Усилията на САЩ да посредничат за постигане на мир в Украйна бяха осуетени от европейската съпротива, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава MTI, цитирана от Фокус.
В обръщение към пленарната сесия на Постоянната конференция на Унгарската федерация (MAERT) в Будапеща, Орбан заяви, че националната политика е голямо предизвикателство за всяко унгарско правителство, подчертавайки, че това е единствената област, в която всяка дума носи тежестта на риска.
Унгарският министър-председател посочи, че въпросът за войната и мира в Европа е най-спешният, подчертавайки, че това е фундаментален въпрос за унгарската общност в Карпатския басейн.
"Намираме се в странна война. Европа, по самото си определение, е във война. Европейските лидери говорят за войната между Русия и Украйна като за наша война“, допълва той.
Орбан заяви, че усилията на САЩ да посредничат за постигане на мир в Украйна са осуетени от европейската съпротива.
"Ако европейските лидери не бяха направили всичко възможно, усилията на американския президент за постигане на мир щяха да се провалят и щеше да бъде постигнато споразумение между Русия, Украйна, Европа и САЩ“, посочертава унгарският премиер.
Виктор Орбан: Усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна са торпилирани от съпротивата на Европа
16 Октомври, 2025 17:05 826 24
Европейските лидери говорят за войната между Русия и Украйна като за наша война, каза още унгарският премиер
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
17:07 16.10.2025
2 Голия
17:08 16.10.2025
3 И Киев е Руски
17:08 16.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И Киев е Руски
17:09 16.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евро .ески М.урви.
17:11 16.10.2025
8 Защо не
17:13 16.10.2025
9 Бялджип
Поживем, увидим...
Коментиран от #23
17:14 16.10.2025
10 Сатана Z
„Украйна иска да премине в настъпление. Аз ще взема решение по този въпрос“, каза Тръмп.
Президентът на САЩ отбеляза също, че ще обсъди това със Зеленски в петък, наред с други неща.
Коментиран от #13
17:14 16.10.2025
11 404
Коментиран от #16
17:19 16.10.2025
12 Забелязал
Коментиран от #15
17:20 16.10.2025
13 Просто е
До коментар #10 от "Сатана Z":Путин ще спре да ги жали,украинците.Че има огнева мощ,има.В друга статия пише,че химическата промишленост на Нидерландия се задъхва без руски петрол.Европа е враг на себе си.Не мисли за близко,а за някакво ИМАГЕНЕРНО бъдеще.Не търси начин да спре войната,а търси някакви въображаеми причини да я продължи.
17:23 16.10.2025
14 Уфф
17:26 16.10.2025
15 Пък тебе никой не те оценява
До коментар #12 от "Забелязал":защото знаят, че сам се лайкаш.🤡
17:28 16.10.2025
16 Тц.. Тц...
До коментар #11 от "404":Ти си по гламав и от последният софиянец🤣
17:30 16.10.2025
17 Унгарския слуга на Кремъл
17:32 16.10.2025
18 Ветеран от Протеста
17:35 16.10.2025
19 Смешник
Коментиран от #22
17:36 16.10.2025
20 Ай копейки🤣....
17:36 16.10.2025
21 койдазнай
Може би трябваше да я поканят на преговорите, да им обяснят, как стоят нещата?
17:37 16.10.2025
22 Правилно си се определил като..
До коментар #19 от "Смешник":Смешник, в България има много такива путински бокл.... като Орбан.
17:39 16.10.2025
23 Смешник
До коментар #9 от "Бялджип":Вместо да говори с Тръмп да заминава за Москва и вдига бялото знаме Досега руснаците ги жалеха но наглостта на Зеления наркоман е голяма
17:40 16.10.2025
24 Русуфил хардлайнaр
17:56 16.10.2025