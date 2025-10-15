НАТО: Да не преувеличаваме възможностите на руснаците! Ще сваляме самолетите им, ако създават заплаха

Няма да сваляме руски самолети във въздушното пространство на НАТО, ако не създават заплаха, но в противен случай бъдете сигурни, че нашето военно командване е упълномощено да предотврати заплахата. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по повод днешното заседание на военните министри от алианса в Брюксел. Руснаците знаят това, добави той, цитиран от БТА.
Да не преувеличаваме възможностите на Русия – например знаем, че техните летци се затрудняват да управляват руските изтребители, каза Рюте. По повод нарушенията на въздушното пространство на съюзниците в Полша и Естония той поясни, че е много трудно да се прецени кога подобни събития са умишлени. Според него при всяко положение става дума поне за проява на безотговорност.
ЕС и НАТО работят съвместно, каза той, по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви Рюте. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.
Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че (руският президент Владимир) Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.
Не знам дали Путин ще посегне на НАТО, но ако го направи, подготвени сме, посочи Рюте. Той отбеляза, че днес военните министри са обсъдили повишаването на военните разходи, новите предизвикателства, съвместните действия за развитие на способности за противодействие на дронове, подкрепата за Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #14, #20, #99
17:48 15.10.2025
2 Майна
Сваляйте там полиестерни дробчета на европейските любители..
Добре, добре..
Коментиран от #3
17:48 15.10.2025
3 Майна
До коментар #2 от "Майна":Дрончета
17:49 15.10.2025
4 бай Бай
Добри комедианти са тези образи, но много пари ни струват.
17:49 15.10.2025
5 атлантически делириум
Коментиран от #69
17:49 15.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:49 15.10.2025
7 Дън Бай
17:50 15.10.2025
8 по леко с руските самолети г-н рюте
17:50 15.10.2025
9 Pyccкий Карлик
17:50 15.10.2025
10 писаре що всеки ден
редактирани уж като нови ама притоплени
дет се зъби на Мечока
вчера пак
през ден
17:50 15.10.2025
11 Пети път за ден
17:50 15.10.2025
12 уахахаха
17:50 15.10.2025
13 Бялджип
17:51 15.10.2025
14 Стига с твоите глупости
До коментар #1 от "си дзън":Няма такова СУ 61+ГЗ.
Явно говориш за твоя г... набор 61
Коментиран от #17
17:51 15.10.2025
15 голяма работа че летял 1 самолет руски
за мен не е заплаха руския самолет за вас ако е , обадете се на путин
17:52 15.10.2025
16 Няма такова нещо
17:53 15.10.2025
17 си дзън
До коментар #14 от "Стига с твоите глупости":Не си чувал за Шесто поколение Су ? Май си чувал само за ГЗ.
17:54 15.10.2025
18 Учуден
Запасили сте се с памперси ли или ще ще бягате.
17:56 15.10.2025
19 Стига глупости бре хора
17:56 15.10.2025
20 Има вариант
До коментар #1 от "си дзън":Трябва да се приеме закон, да се гласува в европарламента и след това да се обнародва в европейския държавен вестник.
Тогава всичко ще е законно и руските самолети ще остъпят сами.
Коментиран от #27, #33
17:57 15.10.2025
21 Сатана Z
Коментиран от #36, #39
17:57 15.10.2025
22 Бай той Толстой
17:57 15.10.2025
23 Роман Абрамович
Коментиран от #37, #40
17:58 15.10.2025
24 Баце ЕООД
17:58 15.10.2025
25 Бен Ходжес
17:58 15.10.2025
26 Русия няма да ви нападне
17:59 15.10.2025
27 Бай той Толстой
До коментар #20 от "Има вариант":А,може и да им обещаят безвизово пътуване до прекрасните и чисти европейски градове и те сами ще се съгласят.Няколйо демократични съвета също ще помогнат.
Коментиран от #108
18:00 15.10.2025
28 Историк
Добре че го каза иначе си мислех че е нападателен съюз защото за цялата си история НАТО само е нападало чужди държави и нито един път не се е отбранявало - ама щом казваш че е "отбранителен" съюз ние ще ти вярваме.
18:01 15.10.2025
29 Сатана Z
Коментиран от #41
18:01 15.10.2025
30 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.
