Турция е изпратила над 100 000 тона хуманитарна помощ за Газа от началото на войната

Турция е изпратила в Ивицата Газа общо 101 725 тона хуманитарна помощ от началото на войната на 7 октомври 2023 г. досега, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, предава БТА.

Помощта е доставена чрез 16 кораба и 14 самолета, като координацията е осигурена от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). В събирането ѝ са участвали както държавни, така и обществени организации.

Очаква се днес в Газа да пристигнат 17 камиона с храна и три с одеяла и завивки. Само от 27 юли насам са преминали 333 тира с хуманитарни доставки - включително храни, лекарства, палатки, фургони, генератори, хигиенни материали и питейна вода.

„Турция е сред държавите, изпратили най-много помощ за Газа, но приносът ѝ не се изчерпва с това. Анкара демонстрира и решителна дипломатическа подкрепа за Палестинския въпрос“, се посочва в изявлението, разпространено и до БТА.

Според Дирекцията по комуникации Турция се е превърнала в „глас на съвестта“, отстояващ принципите на регионалната стабилност, справедливостта и човешкото достойнство.