Първият дипломат на Полша: Трябва да се подготвим за възможен руски удар дълбоко в територията на Европа
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Полша: Трябва да се подготвим за възможен руски удар дълбоко в територията на Европа

14 Октомври, 2025 22:45 475 14

Радослав Сикорски подчерта, че Европа трябва да увеличи доставките на боеприпаси за Украйна, включително противовъздушни средства, както и оръжия с къс и среден обсег, за да се гарантира защитата на целия континент

Първият дипломат на Полша: Трябва да се подготвим за възможен руски удар дълбоко в територията на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европа трябва да бъде готова Русия да нанесе удари дълбоко във вътрешността на континента, предупреди полският външен министър Радослав Сикорски по време на посещение в Лондон. Той нарече "безотговорно" нежеланието на някои държави да изграждат отбранителни системи, включително т.нар. "стена от дронове" по източния фланг на НАТО, цитира думите му "Ройтерс".

Сикорски представи в британския парламент свален в Украйна ирански боен дрон Shahed-136, използван от руските сили, и призова европейските страни "да останат на курса" на подкрепа за Киев. Той изрази надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разреши предоставянето на ракети с голям обсег "Томахоук" на Украйна, за да може тя да засили ударите си срещу руска инфраструктура.

Още новини от Украйна

"Русия може, за съжаление, да достигне дълбоко в Европа. Затова смятам, че да не се изгражда днес капацитет за противодействие на дронове би било безотговорно", заяви Сикорски, цитиран от "Ройтерс" докато позираше до сваления дрон в залата на британския парламент.

Полският министър подчерта, че Европа трябва да увеличи доставките на боеприпаси за Украйна, включително противовъздушни средства, както и оръжия с къс и среден обсег, за да се гарантира защитата на целия континент. Той посочи конкретните инциденти с навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство и на бойни самолети над Естония. По думите му все още не е ясно дали регистрираните дронове над Копенхаген също са били руски.

Руският президент Владимир Путин по-рано определи като "безсмислица" твърденията, че Москва може да нападне държава от НАТО. Въпреки това, Сикорски настоя, че Западът не трябва да подценява възможностите на Кремъл.

"Украинците планират тази война за още три години — и това е разумно. Ние трябва да убедим Путин, че сме готови да продължим подкрепата поне толкова дълго", заяви полският министър.


