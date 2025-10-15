Новини
Гигантски поражения за руската армия! От началото на войната Москва е загубила до 9000 танка и десетки хиляди бронирани машини
  Тема: Украйна

Гигантски поражения за руската армия! От началото на войната Москва е загубила до 9000 танка и десетки хиляди бронирани машини

15 Октомври, 2025 20:23 584 46

През септември Русия е губила средно 950 души на ден, което е умерено увеличение в сравнение със средния показател за август

Гигантски поражения за руската армия! От началото на войната Москва е загубила до 9000 танка и десетки хиляди бронирани машини - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

От началото на войната Русия е загубила до 9000 бойни танка и десетки хиляди бронирани машини. Това е съобщил високопоставен служител на НАТО, предава РБК-Украйна.

По негови думи, към момента Русия е загубила приблизително от 4000 до 9000 бойни танка. Освен това руснаците са загубили 20 000 бронирани машини.

"И те доста активно използваха съветските запаси, разглобявайки техника, за да поддържат в работно състояние съветските системи. В много случаи вече не са останали стари машини за такова разглобяване“, отбелязва представителят на НАТО.

В момента Русия произвежда около 130 танка на месец, т.е. приблизително 1 600 нови танка годишно.

През септември Русия е губила средно 950 души на ден, което е умерено увеличение в сравнение със средния показател за август. В същото време той е по-нисък от този през пролетта и лятото, допълва укранската медия.

Според представителя на НАТО, през 2025 г. са регистрирани средно около 1200 жертви дневно. В момента общият брой на жертвите надхвърля 1,1 милиона руски войници, от които над 250 000 са убити в бой.


Украйна
Оценка 2.5 от 23 гласа.
  • 1 Пич

    18 4 Отговор
    Уморих се от късогледството ви ! Украйна.....Украйна..... За Тръмп не е толкова важна войната в Украйна ! За Тръмп е важна войната в САЩ ! Не знаете , не се учите , а всяка дреболия е важна. Смяхте се на Тръмп за Нобела..... Не е смешно ! Тръмп бе унижен публично пред целият свят. Не знаете кой държи Нобелите , нали ? Държат ги Валебергите ! И през валеберг , Ротшилд унижи публично Тръмп , като не се съобрази нито с него , нито с цели държави които застанаха зад него !!! Разбрахте ли сега , защо важната война за Тръмп ще бъде в САЩ ? И защо вече Тръмп окупира градовете на САЩ , където враговете му са най силни ?! Ако не , ще обяснявам още !!!

    Коментиран от #24, #30, #33

    20:24 15.10.2025

  • 2 мошЕто

    24 4 Отговор
    За Русия разбрахме колко е слаба , немощна и так далее ...Кажете как е в укрията , че нещо на изуй гащи отиват там нещата ...

    Коментиран от #28

    20:25 15.10.2025

  • 3 ООрана държава

    22 6 Отговор
    А ние колко милярди евро изгубихме в орхайна? Пари който никога няма да си върнем и цент (евро цент)

    Коментиран от #19

    20:25 15.10.2025

  • 4 Хе хе...

    15 4 Отговор
    В началото беше 6060÷78, после 1000÷0, след това 1000÷19 и накрая 1000÷24.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Ко каза, ко?
    Ха ха ха!

    20:25 15.10.2025

  • 5 Костадин Костадинов

    6 18 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна? Някой знай ли Путин колко руснаци утерпъ

    20:26 15.10.2025

  • 6 име

    19 2 Отговор
    Стари новини. Още след три месеца им свършиха ракетите и снарядите и хванаха лопатите в ръце. А от една година бъхтят бандерите качени на бронирани магарета. Мисля че добре се справят.

    Коментиран от #43

    20:26 15.10.2025

  • 7 Българка

    15 4 Отговор
    А Украйна нищо не е загубила. Та е цяла . Населението и е същото. Дезертьори няма. Бежанци няма. И превзе Русия.

    20:26 15.10.2025

  • 8 си дзън

    3 8 Отговор
    Нищо работа. В русията танковете и хората извират или измират ?

    20:27 15.10.2025

  • 9 Такава

    13 3 Отговор
    помия скоро не бях чел. Евала!

    20:27 15.10.2025

  • 10 Поредните глупости

    12 1 Отговор
    (съобщил високопоставен анонимен служител на НАТО)....

    20:27 15.10.2025

  • 11 име

    6 1 Отговор
    Забравили са да кажат че губят по хиляда човека на ден и Кимчо изпрати 10 хиляди севернокорейци, които още не са свършили. Явно не са минали десет дни от как ги е пратил.

    20:27 15.10.2025

  • 12 Украйна вече не е държава

    4 2 Отговор
    Колония!

    20:28 15.10.2025

  • 13 Курд Околянов

    8 2 Отговор
    И накрая ще напишат: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.

    20:29 15.10.2025

  • 14 Агенция Фикус

    5 2 Отговор
    900 хиляди са , не 90 000. Заради инфлацията сигурно. Освен това, тъпите мисирки виждат двойно, още от ковид пропагандата.

    20:29 15.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    6 2 Отговор
    Пропагандата не се променя, още през ПСВ, докато немците напредват, във Франция и Англия прохагандата бичи колко големи са загубите им. Без да се споменават тяхнитепзагуби.

    Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.

    20:30 15.10.2025

  • 17 Герп боклуци

    7 4 Отговор
    Окрайне не е загубила нито един танк или самолет, защото не са имали техни, всичко е дарение и вече е за скрап

    Коментиран от #26

    20:30 15.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Като нападнат pacия, ще помогнем и на нея. Българите сме състрадателни, помагаме на онеправданите.

