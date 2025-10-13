Ядрена заплаха! В Сеул ще строят бункер, който да издържа на ракетна атака с атомно оръжие

Южна Корея планира да построи първия цивилен бункер в столицата Сеул, способен да издържи на ядрена атака, под обществен жилищен комплекс, до 2028 г. като защита от Северна Корея, съобщи служител на градската управа, цитиран от "Ройтерс".

Столичната управа и Сеулската жилищна и общностна корпорация планират убежището да бъде за 999 домакинства, проектирано да издържи на ядрени, биологични или химически атаки.

Бункерът в сутерена на жилищния комплекс ще се простира на 2147 кв. м, ще може да побере до 1020 души едновременно и ще бъде оборудван за 14-дневно оцеляване.

Местните медии отбелязват, че това е първият подобен ход на местно правителство в лицето на засилена ядрена заплаха от съседна Северна Корея.

На мащабен военен парад, проведен на 10 октомври, Северна Корея показа най-новите си балистични ракети, способни да носят ядрени бойни глави до цели в Южна Корея или чак до Съединените щати.

Южнокорейският президент И Дже Мюнг заяви, че най-реалистичният път за намаляване на риска от Севера е да се осигури замразяване на производството на ядрени бомби и ракети, но Пхенян засега отхвърли дипломатическите предложения.

Южна Корея има близо 19 000 бомбоубежища в цялата страна, повече от 3200 от тях в Сеул, но по-голямата част от тях не са построени за защита от ядрени, химически или биологични атаки.

Те са разположени предимно в метростанции или мазета и паркинги в частни апартаменти и търговски сгради, определени като убежища със съгласието на собствениците.