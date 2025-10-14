Новини
Александър Лукашенко: Тези ракети няма да решат нищо в Украйна, но ще донесат на света ядрена война
  Тема: Украйна

Александър Лукашенко: Тези ракети няма да решат нищо в Украйна, но ще донесат на света ядрена война

14 Октомври, 2025 15:33

Най-добре това разбира Доналд Тръмп, който не бърза да предаде това смъртоносно оръжие и да разреши удари в дълбочина на Русия, както разчита президентът Зеленски, заявява беларуският лидер

Александър Лукашенко: Тези ракети няма да решат нищо в Украйна, но ще донесат на света ядрена война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ракетите Tomahawk няма да решат конфликта в Украйна, а ще ескалират ситуацията до ядрена война, заявява президентът на Беларус Александър Лукашенко на 14 октомври на среща по въпросите на глобалната международна обстановка и развитието на беларуско-американските отношения, предава БЕЛТА, цитирана от Фокус.

Държавният глава на Беларус обръща внимание, че "руснаците и ръководството на Русия са насочени към установяване на мир в Украйна".

"Никакви Tomahawk няма да решат въпроса. Това ще ескалира ситуацията до ядрена война. Вероятно най-добре това разбира Доналд Тръмп, който не бърза да предаде това смъртоносно оръжие и да разреши удари в дълбочина на Русия, както разчита президентът Зеленски", заявява беларуският лидер.

Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    28 35 Отговор
    И Луката почна с атома. Сигурно са пили заедно с Медвед.

    Коментиран от #2, #5, #6, #53

    15:36 14.10.2025

  • 2 Отговаря на

    30 11 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    тръмпича, който заплашва целия свят

    15:38 14.10.2025

  • 3 Глюпости ,

    21 34 Отговор
    Локашенков , ти па къде си у целата система ?! Неадекватен

    Коментиран от #8, #42

    15:38 14.10.2025

  • 5 СУН ДЗЪ

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ЛУКАВИЯТ ТЕ Е СТИСНАЛ ЗА ВРАТЛЕТО И ТЕ СУРНЕ КЪМ ПРЕИЗПОДНЯТА ПРАВО КЪМ КАЗАНА ЩЕ ВРИШ ВЪВ ВЕЧНИ МЪКИ ПОКАИ СЕ МОЛИ МИЛОСТИВИЯ И ТЪРСИ ПРОШКА

    Коментиран от #17

    15:40 14.10.2025

  • 6 Маша и Медведья

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мы с тобой ..

    15:41 14.10.2025

  • 7 ТОДОР СТОЯНОВ

    7 17 Отговор
    15:41 14.10.2025

  • 8 Полюции

    До коментар #3 от "Глюпости ,":

    15:41 14.10.2025

  • 9 ТОДОР СТОЯНОВ

    1 10 Отговор
    ДАНЪК СТУД МОЖЕ БИ???!!!

    15:42 14.10.2025

    Томахоук се изстрелват от ядрени подводници и са много сложни за управление.Само американски персонал може.

  • 11 Истина

    17 16 Отговор
    Дано си я набият в еврократуните !

    15:43 14.10.2025

  • 12 лукашеску

    15 13 Отговор
    и той пълни чемоданите

    15:43 14.10.2025

  • 13 Дик диверсанта

    25 21 Отговор
    Страх тресе блатната кочина, щом и Беларус замесиха

    Рисунката няма с какво да сваля Томахоук

    Коментиран от #35, #61, #64

    15:43 14.10.2025

  • 14 Истината

    21 21 Отговор
    Руската кратуна разбира само от бой!
    Просто с руснаците преговори се водят с томахавки.

    Коментиран от #22

    15:44 14.10.2025

  • 15 Адрес 4000

    16 21 Отговор
    Бла Бла Бла
    Ядрена война
    Бла Бла Бла
    Нaсираме се от страх

    Нищо няма да стане
    Ако можеха досега да го бяха направили
    Да пиша ли пак
    Къде са авоарите ,семействата, любовниците ,имотите на кремълските kаpyти
    ....

    15:44 14.10.2025

  • 16 Голия

    14 20 Отговор
    като вземат на подбив медведев , веднага започва да дрънка другия толуп , после шафрето захарова , след това песков....развиват едни ядрени истории чак да паднеш от страх

    15:45 14.10.2025

  • 17 си дзън

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "СУН ДЗЪ":

    В нашите вярвания няма казани, преизподни и др.
    Време ти да получиш нова версия.

