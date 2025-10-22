Ванс в Йерусалим: САЩ и Израел ще „променят бъдещето на Близкия изток“

Израел и Съединените щати имат „трудни задачи пред себе си“ - да разоръжат „Хамас“ и да гарантират, че групировката повече няма да представлява заплаха за Израел, като в същото време възстановят Газа. Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава „Джерусалем пост“, предава News.bg.

„Не е лесно. Мисля, че министър-председателят знае това по-добре от всеки друг. Но това е нещо, с което сме ангажирани в администрацията на Тръмп“, каза Ванс.

Той посочи още, че разширяването на Авраамовите споразумения може да се превърне в ключов фактор за постигане на дългосрочна регионална стабилност. „Това ще позволи установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток“, подчерта Ванс.

От своя страна Нетаняху заяви, че Израел и САЩ имат „невероятен съюз“, който се е доказал през последната година. „Ние променяме бъдещето на Близкия изток“, заяви той и добави, че е впечатлен от визитата на Ванс.

„Ние не сме американски протекторат“, подчерта израелският премиер, като увери, че страната му ще има последната дума по въпросите на собствената си сигурност. „Имаме партньорство - съюз от равноправни страни, които споделят общи ценности и цели. Можем да обсъждаме, можем и да имаме разногласия“, допълни той.

Нетаняху изтъкна, че двете държави вече са постигнали две важни цели: „Успяхме да забием ножа в гърлото на ‘Хамас’ и да изолираме групировката в арабския и мюсюлманския свят.“

Вицепрезидентът Ванс потвърди, че Израел остава ключов партньор на Вашингтон. „Не искаме васална или клиентска държава – искаме съюзник. Един силен Израел може да играе лидерска роля в региона и това ще позволи на Съединените щати да се ангажират по-малко пряко с него“, заяви той.