Как Украйна евтино и бързо сваля стотици руски дронове

Русия напада почти всеки ден Украйна със стотици дронове и не всички те могат да бъдат прехванати от ракети. Затова украинските войници трябва да намират други начини да се отбраняват.
Някои от тях използват витлови самолети, предназначени за обучение на пилоти. А това не е никак безопасно: по време на полет войник отваря капака на кабината и стреля с автоматично оръжие по дронове на разстояние от няколкостотин метра от тях.
В началото на войната руските безпилотни летателни апарати "Шахед" можеха да бъдат сваляни с картечници от земята. Но по-новите модели летят по-бързо и на по-високо.
Те разчитат на очите и рефлексите си
"Приближаваме се до дроновете на около 150 до 200 метра. Ако сме прекалено близо, ще ни удари взривната вълна. От около 500 метра можем да се прицелим и в експлозивите. Но е най-добре да стреляме по двигателя", разказва за ДВ украински военнослужещ, когото нарекохме Серхий. Наскоро той е свалил три руски "Шахед" за половин час.
По думите му свалянето на дроновете не е такъв проблем - по-трудната част от задачата е тяхното откриване. Радарите са прекалено тежки, за да бъдат качени на малките самолети. Затова войниците разчитат на информация от земята и на очите си. "Най-лесно ги намираме, когато летим над тях. За да ги свалим, се спускаме и стреляме по тях отдолу", разяснява още Серхий.
Но видимостта на стрелеца е ограничена, особено при силен дъжд. А през нощта тези самолети не могат да се използват за целта. Студът обаче не е проблем: "Летял съм през зимата при минус 24 градуса по Целзий. Във въздуха беше още по-студено, но човек дори няма време да усети студа", казва украинският войник.
"Пет куршума и дронът изчезна"
Недостатъците на тези самолети се компенсират от цената. Командирът на звеното, когото тук ще наречем Тарас, казва, че по-старите Як-52 в Европа струват около петдесет хиляди евро. Това е по-малко, отколкото е приблизителната цена на един дрон "Шахед".
Колко по-изгодно е да се използват тези самолети в битката с дроновете на руснаците става още по-ясно от един друг пример - наскоро НАТО използва ракети, които струват милиони евро, за да свали няколко дрона от същия тип във въздушното пространство на Полша.
"Един от нашите екипи наскоро унищожи "Шахед" само с пет изстреляни куршума. Пет куршума и дронът изчезна", казва в тази връзка Серхий.
Условията и атаките се променят ежедневно
В момента Русия изстрелва по над 500 дрона "Шахед" на ден, към които се добавят и разузнавателни дронове, които направляват ракетните атаки. Украйна просто не може да си позволи да се бори с тях със скъпи ракети. За тази цел могат да бъдат използвани изтребители F-16. Но турбовитловите самолети в случая са по-подходящи и по-евтини.
Междувременно руските дронове вече могат да променят посоката си, да криволичат и пикират, да избягват заплахи. Битката с тях става все по-трудна. "Понякога отнема 40 минути, за да ги хванем. Екипите се връщат облени в пот и изтощени", казва командир Тарас.
Но както често се случва в тази война: веднага щом едната страна намери решение как да противодейства на някоя технология, другата реагира и измисля нещо друго.
Всеки провал може да коства човешки животи
Един пример: По-новите руски дронове са оборудвани с допълнителни камери за откриване на украински самолети или дронове, които ги дебнат. Пилотът на дрона или изкуственият интелект имат възможност да решат как най-лесно да се отърсят от преследвачите.
Пилотирането на такъв лек самолет не изисква кой знае какви физически усилия. Но отговорността на задачата е достатъчно бреме: ако изпуснете дрона и той порази целта си, това може да означава и смъртта на невинни хора.
Често самите бази, където са дислоцирани тези самолети, и техните екипи са именно целта на руските дронове. И макар доставяните от запада F-16 да се по-желана цел за обстрел от руснаците, турбовитловите украински самолети също все по-често са атакувани от руските сили.
Автор: Ник Конъли
