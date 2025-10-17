Новини
Човек на Кремъл! Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер защити "Северен поток" пред разследваща комисия

17 Октомври, 2025

След като напусна политиката, Шрьодер дълги години работи в руски енергийни компании, включително като председател на борда на акционерното дружество "Северен поток 2"

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер защити построяването на противоречивия газопровод "Северен поток 2" в свидетелските показания, които даде днес пред разследваща комисия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Осемдесет и една годишният политик от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) даде показания пред специална комисия към регионалния парламент на провинция Мекленбург-Предна Померания чрез видеовръзка заради здравословното му състояние. По-рано тази година той бе хоспитализиран със симптоми на синдрома бърнаут.

Шрьодер, който управлява Германия между 1998 и 2005 г., заяви, че неговото правителство е искало да сложи край на зависимостта на страната от ядрената енергия, което е налагало доставянето на евтин природен газ от Русия.

След като напусна политиката, Шрьодер дълги години работи в руски енергийни компании, включително като председател на борда на акционерното дружество "Северен поток 2", което дари 20 милиона евро на спорната Фондацията за защита на климата в Мекленбург-Предна Померания. Разследването е свързана с учредената в началото на 2021 г. фондация, чиято цел бе да подпомогне завършването на проекта "Северен поток 2". Твърди се, че този ход е бил предприет поради заплахите на САЩ да наложат санкции на компаниите, участващи в изграждането на газопровода.

Местният парламент на провинция Мекленбург-Предна Померания иска да изясни кой е инициирал създаването на фондацията и дали Русия е оказала влияние.

"Фондацията беше инструмент за предотвратяване на американската намеса в нашата енергийна политика", заяви Шрьодер, като определи учредяването ѝ като "изключително разумно решение".

Шрьодер изглеждаше видимо раздразнен, докато даваше показания пред разследващата комисия.

"Г-н председател, можете ли да спрете тази глупост", обърна се в един момент бившият канцлер към председателя на комисията Себастиан Елерс.

По-късно днес показания пред разследващата комисия ще даде и Хелге Браун, която оглавяваше канцеларията на бившата канцлерка Ангела Меркел. Браун беше сред най-близките сътрудници на Меркел по времето на планиране, одобряване и изграждане на "Северен поток 2".

"Северен поток 2" е продължение на газопровода "Северен поток 1" и строежът му бе завършен през 2021 г.. Съоръжението обаче така и не влезе в експлоатация заради руската инвазия в Украйна. През 2022 г. двата газопровода бяха повредени от експлозии, като по случая все още се води разследване за саботаж.

Междувременно полски съд днес блокира екстрадирането в Германия на украинец, заподозрян за участие в атаката срещу газопровода "Северен поток" през 2022 г., след като полският премиер Доналд Туск заяви, че това не е в интерес на неговата страна, предаде Асошиейтед прес.

Заподозреният 46-годишен мъж, идентифициран като Володимир Ж. в съответствие с местните правила за поверителност, бе арестуван близо до Варшава на 30 септември по искане на Германия.

Германската прокуратура го описа като опитен водолаз и твърди, че той е бил част от група, поставила експлозиви по тръбопроводите, близо до датския остров Борнхолм преди три години.

Варшавският районен съд днес отхвърли екстрадицията му и нареди незабавното му освобождаване.


