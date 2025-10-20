Новини
Зетят на Тръмп: Израел трябва да подкрепи палестинците, за да се интегрира в Близкия изток

20 Октомври, 2025 13:37

Американският пратеник подчерта важността на икономическото развитие и сигурността след конфликта

Зетят на Тръмп: Израел трябва да подкрепи палестинците, за да се интегрира в Близкия изток - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от американските пратеници, участващи в преговорите между Израел и „Хамас“, заяви, че Израел трябва да „намери начин да помогне“ на палестинците да се интегрират по-активно в Близкия изток, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Най-важното послание, което се опитахме да предадем на израелските лидери след края на войната, е, че за да се интегрира Израел в региона, трябва да се намерят начини за подпомагане на палестинския народ да просперира и да се развива“, коментира Джаред Къшнър, зет на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, пред телевизия „Си Би Ес Нюз“.

Интервюто, записано предварително, е направено преди израелските удари срещу ивицата Газа вчера и преди пристигането на Къшнър и американския пратеник Стив Уиткоф в Израел днес.

„Ситуацията е изключително трудна и динамична“, посочи Къшнър. „В момента „Хамас“ действа точно както може да се очаква от терористична организация, опитвайки се да възстанови силата си и позициите си. Но ако се появи реална алтернатива, „Хамас“ ще се провали и Газа няма да представлява бъдеща заплаха за Израел.“

На въпроса за перспективата за палестинска държава, Къшнър отбеляза, че „думата 'държава' означава различни неща за различните хора“.

„Сега се фокусираме върху изграждането на атмосфера на сигурност и икономически възможности както за израелците, така и за палестинците, за да могат да живеят мирно и устойчиво“, заключи той.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 саме зет

    1 0 Отговор
    крокодилите подкрепят всички жертви на крайбрежната ивица

    13:43 20.10.2025

  • 2 Израел НЕ трябва да подкрепя

    3 0 Отговор
    палестинците ! Никой подкрепа от тях не иска. Израел просто трябва да се изтегли от всички окупирани палестински територии, (морски, въздушни и сухопътни) към границите от 1967 г. Да се огради с 20 реда бодлива тел и бетон и да осъзнае че е просто една фалирала държава парий в която живеят неадекватни индивиди мразени от света

    13:45 20.10.2025

  • 3 Кви ги говори тоя

    2 0 Отговор
    палестинците са си интегрирани идеално в Близкия изток и земя и имоти си имат хората. Израел обаче не е интегриран и няма и шанс да бъде с тази нацистка хунта която го управлява и със дефектният чип в кратуните на ционистите

    13:49 20.10.2025

  • 4 НЕ "трябва да подкрепи палестинците"

    1 0 Отговор
    А репарации се казва ! Репарации между 80 и 150 милиарда долара престъпната нацистка държава Израел трябва да плати най малко като начало

    13:55 20.10.2025