Скандалът се разраства! Паспортът, представен от Киев като доказателство срещу кмета на Одеса, е абсолютен фалшификат

Руското разследващо издание The Insider публикува материал, в който поставя под съмнение автентичността на руския паспорт, представен от украинската Служба за сигурност (СБУ) като доказателство, че кметът на Одеса Генадий Труханов притежава руско гражданство.

Според публикацията, основана на справка в руски бази данни, Труханов действително е имал два руски вътрешни паспорта - първият, издаден преди 2011 г., и втори, получен през 2011 г. като дубликат след изгубване на първия документ.

Въпреки това, копието на руския задграничен паспорт, разпространено от СБУ на 14 октомври, не съответства на реално издаден документ, твърдят журналистите от The Insider.

Разследването посочва няколко конкретни несъответствия.

На първо място, номерът на документа, показан от СБУ, е регистриран в руската система като паспорт, издаден на 2 ноември 2010 г., а не през декември 2015 г., както се вижда от публикуваната от украинската служба ксерокопия.

Освен това, паспорт със същия номер е бил издаден на друго лице - руска гражданка на име Татяна, която впоследствие е използвала документа при пътувания в чужбина.

The Insider обръща внимание и на разлика в изписването на името: в копието, представено от СБУ, е записано "Genadiy Trukhanov", докато според правилната транслитерация от руски името трябва да бъде "Gennadiy" - с двойно n, както е във всички официални руски документи.

Изданието допълва, че според базите данни за пресичане на границата Генадий Труханов не е посещавал Русия след 2014 г.

Това поставя под съмнение твърденията, че той е поддържал активно руско гражданство или връзки с руските власти в последните години.

На 14 октомври украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който лишaва Труханов от украинско гражданство, позовавайки се на информация, че той притежава руски паспорт.

Самият кмет на Одеса отрече обвиненията, заявявайки, че "никога не е имал и няма руско гражданство", и увери, че ще продължи да изпълнява задълженията си като законно избран кмет.

Украинските власти засега не са коментирали твърденията на The Insider.

Ако информацията се потвърди, това би могло да постави под въпрос достоверността на доказателствата, използвани от СБУ, и да задълбочи политическото напрежение в Одеса, където вече бе създадена военна администрация, ръководена от Сергей Лисак, след отстраняването на Труханов от поста му.

Публикацията на The Insider добавя нова доза неяснота към случая, който все повече се превръща от правен спор в тест за прозрачността и правовия подход на украинските институции в период на война и вътрешни промени.