Човек на Кремъл! Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер защити "Северен поток" пред разследваща комисия

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер защити построяването на противоречивия газопровод "Северен поток 2" в свидетелските показания, които даде днес пред разследваща комисия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Осемдесет и една годишният политик от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) даде показания пред специална комисия към регионалния парламент на провинция Мекленбург-Предна Померания чрез видеовръзка заради здравословното му състояние. По-рано тази година той бе хоспитализиран със симптоми на синдрома бърнаут.
Шрьодер, който управлява Германия между 1998 и 2005 г., заяви, че неговото правителство е искало да сложи край на зависимостта на страната от ядрената енергия, което е налагало доставянето на евтин природен газ от Русия.
След като напусна политиката, Шрьодер дълги години работи в руски енергийни компании, включително като председател на борда на акционерното дружество "Северен поток 2", което дари 20 милиона евро на спорната Фондацията за защита на климата в Мекленбург-Предна Померания. Разследването е свързана с учредената в началото на 2021 г. фондация, чиято цел бе да подпомогне завършването на проекта "Северен поток 2". Твърди се, че този ход е бил предприет поради заплахите на САЩ да наложат санкции на компаниите, участващи в изграждането на газопровода.
Местният парламент на провинция Мекленбург-Предна Померания иска да изясни кой е инициирал създаването на фондацията и дали Русия е оказала влияние.
"Фондацията беше инструмент за предотвратяване на американската намеса в нашата енергийна политика", заяви Шрьодер, като определи учредяването ѝ като "изключително разумно решение".
Шрьодер изглеждаше видимо раздразнен, докато даваше показания пред разследващата комисия.
"Г-н председател, можете ли да спрете тази глупост", обърна се в един момент бившият канцлер към председателя на комисията Себастиан Елерс.
По-късно днес показания пред разследващата комисия ще даде и Хелге Браун, която оглавяваше канцеларията на бившата канцлерка Ангела Меркел. Браун беше сред най-близките сътрудници на Меркел по времето на планиране, одобряване и изграждане на "Северен поток 2".
"Северен поток 2" е продължение на газопровода "Северен поток 1" и строежът му бе завършен през 2021 г.. Съоръжението обаче така и не влезе в експлоатация заради руската инвазия в Украйна. През 2022 г. двата газопровода бяха повредени от експлозии, като по случая все още се води разследване за саботаж.
Междувременно полски съд днес блокира екстрадирането в Германия на украинец, заподозрян за участие в атаката срещу газопровода "Северен поток" през 2022 г., след като полският премиер Доналд Туск заяви, че това не е в интерес на неговата страна, предаде Асошиейтед прес.
Заподозреният 46-годишен мъж, идентифициран като Володимир Ж. в съответствие с местните правила за поверителност, бе арестуван близо до Варшава на 30 септември по искане на Германия.
Германската прокуратура го описа като опитен водолаз и твърди, че той е бил част от група, поставила експлозиви по тръбопроводите, близо до датския остров Борнхолм преди три години.
Варшавският районен съд днес отхвърли екстрадицията му и нареди незабавното му освобождаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХаХаХа
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Европейците не са допуснати до руско-американските преговори.
Тръмп и Путин отрязаха Зеленски от европейските покровители на Украйна.
Новината за телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, по време на който те се споразумяха да се срещнат лично в Унгария, дойде като неприятна изненада за Киев и европейските ястреби, според водещи западни медии.
Коментиран от #7
17:48 17.10.2025
3 Запознат
17:49 17.10.2025
4 вата
17:50 17.10.2025
5 Русия
Коментиран от #20
17:50 17.10.2025
6 Сатана Z
17:51 17.10.2025
7 Има достоверна инфо
До коментар #2 от "ХаХаХа":Че вчера Путин е бил на колене, докато е говорил по телефона с Тръмп.
17:52 17.10.2025
8 Радио Хоризонт
Как смеят
Коментиран от #11
17:53 17.10.2025
9 Пич
17:56 17.10.2025
10 На този му напълниха джобовете
Беше назначен за шеф в Газпром!
Помните като маймуните - 3 минути.
17:58 17.10.2025
11 Да не ти пука
До коментар #8 от "Радио Хоризонт":Те не зная какво правят.
Коментиран от #13
17:58 17.10.2025
12 име
17:59 17.10.2025
13 Радио Хоризонт
До коментар #11 от "Да не ти пука":Ама те съвсем обърнаха плочата
След това дадоха думата на Карбовски и той 15 минути говори неща които не е прието да се говорят
Коментиран от #15
18:00 17.10.2025
14 ЕДИН ОТ МНОГО
Коментиран от #16, #19
18:05 17.10.2025
15 Не е здравословно
До коментар #13 от "Радио Хоризонт":да слушаш Карбовски. Изживява се като журналист пред неразбиращите. Бъди сериозен и не се радвай на всеки русофилизъм.
Като някаква копейка.
18:05 17.10.2025
16 Малко,
До коментар #14 от "ЕДИН ОТ МНОГО":щото е руска подлога.
18:06 17.10.2025
17 Търновец
18:07 17.10.2025
18 Герхард
Смучи от Кремля
Смучи Смучи .
18:15 17.10.2025
19 Верно ли бре
До коментар #14 от "ЕДИН ОТ МНОГО":Рублоидиот?
Да си продажник
Първа Радост за Руските Калници.
18:16 17.10.2025
20 За Путин
До коментар #5 от "Русия":Няма Руски Народ .
Има само Разходен Материал.
Пушечно Месо..
18:18 17.10.2025
21 Абсурдистан
18:23 17.10.2025