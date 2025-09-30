Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрената си програма

Северна Корея никога няма да се откаже от ядрената си програма. Това заяви заместник-министърът на външните работи на страната Ким Сон Гьон пред Общото събрание на ООН в понеделник, съобщава "Ройтерс".

Той я описа като "равносилно на искане към нея да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване".

За първи път Северна Корея изпрати служител на годишното събиране на световните лидери за Общото събрание, откакто външният министър на страната пътува до Ню Йорк през 2018 г.

"Налагането на "денуклеаризация" на КНДР е равносилно на искане към нея да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване и да наруши Конституцията", каза Ким, визирайки официалното име на страната, Корейска народнодемократична република. "Ние никога няма да се откажем от суверенитета, да се откажем от правото си на съществуване и да нарушим Конституцията."

"Благодарение на засилената физическа военна възпираща сила на нашата държава, пряко пропорционална на нарастващата заплаха от агресия на САЩ и техните съюзници, волята на вражеските държави да провокират война е напълно ограничена и балансът на силите на Корейския полуостров е гарантиран", каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналия месец, че иска да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун тази година. След встъпването в длъжност на Тръмп през януари, Ким игнорира многократните му призиви да възроди пряката дипломация, която той водеше по време на мандата си от 2017 до 2021 г., който не доведе до споразумение за спиране на ядрената програма на Северна Корея.

Миналата седмица обаче Ким заяви, че няма причина да се избягват преговори със САЩ, ако Вашингтон спре да настоява страната му да се откаже от ядрените оръжия, но никога няма да се откаже от ядрения арсенал, за да сложи край на санкциите, съобщиха държавните медии.

"Никога няма да се откажем от ядрената енергия, която е наш държавен закон, национална политика и суверенна власт, както и правото ни на съществуване. При никакви обстоятелства никога няма да се откажем от тази позиция", заяви заместник-министърът на външните работи пред Общото събрание на ООН.

Северна Корея е под санкции на Съвета за сигурност на ООН от 2006 г. и мерките непрекъснато се засилват през годините с цел спиране на разработването на ядрени оръжия и балистични ракети от Пхенян.

Но Русия и Китай сега настояват, че санкциите на ООН срещу Северна Корея трябва да бъдат облекчени по хуманитарни причини и в опит да убедят Пхенян да възобнови преговорите.

Русия също така изгради по-тесни дипломатически и военни връзки със Северна Корея след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г., а руският президент Владимир Путин и Ким са посетили взаимно страните си. Русия ще се бори с украинските сили.