18:01 15.10.2025
31 Ако стане ядрена война
След 100 хиляди години ще открият огъня.
След още 100 хиляди ще започнат да произвеждат Москвич.
След това ще обявят война сами на себе си.
И се връщат в каменната ера.
18:01 15.10.2025
32 От болшевишката революция досега
Коментиран от #34, #46
18:03 15.10.2025
33 горски
До коментар #20 от "Има вариант":И какво като се гласова някакъв закон....Въпросната неумелост на летците може да е и от страна на НАТО.И какво правим тогава....при повреда или човешка грешка ще палим война ли....
Изтрещяването е повсеместно,и се дължи най вече на интелектуален дефицит и психични отклонения.
Коментиран от #97, #100
18:04 15.10.2025
35 Сатана Z
18:05 15.10.2025
36 Българин
До коментар #21 от "Сатана Z":Ами от Русия няма да остане много.
18:06 15.10.2025
37 Избирател
До коментар #23 от "Роман Абрамович":"Като добавим и това, че в България има демокрация и спазване на човешките права"
Ко каза ко, ти къде живееш - не гледа ли "изборите" в Пазарджик. Отмяната на законен референдум сигурно е върхът на демокрацията за козячетата. Отмяната на избори в Румъния защото спечели "неправилния" кандидат и това сигурно е върхът на демокрацията.
18:06 15.10.2025
38 Атина Палада
Коментиран от #43
18:07 15.10.2025
39 Мартин
До коментар #21 от "Сатана Z":Сармат се провали.Орешник не лети.
18:07 15.10.2025
40 Атина Палада
До коментар #23 от "Роман Абрамович":Ти американска белина ли си пил?:))))
Коментиран от #44
18:08 15.10.2025
41 си дзън
До коментар #29 от "Сатана Z":99% от спътниците на ниска орбита са на бай Мъск. Не е добре да го ядосваш.
Как ти се струват 150 тона взрив, носейки се към Кремъл с 25 000 км/час, целейки с
под метър точност?
18:09 15.10.2025
43 аz СВОПобеда 80
До коментар #38 от "Атина Палада":Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда":Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.Крсй на цитата.
😂😂😂
Коментиран от #45
18:10 15.10.2025
44 Българин
До коментар #40 от "Атина Палада":70% от избитите руснаци са с американско оръжие.Със съдействие на американският Старлинк.
Коментиран от #50, #55
18:11 15.10.2025
45 Атина Палада
До коментар #43 от "аz СВОПобеда 80":Не виждаш ли,че се подиграват на МатЮ.
Обясни ми как няма да остане нищо от най голямата ядрена държава?
Коментиран от #51
18:12 15.10.2025
46 Копейките освен,че са предатели
До коментар #32 от "От болшевишката революция досега":Да и неграмотни.
Коментиран от #49
18:12 15.10.2025
47 За шепа копейки
За оферти, моля на лично
Коментиран от #54
18:14 15.10.2025
48 защо
Ех тоя Рюте!! Голям шегаджия.
"Напрежение в Черно море! Руски бомбардировач прелетя на метри от US кораб (ВИДЕО)"
Ама това е от 2021 и не се брои, защото тогава не беше Рюте.
Коментиран от #53
18:14 15.10.2025
49 Кой е неграмотен ?
До коментар #46 от "Копейките освен,че са предатели":Ми то се вижда.
18:15 15.10.2025
50 Атина Палада
До коментар #44 от "Българин":Е и? Какво искаш да кажеш с това? И украински и руски бойци са избити ,но цифрата ,която се дава по СМИ е силно завишена .
18:15 15.10.2025
52 Каунь
18:16 15.10.2025
53 Артилерист
До коментар #48 от "защо":Търси се един Механик за една счупена руска подводница.
Коментиран от #61
18:16 15.10.2025
54 Атина Палада
До коментар #47 от "За шепа копейки":Държава се продава от агенти работещи за чужди интереси .А закона ясно казва,че всички НПО като отвореното общество и пр. са агенти работещи против България и за интересите на чужди сили!
Закона го казва а не аз!
Коментиран от #56, #59, #63
18:17 15.10.2025
57 Костадин Костадинов
18:18 15.10.2025
59 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #54 от "Атина Палада":Така е колега.Питай колегите ни в Англия.
