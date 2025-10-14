Първият дипломат на Полша: Трябва да се подготвим за възможен руски удар дълбоко в територията на Европа

Европа трябва да бъде готова Русия да нанесе удари дълбоко във вътрешността на континента, предупреди полският външен министър Радослав Сикорски по време на посещение в Лондон. Той нарече "безотговорно" нежеланието на някои държави да изграждат отбранителни системи, включително т.нар. "стена от дронове" по източния фланг на НАТО, цитира думите му "Ройтерс".
Сикорски представи в британския парламент свален в Украйна ирански боен дрон Shahed-136, използван от руските сили, и призова европейските страни "да останат на курса" на подкрепа за Киев. Той изрази надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разреши предоставянето на ракети с голям обсег "Томахоук" на Украйна, за да може тя да засили ударите си срещу руска инфраструктура.
"Русия може, за съжаление, да достигне дълбоко в Европа. Затова смятам, че да не се изгражда днес капацитет за противодействие на дронове би било безотговорно", заяви Сикорски, цитиран от "Ройтерс" докато позираше до сваления дрон в залата на британския парламент.
Полският министър подчерта, че Европа трябва да увеличи доставките на боеприпаси за Украйна, включително противовъздушни средства, както и оръжия с къс и среден обсег, за да се гарантира защитата на целия континент. Той посочи конкретните инциденти с навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство и на бойни самолети над Естония. По думите му все още не е ясно дали регистрираните дронове над Копенхаген също са били руски.
Руският президент Владимир Путин по-рано определи като "безсмислица" твърденията, че Москва може да нападне държава от НАТО. Въпреки това, Сикорски настоя, че Западът не трябва да подценява възможностите на Кремъл.
"Украинците планират тази война за още три години — и това е разумно. Ние трябва да убедим Путин, че сме готови да продължим подкрепата поне толкова дълго", заяви полският министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колко ти платиха
22:47 14.10.2025
2 УрсуланчовЧета
ΕβροΜин ΔиΛите 24/7:😁
22:47 14.10.2025
3 Фгъзъ
22:48 14.10.2025
4 Приготвяйте се
Коментиран от #14
22:48 14.10.2025
5 Не6тасници
Коментиран от #12
22:49 14.10.2025
6 Българин
22:51 14.10.2025
7 Майна
22:52 14.10.2025
8 Тома
22:52 14.10.2025
9 Ай стига сте плакали!
Ами да вземе наистина да ви нападне,че белким се кротнете с параноята си...!
22:54 14.10.2025
10 Делю Хайдутин
22:54 14.10.2025
11 така, така
Обаче, с това поведение ЕС може да провокира Русия да ни представи сметката за частта от репарациите, които се падат на ЕС като съюзник. А ако се опъваме, то тогава може и да ни покажат какво действително представлява мир чрез сила. Несъстоятелния елит на ЕС е изгубил връзка съз земята и дори не си дава сметка за технологичното ниво на въоръжението на НАТО и това на руснаците. В момента сме на светлинни години назад, не защото няма добро въоръжение, а защото ри такъв конфликт ще играят стратегическите ракети, област в която печели онзи, който има хиперзвукови такива. САЩ нямат такива и следователно, НАТО няма такива.
Какво правим тогава - ами каквото и украинците - гледат и не могат да реагират.
Коментиран от #13
22:58 14.10.2025
12 Брачет
До коментар #5 от "Не6тасници":Требе се срамуваш че татко ти в един момент , решил те направи .. на 5 самогона .. 🤭 КУРЗАЛЕСКИ , бе
22:58 14.10.2025
13 Копейка,
До коментар #11 от "така, така":Шизофренията е прогресивно заболяване.Не мой се спасиш.
23:01 14.10.2025
14 оня с коня
До коментар #4 от "Приготвяйте се":Старо правило е каквото препоръчат Русофилите,да се прави точно обратното.Затова купуваме И ЩЕ КУПУВАМЕ Оръжия, а не памперси.
23:01 14.10.2025