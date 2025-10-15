Новини
Скандалът се разраства! Паспортът, представен от Киев като доказателство срещу кмета на Одеса, е абсолютен фалшификат
15 Октомври, 2025 21:53 1 033 21

Ако информацията се потвърди, това би могло да постави под въпрос достоверността на доказателствата, използвани от СБУ, и да задълбочи политическото напрежение в Одеса, където вече бе създадена военна администрация

Скандалът се разраства! Паспортът, представен от Киев като доказателство срещу кмета на Одеса, е абсолютен фалшификат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руското разследващо издание The Insider публикува материал, в който поставя под съмнение автентичността на руския паспорт, представен от украинската Служба за сигурност (СБУ) като доказателство, че кметът на Одеса Генадий Труханов притежава руско гражданство.

Според публикацията, основана на справка в руски бази данни, Труханов действително е имал два руски вътрешни паспорта - първият, издаден преди 2011 г., и втори, получен през 2011 г. като дубликат след изгубване на първия документ.

Въпреки това, копието на руския задграничен паспорт, разпространено от СБУ на 14 октомври, не съответства на реално издаден документ, твърдят журналистите от The Insider.

Разследването посочва няколко конкретни несъответствия.

На първо място, номерът на документа, показан от СБУ, е регистриран в руската система като паспорт, издаден на 2 ноември 2010 г., а не през декември 2015 г., както се вижда от публикуваната от украинската служба ксерокопия.

Освен това, паспорт със същия номер е бил издаден на друго лице - руска гражданка на име Татяна, която впоследствие е използвала документа при пътувания в чужбина.

The Insider обръща внимание и на разлика в изписването на името: в копието, представено от СБУ, е записано "Genadiy Trukhanov", докато според правилната транслитерация от руски името трябва да бъде "Gennadiy" - с двойно n, както е във всички официални руски документи.

Изданието допълва, че според базите данни за пресичане на границата Генадий Труханов не е посещавал Русия след 2014 г.

Това поставя под съмнение твърденията, че той е поддържал активно руско гражданство или връзки с руските власти в последните години.

На 14 октомври украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който лишaва Труханов от украинско гражданство, позовавайки се на информация, че той притежава руски паспорт.

Самият кмет на Одеса отрече обвиненията, заявявайки, че "никога не е имал и няма руско гражданство", и увери, че ще продължи да изпълнява задълженията си като законно избран кмет.

Украинските власти засега не са коментирали твърденията на The Insider.

Ако информацията се потвърди, това би могло да постави под въпрос достоверността на доказателствата, използвани от СБУ, и да задълбочи политическото напрежение в Одеса, където вече бе създадена военна администрация, ръководена от Сергей Лисак, след отстраняването на Труханов от поста му.

Публикацията на The Insider добавя нова доза неяснота към случая, който все повече се превръща от правен спор в тест за прозрачността и правовия подход на украинските институции в период на война и вътрешни промени.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    9 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    21:55 15.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8

    21:55 15.10.2025

  • 3 Един

    8 2 Отговор
    Украински нацисти подкрепяни от Европейски фашисти - вие какво искате?!
    Лечението за тази проказа е ядрено!!! КАЗАХ!

    Коментиран от #15

    21:55 15.10.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    21:55 15.10.2025

  • 5 ти да видиш

    9 1 Отговор
    зеленияпор е страшен мpъсник и се отърва от конкуренти и опоненти по брутален начин!

    21:56 15.10.2025

  • 6 Отзад сила

    2 1 Отговор
    Май никой вече неебава кадирчо.

    21:57 15.10.2025

  • 7 Сандо

    6 0 Отговор
    Одеса е изключително апетитно парче и борбата за властта там явно е особено жестока.А да цакаш с "картата Русия" врага си е пряк път за узурпирането на властта.

    Коментиран от #16

    21:58 15.10.2025

  • 8 Абе

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Туй за трите дена ли е???

    Коментиран от #11

    21:59 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Опааа

    3 0 Отговор
    Нормално. Фашистки методи. Заплахи,манипулации,убийства! Нацизъм в действие.

    22:00 15.10.2025

  • 11 За 3 дена бяха 300

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Скоро укри труповете ще са над 3 000 000

    Коментиран от #18

    22:01 15.10.2025

  • 12 Колко българе живеят в Одеса

    1 1 Отговор
    Забравихте да ни кажете

    22:01 15.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чики-Рики

    1 0 Отговор
    Както казва един известен български шоумен,,Аз казах ли ви,, , като имам предвид че всичко в територията Украйна се основава на необятен фалш и лъжа!

    22:02 15.10.2025

  • 15 Западна "демокрация"

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Всичко на западния режимме фалщиво. Георги Марков ви го каза още в 70-те, но тогава не повярвахте

    22:03 15.10.2025

  • 16 И това какво го интересува

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    Целокупният български народ бе пОмияр?

    22:03 15.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "За 3 дена бяха 300":

    Значи, че могъчая е гола вода, това и дава предимство. Още 5 години и виж колко стават.

    22:05 15.10.2025

  • 19 Фокс

    3 0 Отговор
    Какво чака Вова и не освободи Одеса от фашшисите. Ела Вова и освободи този хубав град

    Коментиран от #21

    22:07 15.10.2025

  • 20 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор
    Много шум за нищо. Труханов скоро ще бяга от крайна, за да се спаси. Натискат го да му вземат краденото.

    22:08 15.10.2025

  • 21 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фокс":

    Толкос можи

    22:10 15.10.2025