18:19 15.10.2025
60 Атина Палада
До коментар #56 от "Копейкотрошач":Хайде,ела в Атина да видим на кой вратлето няма да издържи:))))
18:20 15.10.2025
61 Механик
До коментар #53 от "Артилерист":Напомням.Днесс е ден 1332 от тридневната СВО.
18:20 15.10.2025
62 Копейки,
Коментиран от #65
18:21 15.10.2025
63 Костадин Костадинов
До коментар #54 от "Атина Палада":Таз глупус не знам пак от де га измисли подобно на 10милярния дълк от Ирак, ама саму а ти припомня чи бая благотворителност напраяха, след годините на светлото бъдеще
Коментиран от #73
18:23 15.10.2025
64 Костадин Костадинов
Коментиран от #74
18:24 15.10.2025
65 Атина Палада
До коментар #62 от "Копейки,":Ние си работим,затова сме свободни.А вие оро.шнята чакате на Г.аля. Е,затова ще сте в поза партер вечно..:)))
18:25 15.10.2025
66 Ясен
18:25 15.10.2025
67 Костадин Костадинов
18:25 15.10.2025
68 Западът се мъчи по всякакъв начин
Освен това, Китеай , Индия и другите държаве ще итеглят своите авоари от Западните банки.
Коментиран от #70
18:25 15.10.2025
69 Само
До коментар #5 от "атлантически делириум":като прочете човек:" руските летци се затрудняват да управляват техните изтребители",може да си направи равносметка какви хора искат да воюват с Русия!Руските летци са най добрите в света! Е,с изключение на Том Круз от топ гън! Ха ха!
Коментиран от #71, #75
18:27 15.10.2025
70 Костадин Костадинов
До коментар #68 от "Западът се мъчи по всякакъв начин":Освен това, Китеай , Индия и другите държаве ще итеглят своите авоари от Западните банки.
Ииииии, туй от де го разбира се!?
Коментиран от #83
18:27 15.10.2025
71 Костадин Костадинов
До коментар #69 от "Само":Ти от де разбра чи са най добрите,или априорно сичку руско е най дубро
18:28 15.10.2025
72 Възможностите на фю рера
3 дневен блицкриг у СИРИЯ!!
2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за 5 ДНИ!
12 г...в Донбас и Крим и нито една ПРЕВЗЕТА Област!
12 г.щурм на селото ПОКРОВСК!
Наритаха ги от ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ХЕРСОН, ОДЕСА, ХАРКОВ и 186 селища!
А фюрера пеДОФил избега посред нощ само по трусики от един готвач
Ааасаахахаааа
Коментиран от #78
18:28 15.10.2025
73 Атина Палада
До коментар #63 от "Костадин Костадинов":Костя кво искаш? Под диктовката на САЩ България опрости точно 10 млрд долара дълг на Ирак!
Това е всеизвестно..Колкото до вторият ти въпрос..Това е закона за НПО..Датиращ в САЩ от 50-те години на миналия век..Русия буквално го преписа и въведе преди 7,8 години..
Въведен е и във Франция!
Грузия го въведе също...
Това са факти и това,че ти си неук и не знаеш,проблема е твой! Образовай се,чети за да си информиран..
Коментиран от #80, #81, #84, #85
18:30 15.10.2025
74 Критен!
До коментар #64 от "Костадин Костадинов":Ами защото успешно денафицира армията на укра!Справка: 16-18 годишни влизат в армията! Май наследници на бандера няма да има!
Коментиран от #82, #93
18:30 15.10.2025
75 Фикри Алимехмедов
До коментар #69 от "Само":Видехме ги срещу турската Ханъма!
Булката ги прати при Кобзон
Хехехехее
18:31 15.10.2025
76 Линда
18:31 15.10.2025
77 ПАК ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
ПОРЕДНОТО НИ ОГРАБВАНЕ !! ТЕЯ ДИВАЦИ НЯМА ДА СПРАТ ДА НИ ТОРМОЗЯТ!!! ТАЯ ФАШИЗОИДНА СГАН Е НАПАСТ БОЖИЯ !!
