Виктор Орбан: Усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна са торпилирани от съпротивата на Европа
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна са торпилирани от съпротивата на Европа

16 Октомври, 2025 17:05

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • нато

Европейските лидери говорят за войната между Русия и Украйна като за наша война, каза още унгарският премиер

Виктор Орбан: Усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна са торпилирани от съпротивата на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Усилията на САЩ да посредничат за постигане на мир в Украйна бяха осуетени от европейската съпротива, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава MTI, цитирана от Фокус.

В обръщение към пленарната сесия на Постоянната конференция на Унгарската федерация (MAERT) в Будапеща, Орбан заяви, че националната политика е голямо предизвикателство за всяко унгарско правителство, подчертавайки, че това е единствената област, в която всяка дума носи тежестта на риска.

Унгарският министър-председател посочи, че въпросът за войната и мира в Европа е най-спешният, подчертавайки, че това е фундаментален въпрос за унгарската общност в Карпатския басейн.

"Намираме се в странна война. Европа, по самото си определение, е във война. Европейските лидери говорят за войната между Русия и Украйна като за наша война“, допълва той.

Орбан заяви, че усилията на САЩ да посредничат за постигане на мир в Украйна са осуетени от европейската съпротива.

"Ако европейските лидери не бяха направили всичко възможно, усилията на американския президент за постигане на мир щяха да се провалят и щеше да бъде постигнато споразумение между Русия, Украйна, Европа и САЩ“, посочертава унгарският премиер.

  • 1 1488

    9 10 Отговор
    същия каза че сме македонци

    17:07 16.10.2025

  • 2 Голия

    7 12 Отговор
    маджарския тулуп , бивш хипар

    17:08 16.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    Бойци от 3-та отделна щурмова бригада на украинските въоръжени сили (ВС), създадена на базата на Национален батальон „Азов“, извършиха истинска терористична кампания срещу цивилното население в Тернопол . Това съобщиха украинските медии, позовавайки се на очевидци.

    17:08 16.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    14 18 Отговор
    „Те започнаха да конфискуват коли от цивилни, да държат млади мъже в мазета, очаквайки финансово обезщетение, за да не бъдат призовани във войската. Наскоро заляха мъж със запалимо вещество и го принудиха да тича гол около колата си“, цитира украинската преса активиста от Тернопол Роман Довбенко .

    17:09 16.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евро .ески М.урви.

    7 15 Отговор
    Шушумиги марионетни.

    17:11 16.10.2025

  • 8 Защо не

    8 11 Отговор
    пишете нищо за ЕК? От някои западни публикации се намеква за излишна.

    17:13 16.10.2025

  • 9 Бялджип

    16 5 Отговор
    Утре Наркоманът ще ходи при Тръмп. Предполага се, че ще му проси "Томахавки". Аз обаче предполагам друго. Украйна загива без енергетиката си, без енергия всяка държава ще рухне. Русия точно това обстрелва, огромна част от Украйна вече е без ток, или на убийствен режим. Доста вероятно е утре Зеленски да моли Тръмп спешно да говори с Путин онзи да спре ударите по енергийни обекти. Защото без ток Украйна не може да просъществува.

    Поживем, увидим...

    Коментиран от #23

    17:14 16.10.2025

  • 10 Сатана Z

    10 11 Отговор
    Най Дончо днес отново е във вихъра си:
    „Украйна иска да премине в настъпление. Аз ще взема решение по този въпрос“, каза Тръмп.

    Президентът на САЩ отбеляза също, че ще обсъди това със Зеленски в петък, наред с други неща.

