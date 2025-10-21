Новини
Свят »
Турция »
Турция връща влиянието си в Близкия изток чрез примирието в Газа

Турция връща влиянието си в Близкия изток чрез примирието в Газа

21 Октомври, 2025 13:49 525 0

  • турция-
  • близкия изток-
  • примирие-
  • газа

Турция се утвърди като ключов посредник за примирието в Газа

Турция връща влиянието си в Близкия изток чрез примирието в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Връзките на Турция с „Хамас“, които доскоро бяха източник на напрежение с Вашингтон, се превърнаха в значим геополитически актив, пише Ройтерс, предава News.bg.

Анкара успя да убеди палестинската групировка да приеме споразумението за Газа на американския президент Доналд Тръмп, утвърждавайки позицията си в региона за сметка на Израел и някои арабски съперници.

Лидерите на „Хамас“ първоначално се противопоставяха на американския ултиматум за освобождаване на израелските заложници, но отстъпиха след намесата на Турция, която те смятат за политически покровител. Американският президент Тръмп похвали турския президент Реджеп Тайип Ердоган, наричайки го надежден съюзник и ключов фактор за постигнатото примирие.

Споразумението за Газа не само стабилизира ситуацията в анклава, но и засили амбициите на Турция за централна роля в Близкия изток. Турция вече се стреми да използва влиянието си за напредък по нерешени въпроси с Вашингтон, като облекчаване на санкциите, възобновяване на програмата за F-35 и постигане на целите си за сигурност в Сирия.

Дипломатическото пренастройване между Анкара и Вашингтон започна по време на посещението на Ердоган в Белия дом през септември – първото му след шест години. На срещата бяха обсъдени конфликтни точки като американските санкции заради руски ракетни системи С-400 и ролята на подкрепяните от САЩ кюрдски Сирийски демократични сили (СДС), които Турция смята за заплаха.

Включването на Турция в преговорите първоначално беше блокирано от Израел, но Тръмп се намеси, оказвайки натиск върху Тел Авив. Турция, заедно с Катар, Египет и САЩ, гарантира на „Хамас“ условията на примирието, което доведе до освобождаването на израелски заложници, взети по време на атаката на 7 октомври 2023 г.

Въпреки това остава неясно дали споразумението ще отвори път към създаването на палестинска държава, като някои участници, включително Турция и арабски държави, посочват, че планът не съдържа пътна карта към решение за две държави.

Президентът Ердоган подчерта, че приоритетът на Турция е постигането на пълно прекратяване на огъня, доставки на помощи и възстановяване на Газа, докато обсъжданията за възможно турско военно присъствие и гарантиране на сигурността на анклава остават част от бъдещите преговори.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания