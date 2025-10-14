Александър Лукашенко: Тези ракети няма да решат нищо в Украйна, но ще донесат на света ядрена война

Ракетите Tomahawk няма да решат конфликта в Украйна, а ще ескалират ситуацията до ядрена война, заявява президентът на Беларус Александър Лукашенко на 14 октомври на среща по въпросите на глобалната международна обстановка и развитието на беларуско-американските отношения, предава БЕЛТА, цитирана от Фокус.
Държавният глава на Беларус обръща внимание, че "руснаците и ръководството на Русия са насочени към установяване на мир в Украйна".
"Никакви Tomahawk няма да решат въпроса. Това ще ескалира ситуацията до ядрена война. Вероятно най-добре това разбира Доналд Тръмп, който не бърза да предаде това смъртоносно оръжие и да разреши удари в дълбочина на Русия, както разчита президентът Зеленски", заявява беларуският лидер.
14 Октомври, 2025 15:33 1 527 75
Най-добре това разбира Доналд Тръмп, който не бърза да предаде това смъртоносно оръжие и да разреши удари в дълбочина на Русия, както разчита президентът Зеленски, заявява беларуският лидер
1 си дзън
Коментиран от #2, #5, #6, #53
15:36 14.10.2025
2 Отговаря на
До коментар #1 от "си дзън":тръмпича, който заплашва целия свят
15:38 14.10.2025
3 Глюпости ,
Коментиран от #8, #42
15:38 14.10.2025
5 СУН ДЗЪ
До коментар #1 от "си дзън":ЛУКАВИЯТ ТЕ Е СТИСНАЛ ЗА ВРАТЛЕТО И ТЕ СУРНЕ КЪМ ПРЕИЗПОДНЯТА ПРАВО КЪМ КАЗАНА ЩЕ ВРИШ ВЪВ ВЕЧНИ МЪКИ ПОКАИ СЕ МОЛИ МИЛОСТИВИЯ И ТЪРСИ ПРОШКА
Коментиран от #17
15:40 14.10.2025
6 Маша и Медведья
До коментар #1 от "си дзън":Мы с тобой ..
15:41 14.10.2025
7 ТОДОР СТОЯНОВ
15:41 14.10.2025
8 Полюции
До коментар #3 от "Глюпости ,":А ти къде си, в някой вкучигъс
15:41 14.10.2025
9 ТОДОР СТОЯНОВ
15:42 14.10.2025
10 Последния Софиянец
15:42 14.10.2025
11 Истина
15:43 14.10.2025
12 лукашеску
15:43 14.10.2025
13 Дик диверсанта
Рисунката няма с какво да сваля Томахоук
Коментиран от #35, #61, #64
15:43 14.10.2025
14 Истината
Просто с руснаците преговори се водят с томахавки.
Коментиран от #22
15:44 14.10.2025
15 Адрес 4000
Ядрена война
Бла Бла Бла
Нaсираме се от страх
Нищо няма да стане
Ако можеха досега да го бяха направили
Да пиша ли пак
Къде са авоарите ,семействата, любовниците ,имотите на кремълските kаpyти
....
15:44 14.10.2025
16 Голия
15:45 14.10.2025
17 си дзън
До коментар #5 от "СУН ДЗЪ":В нашите вярвания няма казани, преизподни и др.
Време ти да получиш нова версия.
15:45 14.10.2025
18 М да
Коментиран от #23
15:47 14.10.2025
19 !!!?
Диктаторите на Путлер се чудят как да взимат завоите та да оцелеят...!!!?
Коментиран от #34
15:47 14.10.2025
20 Тео
Коментиран от #25
15:48 14.10.2025
21 Хахахаха
15:48 14.10.2025
22 ТАКА
До коментар #14 от "Истината":КАТО ПОГЛЕДНА ГЛОБУСА -СЕЩАМ СЕ КОЛКО ТОМАХАВКИ ЩЕ ТРЯБВАТ ЗА ДА ПОКРИЕШ РУСИЯ
Коментиран от #33
15:50 14.10.2025
23 си дзън
До коментар #18 от "М да":И розовите фламинга ще се включат, като нацвъкат руските рафинерии
15:51 14.10.2025
24 Лукавенко
15:52 14.10.2025
25 !!!?