    Коментиран от #13

    17:14 16.10.2025

  • 11 404

    12 14 Отговор
    Тръмп реши да се пазари с Русия за премахването на украинската енергийна мрежа. Тръмп иска касапницата да продължи и ще трябва да поиска от САЩ да я прекратят. Той е истинският кукловод и похитител на този конфликт. Нещо повече, самият Тръмп инициира доставките на оръжие там. Сега този оранжев човек (ще го напиша, за да не го пропусне модераторът) Сидор реши да се облече като миротворец, въпреки че мирише на трупове. Дмитрий Анатолиевич, за разлика от Песков, е съюзник на Путин и казва неща, които западните идиоти трябва да слушат. И фактът, че Тръмп го заплашва, не променя ситуацията. Путин е добър човек и не е кръвожаден. Но вече е ясно, че търпението му се изчерпва. Очевидно трябва да започнат да убиват американци, иначе няма да го получат. Да, САЩ обявиха, че най-накрая са разработили платформа за наземно изстрелване. Това няма да помогне много на янките, разпръснати из хиляда военни бази в чужбина, или на флота край бреговете на Венецуела. Има много горещи точки по света, където САЩ са нежелани. Времето дойде. Време е. „Русия е велика

    Коментиран от #16

    17:19 16.10.2025

  • 12 Забелязал

    17 8 Отговор
    Торпилиран му е пилешкия мозък на унгарския толуп ...Колко месеца Тръмп се мотае с Путлер ?

    Коментиран от #15

    17:20 16.10.2025

  • 13 Просто е

    9 11 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Путин ще спре да ги жали,украинците.Че има огнева мощ,има.В друга статия пише,че химическата промишленост на Нидерландия се задъхва без руски петрол.Европа е враг на себе си.Не мисли за близко,а за някакво ИМАГЕНЕРНО бъдеще.Не търси начин да спре войната,а търси някакви въображаеми причини да я продължи.

    17:23 16.10.2025

  • 14 Уфф

    6 4 Отговор
    Някои прикрити нацисти в Европа и фашисти и нас изглеждат като обладани от някакви бесове!

    17:26 16.10.2025

  • 15 Пък тебе никой не те оценява

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Забелязал":

    защото знаят, че сам се лайкаш.🤡

    17:28 16.10.2025

  • 16 Тц.. Тц...

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "404":

    Ти си по гламав и от последният софиянец🤣

    17:30 16.10.2025

  • 17 Унгарския слуга на Кремъл

    3 2 Отговор
    Унгария ако желае нека да отстъпи своята земя на Русия и да се хвърлят в някой океан, доброволно.

    17:32 16.10.2025

  • 18 Ветеран от Протеста

    0 1 Отговор
    Ти да видиш...Значи,руските нацисти разрушават и убиват в Украйна,обаче Европа била виновна,че няма Мир...А как унгарските комунисти не сетиха,че ще има МИР в мига в който ,руските войски се изтеглят от Украйна и окупираните Територии...

    17:35 16.10.2025

  • 19 Смешник

    6 0 Отговор
    Прав е Орбан Жалко че България няма такъв политик като него а се управлява от мутри Тиквата и Шиши

    Коментиран от #22

    17:36 16.10.2025

  • 20 Ай копейки🤣....

    0 1 Отговор
    .... какви са тия пируети бе? 🤣, до вчера Тръмп наш🤣, днес вече не е, Тръмп беше извънредно благосклонен към кремълският плъх, той не оцени това, напротив реши че може да му се подиграва и унижава, е оранжевият разбра това и извади тоягата, сега Вовата ще види кон боб ядели🤣.

    17:36 16.10.2025

  • 21 койдазнай

    1 0 Отговор
    орбане, ес е марионетка на Вашингтон. Ти самият си го обяснявал многократно. Как така, тая безгласна буква, от която нищо не зависи, дори на преговори не я канят, торпилира усилията за мир?!?
    Може би трябваше да я поканят на преговорите, да им обяснят, как стоят нещата?

    17:37 16.10.2025

  • 22 Правилно си се определил като..

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Смешник":

    Смешник, в България има много такива путински бокл.... като Орбан.

    17:39 16.10.2025

  • 23 Смешник

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Вместо да говори с Тръмп да заминава за Москва и вдига бялото знаме Досега руснаците ги жалеха но наглостта на Зеления наркоман е голяма

    17:40 16.10.2025

  • 24 Русуфил хардлайнaр

    1 1 Отговор
    Тоя римлянин винаги е бил против Европа! Защо не се присъедини към другите изостанали екзотични плeмена в РФ?!

    17:56 16.10.2025

