От началото на войната Русия е загубила до 9000 бойни танка и десетки хиляди бронирани машини. Това е съобщил високопоставен служител на НАТО, предава РБК-Украйна.
По негови думи, към момента Русия е загубила приблизително от 4000 до 9000 бойни танка. Освен това руснаците са загубили 20 000 бронирани машини.
"И те доста активно използваха съветските запаси, разглобявайки техника, за да поддържат в работно състояние съветските системи. В много случаи вече не са останали стари машини за такова разглобяване“, отбелязва представителят на НАТО.
В момента Русия произвежда около 130 танка на месец, т.е. приблизително 1 600 нови танка годишно.
През септември Русия е губила средно 950 души на ден, което е умерено увеличение в сравнение със средния показател за август. В същото време той е по-нисък от този през пролетта и лятото, допълва укранската медия.
Според представителя на НАТО, през 2025 г. са регистрирани средно около 1200 жертви дневно. В момента общият брой на жертвите надхвърля 1,1 милиона руски войници, от които над 250 000 са убити в бой.
Гигантски поражения за руската армия! От началото на войната Москва е загубила до 9000 танка и десетки хиляди бронирани машини
15 Октомври, 2025 20:23 584 46
През септември Русия е губила средно 950 души на ден, което е умерено увеличение в сравнение със средния показател за август
От началото на войната Русия е загубила до 9000 бойни танка и десетки хиляди бронирани машини. Това е съобщил високопоставен служител на НАТО, предава РБК-Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #24, #30, #33
20:24 15.10.2025
2 мошЕто
Коментиран от #28
20:25 15.10.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #19
20:25 15.10.2025
4 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
Ко каза, ко?
Ха ха ха!
20:25 15.10.2025
5 Костадин Костадинов
20:26 15.10.2025
6 име
Коментиран от #43
20:26 15.10.2025
7 Българка
20:26 15.10.2025
8 си дзън
20:27 15.10.2025
9 Такава
20:27 15.10.2025
10 Поредните глупости
20:27 15.10.2025
11 име
20:27 15.10.2025
12 Украйна вече не е държава
20:28 15.10.2025
13 Курд Околянов
20:29 15.10.2025
14 Агенция Фикус
20:29 15.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 име
Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.
20:30 15.10.2025
17 Герп боклуци
Коментиран от #26
20:30 15.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хм...
До коментар #3 от "ООрана държава":Като нападнат pacия, ще помогнем и на нея. Българите сме състрадателни, помагаме на онеправданите.
20:31 15.10.2025
20 комунистче
20:31 15.10.2025
21 Пич
Коментиран от #40
20:32 15.10.2025
22 Кметът на Одеса Генадий Труханов
20:32 15.10.2025
23 Ауууууууу
20:32 15.10.2025
24 ян бибиян
До коментар #1 от "Пич":Обяснявай, че е интересно какво ти е пратила Митрофанова на агентурата.
Коментиран от #45
20:32 15.10.2025
25 МИ ПЕРЕМОЖЕМ
Коментиран от #35
20:33 15.10.2025
26 БайБоцимир
До коментар #17 от "Герп боклуци":Все пак се защитават, справедливо е да им се помага. Агресорът е роccия.
20:33 15.10.2025
27 Пепи Волгата
20:33 15.10.2025
28 наближава
До коментар #2 от "мошЕто":Четвърта години от как обявихте победата.
20:33 15.10.2025
29 запасняк
Коментиран от #34
20:33 15.10.2025
30 Атина Палада
До коментар #1 от "Пич":И ти ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
20:34 15.10.2025
31 Механик
Добре поне, че укрите първи се сетиха да мобилизират 14-годишните. Само така ВСУ! Отдавана и 14-годишините трябваше да са на фронта. Само в тях ни е надеждата!!
подпис: Урсула
Коментиран от #36
20:34 15.10.2025
32 Факт
20:34 15.10.2025
33 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Абе прав си..... Почнах да чета И стигнах и до ,,приблизително от 4000 до 9000 бойни танка" и спрях да чета..... Явно разликата от 5000 авторът е няма за нищо..... айде що да се занимавам да коментирам откровени глупости, без значение кой ти е казал или написал....
20:34 15.10.2025
34 Да де
До коментар #29 от "запасняк":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
20:34 15.10.2025
35 Хм...
До коментар #25 от "МИ ПЕРЕМОЖЕМ":Започнаха да ги подготвят след анексирането на Крим. И явно сноснование, никой не е очаквал руснаците да спрат до там.
20:35 15.10.2025
36 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #31 от "Механик":Това са руски фейкове.
20:35 15.10.2025
37 Хм...
20:35 15.10.2025
38 ХаХа
20:35 15.10.2025
39 МАРШАЛ ЖУКОВ
20:36 15.10.2025
40 Град Козлодуй
До коментар #21 от "Пич":Кретен, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
20:36 15.10.2025
41 Ний ша Ва упрайм
20:37 15.10.2025
42 Pyccкий Карлик
Машките ще нарожают още мяса ))
20:37 15.10.2025
43 голямо бъхтене
До коментар #6 от "име":Стигна ли господаря ти до Харков?
20:37 15.10.2025
44 ха ха ха ....някой вярва ли
Руснаците танкове нямат , ракети нямат , самолети нямат , хора нямат ...чипове от перални ползват ...
А накрая укрите ядат дървото !!!
20:37 15.10.2025
45 Пич
До коментар #24 от "ян бибиян":А бе , Бибиткян , какво общо има Митрофанова с проблемите на Тръмп с Ротшилдите ?! Такива паветници сте интелигентни като някой , удрен с тъпото на мотиката у главъта !!!
20:37 15.10.2025
46 Шушулин
20:37 15.10.2025