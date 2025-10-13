Ким Чен Ун – по-непоклатим от всякога

С военен парад в Пхенян севернокорейският лидер Ким Чен Ун празнува своята партия и самия себе си. Стратегията му за оцеляване изглежда дава резултат: днес той е на върха на своята власт.

За тържествата в Пхенян пристигнаха двама важни съюзници на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - китайският премиер Ли Цян и бившият руски президент Дмитрий Медведев. В тази връзка Медведев написа в новата руска платформа Макс, че когато приятелите са заедно, това изнервя враговете им.

Целта на военния парад е да подчертае разрасналата се власт на Ким. Той никога не е бил толкова непоклатим, никога международното му значение не е било толкова голямо откакто преди почти 14 години наследи баща си Ким Чен Ир начело на изолираната страна. През септември Ким се яви на военния парад в Пекин за първи път рамо до рамо с китайския държавен ръководител Си Дзинпин и с руския президент Владимир Путин. „Ким на едно ниво с най-могъщите автократи на света – подобна инсценировка на стратегическа близост досега не е имало“, написа в тази връзка германският Франкфуртер Алгемайне Цайтунг (ФАЦ).

Войната на Русия като катализатор

Властта на Ким се увеличи благодарение на руската нападателна война срещу Украйна и икономическото противоборство между САЩ и Китай. Така Северна Корея можа да се превърне във важен партньор на Русия. Китай пък на своя ред предприе стъпки за сближаване със Северна Корея, за да не загуби влияние. „Статутът на Северна Корея се издигна значително“, казва пред ДВ бившият севернокорейски дипломат Ли Ир Кю. „От тази гледна точка решението за подкрепа на руската война е правилно.“

В резултат от променените обстоятелства Ким успя да разхлаби оковите на икономическите санкции спрямо неговата страна, наложени от Съвета за сигурност на ООН заради осъществяваните тестове с атомни бомби и ракети. Освен това Русия осигурява на Северна Кория горива и храни, за което получава насреща муниции и хиляди войници. Китай вероятно също не прилага санкциите толкова строго, колкото в миналото.

Призната ядрена сила

Дългосрочната стратегия на Ким да осигури оцеляването на династията чрез активно ядрено и ракетно въоръжаване се оказа успешна. Американското военно разузнаване DIA излезе през май с преценката, че Северна Корея се намира в „най-силната стратегическа позиция от десетилетия“ и представлява потенциална опасност за американските въоръжени сили и за техните съюзници в Източна Азия. Северна Корея била подобрила и способностите си да застрашава територията на САЩ. Докладът заключава, че „увереността на Ким се засилва в контекста на неговата международна политическа легитимност и сигурността на неговия режим“.

Най-важният лост за увеличаване на международното значение на Северна Корея е стремежът ѝ за превръщане в ядрена сила наред с Пакистан, Индия и Израел. Ким от години извършва изпитания не само на ядрени ракети – закон от септември 2022 година легализира превантивното им използване и обявява ядрения статут на страната за „необратим“. Година по-късно ядрената доктрина бе вписана в конституцията. На този фон едно замразяване или дори намаляване на ядрената нападателна мощ не изглеждат много вероятни.

Нова среща с президента Тръмп?

Сега режимът жъне резултатите. През юли руският външен министър Сергей Лавров заяви по време на посещение в Северна Корея, че Москва уважава и разбира защо Пхенян продължава да развива ядрената си програма. Китай принципно отхвърля севернокорейските атомни оръжия, но отдавна вече не настоява Пхенян да се откаже от тях. Сега Ким се надява, че американският президент Доналд Тръмп окончателно ще сложи край на забраните. Наскоро Ким свърза евентуалните нови разговори с Вашингтон с условието САЩ да се откажат от „своята абсурдна обсебеност за отказ от ядрени оръжия“. Междувременно се говори за възможна бъдеща среща на Ким и Тръмп в края на октомври, когато американският президент ще посети Южна Корея.

С военния парад за годишнината си, Корейската работническа партия чества и своя лидер. Ким положи усилия да издигне партията като властови инструмент в съответствие с волята си. Под „монолитното ръководство“ на Централния комитет Ким се издигна до неин председател – по стъпките на дядо си и баща си. По този начин той постигна абсолютна власт, прокламирайки новия вид социализъм. През септември Ким Чен Ун обяви, че смята да излезе с нова доктрина, предвиждаща разширяването на армията и в двете направления - конвенционални въоръжени сили и развитие на ядрената мощ на страната.