Саркози влиза в затвора на 21 октомври

Бившият френски президент Никола Саркози ще започне да излежава присъдата си на 21 октомври, съобщава RTL, позовавайки се на свои източници.

„Той ще бъде задържан на 21 октомври в затвора Санте в Париж, който има отделение за уязвими затворници, за да се гарантира тяхната безопасност“, се посочва в изданието.

На 25 септември парижки съд осъди Саркози на пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания.

Отбелязва се, че адвокатите му ще могат да подадат молба за освобождаването на бившия президент до Апелативния съд. Съдът има максимум два месеца, за да разгледа молбата. Следователно, ако искането бъде удовлетворено, Саркози може да бъде освободен преди Коледа.

Разследването започна през 2012 г., след като Mediapart публикува документи, в които се твърди, че либийското правителство е превело 50 милиона евро за президентската кампания на Саркози през 2007 г.

През 2016 г. френско-ливанският бизнесмен Зиад Такиедин разкри, че в края на 2006 г. и началото на 2007 г. е доставил куфари, съдържащи 5 милиона евро в брой от Либия, на френското Министерство на вътрешните работи, което Саркози тогава ръководеше. Той твърди, че е дал парите два пъти на началника на кабинета на Саркози, Клод Геан, и веднъж лично на кандидата за президент.

През 2018 г. бившият френски лидер беше обвинен в корупция, незаконно финансиране на кампания и укриване и присвояване на либийски публични средства.

През ноември 2020 г. Такиедин оттегли обвиненията си срещу Саркози.