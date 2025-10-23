Новини
Свят »
САЩ »
Модерни обирджии! Севернокорейски хакери са откраднали милиарди долари в криптовалута

23 Октомври, 2025 18:18 799 4

  • северна корея-
  • хакери-
  • ким чен-ун-
  • пхенян-
  • криптовалути

КНДР също така е използвала криптовалута за пране на пари и покупки в областта на военната промишленост, за да избегне международните санкции, свързани с ядрената програма на страната

Модерни обирджии! Севернокорейски хакери са откраднали милиарди долари в криптовалута - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Севернокорейски хакери са откраднали милиарди долари, като са проникнали в борси за криптовалути и са създали фалшиви самоличности, за да получат дистанционни технически работни места в чуждестранни компании, се казва в международен доклад за кибервъзможностите на Северна Корея, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Авторите на доклада, който се състои от 138 страници, отбелязват, че Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска и развойна дейност в областта на ядрените оръжия.

Докладът бе публикуван от Многостранната група за наблюдение на санкциите, която включва САЩ, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Нова Зеландия, Южна Корея и Обединеното кралство.

Мониторинговата група бе създадена миналата година, след като Русия наложи вето върху резолюция, с която се възлагаше на експертна група към Съвета за сигурност на ООН да следи дейността на Пхенян. Първият доклад на групата, публикуван през май, бе посветен на военната подкрепа на Северна Корея за Русия, отбелязва АП.

Северна Корея също така е използвала криптовалута за пране на пари и покупки в областта на военната промишленост, за да избегне международните санкции, свързани с ядрената програма на страната, се казва в доклада.

Въпреки малкия си размер и изолация Северна Корея е инвестирала значително в кибератаки и сега се конкурира с Китай и Русия по капацитет на своите хакери, което представлява значителна заплаха за чуждестранни правителства, фирми и физически лица, пишат в заключение авторите на доклада.

С помощта на съюзници в Русия и Китай, кибердействията на Северна Корея „са пряко свързани с унищожаването на физическо компютърно оборудване, застрашаване на живота на хора, загуба на активи и имущество на граждани и финансиране на незаконните програми на Корейската народнодемократична република за оръжия за масово унищожение и балистични ракети“.

По-рано тази година хакери, които са свързани със Северна Корея, извършиха едно от най-големите криптокражби в историята, като откраднаха етериум на стойност 1,5 милиарда долара от компанията "Байбит". По-късно ФБР свърза кражбата с група хакери, работещи за севернокорейските разузнавателни служби.

Федералните власти в САЩ също така твърдят, че хиляди ИТ специалисти, наети от американски компании, всъщност са севернокорейци, които използват фалшиви самоличности, за да получат работа от разстояние. Севернокорейците са получили достъп до вътрешни системи и са превеждали заплатите си на правителството си. В някои случаи хакерите са заемали няколко работни места от разстояние едновременно.

До момента Постоянното представителство на Северна Корея към ООН не е отговорило на запитването на АП за коментар.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    10 0 Отговор
    Машала майор Михов!
    Който се смее последен се смее най-добре.

    18:22 23.10.2025

  • 2 ФЕЙК

    13 1 Отговор
    Не ми го казвай! Не може да бъде! Те севернокорейците ходят на училище само до втори клас, гладни са пасат трева и ядат плъхове! Как ще хакнат криптовалута? Те дори не са чували това понятие! Пък и криптовалутата е хай и толкова защитена,!

    18:25 23.10.2025

  • 3 Някой

    8 2 Отговор
    Могат, правят го. Когато американски хакери откраднат или хакнат някоя система в Китай, Русия или Иран, се радвате до небесата. Щото сте на правилната, прогресивната страна. Обаче, когато другите направят същото - ревете, че било престъпление, наглост и т.н.
    Пусна ни от двойни стандарти!

    18:27 23.10.2025

  • 4 Пич

    4 0 Отговор
    Превеждам :
    Едни тарикати , които продават въздух на едни балъци , други тарикати са им откраднали въздуха!!!

    19:08 23.10.2025