Ванс в Йерусалим: САЩ и Израел ще „променят бъдещето на Близкия изток"

Ванс в Йерусалим: САЩ и Израел ще „променят бъдещето на Близкия изток“

22 Октомври, 2025 14:44

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха сигурността, бъдещето на Близкия изток и разширяването на Авраамовите споразумения

Ванс в Йерусалим: САЩ и Израел ще „променят бъдещето на Близкия изток“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел и Съединените щати имат „трудни задачи пред себе си“ - да разоръжат „Хамас“ и да гарантират, че групировката повече няма да представлява заплаха за Израел, като в същото време възстановят Газа. Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава „Джерусалем пост“, предава News.bg.

„Не е лесно. Мисля, че министър-председателят знае това по-добре от всеки друг. Но това е нещо, с което сме ангажирани в администрацията на Тръмп“, каза Ванс.

Той посочи още, че разширяването на Авраамовите споразумения може да се превърне в ключов фактор за постигане на дългосрочна регионална стабилност. „Това ще позволи установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток“, подчерта Ванс.

От своя страна Нетаняху заяви, че Израел и САЩ имат „невероятен съюз“, който се е доказал през последната година. „Ние променяме бъдещето на Близкия изток“, заяви той и добави, че е впечатлен от визитата на Ванс.

„Ние не сме американски протекторат“, подчерта израелският премиер, като увери, че страната му ще има последната дума по въпросите на собствената си сигурност. „Имаме партньорство - съюз от равноправни страни, които споделят общи ценности и цели. Можем да обсъждаме, можем и да имаме разногласия“, допълни той.

Нетаняху изтъкна, че двете държави вече са постигнали две важни цели: „Успяхме да забием ножа в гърлото на ‘Хамас’ и да изолираме групировката в арабския и мюсюлманския свят.“

Вицепрезидентът Ванс потвърди, че Израел остава ключов партньор на Вашингтон. „Не искаме васална или клиентска държава – искаме съюзник. Един силен Израел може да играе лидерска роля в региона и това ще позволи на Съединените щати да се ангажират по-малко пряко с него“, заяви той.


  • 1 честен ционист

    6 7 Отговор
    Джей Ди навярно не знае, къде се намира Близкият Изток.

    14:46 22.10.2025

  • 2 Атина Палада

    4 2 Отговор
    САЩ и Русия изтласкват англетата от близкия Изток

    14:46 22.10.2025

  • 3 „Ние не сме американски протекторат“,

    2 1 Отговор
    Само дето сме точно американски протекторат. А че Джей Ди Ванс говори отново глупости никой не е изненадан. Израел е точно васална и клиентска държава със отрицателно търговско салдо всяка година от над 40 милиарда долара..Целта на Авраамовите споразумения е точно да бъде спасена от фалит за сметка на други а не на САЩ този път

    14:52 22.10.2025

  • 4 Никакъв шанс няма

    1 1 Отговор
    "Израел да играе лидерска роля в региона" или пък че това " ще позволи на Съединените щати да се ангажират по-малко пряко с него“....празни приказки ангро.

    14:55 22.10.2025

  • 5 Очевидно

    3 1 Отговор
    Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс не е разбрал какво точно е подписал Тръмп в Египет ...

    14:59 22.10.2025

  • 6 Надрусаните с райска газ чфути

    2 0 Отговор
    Явно са осъзнавали най на края под какво унижение и делигитимация на държавата Израел ги подложи Тръмп реално .... доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий .... Сега сме свидетели на кризисен пиар който да заличи срама

    15:02 22.10.2025

  • 7 Симо

    3 0 Отговор
    Един ден! Един ден света ще се радва на краха и пълното обезличаване на тази напаст. Злото облечено в човешки дрехи. Един ден! И аз вярвам в това.

    Коментиран от #10

    15:09 22.10.2025

  • 8 ако сте забравили колеги

    2 1 Отговор
    Да ви припомня, че Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила в Кнесета! Израел нямаха думата ... "Депутатите" питаха Тръмп там и то предимно медиите ! ..... Осъзнавате ли факта, че нямаше такова нещо израелски суверинитет, държава и Кнесета ?....сега какво говорят Натаняху и Джей Ди Ванс въобще не е важно. Има поети ангажименти които САЩ и Израел трябва да спазват. Мощното персийско лоби си плати сметката. По точно обеща да я плати но може и да не им се получи на САЩ с това двуличие

    15:09 22.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УдоМача

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Симо":

    И аз вярвам в това, в името на Бог, който рез природни процеси и катаклизми ще ги смачка, изгори и удави!

    15:15 22.10.2025

  • 11 Никакъв шанс няма

    3 0 Отговор
    "Израел да играе лидерска роля в региона. Свидетели сме на едно ционистко гето със неграмотни, с много малки изключения младежи на средна възраст за Израел 28 години и 2 месеца надрусани с райска газ чфути, жертвички на ционистката пропаганда. Дори не осъзнават какви изрооди са и колко малко им е информационното балонче в което са ги затворили. Мирът е добър но престъпленията на Израел остават. "Лидерска роля" в региона Израел никога няма да има. И теоретично даже е невъзможно. Никой няма в арабският свят да го допусне. И със и без "Авраамови споразумения" ...

    15:16 22.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Там мир няма да има. И птиците в небето го знаят.

    15:17 22.10.2025

  • 13 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    След като прочетох статията още се смея.

    15:19 22.10.2025

  • 14 Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс

    1 0 Отговор
    Трябва да следи дали Израел спазва 20 точки на Тръмп а не да дрънка глупости!

    15:30 22.10.2025