Тайван предупреждава: Китай може да използва острова като трамплин за кибератаки

Последният мащабен теч на данни от китайска система за наблюдение показва, че Пекин може да използва Тайван като „трамплин“ за хакерски атаки, съобщи Националният институт за киберсигурност (NICS) към Министерството на цифровите въпроси на Тайван. Институтът призова обществеността да бъде предпазлива и да ограничава рисковете при използване на китайски социални мрежи.

Според анализ, публикуван от NICS, изтичането на 600 гигабайта данни, свързани с така наречената „Велика китайска защитна стена“ (Great Firewall), доказва, че Пекин не само прилага вътрешно кибернаблюдение, но и изнася технологии за наблюдение в други държави.

В средата на септември онлайн беше публикуван най-големият досега теч на информация, свързан с китайската Great Firewall. Изтеклите материали съдържат изходен код, вътрешна комуникация, работни дневници и техническа документация на структури, които се смятат за ангажирани с изграждането и поддръжката на системата за наблюдение.

Президентът на NICS Лин Инг-дер коментира, че китайските онлайн операции за наблюдение включват използването на виртуални частни мрежи (VPN), чат платформи и социални мрежи, чрез които могат да се следят имейл кореспонденции, да се измерва интернет трафик и дори да се инсталира зловреден софтуер с цел кибератаки.

По думите му, Китай вече е изнесъл тези киберумения в страни като Камбоджа, Пакистан, Етиопия и Казахстан.

Въпреки че към момента тези техники имат ограничено отражение върху ежедневието на хората в Тайван, институцията подчерта, че страната все по-често се използва като изходна точка за хакерски атаки. „Жителите на Тайван трябва да са наясно с подобни рискове,“ се посочва в доклада.

Според NICS, когато тайванци използват популярни китайски социални медии и приложения като Little Red Book , Xiaohongshu, TikTok или Weibo, съществува вероятност свързани платформи да получат достъп до лични данни на потребителите, което може да доведе до тормоз или злоупотреби.

Институтът съветва пътуващите до страни с повишен риск за киберсигурността да не споделят чувствителна информация и да използват многофакторна защита.

При работа с непознати устройства NICS препоръчва ограничаване на достъпа до лични данни и внимателно управление на разрешенията, за да се избегнат рискове от проследяване или кражба на самоличност.

Тайванските компании също трябва внимателно да оценят евентуалните рискове за киберсигурността, пред които са изправени техните задгранични операции, и да вземат предвид киберсигурността, когато участват в трансгранично сътрудничество, за да предотвратят изтичане на технологии.

Международни медии съобщават, че изтеклите 600 GB вътрешни файлове разкриват как функционира китайската инфраструктура за интернет цензура и наблюдение.