    20:31 15.10.2025

  • 20 комунистче

    4 1 Отговор
    всяка Империя има ресурси, които да изгуби, за да победи, въпроса е, какви ресурси има ЕС, да хвърли в една евентуална война

    20:31 15.10.2025

  • 21 Пич

    6 1 Отговор
    Извинете че се забавих , но чак сега спрях да се смея ! НЕкои кретени знаят ли колко са 9000 танка и десетки хиляди бронирани машини..... ?! А гледай ти , какви малоумници ни "информират" !!!

    Коментиран от #40

    20:32 15.10.2025

  • 22 Кметът на Одеса Генадий Труханов

    3 1 Отговор
    Загуби украинското си гражданство вчера заради мръсника Христо Грозев

    20:32 15.10.2025

  • 23 Ауууууууу

    1 3 Отговор
    Аууууууууууууу

    20:32 15.10.2025

  • 24 ян бибиян

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Обяснявай, че е интересно какво ти е пратила Митрофанова на агентурата.

    Коментиран от #45

    20:32 15.10.2025

  • 25 МИ ПЕРЕМОЖЕМ

    4 2 Отговор
    10г запада подготвяше бандерите за война с Русия. Киевската хунтата имаше третата по численост армия, обучена и въоръжена по натовските стандарти, след тези на САЩ и Турция, над 700 хил военни. След началото на денацификацията на хунтата и изсипаха стотици хиляди тонове оръжия за стотици милиарди от цял свят, всеки месец получават по един геймчейджър, а също и разузнавателни данни от запада. Но нито едни квадратен метър не освободиха и то не срещу няква супер армия, ами срещу пияни и деморализирани гладни изостанали ушанки, които от години нямат танкове, ракети, самолети, снаряди, хора и други подобни и им се налага да се бият само със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #35

    20:33 15.10.2025

  • 26 БайБоцимир

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Герп боклуци":

    Все пак се защитават, справедливо е да им се помага. Агресорът е роccия.

    20:33 15.10.2025

  • 27 Пепи Волгата

    1 1 Отговор
    Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    20:33 15.10.2025

  • 28 наближава

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    Четвърта години от как обявихте победата.

    20:33 15.10.2025

  • 29 запасняк

    3 1 Отговор
    РУСИЯ ВОЮВА С 50 ДЪРЖАВИ И ПЕЧЕЛИ...

    Коментиран от #34

    20:33 15.10.2025

  • 30 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И ти ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    20:34 15.10.2025

  • 31 Механик

    3 2 Отговор
    И ракети нямат, и олио нямат. Яйцата и те свършиха....
    Добре поне, че укрите първи се сетиха да мобилизират 14-годишните. Само така ВСУ! Отдавана и 14-годишините трябваше да са на фронта. Само в тях ни е надеждата!!
    подпис: Урсула

    Коментиран от #36

    20:34 15.10.2025

  • 32 Факт

    2 1 Отговор
    Ние цъфнахме и вързахме.Продънен бюджет,политическа криза,инфлация до небето,корупция и купени избори.Но броим на Михаля колко войници губи.И нас какво ни грее?

    20:34 15.10.2025

  • 33 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Абе прав си..... Почнах да чета И стигнах и до ,,приблизително от 4000 до 9000 бойни танка" и спрях да чета..... Явно разликата от 5000 авторът е няма за нищо..... айде що да се занимавам да коментирам откровени глупости, без значение кой ти е казал или написал....

    20:34 15.10.2025

  • 34 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "запасняк":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    20:34 15.10.2025

  • 35 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "МИ ПЕРЕМОЖЕМ":

    Започнаха да ги подготвят след анексирането на Крим. И явно сноснование, никой не е очаквал руснаците да спрат до там.

    20:35 15.10.2025

  • 36 Изпражнението гайтанджиева

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Това са руски фейкове.

    20:35 15.10.2025

  • 37 Хм...

    2 2 Отговор
    Абе на вас ви се струва т@ш@k работа, ама подобни бодряшки приказки носят бая проблеми на редовите xoxoли. Ще видим 16-18 годишни хлапета в окопите преди края на годината. Че на тая възраст са и лесни за промиване, бандерчетата.

    20:35 15.10.2025

  • 38 ХаХа

    0 0 Отговор
    Па тоя танк пт първата седмица бре, другите на шах ли са ги загубили

    20:35 15.10.2025

  • 39 МАРШАЛ ЖУКОВ

    1 1 Отговор
    Жертвите са резултат не на възможностите на украинските въоръжени сили, а единствено на общите усилия от логистиката и въоръжението от Америка и цяла Западна Европа (и Източна също). За да смачкат Русия, франсетата, и най-вече англосаксите, превърнаха безжалостно цяла Украйна във военен полигон, а украинците в пушечно месо

    20:36 15.10.2025

  • 40 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Кретен, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?





    Благодаря за отговора!

    20:36 15.10.2025

  • 41 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    нещо понамирисва на мушенгия

    20:37 15.10.2025

  • 42 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    Нищо страшно....
    Машките ще нарожают още мяса ))

    20:37 15.10.2025

  • 43 голямо бъхтене

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Стигна ли господаря ти до Харков?

    20:37 15.10.2025

  • 44 ха ха ха ....някой вярва ли

    1 0 Отговор
    на тия простотии ??!
    Руснаците танкове нямат , ракети нямат , самолети нямат , хора нямат ...чипове от перални ползват ...
    А накрая укрите ядат дървото !!!

    20:37 15.10.2025

  • 45 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "ян бибиян":

    А бе , Бибиткян , какво общо има Митрофанова с проблемите на Тръмп с Ротшилдите ?! Такива паветници сте интелигентни като някой , удрен с тъпото на мотиката у главъта !!!

    20:37 15.10.2025

  • 46 Шушулин

    0 0 Отговор
    Ложь,ложь,ложь !

    20:37 15.10.2025

