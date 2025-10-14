Йордания: Без палестинска държава Близкият изток е обречен

Йорданският крал Абдула Втори заяви, че без мирен процес, който да доведе до създаването на палестинска държава, Близкият изток е обречен, съобщи ДПА, предава БТА.

В интервю за Би Би Си, излъчено снощи, монархът подчерта, че ако този въпрос не бъде решен, конфликтът в региона може лесно да се разпали отново.

Изказването му дойде малко преди заминаването му за Египет, където участва в среща с американския президент Доналд Тръмп. По време на форума беше обявено спиране на огъня в ивицата Газа.

Въпреки това декларацията, подписана в Шарм ел Шейх, не съдържа конкретни стъпки за следващите действия след прекратяването на бойните действия между „Хамас“ и Израел.

Документът не споменава изрично създаването на палестинска държава, а само посочва, че траен мир в региона ще бъде възможен единствено ако сигурността, достойнството и основните човешки права на израелци и палестинци бъдат гарантирани.