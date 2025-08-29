Москва реагира остро: Това е недостойно за държавен глава

Русия остро реагира на думите на френския президент Еманюел Макрон, който в интервю миналата седмица нарече Владимир Путин "чудовище (ogre) пред нашите врати".

В петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че френският лидер често прави "странни изявления", които понякога преминават границата на приличието и се превръщат в "обидни квалификации". "Това е недостойно за държавен глава", подчерта Захарова, цитирана от "Ройтерс".

Още новини от Украйна

Макрон отговори на критиките по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че не използва вулгарен език, а просто описва чувството на народи, които са били жертви на руските действия. "Когато казваме, че има чудовище пред портите на Европа - израз, използван от мнозина - мисля, че това характеризира дълбоките чувства на грузинците, украинците и други нации, преживели руско нашествие", каза френският президент.

Отношенията между Русия и Франция през последните години са белязани от нарастващо напрежение. Преди началото на войната в Украйна Макрон се опита да поддържа диалог с Путин, включително чрез множество телефонни разговори и лични срещи, но с течение на времето Париж зае все по-твърда линия, подкрепяйки военната помощ за Киев и настоявайки за засилени санкции срещу Москва. Това предизвика остра реакция от страна на Кремъл, който редовно обвинява Франция в "антируска реторика" и "подстрекателство към конфронтация".