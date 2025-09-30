Новини
Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрената си програма

30 Септември, 2025 09:47 707 24

За първи път Северна Корея изпрати служител на годишното събиране на световните лидери за Общото събрание, откакто външният министър на страната пътува до Ню Йорк през 2018 г.

Северна Корея никога няма да се откаже от ядрената си програма. Това заяви заместник-министърът на външните работи на страната Ким Сон Гьон пред Общото събрание на ООН в понеделник, съобщава "Ройтерс".

Той я описа като "равносилно на искане към нея да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване".

"Налагането на "денуклеаризация" на КНДР е равносилно на искане към нея да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване и да наруши Конституцията", каза Ким, визирайки официалното име на страната, Корейска народнодемократична република. "Ние никога няма да се откажем от суверенитета, да се откажем от правото си на съществуване и да нарушим Конституцията."

"Благодарение на засилената физическа военна възпираща сила на нашата държава, пряко пропорционална на нарастващата заплаха от агресия на САЩ и техните съюзници, волята на вражеските държави да провокират война е напълно ограничена и балансът на силите на Корейския полуостров е гарантиран", каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналия месец, че иска да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун тази година. След встъпването в длъжност на Тръмп през януари, Ким игнорира многократните му призиви да възроди пряката дипломация, която той водеше по време на мандата си от 2017 до 2021 г., който не доведе до споразумение за спиране на ядрената програма на Северна Корея.

Миналата седмица обаче Ким заяви, че няма причина да се избягват преговори със САЩ, ако Вашингтон спре да настоява страната му да се откаже от ядрените оръжия, но никога няма да се откаже от ядрения арсенал, за да сложи край на санкциите, съобщиха държавните медии.

"Никога няма да се откажем от ядрената енергия, която е наш държавен закон, национална политика и суверенна власт, както и правото ни на съществуване. При никакви обстоятелства никога няма да се откажем от тази позиция", заяви заместник-министърът на външните работи пред Общото събрание на ООН.

Северна Корея е под санкции на Съвета за сигурност на ООН от 2006 г. и мерките непрекъснато се засилват през годините с цел спиране на разработването на ядрени оръжия и балистични ракети от Пхенян.

Но Русия и Китай сега настояват, че санкциите на ООН срещу Северна Корея трябва да бъдат облекчени по хуманитарни причини и в опит да убедят Пхенян да възобнови преговорите.

Русия също така изгради по-тесни дипломатически и военни връзки със Северна Корея след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г., а руският президент Владимир Путин и Ким са посетили взаимно страните си. Русия ще се бори с украинските сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БРАВО !!!

    21 5 Отговор
    Щом краварите оттатък океана имат право, ВСЕКИ ИМА ПРАВО !!!
    А и да им държи влага,че утре магат да се събудят без Вашингтон например

    Коментиран от #10, #20

    09:49 30.09.2025

  • 2 правилно

    18 4 Отговор
    Не може шепа терористи да определят кой ще има ядрено оръжие и кой не.

    09:50 30.09.2025

  • 3 Коста

    11 4 Отговор
    Само един луд дядо Дончо, лудият с картечницата, може! Той е с Мания за величие

    09:51 30.09.2025

  • 4 Мислещ

    19 3 Отговор
    Силният винаги има право.
    Глупаците които си нарязаха ракетите исвен за слуги, за друго не стават.

    09:51 30.09.2025

  • 5 Pyccкий Карлик 😄

    8 12 Отговор
    СССР също беше "вечен и нерушим" пък утече за някакви си 70 года 😁👍

    09:52 30.09.2025

  • 6 любопитен

    14 2 Отговор
    Щооо, Израел ще се отказва ли?

    09:53 30.09.2025

  • 7 Ха ха

    9 0 Отговор
    Интересна статия,а последното ѝ изречение избива рибата.

