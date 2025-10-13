Секретен руски доклад! Руската федерация е загубила 281 550 войници през първите месеци на тази година

Русия е загубила над 281 хиляди военни само за първите осем месеца на 2025 г., според документ, който според украинското разузнаване съдържа изтекла руска служебна информация, пише Politico, "тези катастрофални загуби са цената, която Русия плаща за малките си постижения на фронта".
В документа се посочва, че 86 744 войници са загинали, 33 966 са безследно изчезнали, 158 529 са ранени, а още 2311 са пленени.
Дори руските източници признават мащаба на трагедията. Проектът Mediazona съвместно с BBC потвърди вече над 134 хиляди имена на загинали, признавайки, че реалните цифри са много по-високи.
Въпреки хилядите загинали, Русия практически не е напреднала на фронта. Според анализаторите от Frontelligence Insight, документът изглежда достоверен и съвпада с техните оценки.
"Цифрите съответстват на очаквания диапазон“, отбелязват от групата, подчертавайки, че загубите на РФ свидетелстват за безмилостното водене на войната от Кремъл.
Украинското военно разузнаване посочва впечатляващо съотношение: на един загинал се падат само 1,3 ранени. За сравнение – в повечето съвременни войни това съотношение е 1 към 3, което свидетелства за липса на медицинска евакуация и пълно пренебрежение към живота на войниците.
Въпреки хилядите загинали, руската армия практически не е напреднала на фронта
Отец Дионисий
Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
НАТО се смее на руските оръфляци
Укро-пропаганда на пълни обороти
Пич
Българин
Лудият от портиерната
Фокус
11 Дж. Борн
До коментар #1 от "Отец Дионисий":А’ре отивай да се бориш тогава!
Голяма работа
Лудият от портиерната
ха ха ха ...за пети път днес...
Кит
17:03 13.10.2025
17 Путин като яде чеверме в София
И рускините не раждат няма да има нови попълнения следващите 20-30 години
17:03 13.10.2025
18 Опорките
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Стават все по-кекави. Само в Оркс вече им вярват.
17:04 13.10.2025
19 жик так
Предния път за 471 украински чувала , укрите пратиха 7 броя .
Я смятайте на 86 744 загинали руснака - колко украински чувала се падат ??!!!
17:05 13.10.2025
Слейвстатий
17:07 13.10.2025
21 За такива коментари
До коментар #8 от "Българин":От пасоля плащат двойно. Двойна надница по две статии в един ден излиза кажи речи цяла заплата заработена в един.
17:08 13.10.2025
механик
17:08 13.10.2025
Директно!
17:13 13.10.2025
25 Ами
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Прав е бил. Прогнозирам следваща война - Израел и Иран!
Ушанка
17:14 13.10.2025
толкова е секретен,
604
29 Делиорманът,
До коментар #13 от "Фикрет":на евтина водка ли си или на парцурата от миналата година?
30 Блестяща Fокусническа статия.
Но гълъбчето от ръкава е "потвърждението":
""Цифрите съответстват на очаквания диапазон“, отбелязват от групата, подчертавайки, че загубите на РФ свидетелстват за безмилостното водене на войната от Кремъл."
31 Фалконети
А броя на украинските загинали е над два милиона .
Я сега извадете секретния доклад на украинския щаб !
17:19 13.10.2025
33 Фидел просто е перефразирал
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":думите на Рейгън, в подобен смисъл.
Провери.
Руска и Украинска тенисистки
говорят за себе си тез данни щото знаят
Гощо
Брееей…
Ха ХаХа
Дай Бог
43 Отчаянието и паниката
До коментар #30 от "Блестяща Fокусническа статия.":водят до психични отклонение и липса на всякакви задръжки. И медийната пропаганда я удари през просото.
Интересно как ли ще оправдаят спонсорите си за преджобените стотици милиарди и милиони черни забрадки?
За сега се сещам само за "провала на трите дня" и, че "са спряли Путин в Украйна, за да да не завладее Европа"
Дали ще им свърши същата работа както за ваксите и маските, дето можело да не спират вируса и имат фатални странични ефекти, "но спасяват животи"??? И Урсула правилно е похарчила парите ни:)
Исторически парк
Нищо
Левски
секретен?
48 Чудя ви се
Нима не виждаме ,четем , че украинците ( НАТО) са пред портите на Кремъл :)
Кажете за секретния доклад преди няколко месеца за 2 721 000 жертви ВСУ
Др.Тодор Живков 🇧🇬
53 АБВ
Пропагандата е голяма работа, но е предназначена за глупаците.
Русия
Оле олеле
Ежко
Фокус, пак не сте на фокус
59 СПРАВКА
ИСТИНСКИТЕ РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ В ЕС !
РЕАЛНИ ЗАГУБИ :
РУСКИ ЗАГУБИ= 119 000 - Общо до момента !
( Потвърдени поименно и от BBC и руски служби )
УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 1,7 МЛН.
( В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 710 000 РУСКА АРМИЯ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА )ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТЕВРИПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ С РУСКИ ОРГАНИЗАЦИИ .
Баш Балък
К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
63 Сесесере2🤢🤮
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Отче заминавай да се жертваш че орковете привършват и след това ще се качиш в безанологов рай форевър
64 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Още малко ви остава
СТАТИЯТА Е ПЪЛЕН ДЕЗИНФОРМАЦИОНЕН
67 9 МИНУТИ ,ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ
До коментар #5 от "НАТО се смее на руските оръфляци":ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
69 Не бой се
До коментар #62 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Нищо няма да мухляса, почвай да учиш руския химн
Евро боклука да бяга, че идват
Да си кажем истината в очите
75 Червената Биомаса
Значи всичко е Окей.
орел и рак
Саддам Хусейн
