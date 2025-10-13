Новини
Свят »
Украйна »
Секретен руски доклад! Руската федерация е загубила 281 550 войници през първите месеци на тази година
  Тема: Украйна

Секретен руски доклад! Руската федерация е загубила 281 550 войници през първите месеци на тази година

13 Октомври, 2025 16:48 2 182 81

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • ракети-
  • дронове

Въпреки хилядите загинали, руската армия практически не е напреднала на фронта

Секретен руски доклад! Руската федерация е загубила 281 550 войници през първите месеци на тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Русия е загубила над 281 хиляди военни само за първите осем месеца на 2025 г., според документ, който според украинското разузнаване съдържа изтекла руска служебна информация, пише Politico, "тези катастрофални загуби са цената, която Русия плаща за малките си постижения на фронта".

В документа се посочва, че 86 744 войници са загинали, 33 966 са безследно изчезнали, 158 529 са ранени, а още 2311 са пленени.

Дори руските източници признават мащаба на трагедията. Проектът Mediazona съвместно с BBC потвърди вече над 134 хиляди имена на загинали, признавайки, че реалните цифри са много по-високи.

Въпреки хилядите загинали, Русия практически не е напреднала на фронта. Според анализаторите от Frontelligence Insight, документът изглежда достоверен и съвпада с техните оценки.

"Цифрите съответстват на очаквания диапазон“, отбелязват от групата, подчертавайки, че загубите на РФ свидетелстват за безмилостното водене на войната от Кремъл.

Украинското военно разузнаване посочва впечатляващо съотношение: на един загинал се падат само 1,3 ранени. За сравнение – в повечето съвременни войни това съотношение е 1 към 3, което свидетелства за липса на медицинска евакуация и пълно пренебрежение към живота на войниците.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    35 28 Отговор
    Никоя жертва не е голяма в борбата с Фашизма в ЕВРОПА.

    Коментиран от #11, #13, #63

    16:50 13.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    42 17 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #52

    16:50 13.10.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    31 19 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #18

    16:50 13.10.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    25 17 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #25, #33

    16:51 13.10.2025

  • 5 НАТО се смее на руските оръфляци

    28 27 Отговор
    Нищо им няма ,ще вземат копейки от България ЦоМчо ги записва -при АХМАТ ще ги праща да има веселба .

    Коментиран от #67

    16:52 13.10.2025

  • 6 Укро-пропаганда на пълни обороти

    34 15 Отговор
    Тук е украински плод и зеленчук. Зеленчуците верват!

    16:52 13.10.2025

  • 7 Пич

    30 13 Отговор
    Да бе !!! На ВВС лично Коваленко от Бесарабски фронт им докладва !!! Укрия побеждава от Полша до Слънчака !!! Навсякъде са разположени войски на украйнки които целодневно лъскат оръжията!!!

    16:53 13.10.2025

  • 8 Българин

    22 9 Отговор
    За такива статии плащат ли ви за да ги поствате на вашия сайт ФАКТИ?

    Коментиран от #21

    16:55 13.10.2025

  • 9 Лудият от портиерната

    15 7 Отговор
    Да се знае фокус е марийка

    16:56 13.10.2025

  • 10 Фокус

    15 9 Отговор
    Нищо вярно

    16:58 13.10.2025

  • 11 Дж. Борн

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    А’ре отивай да се бориш тогава!

    16:59 13.10.2025

  • 12 Голяма работа

    14 16 Отговор
    Путин ще се купи още 281 550 ахмаци и готово. В Русия ги има в изобилие.

    17:00 13.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лудият от портиерната

    21 5 Отговор
    Марийке я пусни пак и статийкта от тази сутрин как борисчо джонсон е получил подарък 1 000 000 паунда от оръжейните олигарси на острова за да не спре войната през 2022

    17:02 13.10.2025

  • 15 ха ха ха ...за пети път днес...

    21 5 Отговор
    Доклада секретен ...обаче козляците го знаят ??!!!

    17:02 13.10.2025

  • 16 Кит

    19 6 Отговор
    Секретен Сенегалски доклад: понеже руската армия е загубили близо 300 000 войници тази година - в Урайна с пълна сила тече интензивна бусификация на пушечно месо по улиците на големите градове.

    17:03 13.10.2025

  • 17 Путин като яде чеверме в София

    12 12 Отговор
    Ще дава жертви във жива сила
    И рускините не раждат няма да има нови попълнения следващите 20-30 години

    17:03 13.10.2025

  • 18 Опорките

    14 10 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Стават все по-кекави. Само в Оркс вече им вярват.

    17:04 13.10.2025

  • 19 жик так

    20 9 Отговор
    За 967 върнати украински трупа , укрите представиха 64 .
    Предния път за 471 украински чувала , укрите пратиха 7 броя .

    Я смятайте на 86 744 загинали руснака - колко украински чувала се падат ??!!!

