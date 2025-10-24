Новини
Свят »
Франция »
Тормоз зад решетките! Двама френски затворници ще бъдат съдени за заплахи срещу бившия президент Никола Саркози

24 Октомври, 2025 19:37

  • никола саркози-
  • франция-
  • еманюел макрон

Бившият държавен глава беше осъден на 25 септември на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама затворници се явяват днес пред съда в Париж за смъртни заплахи и съучастие срещу бившия френски президент Никола Саркози в първия ден от неговото задържане, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Илиес Б. е обвинен, че е "заплашвал с убийство" Саркози многократно, с повтарящи се изказвания като "той (Саркози) ще има лош престой в затвора" и "ще отмъстим за Кадафи, знаем всичко за Сарко".

Тези заплахи, чрез "видео, записано на телефон", са били разпространени в Тикток, уточнява прокуратурата. Това е престъпление, наказуемо с три години лишаване от свобода и глоба от 45 000 евро.

Същият затворник е обвинен и в това, че "е притежавал и ползвал, съзнателно, мобилен телефон, за който е знаел, че е получен" в резултат на "незаконно предаване на предмет на задържан". За това той може да получи до пет години затвор.

Анж О. е обвинен в съучастие "чрез помощ или съдействие за отправянето на смъртни заплахи срещу Саркози", като "е позволил използването на мобилния си телефон за заснемането и разпространението на видеото, съдържащо заплахите".

Той също е заплашен от три години лишаване от свобода и глоба в размер на 45 000 евро. Освен това той е обвинен и в незаконно притежание на мобилен телефон, както и в отказ да предостави кодовете на телефона "в рамките на предварително разследване", за което може да получи до 3 години затвор и глоба до 270 000 евро.

Трима затворници от парижкия затвор "Санте" бяха задържани в сряда след разпространението в социалните мрежи на видеоклип, очевидно заснет от лишен от свобода от затвора, в който се отправят заплахи към пристигналия ден по-рано в затвора Саркози. Бившият държавен глава беше осъден на 25 септември на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група, наказание, съпроводено с временен арест, за това, че е позволил на свои близки да се обърнат към режима на Муамар Кадафи за финансиране на победоносната му кампания през 2007 г.

Саркози обжалва присъдата, но е в затвора от вторник, което е прецедент при бивши президенти на Френската република.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 2 Отговор
    Тоя е мишок в сравнение с наще, Шиши и баце, тях никога няма да ги видите в панделата.

    19:41 24.10.2025

  • 2 Тео

    10 1 Отговор
    5 години са малко, но все пак е осъден и ще лежи реално, у нас изобщо не стигат и до съд👩‍⚖️

    Коментиран от #4

    19:42 24.10.2025

  • 3 За омраза

    12 0 Отговор
    Западният режим се оказа по-тежък от който и да е на изток. Съдят немец, който е казал, че някаква жена била изнасилена от мигрант.

    19:43 24.10.2025

  • 4 До раята

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    Съдят, го защото е взел от врага на Ротшилдите - Кадафи.

    19:43 24.10.2025

  • 5 НЕВИННИ СА

    6 3 Отговор
    Ако не са го еб...ли. Саркози е френско моше, виновен за страданията на либийците. Долно КОРУМПЕ.

    19:44 24.10.2025

  • 6 бг пръво съдие

    1 0 Отговор
    А за нашето законодателство, незаконните видеоклипове не са годно доказателство пред съда и следователно без доказателства няма и престъпление извършено от набедените лица срещу екс президента.

    19:44 24.10.2025

  • 7 Гост

    4 1 Отговор
    Шиши премиер, Шиши премиер, Баце президент

    19:45 24.10.2025

  • 8 Жалко, не заслужава това

    2 1 Отговор
    Не им звучат много френски имената на тези. Жалко че го унижават човека като го пускат в такава среда. Дано да го опазят, че всеки африкански боклук си мечтае за президентско супи. Ей така за престиж

    19:51 24.10.2025

  • 9 Тома

    4 0 Отговор
    Уплашили са го че първо ще го...... а после ще го убият

    19:56 24.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 редник

    1 0 Отговор
    За заплахи с убийство има основание за процес, но я в Швейцария каква присъда има:

    Съдът прати в затвора мъж, написал във фейсбук, че половете са само два
    Швейцарският съд прати зад решетките местен жител заради коментар във фейсбук, критикуващ 72-та пола, прокарани от либерал-глобалистката идеология. Емануел Брюнишолц, който рабоит като майстор на духови инструменти, го написал преди цели три години. Предстои му да търка наровете в продължение на 10 дни, повече при флагманите...

    20:16 24.10.2025

