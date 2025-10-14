Новини
Йордания: Без палестинска държава Близкият изток е обречен

14 Октомври, 2025 12:55 332 4

Абдула II предупреди, че без реален мирен процес конфликтът между Израел и палестинците може отново да избухне, докато декларацията от Шарм ел Шейх не дава конкретни решения

Йордания: Без палестинска държава Близкият изток е обречен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йорданският крал Абдула Втори заяви, че без мирен процес, който да доведе до създаването на палестинска държава, Близкият изток е обречен, съобщи ДПА, предава БТА.

В интервю за Би Би Си, излъчено снощи, монархът подчерта, че ако този въпрос не бъде решен, конфликтът в региона може лесно да се разпали отново.

Изказването му дойде малко преди заминаването му за Египет, където участва в среща с американския президент Доналд Тръмп. По време на форума беше обявено спиране на огъня в ивицата Газа.

Въпреки това декларацията, подписана в Шарм ел Шейх, не съдържа конкретни стъпки за следващите действия след прекратяването на бойните действия между „Хамас“ и Израел.

Документът не споменава изрично създаването на палестинска държава, а само посочва, че траен мир в региона ще бъде възможен единствено ако сигурността, достойнството и основните човешки права на израелци и палестинци бъдат гарантирани.


Йордания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тов. Членин

    0 1 Отговор
    Таваришчи , имате ли изтръпнали крайници ?

    12:59 14.10.2025

  • 2 хаха

    1 0 Отговор
    Идеално. Трябва само повече милосърдие и да ви прекратят страданието с 5-6-7-8-9 нюка.

    Ни еврейски араби...ни мъдслайм араби... Вместо тях - стъкло.

    Коментиран от #3

    13:01 14.10.2025

  • 3 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Да биха мирно седели , не биха чудо видели ... Обобщение

    13:07 14.10.2025

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    що ни занимавате с некви цигани и циганската им държавица
    тука не ви ли стигат стойчков и карлос цял ден по телевизора ?

    13:09 14.10.2025