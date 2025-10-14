Новини
ЕС отчете близо 500 съмнителни чуждестранни инвестиции през миналата година

14 Октомври, 2025 14:37 322 0

Европейската комисия съобщи за нарастване на проверките с 15% спрямо 2021 г., а България вече има собствен механизъм за наблюдение на инвестиции от рискови държави

ЕС отчете близо 500 съмнителни чуждестранни инвестиции през миналата година - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавите членки на Европейския съюз са докладвали 477 случая на съмнителни преки чуждестранни инвестиции през миналата година, показва годишният доклад на Европейската комисия, представен днес, предава БТА.

В 92% от случаите проверките са приключили в рамките на две седмици, докато при останалите 8% е извършена по-задълбочена оценка. Около 4% от разследванията са били свързани с опасения за потенциално „изтичане“ на технологии. Комисията е дала официално становище по-малко от 2% от всички случаи.

До края на миналата година 24 държави от ЕС вече бяха въвели национални законодателства за контрол върху преките чуждестранни инвестиции.

Според доклада броят на извършените проверки се е увеличил с 15% спрямо 2021 г. През миналата година Европейската комисия предложи промени, които ще направят задължително за всички страни членки да поддържат национални механизми за наблюдение на подобни инвестиции.

В документа се отбелязва още, че България през миналата година е приела механизъм за оценка на преките чуждестранни инвестиции на стойност над 2 милиона евро, както и за придобиване на повече от 10% капитал в чувствителни сектори от високорискови държави извън ЕС. Все още обаче механизмът не се прилага напълно, тъй като предстои одобрението на допълнителните разпоредби.


