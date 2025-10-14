Новини
Свят »
Франция »
Саркози влиза в затвора на 21 октомври

14 Октомври, 2025 06:30 800 14

  • саркози-
  • затвор-
  • присъда-
  • франция

Бившият френски президент ще излежава присъдата си в Париж, в отделение за уязвими затворници

Саркози влиза в затвора на 21 октомври - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият френски президент Никола Саркози ще започне да излежава присъдата си на 21 октомври, съобщава RTL, позовавайки се на свои източници.

„Той ще бъде задържан на 21 октомври в затвора Санте в Париж, който има отделение за уязвими затворници, за да се гарантира тяхната безопасност“, се посочва в изданието.

На 25 септември парижки съд осъди Саркози на пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания.

Отбелязва се, че адвокатите му ще могат да подадат молба за освобождаването на бившия президент до Апелативния съд. Съдът има максимум два месеца, за да разгледа молбата. Следователно, ако искането бъде удовлетворено, Саркози може да бъде освободен преди Коледа.

Разследването започна през 2012 г., след като Mediapart публикува документи, в които се твърди, че либийското правителство е превело 50 милиона евро за президентската кампания на Саркози през 2007 г.
През 2016 г. френско-ливанският бизнесмен Зиад Такиедин разкри, че в края на 2006 г. и началото на 2007 г. е доставил куфари, съдържащи 5 милиона евро в брой от Либия, на френското Министерство на вътрешните работи, което Саркози тогава ръководеше. Той твърди, че е дал парите два пъти на началника на кабинета на Саркози, Клод Геан, и веднъж лично на кандидата за президент.

През 2018 г. бившият френски лидер беше обвинен в корупция, незаконно финансиране на кампания и укриване и присвояване на либийски публични средства.

През ноември 2020 г. Такиедин оттегли обвиненията си срещу Саркози.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    3 3 Отговор
    Сперва Саркази, потом Путин.
    Будут вместе 😁👍

    06:36 14.10.2025

  • 2 Памтивека

    6 3 Отговор
    За 50 милиона осъдили Саркози. А за един милиард за Боташ?

    06:41 14.10.2025

  • 3 Така е който взел 10000€ за кампания

    1 5 Отговор
    А Путин открадна цяла Държава и изби 2 милиона Руснаци
    И е на свобода
    Цял народ сколени и Унижи Во веки Веков

    06:43 14.10.2025

  • 4 редник

    1 1 Отговор
    / През ноември 2020 г. Такиедин оттегли обвиненията си срещу Саркози./

    Kaкви други основания има за присъдата?...

    06:43 14.10.2025

  • 5 Гробе

    1 5 Отговор
    А Путин кога?
    Или него на капака на Пикапа като Кадафи

    Коментиран от #11

    06:44 14.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Реп тил в тюрмата ?

    06:47 14.10.2025

  • 7 Луната спииии

    7 0 Отговор
    Ха-ха-хаааа, за 50 милиона евра и то дадени за кампанията му, а не на него лично или откраднати от него получава 5 години затвор. А нашите за 5 милиарда евра откраднати - нищо. Луната спиии....

    06:49 14.10.2025

  • 8 !!!!!

    4 1 Отговор
    А Урсулата кога?

    06:52 14.10.2025

  • 9 Криси Патрашкова

    2 2 Отговор
    Да се готви след него и Баобаба .

    06:58 14.10.2025

  • 10 а тук ?

    3 1 Отговор
    А тук, кога? Никога. В БГ няма никаква демокрация, има управление на престъпници и мутри.Те окрадоха държавното имущество, вземат рушвети за всичко-обществени поръчки, назначения, уреждане на разни въпроси и какво ли не, вземат от конкурси, после почнаха от евросредствата. Саркози-ако е взел парите- е получил суми за президентска кампания ,за избори, не си ги е сложил в джоба.

    06:58 14.10.2025

  • 11 Дядо Ванго

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробе":

    Яж ,пий и си носи новите дрехи,а това което коментираш няма да го дочакаш...

    07:00 14.10.2025

  • 12 Какви времена бяха

    5 0 Отговор
    Кадафи даде пари на Саркози и го каза на целия свят. Унизен, Саркози използва НАТО за да свали и ликвидира Кадафи, но понеже тогава във Франция имаше независимо правосъдие, го хванаха. Не съм убеден, че в момента могат да се разкрият а подобни неща в Европа и някой да влезе в затвора за това. Либия стана друга държава след Кадафи. Какви поразии могат да направят 50 милиона.

    07:01 14.10.2025

  • 13 Само да попитам

    1 0 Отговор
    А Макарон,кога ще влиза?

    07:08 14.10.2025

  • 14 А ДАНО И

    0 0 Отговор
    И Боко.

    07:25 14.10.2025

Новини по държави:
