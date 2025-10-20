Зетят на Тръмп: Израел трябва да подкрепи палестинците, за да се интегрира в Близкия изток

Един от американските пратеници, участващи в преговорите между Израел и „Хамас“, заяви, че Израел трябва да „намери начин да помогне“ на палестинците да се интегрират по-активно в Близкия изток, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Най-важното послание, което се опитахме да предадем на израелските лидери след края на войната, е, че за да се интегрира Израел в региона, трябва да се намерят начини за подпомагане на палестинския народ да просперира и да се развива“, коментира Джаред Къшнър, зет на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, пред телевизия „Си Би Ес Нюз“.

Интервюто, записано предварително, е направено преди израелските удари срещу ивицата Газа вчера и преди пристигането на Къшнър и американския пратеник Стив Уиткоф в Израел днес.

„Ситуацията е изключително трудна и динамична“, посочи Къшнър. „В момента „Хамас“ действа точно както може да се очаква от терористична организация, опитвайки се да възстанови силата си и позициите си. Но ако се появи реална алтернатива, „Хамас“ ще се провали и Газа няма да представлява бъдеща заплаха за Израел.“

На въпроса за перспективата за палестинска държава, Къшнър отбеляза, че „думата 'държава' означава различни неща за различните хора“.

„Сега се фокусираме върху изграждането на атмосфера на сигурност и икономически възможности както за израелците, така и за палестинците, за да могат да живеят мирно и устойчиво“, заключи той.