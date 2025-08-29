Новини
Москва реагира остро: Това е недостойно за държавен глава
  Тема: Украйна

Москва реагира остро: Това е недостойно за държавен глава

29 Август, 2025 21:49

29 Август, 2025 21:49 870 16

В петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че френският лидер често прави странни изявления, които понякога преминават границата на приличието и се превръщат в обидни квалификации

Москва реагира остро: Това е недостойно за държавен глава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия остро реагира на думите на френския президент Еманюел Макрон, който в интервю миналата седмица нарече Владимир Путин "чудовище (ogre) пред нашите врати".

В петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че френският лидер често прави "странни изявления", които понякога преминават границата на приличието и се превръщат в "обидни квалификации". "Това е недостойно за държавен глава", подчерта Захарова, цитирана от "Ройтерс".

Макрон отговори на критиките по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че не използва вулгарен език, а просто описва чувството на народи, които са били жертви на руските действия. "Когато казваме, че има чудовище пред портите на Европа - израз, използван от мнозина - мисля, че това характеризира дълбоките чувства на грузинците, украинците и други нации, преживели руско нашествие", каза френският президент.

Отношенията между Русия и Франция през последните години са белязани от нарастващо напрежение. Преди началото на войната в Украйна Макрон се опита да поддържа диалог с Путин, включително чрез множество телефонни разговори и лични срещи, но с течение на времето Париж зае все по-твърда линия, подкрепяйки военната помощ за Киев и настоявайки за засилени санкции срещу Москва. Това предизвика остра реакция от страна на Кремъл, който редовно обвинява Франция в "антируска реторика" и "подстрекателство към конфронтация".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ша яде

    15 3 Отговор
    Голата опашка

    21:51 29.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    БЕЗГЛАВИТЕ ФРЕНСКИ ПЕТЛЕТА СИ ПРОСЯТ
    БАЙ ИВАН МЕЧКАТА И МАША ДОЯРКИНА
    .....
    ДА НАЗНАЧАТ ДИМАТА МЕДВЕДЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РУСИЯ :))

    21:53 29.08.2025

  • 5 Обективни истини

    16 3 Отговор
    Макрон е доказан капy,t.

    21:53 29.08.2025

  • 6 Читател

    12 3 Отговор
    Mакрон гея никой не го бръснене за жълта слива.

    21:54 29.08.2025

  • 7 Русия

    11 3 Отговор
    Думи казани от един долен пе....... не значат нищо,а и той е Господин Никой !

    21:54 29.08.2025

  • 8 Сталин

    10 3 Отговор
    Абе Микрон е роден дебили или после е станал такъв

    21:55 29.08.2025

  • 9 Баба му

    7 2 Отговор
    Пак ще го шамаросам тоя пед@л.

    21:56 29.08.2025

  • 10 55 от Козлодуй

    2 9 Отговор
    Макрон просто е казал истината.

    21:56 29.08.2025

  • 11 Сталин

    8 0 Отговор
    Микрона фалира Франция с 3,2 € трилиона дълг и всеки ден дълга расте с 12 000 000 € и като последната бананова република чакат транш от МВФ

    21:57 29.08.2025

  • 12 На Лавров щерка му

    1 7 Отговор
    си пие кафето в Париж! Не иска в Маскалия да живее!

    21:58 29.08.2025

  • 13 Целият свят гледа зверствата на Русия!

    1 7 Отговор
    Векове Русия няма да може да измие този срам!
    Русия сама се закопа!

    21:59 29.08.2025

  • 14 Дрът русофил

    2 3 Отговор
    Съдраните бг галоши мечтаят пак Рашка да им даде някоя копейка!

    22:01 29.08.2025

  • 15 Кюр Дьо Пети

    1 1 Отговор
    Баобаба ще бъде шамаросан от дядо Бриджит за непристойно поведение .

    22:02 29.08.2025

  • 16 Елементарно

    1 1 Отговор
    Диктаторът Путлер не е чудовище, а безподобен, бункерен ypoд.
    Погуби десетки хиляди руснаци и украинци за да докаже на целия свят, че Русия е империя на ЗЛОТО.

    22:02 29.08.2025