    17:05 13.10.2025

  • 20 Слейвстатий

    14 10 Отговор
    Не е зле за тридневна специална операция.

    17:07 13.10.2025

  • 21 За такива коментари

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    От пасоля плащат двойно. Двойна надница по две статии в един ден излиза кажи речи цяла заплата заработена в един.

    17:08 13.10.2025

  • 22 механик

    14 12 Отговор
    Жалко за всички млади момчета и момичета от която и да е държава , в която и да е война . Жалко и за родителите им . За путин няма съжаление , за него съд в Хага .

    17:08 13.10.2025

  • 23 Директно!

    10 5 Отговор
    Глупости на търкалета :)))))) Тая “ война” е същия фарс и цирк като “ ковиТ пандемията” !!!

    17:13 13.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Прав е бил. Прогнозирам следваща война - Израел и Иран!

    17:13 13.10.2025

  • 26 Ушанка

    7 6 Отговор
    Хо холска пропаганда.

    17:14 13.10.2025

  • 27 толкова е секретен,

    10 7 Отговор
    че даже и вие го публикувате.

    17:15 13.10.2025

  • 28 604

    4 6 Отговор
    Вервам...ви..тичъм дъ пуснъ 1 тото 6 от 49...

    17:17 13.10.2025

  • 29 Делиорманът,

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Фикрет":

    на евтина водка ли си или на парцурата от миналата година?

    17:18 13.10.2025

  • 30 Блестяща Fокусническа статия.

    6 7 Отговор
    За "Руски доклад" ама от украинското разузнаване???
    Но гълъбчето от ръкава е "потвърждението":

    ""Цифрите съответстват на очаквания диапазон“, отбелязват от групата, подчертавайки, че загубите на РФ свидетелстват за безмилостното водене на войната от Кремъл."

    Коментиран от #43

    17:19 13.10.2025

  • 31 Фалконети

    9 6 Отговор
    Това е броя на всички загинали руснаци от началото на войната .
    А броя на украинските загинали е над два милиона .
    Я сега извадете секретния доклад на украинския щаб !

    17:19 13.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Фидел просто е перефразирал

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    думите на Рейгън, в подобен смисъл.
    Провери.

    17:22 13.10.2025

  • 34 Руска и Украинска тенисистки

    6 4 Отговор
    в двойка побеждават в САЩ. Руската тенисистка Анастасия Тихонова с украинката Валерия Страхова, спечелиха турнира в Едмънд, САЩ. На финала руско-украинската двойка победи Оливия Гадецки (Австралия) / Оливия Линсер (Полша) с резултат 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8). Това е първият път от 2022 г. насам, когато руско-украинска двойка печели тенис турнир.

    17:22 13.10.2025

  • 35 говорят за себе си тез данни щото знаят

    3 4 Отговор
    Украинското военно разузнаване посочва впечатляващо съотношение: на един загинал се падат само 1,3 ранени

    17:23 13.10.2025

  • 36 Гощо

    7 5 Отговор
    Я напишете и как украинската армия е разбита при Бахмут! И оттогава набират деца и старци по улиците. А руснаците са на три дни от Киев вече четвърта година!

    17:23 13.10.2025

  • 37 Брееей…

    4 4 Отговор
    я да кажат и колко са дали фира отсреща, ако им стиска.

    17:24 13.10.2025

  • 38 Ха ХаХа

    6 5 Отговор
    Освен фейкове с друго занимавате ли се.?

    17:24 13.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дай Бог

    6 4 Отговор
    това да се чува.

    17:31 13.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Отчаянието и паниката

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Блестяща Fокусническа статия.":

    водят до психични отклонение и липса на всякакви задръжки. И медийната пропаганда я удари през просото.

    Интересно как ли ще оправдаят спонсорите си за преджобените стотици милиарди и милиони черни забрадки?
    За сега се сещам само за "провала на трите дня" и, че "са спряли Путин в Украйна, за да да не завладее Европа"
    Дали ще им свърши същата работа както за ваксите и маските, дето можело да не спират вируса и имат фатални странични ефекти, "но спасяват животи"??? И Урсула правилно е похарчила парите ни:)

    17:42 13.10.2025

  • 44 Исторически парк

    4 4 Отговор
    Що никога не излизат секретни доклади за украинските жертви 😉

    17:50 13.10.2025

  • 45 Нищо

    4 2 Отговор
    Има още много добитък.

    18:00 13.10.2025

  • 46 Левски

    6 3 Отговор
    Е като е секретен как са взели сведенията. Абсолютни лъжи за овчото стадо.

    18:10 13.10.2025

  • 47 секретен?

