Новини
Свят »
Франция »
Еманюел Макрон: НАТО трябва да отговори по-строго в случай на нови руски провокации, но едва ли ще сваля самолети

Еманюел Макрон: НАТО трябва да отговори по-строго в случай на нови руски провокации, но едва ли ще сваля самолети

24 Септември, 2025 21:37 594 27

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • еманюел макрон-
  • изтребители

Според френския държавен глава колективната реакция на НАТО след няколкото нахлувания на руски дронове в нейното въздушно пространство до този момент е била пропорционална

Еманюел Макрон: НАТО трябва да отговори по-строго в случай на нови руски провокации, но едва ли ще сваля самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че страните от НАТО трябва да реагират по-строго в случай на нови провокации от страна на Русия, по-конкретно във въздушното пространство на Източна Европа. Той каза това в интервю за телевизия Франс 24 и Радио Франс Eнтернасионал (Ер Еф И), пише БТА.

"Ако някой ви провокира отново, трябва да реагирате по малко по-твърд начин", каза Макрон в Ню Йорк, където участва в Общото събрание на ООН.

Но според него не трябва да се открива огън при тези действия на руската армия. По този въпрос влезе в противоречие с американския президент Доналд Тръмп, отбеляза АФП. Вчера Тръмп отговори утвърдително на журналистически въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство.

Според френския държавен глава колективната реакция на НАТО след няколкото нахлувания на руски дронове в нейното въздушно пространство до този момент е била пропорционална.

Дания беше принудена в понеделник да затвори летището в Копенхаген заради прелитане на безпилотни апарати с неизвестен произход. По-рано този месец Полша, Румъния и Естония съобщиха, че въздушното им пространство е било нарушено от руски дронове.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макарон

    13 6 Отговор
    Дядо Бриджит не вдига вече самолета.

    Коментиран от #24

    21:37 24.09.2025

  • 2 Новини от последните секунди

    5 5 Отговор
    В момента канонадата е страховита! Продължава вече от около 20 минути. Скоро и факти ще публикува масираната операция на ВСУ

    Коментиран от #20, #21

    21:38 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помак

    9 4 Отговор
    Опитайте

    21:40 24.09.2025

  • 5 665

    11 4 Отговор
    Пешеходецът Макарон го ползват за пинчер. Да се смеят , като лае.

    21:41 24.09.2025

  • 6 име

    11 8 Отговор
    Ае, нали окраинците унищожиха руската авиация, кви руски самолети сънувате, шизофреници!

    Коментиран от #17

    21:42 24.09.2025

  • 7 Руснаците

    6 11 Отговор
    Са провокатори ,само Ердо ги оправи

    Коментиран от #9, #10

    21:45 24.09.2025

  • 8 Нито едно от тези твърдения

    12 4 Отговор
    Не бе доказано. За Румъния и хартиените карти на Урсула бе доказано обратното. Залепените с тиксо картонену дрончета в Полша събудиха само подигравки.
    Но поне дандания се вдигна! А това бе и целта!

    21:46 24.09.2025

  • 9 Оправен

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците":

    Затуй Ердо ходи чак до Москва да прави метани и чака Путин 4 часа в коридора.
    А пилотката бе уволнена.

    21:49 24.09.2025

  • 10 ТОЧНО ТАКА

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците":

    НАДУПЕН НА КИЛИМЧЕТО В КРЕМЪЛ
    ДОБРЕ ЧЕ Е ГЪВКАВ В КРЪСТА

    21:50 24.09.2025

  • 11 Трябва да се отговори по-строго

    3 8 Отговор
    На бащата на някаква Саяна, който всеки ден обикаля всички телевизии.

    21:53 24.09.2025

  • 12 Ами

    7 1 Отговор
    И тоя като се опитва да се изниже като Тръмп :)

    21:53 24.09.2025

  • 13 Да се напишкаш от смях

    6 1 Отговор
    малко по-твърд начин= бибиткане с клаксон + псувня

    21:57 24.09.2025

  • 14 Симеон изчезна

    3 6 Отговор
    „Момчето от Добрич, което никога не се върна“

    На 3 февруари 2023 г. 19-годишният Симеон Тодоров от Добрич заминава за Русия. Пред познати споделя, че му е обещана сигурна работа в складова база край Москва — „лепене на кашони и товарене на палети“, както се изразява посредникът. За семейството му това е шанс: момчето излиза от сиропиталище едва преди година и няма постоянна работа.

    Симеон е изпратен от автогарата с малък сак и със телефон втора употреба, който майка му купила с последните си спестявания, за да „поддържат връзка“. Вечерта след пристигането си в Москва той успява да се обади за кратко. Гласът му е притеснен: „Не съм на склад, качиха ни в автобус… не знам накъде отиваме.“ Това е последният му разговор с когото и да било от България.

    Дни по-късно телефонът му е изключен. Според свидетелства на други младежи, попаднали в същата схема, Симеон е бил отведен в Белгородска област и там — без договор, без обяснение — му е дадена военна униформа. Документите му са прибрани „за съхранение“.

    През март името му изчезва от всякакви списъци. Неофициално се твърди, че е изпратен на фронта край Харков. Единствената следа е кратко гласово съобщение до негов приятел: „Не е работа, братле… нещо друго е. Май ще ме пращат напред…“

    В Добрич, в квартал „Балик“, съседите казват, че майка му всеки ден излиза пред входа и гледа пощенската кутия. Тя не вярва, че синът ѝ е загинал — повтаря, че е жив и че ще се върне.

    Официален отговор от българските

    Коментиран от #15

    21:59 24.09.2025

  • 15 Симеон изчезна

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Симеон изчезна":

    Официален отговор от българските институции няма. За Русия Симеон Тодоров не съществува — нито като работник, нито като войник.

    Историята му е само един от стотиците примери на млади хора, които, търсейки бъдеще и по-добър живот, попадат в капан. Те изчезват без следа, оставяйки след себе си само една тягостна тишина, разбити надежди и безутешна скръб.

    22:00 24.09.2025

  • 16 az СВО Победа80

    5 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Какво стана с "най-мощният военен съюз в историята на света", а????

    Клекна и подви опашката..... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    22:01 24.09.2025

  • 17 Е нали👇

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #19

    22:02 24.09.2025

  • 18 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа80":

    НАТО ако мигне от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #22

    22:03 24.09.2025

  • 19 Ген. М.Мили

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Е нали👇":

    Не познах. Сори.

    22:03 24.09.2025

  • 20 Ужасно е ..стотици трупове на ..

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Новини от последните секунди":

    Ушанки хвърчат горящи във въздуха...Гледайте "Ал Джазира" предава на живо фойерверките...СЛАВА УКРАИНЕ

    22:05 24.09.2025

  • 21 Права ще излезе известната...

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Новини от последните секунди":

    Пропагандаторка на Кремъл Маргарита Симонян - " за какво са ни тези 19% територия от Украйна като може да ни убият всеки момент с ракети и дронове"

    22:07 24.09.2025

  • 22 az СВО Победа80

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Досега гледаме главно как НАТО се нас...ра!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    22:08 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Копанар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макарон":

    Да заповяда в България да си набере бабини зъби (tribulus terrestris) за вдигане на самолета.

    22:08 24.09.2025

  • 25 Космос

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа80":

    Най-битата (преди сръбската) армия е руската.
    С най-големите загуби
    С най-много дезертьори
    С най-много предатели
    С най-много затворници
    С най-некадърните началници

    22:11 24.09.2025

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Не е толкова глупав!

    22:13 24.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания