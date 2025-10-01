Стари приятели! Доналд Тръмп е отворен за преки преговори с Ким

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава готов да разговаря с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун "без никакви предварителни условия", въпреки че политиката на Вашингтон по отношение на Северна Корея не се е променила.

Това разкри южнокорейската информационна агенция Yonhap News Agency във вторник, цитирайки представител на Белия дом.

"Президентът Тръмп, по време на първия си мандат, проведе три исторически срещи на върха с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, които стабилизираха Корейския полуостров", заяви представителят, според доклада. "Президентът Тръмп остава отворен за преговори с Ким Чен Ун без никакви предварителни условия", добави представителят.

Севернокорейският лидер по-рано изрази готовност да проведе преговори с американския президент, но отбеляза, че Вашингтон първо трябва да се откаже от исканията си за денуклеаризация на Северна Корея и да "преследва мирното съжителство".