    5 3 Отговор
    И фокус мокус знавят за секретния доклад...🤣🤣🤣🤣🤣Вие сериозни ли сте...🤣🤣🤣

    18:16 13.10.2025

  • 48 Чудя ви се

    5 5 Отговор
    Защо пишете глупости ?
    Нима не виждаме ,четем , че украинците ( НАТО) са пред портите на Кремъл :)
    Кажете за секретния доклад преди няколко месеца за 2 721 000 жертви ВСУ

    18:16 13.10.2025

  • 49 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Докалада е толкова"сикретен" че чак секрети и сополи фърчат от мисирите за центове.

    18:24 13.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 АБВ

    2 4 Отговор
    След хакнатите секретни данни за жертвите на Украйна около 1 700 000 души, е нормално да изтече и секретен доклад за руските жертви. И броят им да е значително по-голям от украинските.
    Пропагандата е голяма работа, но е предназначена за глупаците.

    Коментиран от #73

    19:29 13.10.2025

  • 54 Русия

    5 2 Отговор
    Е колко да е секретен щом е в Фокус и Факти хаххахаахахахахаааааа жалка работа на псевдо медий.

    19:39 13.10.2025

  • 55 Оле олеле

    4 2 Отговор
    А стига сте лъгали и преписвали опашати ЛЪЖИ

    19:46 13.10.2025

  • 56 Ежко

    2 1 Отговор
    След като доклада е секретен,вие откъде знаете за него?Яко мирише на фейк;)

    20:20 13.10.2025

  • 57 Фокус, пак не сте на фокус

    1 3 Отговор
    Загубите на Русия са близо три милиона от началото на агресията! С тези грешки ставате за смях на кокошките!

    21:25 13.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 СПРАВКА

    3 2 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от 17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на дезинформация ,включително и вашия източник.

    ИСТИНСКИТЕ РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ В ЕС !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 119 000 - Общо до момента !
    ( Потвърдени поименно и от BBC и руски служби )
    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 1,7 МЛН.
    ( В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 710 000 РУСКА АРМИЯ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА )ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТЕВРИПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ С РУСКИ ОРГАНИЗАЦИИ .

    22:44 13.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Да уе, от месеци четем как Руската армия страхливо отстъпва на запад. Доматите вече узряха, и колците изядохме.

    23:15 13.10.2025

  • 62 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    0 3 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #69

    00:12 14.10.2025

  • 63 Сесесере2🤢🤮

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Отче заминавай да се жертваш че орковете привършват и след това ще се качиш в безанологов рай форевър

    00:18 14.10.2025

  • 64 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    2 0 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    01:24 14.10.2025

  • 65 Още малко ви остана

    3 0 Отговор
    И ти как го разсекрети тоя доклад бе льольо

    01:24 14.10.2025

  • 66 СТАТИЯТА Е ПЪЛЕН ДЕЗИНФОРМАЦИОНЕН

    3 0 Отговор
    БОКЛУК,НИЩО ОБЩО С РЕАЛНОСТТА.

    01:25 14.10.2025

  • 67 9 МИНУТИ ,ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    01:27 14.10.2025

  • 68 СПРАВКА :

    3 0 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от 17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на дезинформация ,включително и вашия източник.

    ИСТИНСКИТЕ РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ В ЕС !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 119 000 - Общо до момента !
    ( Потвърдени поименно и от BBC и руски служби )
    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 1,7 МЛН.
    ( В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 710 000 РУСКА АРМИЯ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА )ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТЕВРИПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ С РУСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    01:28 14.10.2025

  • 69 Не бой се

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Нищо няма да мухляса, почвай да учиш руския химн

    01:30 14.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Медведев

    3 1 Отговор
    Евроатлантическия боклук скоро ще духа супата

    01:37 14.10.2025

  • 72 Евро боклука да бяга, че идват

    4 1 Отговор
    Братушките побеждават и освобождават винаги

    01:41 14.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Да си кажем истината в очите

    3 1 Отговор
    За жалки Евро0трепки още по-малко

    01:51 14.10.2025

  • 75 Червената Биомаса

    0 1 Отговор
    Изтрещя

    Значи всичко е Окей.

    02:01 14.10.2025

  • 76 орел и рак

    0 0 Отговор
    Ами това са едни много хубави новини.

    10:54 14.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 СПРАВКА

    2 0 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от 17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на дезинформация ,включително и вашия източник.

    ИСТИНСКИТЕ РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ В ЕС !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 119 000 - Общо до момента !
    ( Потвърдени поименно и от BBC и руски служби )
    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 1,7 МЛН.
    ( В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 710 000 РУСКА АРМИЯ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА )ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТЕВРИПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ С РУСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    19:17 14.10.2025

  • 81 ​​Саддам Хусейн​

    0 0 Отговор
    Тази новина още по-добре потвърждава това, което руските хакери разкриха раніше – че 1,7 милиона украинци са загинали или са изчезнали на бойното поле. Това е очевидно репресорна медийна кампания, затова аз предпочитам да вярвам на първото, а не на второто!

    05:38 15.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания