Ядрена заплаха! В Сеул ще строят бункер, който да издържа на ракетна атака с атомно оръжие

13 Октомври, 2025 13:32 525 7

  • южна корея-
  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • ядрено оръжие-
  • корейски полуостров

Местните медии отбелязват, че това е първият подобен ход на местно правителство в лицето на засилена ядрена заплаха от съседна Северна Корея

Ядрена заплаха! В Сеул ще строят бункер, който да издържа на ракетна атака с атомно оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Южна Корея планира да построи първия цивилен бункер в столицата Сеул, способен да издържи на ядрена атака, под обществен жилищен комплекс, до 2028 г. като защита от Северна Корея, съобщи служител на градската управа, цитиран от "Ройтерс".

Столичната управа и Сеулската жилищна и общностна корпорация планират убежището да бъде за 999 домакинства, проектирано да издържи на ядрени, биологични или химически атаки.

Бункерът в сутерена на жилищния комплекс ще се простира на 2147 кв. м, ще може да побере до 1020 души едновременно и ще бъде оборудван за 14-дневно оцеляване.

Местните медии отбелязват, че това е първият подобен ход на местно правителство в лицето на засилена ядрена заплаха от съседна Северна Корея.

На мащабен военен парад, проведен на 10 октомври, Северна Корея показа най-новите си балистични ракети, способни да носят ядрени бойни глави до цели в Южна Корея или чак до Съединените щати.

Южнокорейският президент И Дже Мюнг заяви, че най-реалистичният път за намаляване на риска от Севера е да се осигури замразяване на производството на ядрени бомби и ракети, но Пхенян засега отхвърли дипломатическите предложения.

Южна Корея има близо 19 000 бомбоубежища в цялата страна, повече от 3200 от тях в Сеул, но по-голямата част от тях не са построени за защита от ядрени, химически или биологични атаки.

Те са разположени предимно в метростанции или мазета и паркинги в частни апартаменти и търговски сгради, определени като убежища със съгласието на собствениците.


Южна Корея
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кимчо

    6 0 Отговор
    И завод за памперси да построят.

    13:35 13.10.2025

  • 2 А на наводнение издържа ли?

    6 0 Отговор
    Че Азов сталь имаха малко нещастен опит в това отношение..

    13:38 13.10.2025

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Северна Корея не е заплаха за Сеул.Все едно С. Македония да е заплаха за България.

    Коментиран от #4

    13:44 13.10.2025

  • 4 Лопата Орешник

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Щото макетата имат ядрена бомба и са потомствена династия! Същите са като Северна Корея само в кухата ти чутура!

    13:48 13.10.2025

  • 5 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Бункер от 2147 кв. м, за 1200 души е като масова бетонна гробница с по—малко от 2 кв.м. на дребен Кореец.
    Пропагандата издиша като мехур в градски кенеф

    13:50 13.10.2025

  • 6 Психоза

    3 0 Отговор
    Колкото повече пълзи алиансът на изток , толкова повече се нагнетява напрежението и вероятността за голяма война .

    13:55 13.10.2025

  • 7 Някой

    1 0 Отговор
    Ядрено оръжие рядко е за съседи. Особено ако искаш да вземеш територията. Ядрено оръжие е да се пазиш от САЩ, Израел и подобни.
    Южна Корея само тази година се издъни поне 2 пъти военни да пускат бомби в населени райони. Отделно обявено военно положение от президент, че опозицията била севернокорейска. Като тук с евроценностите.

    14:01 13.10.2025

