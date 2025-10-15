Новини
НАТО: Да не преувеличаваме възможностите на руснаците! Ще сваляме самолетите им, ако създават заплаха

15 Октомври, 2025 17:47 1 478 110

ЕС и НАТО работят съвместно, каза Марк Рюте, по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Няма да сваляме руски самолети във въздушното пространство на НАТО, ако не създават заплаха, но в противен случай бъдете сигурни, че нашето военно командване е упълномощено да предотврати заплахата. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по повод днешното заседание на военните министри от алианса в Брюксел. Руснаците знаят това, добави той, цитиран от БТА.

Да не преувеличаваме възможностите на Русия – например знаем, че техните летци се затрудняват да управляват руските изтребители, каза Рюте. По повод нарушенията на въздушното пространство на съюзниците в Полша и Естония той поясни, че е много трудно да се прецени кога подобни събития са умишлени. Според него при всяко положение става дума поне за проява на безотговорност.

ЕС и НАТО работят съвместно, каза той, по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви Рюте. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.

Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че (руският президент Владимир) Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.

Не знам дали Путин ще посегне на НАТО, но ако го направи, подготвени сме, посочи Рюте. Той отбеляза, че днес военните министри са обсъдили повишаването на военните разходи, новите предизвикателства, съвместните действия за развитие на способности за противодействие на дронове, подкрепата за Украйна.


