Тормоз зад решетките! Двама френски затворници ще бъдат съдени за заплахи срещу бившия президент Никола Саркози

Двама затворници се явяват днес пред съда в Париж за смъртни заплахи и съучастие срещу бившия френски президент Никола Саркози в първия ден от неговото задържане, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес, пише БТА.
Илиес Б. е обвинен, че е "заплашвал с убийство" Саркози многократно, с повтарящи се изказвания като "той (Саркози) ще има лош престой в затвора" и "ще отмъстим за Кадафи, знаем всичко за Сарко".
Тези заплахи, чрез "видео, записано на телефон", са били разпространени в Тикток, уточнява прокуратурата. Това е престъпление, наказуемо с три години лишаване от свобода и глоба от 45 000 евро.
Същият затворник е обвинен и в това, че "е притежавал и ползвал, съзнателно, мобилен телефон, за който е знаел, че е получен" в резултат на "незаконно предаване на предмет на задържан". За това той може да получи до пет години затвор.
Анж О. е обвинен в съучастие "чрез помощ или съдействие за отправянето на смъртни заплахи срещу Саркози", като "е позволил използването на мобилния си телефон за заснемането и разпространението на видеото, съдържащо заплахите".
Той също е заплашен от три години лишаване от свобода и глоба в размер на 45 000 евро. Освен това той е обвинен и в незаконно притежание на мобилен телефон, както и в отказ да предостави кодовете на телефона "в рамките на предварително разследване", за което може да получи до 3 години затвор и глоба до 270 000 евро.
Трима затворници от парижкия затвор "Санте" бяха задържани в сряда след разпространението в социалните мрежи на видеоклип, очевидно заснет от лишен от свобода от затвора, в който се отправят заплахи към пристигналия ден по-рано в затвора Саркози. Бившият държавен глава беше осъден на 25 септември на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група, наказание, съпроводено с временен арест, за това, че е позволил на свои близки да се обърнат към режима на Муамар Кадафи за финансиране на победоносната му кампания през 2007 г.
Саркози обжалва присъдата, но е в затвора от вторник, което е прецедент при бивши президенти на Френската република.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
19:41 24.10.2025
2 Тео
Коментиран от #4
19:42 24.10.2025
3 За омраза
19:43 24.10.2025
4 До раята
До коментар #2 от "Тео":Съдят, го защото е взел от врага на Ротшилдите - Кадафи.
19:43 24.10.2025
5 НЕВИННИ СА
19:44 24.10.2025
6 бг пръво съдие
19:44 24.10.2025
7 Гост
19:45 24.10.2025
8 Жалко, не заслужава това
19:51 24.10.2025
9 Тома
19:56 24.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 редник
Съдът прати в затвора мъж, написал във фейсбук, че половете са само два
Швейцарският съд прати зад решетките местен жител заради коментар във фейсбук, критикуващ 72-та пола, прокарани от либерал-глобалистката идеология. Емануел Брюнишолц, който рабоит като майстор на духови инструменти, го написал преди цели три години. Предстои му да търка наровете в продължение на 10 дни, повече при флагманите...
20:16 24.10.2025