Александър Лукашенко: Тези ракети няма да решат нищо в Украйна, но ще донесат на света ядрена война

С обсег 1550 мили! Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се приближава към историческо решение за доставка на Киев на крилати ракети с голям обсег Tomahawk, което според запад ...