    15:45 14.10.2025

  • 18 М да

    21 6 Отговор
    Ракетите ако са малко на брой няма да решат руския проблем. А виж цената на петрола да. А тя за пръв път от половин година падна до 61 и нещо $ за Брент. Което ще рече че за Уралс е 50-53 $. Всички които се възхищавате на храбрия украински народ се молете да остане такава поне няколко месеца и то в предстоящия зимен период. Това ще е удар по-силен от стотици ако не и хиляди ракети Томахоук.

    Коментиран от #23

    15:47 14.10.2025

  • 19 !!!?

    17 14 Отговор
    Лукавия нали се пише Тръмпист..."орешките" на Путлер в Беларус носят "руски мир", а "томахавките" на Тръмп в Украйна носят "ядрена война"...!
    Диктаторите на Путлер се чудят как да взимат завоите та да оцелеят...!!!?

    Коментиран от #34

    15:47 14.10.2025

  • 20 Тео

    17 12 Отговор
    Западналите искат да не съществува вече този свят и неистово търсят ядреното унищожение. Те си мислят, че ще оцелеят само те "избраните"👹

    Коментиран от #25

    15:48 14.10.2025

  • 21 Хахахаха

    9 16 Отговор
    Докато кремълската хунта съществува, ядрената война винаги ще бъде заплаха!

    15:48 14.10.2025

  • 22 ТАКА

    13 5 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    КАТО ПОГЛЕДНА ГЛОБУСА -СЕЩАМ СЕ КОЛКО ТОМАХАВКИ ЩЕ ТРЯБВАТ ЗА ДА ПОКРИЕШ РУСИЯ

    Коментиран от #33

    15:50 14.10.2025

  • 23 си дзън

    8 12 Отговор

    До коментар #18 от "М да":

    И розовите фламинга ще се включат, като нацвъкат руските рафинерии

    15:51 14.10.2025

  • 24 Лукавенко

    6 11 Отговор
    Само моят приятел Пуси може да бие хората, те него - не.

    15:52 14.10.2025

  • 25 !!!?

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "Тео":

    Кремъл: За какво ни е този Свят без Русия !!!?
    Запада: За какво ни е тази Русия без Света !???

    15:53 14.10.2025

  • 26 Абе

    6 7 Отговор
    Тоя говорител на Кремълската шайка ли е ?

    15:54 14.10.2025

  • 28 "Содом и

    7 4 Отговор
    Гомора" отново преминаха червените линии на разврата и лицемерието и Бог ще трябва да се намеси ако иска човешкият род са продължи да съществува! В противен случай хомоалчноста ще доведе света до ядрен конфликт след който планетата Земя ще се превърне в астероиден пояс! Оцелели няма да има.

    15:55 14.10.2025

  • 32 Атина Палада

    7 11 Отговор
    Най важното е груз 200 да не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата, другото не е важно, пушечното месо на бункерното привършва!

    15:56 14.10.2025

  • 33 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "ТАКА":

    Една. В целта! И кремълската хунта изчезва.

    15:58 14.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    То само примитивните безмозъчни копейки вярват и повтарят глупостите на картофения и бункерното‼️

    15:59 14.10.2025

  • 35 Страх тресе

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дик диверсанта":

    всеки разумен Човек! Само безумците не се страхуват и за това си плащат с живота разбира се!

    15:59 14.10.2025

  • 36 Тракторист

    9 4 Отговор
    Как ще я орат тая крайна, като цялата е осеяна с дупки от бомби, мини, снаряди, ракети и окопи? Остава да я думнат с няколко тактически ядрени заряди по 50кт и да заразят земите и водите. Предавайте се безумци! Москва ще ви пощади!

    16:00 14.10.2025

  • 37 мдаааа

    4 5 Отговор
    Що. Ру zнята квичи , има тръпка ...

    16:01 14.10.2025

  • 38 Някой

    5 8 Отговор
    При ядрена война Москва и Русия изчезват първи от лицето на Земята!

    Коментиран от #44

    16:01 14.10.2025

  • 39 Москва потъна

    6 7 Отговор
    Руският слуга отново опитва да вие, но не се получава. Русия загуби войната. Въпросът е ще позволят ли беларусите да ги правят на пушечно месо за интересите на Путин убиецът.

    16:02 14.10.2025

  • 40 Малкия холандец

    4 0 Отговор
    Перчема да казва, праща ли, не плащали, ще има ли атоми,няма ли да има, без тий ме мързи да работя

    16:02 14.10.2025

  • 41 Иван Иванов

    6 5 Отговор
    КРАВАРИТЕ КАКТО СА СЕ НАОСТРИЛИ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ЕС И УРСУЛАТА ЗА КОЕТО ТЯ Е ПОДГОТВЕНА ОЩЕ В МОМЕНТА КОГАТО ЧОРИ 72 МИЛИАРДА ЗА КРАВАРСКИТЕ ФАЛШИВИ ВАКСИНИ

    16:03 14.10.2025

  • 42 Хаха хаха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Глюпости ,":

    И този плаши гаргите с ядрена война. С Медведев един хЕй ги е правил!