    Коментиран от #13

    09:55 30.09.2025

  • 8 Браво Ким

    13 5 Отговор
    Ти излезе много по-умен от нашите шушумиги...
    Нарязахме здрави ракети, унищожихме самолети и секретни поделения, за да даваме милиарди на една фалирала, лъжлива страна, която ни дава бракувани самолети. Ким е велик и за това С.К. ще пребъде, само независима страна. А с нас, какво ще стане? Ще изчезнем, понеже тъпанари ни управляваха след социализма.

    10:01 30.09.2025

  • 9 Сталин

    11 6 Отговор
    Ким Чен е най великия лидер на нашето време,тези хора никога няма да забравят 5000 000 севернокорейци убити от САЩ през войната от 1955 , Северна Корея трябва да искат трилиони репарации от ционисткия режим в САЩ ,ционизма е враг на човечеството,тези изроди са отговорни за стотици милиони убити по света

    Коментиран от #16, #22

    10:02 30.09.2025

  • 10 Сск

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО !!!":

    А Украйна и Тайван? Ако Запада тръгне по този път да въоръжава куцо и сакато?

    Коментиран от #14

    10:04 30.09.2025

  • 11 Гого

    6 8 Отговор
    Обзалагам се, че след 2-3 поколения тази изкуствена държавичка няма да я има.

    10:05 30.09.2025

  • 12 Българин

    5 9 Отговор
    Сега е момента чичо Дончо да ги шибне със стотина ракети. Така всички други мераклии за ядрено оръжие ще си направят правилни изводи. А и Китай и Русия ще разберат намека.

    Коментиран от #19

    10:06 30.09.2025

  • 13 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха":

    Пита се срещу кого ще се бори?

    10:07 30.09.2025

  • 14 Западът вече са

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сск":

    Никои. Ера в Европа днес, да ги видиш.
    В началното училище в голям европейски град нашето внуче е едно от само двете, които говорят немски език, от 30 деца. Е, какво е Запад? Сбиротък, като сащ. Ама там поне има печатница и с това се правеха на велики. Ама в Европа няма и няма да има. Западът изтече вече в канала.

    Коментиран от #15

    10:08 30.09.2025

  • 15 Само питам

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Западът вече са":

    Да разбирам ли,че твоето внуче не говори български.Или може би ти си потомък на Гьоте?

    Коментиран от #17

    10:13 30.09.2025

  • 16 ФAКТ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    4 месеца правили роклята на Дара за новия ѝ клип!

    10:18 30.09.2025

  • 17 Ама то си е

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    100 процента българче, ама родено извън БГ. Някога комунистите ни прогониха. Сега пък мафия там управлява. Няма нормална България, за това още не можем да се върнем. Жалко, че българите са умен и рабоплив народ, но с овчедушие оставят да ги управляват измамници и психопати.

    Коментиран от #18, #23

    10:20 30.09.2025

  • 18 Бай Ганьо

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ама то си е":

    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    10:25 30.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    По луд си от лудия шишко.
    Ким Чен Ун не е Путин, ще изтреля всичко което има срещу САЩ.
    А и чичоти Дончо не е толкова глупав.

    Коментиран от #24

    10:30 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ще падат

    4 2 Отговор
    12 тонни бомби и върху северокорейското кюфте май ха ха ха

    10:41 30.09.2025

  • 22 Коко

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Войната е от 1950-1953, каква 1955 те гони, неук троле. Истината е проста – Северна Корея е създадена и окупирана от СССР, който я направи това нещастно комунистическо владение. И всичко това преди Южна Корея да има шанс да си живее под американски модел.

    10:45 30.09.2025

  • 23 Само да те поправя

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ама то си е":

    Нито сме умни нито работливи ние българите. Всички сме баш майстори и чок тарикати

    10:45 30.09.2025

  • 24 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Я пък тоя":

    "Всичко което има", съвсем не е много, при това никога не изпробвано. Така че, сега е момента да бъдат унищожени, преди Китай и Русия да са му дали съществено количество ядрено оръжие.

    11:13 30.09.2025