До коментар #20 от "Тео":Кремъл: За какво ни е този Свят без Русия !!!?
Запада: За какво ни е тази Русия без Света !???
15:53 14.10.2025
26 Абе
15:54 14.10.2025
28 "Содом и
15:55 14.10.2025
32 Атина Палада
15:56 14.10.2025
33 Хахахаха
До коментар #22 от "ТАКА":Една. В целта! И кремълската хунта изчезва.
15:58 14.10.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "!!!?":То само примитивните безмозъчни копейки вярват и повтарят глупостите на картофения и бункерното‼️
15:59 14.10.2025
35 Страх тресе
До коментар #13 от "Дик диверсанта":всеки разумен Човек! Само безумците не се страхуват и за това си плащат с живота разбира се!
15:59 14.10.2025
36 Тракторист
16:00 14.10.2025
37 мдаааа
16:01 14.10.2025
38 Някой
Коментиран от #44
16:01 14.10.2025
39 Москва потъна
16:02 14.10.2025
40 Малкия холандец
16:02 14.10.2025
41 Иван Иванов
16:03 14.10.2025
42 Хаха хаха ха
До коментар #3 от "Глюпости ,":И този плаши гаргите с ядрена война. С Медведев един хЕй ги е правил!
Коментиран от #47
16:04 14.10.2025
44 Рублевка
До коментар #38 от "Някой":По какъв начин ще изчезнат Москва и Санкт Петербург? Разясни моля. Имай предвид, че Русия покрива всички европейски столици, София включително, с ядрено оръжие. Кажи, къде да се крием, защото в бункера в метрото нас няма да ни пуснат. Метрото ще го запечатат веднага след изстрелването.
Коментиран от #51, #52
16:06 14.10.2025
45 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.
Коментиран от #66, #72
16:07 14.10.2025
46 Ха ха ха
За руските нацисти може, за украинците, които се защитават от монголоидната орда не може.
Ама ще може.
16:08 14.10.2025
47 Атина Палада
До коментар #42 от "Хаха хаха ха":От копейката и пияните му господари само лъжи и заплахи, а на фронта заливат окопите с леш и скрап!
16:08 14.10.2025
48 садасд
Коментиран от #49
16:09 14.10.2025
49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #48 от "садасд":Първо вас копейките ще заровим, още преди зимата‼️
16:10 14.10.2025
50 Московските BAPBAPИ !
Както следва:
Украинска православна църква - най-много засегнати, 187 унищожени или повредени храма.
Православна църква на Украйна (ПЦУ): 59 храма.
Пентекостални църкви: 94 храма.
Евангелски християнски баптисти: 60 храма.
Седмодневни адвентисти: 27 храма.
Римокатолически църкви: 21 храма.
Гръцки католически църкви: 20 храма.
Джамии и мюсюлмански културни центрове: 8 обекта.
Синагоги и еврейски свещени места: 12 обекта.
Руският фашизъм не подбира.
Коментиран от #57
16:11 14.10.2025
51 Аман
До коментар #44 от "Рублевка":Москва и Питер ще изчезнат по същия начин, по който и останалите столици. Няма никакво значение какво покрива ЯО на Русия. А метрото няма да затворят, но то няма да помогне с нищо, защото има радиация и тя ще е толкова силна в епицентъра (София), че е без значение дали си пометен от ударна вълна или радиация.
16:12 14.10.2025
52 Стига с ядрените опорки
До коментар #44 от "Рублевка":Няма да има война с ядрени оръжия, но Калининград и Русия, военните им бази ще бъдат ударени много хубаво. Ще се наблюдава, това което се случи с Иран. Само че Иран е добре организирана вътрешно, като структури на управление, за което допринася исляма. За сметка на това, Руската федерация съставлява много завладени народи с техните земи, което е направо едно огромно буре с барут, което веднага ще гръмне в първите месеци, след като започне война НАТО - Русия.