    Коментиран от #47

    16:04 14.10.2025

  • 44 Рублевка

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    По какъв начин ще изчезнат Москва и Санкт Петербург? Разясни моля. Имай предвид, че Русия покрива всички европейски столици, София включително, с ядрено оръжие. Кажи, къде да се крием, защото в бункера в метрото нас няма да ни пуснат. Метрото ще го запечатат веднага след изстрелването.

    Коментиран от #51, #52

    16:06 14.10.2025

  • 45 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    3 6 Отговор
    Хaйде дa npоcледим "неnобедимите" чpез езикa нa фaктите!
    Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
    Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
    От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
    Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
    Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
    Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
    Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
    И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.

    Коментиран от #66, #72

    16:07 14.10.2025

  • 46 Ха ха ха

    5 3 Отговор
    Руснаците и ръководството им се стремят към мир, като бомбят всичко подред и в дълбочина и навсякъде.
    За руските нацисти може, за украинците, които се защитават от монголоидната орда не може.
    Ама ще може.

    16:08 14.10.2025

  • 47 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха хаха ха":

    От копейката и пияните му господари само лъжи и заплахи, а на фронта заливат окопите с леш и скрап!

    16:08 14.10.2025

  • 48 садасд

    1 2 Отговор
    Чувал съм, че ядрената зима е приятна. А дано да е така.

    Коментиран от #49

    16:09 14.10.2025

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "садасд":

    Първо вас копейките ще заровим, още преди зимата‼️

    16:10 14.10.2025

  • 50 Московските BAPBAPИ !

    3 6 Отговор
    Според различни източници, от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., са били унищожени или повредени над 660 религиозни обекта, включително църкви, джамии, синагоги и други свещени места. Сред тях най-много са православните храмове, последвани от протестантски, католически и други религиозни сгради.
    Както следва:
    Украинска православна църква - най-много засегнати, 187 унищожени или повредени храма.
    Православна църква на Украйна (ПЦУ): 59 храма.
    Пентекостални църкви: 94 храма.
    Евангелски християнски баптисти: 60 храма.
    Седмодневни адвентисти: 27 храма.
    Римокатолически църкви: 21 храма.
    Гръцки католически църкви: 20 храма.
    Джамии и мюсюлмански културни центрове: 8 обекта.
    Синагоги и еврейски свещени места: 12 обекта.
    Руският фашизъм не подбира.

    Коментиран от #57

    16:11 14.10.2025

  • 51 Аман

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    Москва и Питер ще изчезнат по същия начин, по който и останалите столици. Няма никакво значение какво покрива ЯО на Русия. А метрото няма да затворят, но то няма да помогне с нищо, защото има радиация и тя ще е толкова силна в епицентъра (София), че е без значение дали си пометен от ударна вълна или радиация.

    16:12 14.10.2025

  • 52 Стига с ядрените опорки

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    Няма да има война с ядрени оръжия, но Калининград и Русия, военните им бази ще бъдат ударени много хубаво. Ще се наблюдава, това което се случи с Иран. Само че Иран е добре организирана вътрешно, като структури на управление, за което допринася исляма. За сметка на това, Руската федерация съставлява много завладени народи с техните земи, което е направо едно огромно буре с барут, което веднага ще гръмне в първите месеци, след като започне война НАТО - Русия.

    Коментиран от #62, #68

    16:12 14.10.2025

  • 53 Дядо ви

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    С "атома" първи започнаха англичаните, ето фактите - в началото предадоха на Украйна снаряди с обеднен уран, после Лиз Трас, "врид" изпълняваща длъжността премиер заплаши руснаците по тв с ядрен удар, после НАТО направиха учение в балтика с отработване на ядрени удари срещу Русия, после в Украйна бяха занесени снаряди (реактивни артилерийски) способни да носят ядрен заряд, после в Украйна бяха
    занесени самолети Ф16, които са способни да носят ядрени ракети, после запада с ръцете на украинците удари руска радарна станция за ранно предупреждение от ядрени удари, после запада с ръцете на украинците удари стратегическо, тоест "ядрено" летище а също удари и стратегически, отново "ядрени" руски самолети/бомбардировачи, за бесноватите провокации Русия да си изтърве нервите, непреставащия обстрел на цивилно население далеч от всякакви военни обекти и дейностти, обстрела на плажове през лятото, убиването на журналисти и висши военни, избиването на хора на концерт в МОЛ, взривяването на кафенета и пътнически влакове, списъка е безкраен... СЕГА се заговори за пренасяне в Украйна на ракети, които са били проектирани като носител на ядрен заряд, въпросните томахавки. Така че, като се като се говори трябва да се държи сметка за фактите. Колко са добри или лоши руснаците е тема на друг разговор, фактът е, че запада ги нападна с цел да ги разкъса и изяде. Засега руснаците печелят тази война и на тяхна страна са болшинството от човечеството. Как ще завърши тази буря сам

    Коментиран от #54

    16:12 14.10.2025

  • 54 Дядо ви

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дядо ви":

    Как ще завърши тази буря само Бог знае, но трябва да се знае истината. А за нас е важна на първо място нашата България, нашите Вяра и Родолюбие.