ТЕЯ ФАШИДИОТИ СЕ РАЗПРОСТЯХА ДО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ , АМА РУСИЯ ЩЯЛА ДА ГИ НАПАДНЕ ,ТА ЗА ТОВА ............ , ВМЕСТО ДА БЯХА РАЗПУСНАЛИ ТАЯ БАНДА НАТЮ ,ИЛИ КАКТО ИМ БЕ ПРЕДЛОЖИЛ НЯКОЛКО ПЪТИ ПУТИН , РУСИЯ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА СЪЩО В НАТО , АКО НАИСТИНА НАТО ЩЕ Е МИРООПАЗВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ , НО НЕ !!!! ОТ ЯСНО ПО- ЯНО Е ЗАЩО НЕ !!! ЗАЩОТО "МИРООПАЗВАЩАТА "ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ИСКА ДА Е РЕАЛНО ТАКАВА , ИСКА ДА ИМА ВРАГ С КОЙТО ДА ПЛАШИ НАРОДА ЗА ДА ГО ПОДЧИНЯВА И ОГРАБВА ,ЗА ОРЪЖИЕ , ДАЛАВЕРИ , ПОДКУПВАНЕ -ОКУПИРАНЕ НА ДЪРЖАВИ ИИИИ. ТОВА ПОЛЗАТА ИМ ОТ ВЕЧНАТА ЗАБЛУДА , ОТ ПРИСПИВАНЕ НА ПОЛУСИТИЯ ЕВРОПЕЕЦ ТА ПОНЕ ДА НЕ СЕ СЪБУЖДА .
ПОРЕДНОТО ОГРАБВАНЕ ЗА БЕЗМИСЛЕНИ ХАРЧОВЕ И ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ !!!!
Коментиран от #79
18:32 15.10.2025
78 Град Козлодуй
До коментар #72 от "Възможностите на фю рера":Пу тин е престъпник масов убиец педофил и фашист издирван от закона
18:32 15.10.2025
79 Пачката
До коментар #77 от "ПАК ОГРАБВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ":Ти па къв данъкоплатец си бе нище БРОД?!?
Хахахаха
Нали вегетираш на социални помощи,ма скъсаняк
Хахахаха
18:35 15.10.2025
81 Садам
До коментар #73 от "Атина Палада":Моме,умножи ги май по 10 !
18:37 15.10.2025
82 Костадин Костадинов
До коментар #74 от "Критен!":Това не отговаря на въпроса ми глу...ак, а и куминтаря типротивореча на реалността
18:38 15.10.2025
83 Атина Палада
До коментар #70 от "Костадин Костадинов":Туй Костя да ти обадя,че банкерите го казаха.Вклюпително и банкери от ЕЦБ!Затова банкерите са с категоричен отказ..Отделно от това Премиера на Белгия (активите са в ероклиър в Белгия) излезе и заяви,че ако евентуално банкерите разрешат ,то всички премиери на страните членки в ЕС трябва да подпишат договор,че ако Русия занапред заведе дело то тя да не съди Белгия,която да плаща на Русия и обезщетения ами всичките страни да ги плащат..Обвързани с договор ,че ще плащате обезщетенията на Русия.. Ама това на теб Г.аля не ти го е казала.
Коментиран от #86, #87, #89
18:38 15.10.2025
84 Киро Ноф
До коментар #73 от "Атина Палада":Много приличаш на Боби,който се изгуби !
18:39 15.10.2025
85 Мишел
До коментар #73 от "Атина Палада":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
18:39 15.10.2025
86 Всички замразени руски активи са за Укра
До коментар #83 от "Атина Палада":Украйна ще ги върне когато.ладните руснаци платят репарациите след загубената от тях война.
Вече има случаи на канибализъм в източна Русия.
18:42 15.10.2025
89 Костадин Костадинов
До коментар #83 от "Атина Палада":Ти изопшто мислиш ли гато пишеш, да съм казал че някой ще взима руски денги! Това естествено че никой умен банкер няма да го направи. Ай пак да ми разкажеш за 10 милиардния дълг
Коментиран от #95
18:46 15.10.2025
91 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
18:47 15.10.2025
92 Баш Балък
Коментиран от #96
18:48 15.10.2025
93 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #74 от "Критен!":Това са руски фейкове.
18:48 15.10.2025
94 де го чукаш, де се пука...
