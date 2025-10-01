Стари приятели! Доналд Тръмп е отворен за преки преговори с Ким

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава готов да разговаря с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун "без никакви предварителни условия", въпреки че политиката на Вашингтон по отношение на Северна Корея не се е променила.
Това разкри южнокорейската информационна агенция Yonhap News Agency във вторник, цитирайки представител на Белия дом.
"Президентът Тръмп, по време на първия си мандат, проведе три исторически срещи на върха с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, които стабилизираха Корейския полуостров", заяви представителят, според доклада. "Президентът Тръмп остава отворен за преговори с Ким Чен Ун без никакви предварителни условия", добави представителят.
Севернокорейският лидер по-рано изрази готовност да проведе преговори с американския президент, но отбеляза, че Вашингтон първо трябва да се откаже от исканията си за денуклеаризация на Северна Корея и да "преследва мирното съжителство".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анализатор
Все едно една майка ги е раждала!
11:50 01.10.2025
2 Агенция Голям...Тур
11:51 01.10.2025
3 Трол
11:54 01.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Pyccкий Карлик 😄
Дори Ким си обира крушите от потъващата Рассия.
А как хорошо почна всичко - 4ч сутрин, птички пеят, танкове, Киев два дня, Лисабон за седем. Пръц 😁
12:03 01.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Григор
Учил е девет години в Швейцария. Колеж, а след това университет. Владее три европейски езика. Владее и китайски. Също като Бойко Борисов нали?!
Коментиран от #10
12:04 01.10.2025
10 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #9 от "Григор":"..Също като Бойко Борисов..."
С Бойко завършихме в Масква !!!
Само дето Бойко стана человек, а аз редактор във факти 🤣🤣🤣
12:07 01.10.2025