    16:15 14.10.2025

  • 55 Да не са

    5 1 Отговор
    пуснали пациентите на психиатрията!? Тук гъмжи от безсмъртни "смелчаци" готови да се бият на източния фронт ала само на клавиатурата!?!?

    16:15 14.10.2025

  • 56 Тракторист

    5 2 Отговор
    Четох във Факти, че украински и западни олигарси притежават милиони декари обработваема земя в крайна и продават реколтата със страшна сила навънка. На практика цялата орна земя. После да няма голодомор и рев, че Путин е виновен.

    16:16 14.10.2025

  • 57 Ами

    0 7 Отговор

    До коментар #50 от "Московските BAPBAPИ !":

    Опростачените с руслямизъм хора, не могат да разберат. Че руслямът е идеология, тя няма нищо общо с религията, нито пък с държавата. Тя изобщо не се интересува от подобни неща. Това е като исляма. Политически световни доктрини с които привличат умовете и сърцата на слабите на своя страна, за целите на своите империи. Нещо срещу което държавните ни институции, активно трябва да работят. Но ме съмнява, понеже отдавна там е нарочно с подобни възпитаници на руслямската идеология, които работят срещу интересите на собствената си държава и народ.

    16:16 14.10.2025

  • 58 Никой

    1 1 Отговор
    Ядрената война е безсмислена - ще има катаклизъм.

    Но - ако Западът толкова се натиска, то при тази мизерия - липсва здравеопазване, работа - липсва какво ли не.

    Коментиран от #59, #65

    16:19 14.10.2025

  • 59 Така ли

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Никой":

    Те руските варвари май са тези, които много се натискат. Но ще си го получат, като толкова искат.

    16:20 14.10.2025

  • 60 пешо

    2 2 Отговор
    еееи тея фашаги са се уср ли от страх данеби тръмп да даде томахавките на украйна

    16:21 14.10.2025

  • 62 Не ме е страх от атом

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Стига с ядрените опорки":

    Аз съм много глупав и затова не ме е страх. Ставам за европейски лидер. И те са смели, като мене.

    16:23 14.10.2025

  • 63 ФюрерПу тюБандерата

    2 2 Отговор
    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    16:23 14.10.2025

  • 65 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Никой":

    Липсва им акъл !

    16:27 14.10.2025

  • 67 Предупредени значи въоръжени

    1 0 Отговор
    Няколко ядрени удара по 50кт ще доведат до мир в крайна. Цивилното население е предупредено да напусне Киев и основните градове. Да няма после рев, че Путин е виновен. Бягайте и се спасявайте, безумци!

    16:28 14.10.2025

  • 68 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Стига с ядрените опорки":

    Не ги мисли тези народи ,под крилото на султан Ердуан Великодушния Румелия ще процъфтява отново и ще си възвърне старата слава .

    Коментиран от #71, #74

    16:29 14.10.2025

  • 69 Лукашенков,

    0 0 Отговор
    за ядрената заплаха отговаря тов. Медведь !

    Ти отговаряш за млеконадоя .

    Много моля всички другари- гледайте си само вашите задължения!

    16:30 14.10.2025

  • 70 Има ли възпалени едноклетъчни копейки

    0 0 Отговор
    Един ескадрен крайцер (или по американската класификация destroyer – „разрушител“) от типа „Арли Бърк“ носи до 56 ракети Tomahawk. Грубо казано, това е общият ракетен залп на целия Черноморски флот на РФ. Между другото, самите разрушители „Арли Бърк“ в САЩ са около 80, а общият брой Tomahawk отдавна е надхвърлил седем хиляди.

    16:30 14.10.2025

  • 71 Оля

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Пеефски ефенди, ти си? Не става, не става. Не разбрахте ли че опитите за създаване на етнически проблем в България не се получи. И няма да ви се получи. Тъпи корумпирани фашистки барабонки.

    16:32 14.10.2025

  • 74 А дано

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Само турчинът ще научи на копане с мотика българката! Копане, бой, еб. шалвари и кючек! Бойко ще е валия на Дунавския вилает, а шиши на Румелия.

    16:34 14.10.2025