Ердоган с никого не се консултира и никого не пита какво да први през 2015 с руския бомбардировач Су-24, който според Турция е нарушил въздушното ѝ пространство на сирийската граница, докато Русия твърди, че самолетът е бил в сирийското въздушно пространство. Направо го думна с ляв прав и нито от самолета, нито от пилота ,който после сирийците убиха, остана нещо. Тогава Путин нямаше и ядрено оръжие или Турция не беше в НАТО? Всички копейки в един глас крякнаха как Ердоган сгазил лука и с него е свършено. Без на дълго и на широко случая изобщо да се коментира от Русия, само след 2 седмици, Путин отиде на колене да се моли на Ердоган да не си развалят отношенията и работата се потули. А така стана защото дори мислещите руснаци си даваха сметка, че запъне ли се Путин, много кръв може да се пролее, но дните на съществуване на Русия вече са преброени. После всичката руска мощ стана видима като бял ден. Още през 2014 русия беше завзела Крим и на практика Донбас, откъдето на 17 юли 2014 г. със съветски самоходен зенитно-ракетен комплекс земя-въздух 9К37 Бук свалиха малайзийския пътнически самолет. За почти 4 годни война какво повече е окупирала? И всичко това е война на един фронт, а какво следва ако започне война с 30 държави и всеки напада от различна посока?
18:49 15.10.2025
95 Атина Палада
До коментар #89 от "Костадин Костадинов":Т А Р А Л Я С Н И К си и то голям:) Не знаеш елементарни неща,като това,че България опрости на Ирак дълговете под диктовката на САЩ.
Боже Божкелееее вземи се скрии и не се показвай .Толкова си...обратното на остър .
Коментиран от #101, #102, #104
18:49 15.10.2025
96 Никой не напада НАТО!
До коментар #92 от "Баш Балък":Умира веднага.
18:50 15.10.2025
97 Много присто
До коментар #33 от "горски":В Европа се гласува закон, след това лидерите се събират за обща снимка и всичко е наредено. Руските самолети не снетят да припарат.
18:50 15.10.2025
98 Байо
18:51 15.10.2025
99 Националист
До коментар #1 от "си дзън":Не ще свалят супер новия СУ 66ГЪЗ
18:51 15.10.2025
100 Много просто
До коментар #33 от "горски":В Европа се гласува закон, след това лидерите се събират за обща снимка и всичко е наредено. Руските самолети не сметят да припарят повече.
18:51 15.10.2025
101 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #95 от "Атина Палада":Руски фейкове.
18:52 15.10.2025
102 Костадин Костадинов
До коментар #95 от "Атина Палада":За 10 милиардния дълг, питам не изпадай в софистика. И други дългове има към нас. Разкажи ми за закончетата срещу нпо. Личи си че си доста неук.
Коментиран от #109
18:52 15.10.2025
103 А бе хора
Руски самолети въобще не заплашват никого нито НАТО нито друг военен съюз
Те воюват срещу бандеровският режим в Киев
Точно обратното натовски самолети навлизат във въздушното пространство на Русия атакуват рушат бомбандират и Не самолети и ракети и да не изброявам всичко с което НАТО по най-агресивен начин атакува Русия
Германците скоро си признаха че търсят реванш за втората световна война но както знаем не само на тях но и на другите не им проверя когато се опитаха да се справят с Русия
18:52 15.10.2025
104 Тихо пръдльо!
До коментар #95 от "Атина Палада":Не си компетентен по темата.
Коментиран от #110
18:52 15.10.2025
105 Пак аз
18:53 15.10.2025
106 Ха ха
18:54 15.10.2025
107 Степан Хоросенко
18:54 15.10.2025
108 Точно
До коментар #27 от "Бай той Толстой":Без визи в Моленбек, желаещите ще са много, предлагат се и охрана сразу доп.заплащане и застраховака сразу грабеж. Друга атракция е квартал Захарна Фабрика в европейска, чиста София. Там настаняването на туристите е на палатки сред природата. Италия осигурява перфектни условия за екстремен туризъм на остров Лампедуза.
18:58 15.10.2025
109 Атина Палада
До коментар #102 от "Костадин Костадинов":Какво повече да ти разказвам ?
1-България опрощава на Ирак 10 млрд долара,които Ирак ни дължи!
2- Закона FARA . Ако не умееш да боравиш с компютър,помоли някой ,който умее и прочети законa.
18:58 15.10.2025
110 Атина Палада
До коментар #104 от "Тихо пръдльо!":Нали съм ти казвала ...симпатичен си ми:)
19:00 15.10.2025