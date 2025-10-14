Тръмп си тръгна за САЩ, евролидерите приветстваха мира в Близкия изток, но остават бдителни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлетя за Вашингтон и с това сложи край на посещението си Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.



На кадри, излъчени от арабски телевизии, се вижда как Тръмп се качва на борда на самолета си „Еър Форс Уан“ в египетския курорт Шарм ел Шейх.



Това ознаменува края на еднодневната му обиколка в региона, по време на която той произнесе няколко речи за края на войната в Газа и призова за ново начало на мир в Близкия изток.



Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската войнстваща групировка "Хамас" след сключването на примирие във войната в Газа, предаде Франс прес.



В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел.



"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в ивицата Газа.



"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той.



Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.



Британският премиер Киър Стармър приветства вчерашния "исторически ден", след като ключови държави се съгласиха с мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа и заяви, че Великобритания може да играе ключова роля в наблюдението на спазването на примирието, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.



Стармър беше в Шарм ел Шейх, за да присъства на подписването на споразумението от американския президент и посредниците от Египет, Катар и Турция, след като всички 20 останали живи израелски заложници бяха освободени от "Хамас". Представители на Израел и "Хамас" не участваха в срещата на върха.



"Това, което ще се случи по-нататък, е наистина важно и затова през целия ден обсъждах с лидерите каква роля можем да играем", каза Стармър.



"И ние, по-специално Обединеното кралство, мисля, че можем да играем роля в наблюдението на спазването на примирието, но и в разформироването на структурите на "Хамас" и предаването на оръжията им, като се възползваме от опита си в Северна Ирландия", посочи британския премиер.



"Така че днес въпросът вече се прехвърля към това как да приложим споразумението и как да се уверим, че то ще бъде изпълнено. Много е важно да съсредоточим вниманието си върху това. Не трябва да допускаме никакви грешки сега", каза Стармър.



Той заяви, че не се е кандидатирал за роля в комитета за Газа, който ще бъде председателстван от Тръмп, и че "други трябва да решат" дали бившият премиер Тони Блеър трябва да участва.



Блеър беше сред онези, които се наредиха на опашка, за да стиснат ръката на американския лидер в Египет, и изглеждаше, че има подкрепата на Палестинската автономия, след като се срещна с нейния вицепрезидент в неделя.



Стармър проведе също поредица от срещи с лидери в Шарм ел Шейх, докато чакаха Тръмп да пристигне от Израел за подписване на мирния план за Газа, посочва ДПА.



Германският външен министър Йохан Вадефул зави, че разчита палестинската ислямистка групировка "Хамас" да не играе никаква роля в ивицата Газа в бъдеще, предаде ДПА.



"Хамас" трябва да бъде разоръжена и да няма повече политическо влияние, каза снощи министърът в ефира на германската обществена телевизия A Ер Де. "И палестинците ще имат задачата да се откажат от тази организация", посочи Вадефул.



Той отбеляза, че "Хамас" означава "чист терор". Министърът добави обаче, че "Хамас" е и идеология. Хората биват подтиквани към радикализъм, когато нямат перспективи за бъдещето, каза той. "Ето защо сега трябва да отворим пътища за палестинците да живеят там, за да имат шанс един ден да имат своя собствена държава".



По думите му, предпоставка за това е палестинците да се еманципират от войнствената групировка и да намерят нова форма на сътрудничество.



Вадефул каза, че е налице исторически момент, който означава много повече от примирие. За първи път, по думите му, всички в региона са ангажирани с целта да постигнат мирно съжителство.



Арабските държави са оттеглили подкрепата си за "Хамас" и са предложили перспектива за разбирателство с Израел.



Сега, по думите на министъра, "за първи път има ситуация, в която Израел и неговите съседи искат едно и също нещо, а именно да живеят заедно в мир, сигурност и помирение".



"Американският президент Доналд Тръмп даде решаващ принос за споразумението относно ивицата Газа. И Германия го призовава сега да продължи усилията си за започване на преговори между Русия и Украйна", заяви още Вадефул по време на среща с българския си колега Георг Георгиев в София.



Германското правителство има "големи очаквания към американската администрация, тъй като президентът Тръмп показа, че е заинтересован от сключването на мирни споразумения в различни части на света", заяви германският външен министър.



Германия е готова да подкрепи Тръмп в такава мирна инициатива, добави Вадефул. "Струва си да се положат всички усилия, за да се направи нов опит в Украйна сега, преди да избухне по-мащабна война там", добави министърът.



Изострянето на конфликта между Израел и Палестина до военни сблъсъци ще продължи, докато в съответствие с резолюциите на ООН не бъде създадена независима палестинска държава, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предаде ТАСС.



"Освобождаването на израелските заложници и палестинските затворници е, разбира се, добро дело, но това няма да реши нищо. Докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава в съответствие с известните резолюции на ООН, нищо няма да се промени. Войната ще продължи. Всички разбират това", написа той на английски език на страницата си в социалната мрежа "Екс".



Няколкостотин души се събраха вчера в центъра на Берлин и в Мюнхен, за да празнуват освобождаването на заложниците, държани от палестинската ислямистка организация "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.



По-рано вчера "Хамас" предаде останалите 20 живи заложници на Международния комитет на Червения кръст. Те бяха върнати в Израел след 738 дни в плен.



Освободените заложници преминаха медицински прегледи, изкъпаха се и получиха нови дрехи, преди да се съберат с близките си.



Според оценки на полицията в Берлин около 500 души са присъствали на митинга "Завръщане у дома" в късния следобед вчера. Мнозина носеха жълти ленти на ревера си като символ на солидарност с хората, отвлечени от "Хамас".



На сцената излезе певец, а известният берлински равин Йехуда Тейхтал танцува по време на проявата.



Германският комисар по антисемитизма Феликс Клайн и президентът на Германско-израелското сдружение Фолкер Бек изнесоха кратки речи по повод завръщането на заложниците.



Около 300 души присъстваха на митинга в Мюнхен под мотото "Ще танцуваме отново!" пред синагогата в южния германски град. Много от участниците носеха израелски знамена, а някои се прегръщаха.



След освобождаването на последните 20 живи заложници град Мюнхен свали израелското знаме, което беше издигнато на кметството.



Знамето беше издигнато там в знак на съпричастност след смъртоносното нападение на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., посочва ДПА.

