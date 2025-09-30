Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрената си програма

Северна Корея никога няма да се откаже от ядрената си програма. Това заяви заместник-министърът на външните работи на страната Ким Сон Гьон пред Общото събрание на ООН в понеделник, съобщава "Ройтерс".
Той я описа като "равносилно на искане към нея да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване".
За първи път Северна Корея изпрати служител на годишното събиране на световните лидери за Общото събрание, откакто външният министър на страната пътува до Ню Йорк през 2018 г.
"Налагането на "денуклеаризация" на КНДР е равносилно на искане към нея да се откаже от суверенитета и правото си на съществуване и да наруши Конституцията", каза Ким, визирайки официалното име на страната, Корейска народнодемократична република. "Ние никога няма да се откажем от суверенитета, да се откажем от правото си на съществуване и да нарушим Конституцията."
"Благодарение на засилената физическа военна възпираща сила на нашата държава, пряко пропорционална на нарастващата заплаха от агресия на САЩ и техните съюзници, волята на вражеските държави да провокират война е напълно ограничена и балансът на силите на Корейския полуостров е гарантиран", каза той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналия месец, че иска да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун тази година. След встъпването в длъжност на Тръмп през януари, Ким игнорира многократните му призиви да възроди пряката дипломация, която той водеше по време на мандата си от 2017 до 2021 г., който не доведе до споразумение за спиране на ядрената програма на Северна Корея.
Миналата седмица обаче Ким заяви, че няма причина да се избягват преговори със САЩ, ако Вашингтон спре да настоява страната му да се откаже от ядрените оръжия, но никога няма да се откаже от ядрения арсенал, за да сложи край на санкциите, съобщиха държавните медии.
"Никога няма да се откажем от ядрената енергия, която е наш държавен закон, национална политика и суверенна власт, както и правото ни на съществуване. При никакви обстоятелства никога няма да се откажем от тази позиция", заяви заместник-министърът на външните работи пред Общото събрание на ООН.
Северна Корея е под санкции на Съвета за сигурност на ООН от 2006 г. и мерките непрекъснато се засилват през годините с цел спиране на разработването на ядрени оръжия и балистични ракети от Пхенян.
Но Русия и Китай сега настояват, че санкциите на ООН срещу Северна Корея трябва да бъдат облекчени по хуманитарни причини и в опит да убедят Пхенян да възобнови преговорите.
Русия също така изгради по-тесни дипломатически и военни връзки със Северна Корея след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г., а руският президент Владимир Путин и Ким са посетили взаимно страните си. Русия ще се бори с украинските сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО !!!
А и да им държи влага,че утре магат да се събудят без Вашингтон например
Коментиран от #10, #20
09:49 30.09.2025
2 правилно
09:50 30.09.2025
3 Коста
09:51 30.09.2025
4 Мислещ
Глупаците които си нарязаха ракетите исвен за слуги, за друго не стават.
09:51 30.09.2025
5 Pyccкий Карлик 😄
09:52 30.09.2025
6 любопитен
09:53 30.09.2025
7 Ха ха
Коментиран от #13
09:55 30.09.2025
8 Браво Ким
Нарязахме здрави ракети, унищожихме самолети и секретни поделения, за да даваме милиарди на една фалирала, лъжлива страна, която ни дава бракувани самолети. Ким е велик и за това С.К. ще пребъде, само независима страна. А с нас, какво ще стане? Ще изчезнем, понеже тъпанари ни управляваха след социализма.
10:01 30.09.2025
9 Сталин
Коментиран от #16, #22
10:02 30.09.2025
10 Сск
До коментар #1 от "БРАВО !!!":А Украйна и Тайван? Ако Запада тръгне по този път да въоръжава куцо и сакато?
Коментиран от #14
10:04 30.09.2025
11 Гого
10:05 30.09.2025
12 Българин
Коментиран от #19
10:06 30.09.2025
13 Прав си
До коментар #7 от "Ха ха":Пита се срещу кого ще се бори?
10:07 30.09.2025
14 Западът вече са
До коментар #10 от "Сск":Никои. Ера в Европа днес, да ги видиш.
В началното училище в голям европейски град нашето внуче е едно от само двете, които говорят немски език, от 30 деца. Е, какво е Запад? Сбиротък, като сащ. Ама там поне има печатница и с това се правеха на велики. Ама в Европа няма и няма да има. Западът изтече вече в канала.
Коментиран от #15
10:08 30.09.2025
15 Само питам
До коментар #14 от "Западът вече са":Да разбирам ли,че твоето внуче не говори български.Или може би ти си потомък на Гьоте?
Коментиран от #17
10:13 30.09.2025
16 ФAКТ
До коментар #9 от "Сталин":4 месеца правили роклята на Дара за новия ѝ клип!
10:18 30.09.2025
17 Ама то си е
До коментар #15 от "Само питам":100 процента българче, ама родено извън БГ. Някога комунистите ни прогониха. Сега пък мафия там управлява. Няма нормална България, за това още не можем да се върнем. Жалко, че българите са умен и рабоплив народ, но с овчедушие оставят да ги управляват измамници и психопати.
Коментиран от #18, #23
10:20 30.09.2025
18 Бай Ганьо
До коментар #17 от "Ама то си е":За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!
10:25 30.09.2025
19 Я пък тоя
До коментар #12 от "Българин":По луд си от лудия шишко.
Ким Чен Ун не е Путин, ще изтреля всичко което има срещу САЩ.
А и чичоти Дончо не е толкова глупав.
Коментиран от #24
10:30 30.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ще падат
10:41 30.09.2025
22 Коко
До коментар #9 от "Сталин":Войната е от 1950-1953, каква 1955 те гони, неук троле. Истината е проста – Северна Корея е създадена и окупирана от СССР, който я направи това нещастно комунистическо владение. И всичко това преди Южна Корея да има шанс да си живее под американски модел.
10:45 30.09.2025
23 Само да те поправя
До коментар #17 от "Ама то си е":Нито сме умни нито работливи ние българите. Всички сме баш майстори и чок тарикати
10:45 30.09.2025
24 Българин
До коментар #19 от "Я пък тоя":"Всичко което има", съвсем не е много, при това никога не изпробвано. Така че, сега е момента да бъдат унищожени, преди Китай и Русия да са му дали съществено количество ядрено оръжие.
11:13 30.09.2025