Еманюел Макрон: НАТО трябва да отговори по-строго в случай на нови руски провокации, но едва ли ще сваля самолети

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че страните от НАТО трябва да реагират по-строго в случай на нови провокации от страна на Русия, по-конкретно във въздушното пространство на Източна Европа. Той каза това в интервю за телевизия Франс 24 и Радио Франс Eнтернасионал (Ер Еф И), пише БТА.
"Ако някой ви провокира отново, трябва да реагирате по малко по-твърд начин", каза Макрон в Ню Йорк, където участва в Общото събрание на ООН.
Но според него не трябва да се открива огън при тези действия на руската армия. По този въпрос влезе в противоречие с американския президент Доналд Тръмп, отбеляза АФП. Вчера Тръмп отговори утвърдително на журналистически въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство.
Според френския държавен глава колективната реакция на НАТО след няколкото нахлувания на руски дронове в нейното въздушно пространство до този момент е била пропорционална.
Дания беше принудена в понеделник да затвори летището в Копенхаген заради прелитане на безпилотни апарати с неизвестен произход. По-рано този месец Полша, Румъния и Естония съобщиха, че въздушното им пространство е било нарушено от руски дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макарон
Коментиран от #24
21:37 24.09.2025
2 Новини от последните секунди
Коментиран от #20, #21
21:38 24.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Помак
21:40 24.09.2025
5 665
21:41 24.09.2025
6 име
Коментиран от #17
21:42 24.09.2025
7 Руснаците
Коментиран от #9, #10
21:45 24.09.2025
8 Нито едно от тези твърдения
Но поне дандания се вдигна! А това бе и целта!
21:46 24.09.2025
9 Оправен
До коментар #7 от "Руснаците":Затуй Ердо ходи чак до Москва да прави метани и чака Путин 4 часа в коридора.
А пилотката бе уволнена.
21:49 24.09.2025
10 ТОЧНО ТАКА
До коментар #7 от "Руснаците":НАДУПЕН НА КИЛИМЧЕТО В КРЕМЪЛ
ДОБРЕ ЧЕ Е ГЪВКАВ В КРЪСТА
21:50 24.09.2025
11 Трябва да се отговори по-строго
21:53 24.09.2025
12 Ами
21:53 24.09.2025
13 Да се напишкаш от смях
21:57 24.09.2025
14 Симеон изчезна
На 3 февруари 2023 г. 19-годишният Симеон Тодоров от Добрич заминава за Русия. Пред познати споделя, че му е обещана сигурна работа в складова база край Москва — „лепене на кашони и товарене на палети“, както се изразява посредникът. За семейството му това е шанс: момчето излиза от сиропиталище едва преди година и няма постоянна работа.
Симеон е изпратен от автогарата с малък сак и със телефон втора употреба, който майка му купила с последните си спестявания, за да „поддържат връзка“. Вечерта след пристигането си в Москва той успява да се обади за кратко. Гласът му е притеснен: „Не съм на склад, качиха ни в автобус… не знам накъде отиваме.“ Това е последният му разговор с когото и да било от България.
Дни по-късно телефонът му е изключен. Според свидетелства на други младежи, попаднали в същата схема, Симеон е бил отведен в Белгородска област и там — без договор, без обяснение — му е дадена военна униформа. Документите му са прибрани „за съхранение“.
През март името му изчезва от всякакви списъци. Неофициално се твърди, че е изпратен на фронта край Харков. Единствената следа е кратко гласово съобщение до негов приятел: „Не е работа, братле… нещо друго е. Май ще ме пращат напред…“
В Добрич, в квартал „Балик“, съседите казват, че майка му всеки ден излиза пред входа и гледа пощенската кутия. Тя не вярва, че синът ѝ е загинал — повтаря, че е жив и че ще се върне.
Официален отговор от българските
Коментиран от #15
21:59 24.09.2025
15 Симеон изчезна
До коментар #14 от "Симеон изчезна":Официален отговор от българските институции няма. За Русия Симеон Тодоров не съществува — нито като работник, нито като войник.
Историята му е само един от стотиците примери на млади хора, които, търсейки бъдеще и по-добър живот, попадат в капан. Те изчезват без следа, оставяйки след себе си само една тягостна тишина, разбити надежди и безутешна скръб.
22:00 24.09.2025
16 az СВО Победа80
Какво стана с "най-мощният военен съюз в историята на света", а????
Клекна и подви опашката..... 🤣🤣🤣
Коментиран от #18
22:01 24.09.2025
17 Е нали👇
До коментар #6 от "име":Киев за два дня и всьо?
Коментиран от #19
22:02 24.09.2025
18 Българин
До коментар #16 от "az СВО Победа80":НАТО ако мигне от Русия няма да остане много.
Коментиран от #22
22:03 24.09.2025
19 Ген. М.Мили
До коментар #17 от "Е нали👇":Не познах. Сори.
22:03 24.09.2025
20 Ужасно е ..стотици трупове на ..
До коментар #2 от "Новини от последните секунди":Ушанки хвърчат горящи във въздуха...Гледайте "Ал Джазира" предава на живо фойерверките...СЛАВА УКРАИНЕ
22:05 24.09.2025
21 Права ще излезе известната...
До коментар #2 от "Новини от последните секунди":Пропагандаторка на Кремъл Маргарита Симонян - " за какво са ни тези 19% територия от Украйна като може да ни убият всеки момент с ракети и дронове"
22:07 24.09.2025
22 az СВО Победа80
До коментар #18 от "Българин":Досега гледаме главно как НАТО се нас...ра!
🤣🤣🤣
Коментиран от #25
22:08 24.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Копанар
До коментар #1 от "Макарон":Да заповяда в България да си набере бабини зъби (tribulus terrestris) за вдигане на самолета.
22:08 24.09.2025
25 Космос
До коментар #22 от "az СВО Победа80":Най-битата (преди сръбската) армия е руската.
С най-големите загуби
С най-много дезертьори
С най-много предатели
С най-много затворници
С най-некадърните началници
22:11 24.09.2025
26 Факт
22:13 24.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.