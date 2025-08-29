Москва реагира остро: Това е недостойно за държавен глава

Русия остро реагира на думите на френския президент Еманюел Макрон, който в интервю миналата седмица нарече Владимир Путин "чудовище (ogre) пред нашите врати".
В петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че френският лидер често прави "странни изявления", които понякога преминават границата на приличието и се превръщат в "обидни квалификации". "Това е недостойно за държавен глава", подчерта Захарова, цитирана от "Ройтерс".
Макрон отговори на критиките по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че не използва вулгарен език, а просто описва чувството на народи, които са били жертви на руските действия. "Когато казваме, че има чудовище пред портите на Европа - израз, използван от мнозина - мисля, че това характеризира дълбоките чувства на грузинците, украинците и други нации, преживели руско нашествие", каза френският президент.
Отношенията между Русия и Франция през последните години са белязани от нарастващо напрежение. Преди началото на войната в Украйна Макрон се опита да поддържа диалог с Путин, включително чрез множество телефонни разговори и лични срещи, но с течение на времето Париж зае все по-твърда линия, подкрепяйки военната помощ за Киев и настоявайки за засилени санкции срещу Москва. Това предизвика остра реакция от страна на Кремъл, който редовно обвинява Франция в "антируска реторика" и "подстрекателство към конфронтация".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
21:51 29.08.2025
БАЙ ИВАН МЕЧКАТА И МАША ДОЯРКИНА
ДА НАЗНАЧАТ ДИМАТА МЕДВЕДЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РУСИЯ :))
5 Обективни истини
6 Читател
7 Русия
8 Сталин
9 Баба му
10 55 от Козлодуй
11 Сталин
12 На Лавров щерка му
13 Целият свят гледа зверствата на Русия!
Русия сама се закопа!
14 Дрът русофил
15 Кюр Дьо Пети
16 Елементарно
Погуби десетки хиляди руснаци и украинци за да докаже на целия свят, че Русия е империя на ЗЛОТО.