Коментиран от #62, #68
16:12 14.10.2025
53 Дядо ви
До коментар #1 от "си дзън":С "атома" първи започнаха англичаните, ето фактите - в началото предадоха на Украйна снаряди с обеднен уран, после Лиз Трас, "врид" изпълняваща длъжността премиер заплаши руснаците по тв с ядрен удар, после НАТО направиха учение в балтика с отработване на ядрени удари срещу Русия, после в Украйна бяха занесени снаряди (реактивни артилерийски) способни да носят ядрен заряд, после в Украйна бяха
занесени самолети Ф16, които са способни да носят ядрени ракети, после запада с ръцете на украинците удари руска радарна станция за ранно предупреждение от ядрени удари, после запада с ръцете на украинците удари стратегическо, тоест "ядрено" летище а също удари и стратегически, отново "ядрени" руски самолети/бомбардировачи, за бесноватите провокации Русия да си изтърве нервите, непреставащия обстрел на цивилно население далеч от всякакви военни обекти и дейностти, обстрела на плажове през лятото, убиването на журналисти и висши военни, избиването на хора на концерт в МОЛ, взривяването на кафенета и пътнически влакове, списъка е безкраен... СЕГА се заговори за пренасяне в Украйна на ракети, които са били проектирани като носител на ядрен заряд, въпросните томахавки. Така че, като се като се говори трябва да се държи сметка за фактите. Колко са добри или лоши руснаците е тема на друг разговор, фактът е, че запада ги нападна с цел да ги разкъса и изяде. Засега руснаците печелят тази война и на тяхна страна са болшинството от човечеството. Как ще завърши тази буря сам
Коментиран от #54
16:12 14.10.2025
54 Дядо ви
До коментар #53 от "Дядо ви":Как ще завърши тази буря само Бог знае, но трябва да се знае истината. А за нас е важна на първо място нашата България, нашите Вяра и Родолюбие.
16:15 14.10.2025
55 Да не са
16:15 14.10.2025
56 Тракторист
16:16 14.10.2025
57 Ами
До коментар #50 от "Московските BAPBAPИ !":Опростачените с руслямизъм хора, не могат да разберат. Че руслямът е идеология, тя няма нищо общо с религията, нито пък с държавата. Тя изобщо не се интересува от подобни неща. Това е като исляма. Политически световни доктрини с които привличат умовете и сърцата на слабите на своя страна, за целите на своите империи. Нещо срещу което държавните ни институции, активно трябва да работят. Но ме съмнява, понеже отдавна там е нарочно с подобни възпитаници на руслямската идеология, които работят срещу интересите на собствената си държава и народ.
16:16 14.10.2025
58 Никой
Но - ако Западът толкова се натиска, то при тази мизерия - липсва здравеопазване, работа - липсва какво ли не.
Коментиран от #59, #65
16:19 14.10.2025
59 Така ли
До коментар #58 от "Никой":Те руските варвари май са тези, които много се натискат. Но ще си го получат, като толкова искат.
16:20 14.10.2025
60 пешо
16:21 14.10.2025
62 Не ме е страх от атом
До коментар #52 от "Стига с ядрените опорки":Аз съм много глупав и затова не ме е страх. Ставам за европейски лидер. И те са смели, като мене.
16:23 14.10.2025
63 ФюрерПу тюБандерата
16:23 14.10.2025
65 Гост
До коментар #58 от "Никой":Липсва им акъл !
16:27 14.10.2025
67 Предупредени значи въоръжени
16:28 14.10.2025
68 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #52 от "Стига с ядрените опорки":Не ги мисли тези народи ,под крилото на султан Ердуан Великодушния Румелия ще процъфтява отново и ще си възвърне старата слава .
Коментиран от #71, #74
16:29 14.10.2025
69 Лукашенков,
Ти отговаряш за млеконадоя .
Много моля всички другари- гледайте си само вашите задължения!
16:30 14.10.2025
70 Има ли възпалени едноклетъчни копейки
16:30 14.10.2025
71 Оля
До коментар #68 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Пеефски ефенди, ти си? Не става, не става. Не разбрахте ли че опитите за създаване на етнически проблем в България не се получи. И няма да ви се получи. Тъпи корумпирани фашистки барабонки.
16:32 14.10.2025
74 А дано
До коментар #68 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Само турчинът ще научи на копане с мотика българката! Копане, бой, еб. шалвари и кючек! Бойко ще е валия на Дунавския вилает, а шиши на Румелия.
16:34 14.10.2025
