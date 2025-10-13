Новини
Тайван подчертава ролята си като демократичен и технологичен лидер в региона
  Тема: Тайван

Тайван подчертава ролята си като демократичен и технологичен лидер в региона

13 Октомври, 2025 13:35 338 2

Заместник-министърът на външните работи заяви, че страната е решена да засилва сътрудничеството с глобални партньори

Тайван подчертава ролята си като демократичен и технологичен лидер в региона - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Тайван Франсоа Чи-чунг Ву заяви, че Тайван е ангажиран със справянето с регионалните предизвикателства чрез своята жизнена демокрация, технологични иновации и разширено сътрудничество с международни партньори.

По негови думи, със стабилна икономика от 800 милиарда щатски долара, Тайван е седмият по големина търговски партньор на САЩ, като двустранните отношения са изградени върху споделените демократични ценности и социални връзки.

Заместник-министърът заяви, че Тайван продължава да намалява икономическата си зависимост от Китай от 2010 г. насам, като инвестициите в Китай са спаднали до едва 7% от общия обем миналата година. САЩ сега представляват половината от изходящите инвестиции на Тайван, което подчертава силното двустранно икономическо и технологично сътрудничество, добави той.

Ву каза, че руското нахлуване в Украйна е опит на диктатура да промени международния ред със сила. Ключовата роля на Тайван в сектора на полупроводниците означава, че сигурността на страната е от решаващо значение за глобалната стабилност, каза той, и добави, че Китай ще се превърне в най-силната суперсила, ако Пекин поеме технологичните възможности на Тайван.

Той наблегна на политиката „не днес“ и правителствените мерки за укрепване на капацитета за възпиране на Тайван чрез увеличаване на националния бюджет за отбрана до 5 процента от брутния вътрешен продукт до 2030 г.; подкрепа на военно присъствие в Индо-Тихоокеанския регион от Европа, САЩ и други демократични партньори; и мобилизиране на глобална подкрепа за международното участие на Тайван.

Ву подчерта, че фабриките на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в САЩ, Япония и Германия няма да отслабят Тайван, а са продължение на защитната мрежа на сектора.

European Semiconductor Manufacturing Co., създадена от TSMC в Дрезден, представлява голям пробив в отношенията между Тайван и Европа, каза той, добавяйки, че правителството ще продължи да поддържа високотехнологично лидерство и да задълбочава сътрудничеството с партньорите си, за да осигури стабилно и устойчиво развитие на глобалната верига за доставки.


  • 1 Това не е демокрация, а окупация

    0 0 Отговор
    Демокртаичен режим от еврейски марионетки-окупатори.

    Коментиран от #2

    13:49 13.10.2025

  • 2 Сорос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това не е демокрация, а окупация":

    Това е в 1о изречение същността на западната "демокрация". Признат грях, не е грях. Без антисеюитизъм, гои

    13:50 13.10.2025