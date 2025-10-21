Турция връща влиянието си в Близкия изток чрез примирието в Газа

Връзките на Турция с „Хамас“, които доскоро бяха източник на напрежение с Вашингтон, се превърнаха в значим геополитически актив, пише Ройтерс, предава News.bg.

Анкара успя да убеди палестинската групировка да приеме споразумението за Газа на американския президент Доналд Тръмп, утвърждавайки позицията си в региона за сметка на Израел и някои арабски съперници.

Лидерите на „Хамас“ първоначално се противопоставяха на американския ултиматум за освобождаване на израелските заложници, но отстъпиха след намесата на Турция, която те смятат за политически покровител. Американският президент Тръмп похвали турския президент Реджеп Тайип Ердоган, наричайки го надежден съюзник и ключов фактор за постигнатото примирие.

Споразумението за Газа не само стабилизира ситуацията в анклава, но и засили амбициите на Турция за централна роля в Близкия изток. Турция вече се стреми да използва влиянието си за напредък по нерешени въпроси с Вашингтон, като облекчаване на санкциите, възобновяване на програмата за F-35 и постигане на целите си за сигурност в Сирия.

Дипломатическото пренастройване между Анкара и Вашингтон започна по време на посещението на Ердоган в Белия дом през септември – първото му след шест години. На срещата бяха обсъдени конфликтни точки като американските санкции заради руски ракетни системи С-400 и ролята на подкрепяните от САЩ кюрдски Сирийски демократични сили (СДС), които Турция смята за заплаха.

Включването на Турция в преговорите първоначално беше блокирано от Израел, но Тръмп се намеси, оказвайки натиск върху Тел Авив. Турция, заедно с Катар, Египет и САЩ, гарантира на „Хамас“ условията на примирието, което доведе до освобождаването на израелски заложници, взети по време на атаката на 7 октомври 2023 г.

Въпреки това остава неясно дали споразумението ще отвори път към създаването на палестинска държава, като някои участници, включително Турция и арабски държави, посочват, че планът не съдържа пътна карта към решение за две държави.

Президентът Ердоган подчерта, че приоритетът на Турция е постигането на пълно прекратяване на огъня, доставки на помощи и възстановяване на Газа, докато обсъжданията за възможно турско военно присъствие и гарантиране на сигурността на анклава остават част от бъдещите преговори.