рубли за първото и по 500 за
    второ дете!

    11:38 13.10.2025

  • 23 Хохохохо

    1 0 Отговор
    Проектът е бил ръководен от отбранителния гигант Rheinmetall.....

    11:40 13.10.2025

  • 24 Сърп и чук

    6 2 Отговор
    ...Бундесверът е трябвало да обучава руските военни въз основа на германския опит....лелеее, тръгнали руснак да обучават

    Коментиран от #27

    11:43 13.10.2025

  • 25 Счетоводителя

    5 0 Отговор
    И все пак се стига до извода, че кой каквото и да ти говори, винаги става въпрос за пари.Никой не го интересува ни руснаци,ни укри, ни талибани, ни германци, ни американци и т.н.

    11:47 13.10.2025

  • 26 Поредната

    3 1 Отговор
    Английска провокация! Зад Телеграф стоят Ми 6

    11:49 13.10.2025

  • 27 Ама как

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сърп и чук":

    Германец ще обучава руснак ,на мизерия

    11:50 13.10.2025

  • 28 да си го

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    лап каш ника

    12:18 13.10.2025

Новини по държави:
