Приятелски сигнали към Европа! Лукашенко намеква за сближаване и с ЕС след дипломатическото затопляне с Вашингтон

17 Октомври, 2025 17:16 1 087 22

Беларус се стреми да прекъсне политическата си изолация и може да играе роля в бъдещи преговори за европейска сигурност и за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна

Приятелски сигнали към Европа! Лукашенко намеква за сближаване и с ЕС след дипломатическото затопляне с Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Беларус отправя дипломатически сигнали към европейските страни след затоплянето на отношенията си с Вашингтон, предизвикано от политиката на президента Доналд Тръмп, съобщават европейски дипломати, цитирани от "Ройтерс".

Целта е да се намали международната изолация на Минск, наложена след репресиите срещу опозицията през 2020 г. и подкрепата за руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Юрий Амбразевич, бивш заместник-министър на външните работи, сега посланик във Ватикана и Париж, изпрати имейли до дипломатите на няколко европейски страни с покани за срещи в края на септември. В посланието се посочва, че Амбразевич "неофициално координира дипломатическите контакти на Беларус в Западна Европа". Някои държави са приели поканата, потвърдиха трима европейски дипломати.

Амбразевич е изложил, че Беларус се стреми да прекъсне политическата си изолация и може да играе роля в бъдещи преговори за европейска сигурност и за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна. Според дипломати инициативата е "офанзива за очарование", която цели да покаже, че Минск не е изцяло зависим от Москва.

Сближаването с Вашингтон включва освобождаване на над 50 политически затворници през септември и облекчаване на санкциите срещу държавната авиокомпания "Белавия". Президентът Александър Лукашенко, дългогодишен съюзник на Владимир Путин, получи похвали от Тръмп и засилено внимание от американски пратеници.

Въпреки това някои европейци остават скептични, отбелязвайки продължаващата зависимост на Минск от Москва, включително съвместни военни учения през септември и плановете за атомна електроцентрала в Източна Беларус. Арестите на опозиционни фигури след освобождаването на затворниците също подкопават доверието.

Лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановская призова ЕС да запази санкциите, докато не настъпят "системни и необратими демократични промени".

Основна цел за Лукашенко е облекчаване на санкциите върху калиевите торове и възстановяване на достъпа до балтийските пристанища, но опозицията и балтийските държави членки на ЕС са решително против.


Беларус
  • 1 Ганя Путинофила

    5 9 Отговор
    Ще клекнат и двамцата!

    17:18 17.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Преди да е довършил руснаците

    3 8 Отговор
    Няма ли кой да уб ие шабадския ма йму няк Путлер?

    17:19 17.10.2025

  • 4 Наташките от "Елените"

    2 5 Отговор
    са от Беларус и се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    17:19 17.10.2025

  • 5 АХАХАХА

    4 7 Отговор
    Всички искат да се сближат със запада, където пълнят тоалетните децата на елита на копейките

    17:20 17.10.2025

  • 6 Лукашенко към евреите

    1 5 Отговор
    Ние сме с вас! Беларус е с вас и Йерусалим

    17:21 17.10.2025

  • 7 с пешката

    2 6 Отговор
    Купейките шах и мат. За кого да викат? За апада и НАТО ли???? АХАХХАХАХААААА

    17:22 17.10.2025

  • 8 Путин нинджата

    3 6 Отговор
    Копейки бавн0 ра 3 виващи, копайте земята и метете улиците докато лидерите ви се сближават със запада

    17:23 17.10.2025

  • 9 Лелее

    1 6 Отговор
    Лукашенко ще бил искал да се сближава с ЕС..то!

    Що така бе Миме!

    17:24 17.10.2025

  • 10 Дедо

    0 0 Отговор
    Батката е хитрец.

    17:24 17.10.2025

  • 11 ЕС трябвада се пази от Лукашенко

    2 7 Отговор
    Може да стане руски троянски кон в ЕС.
    Както е България с пРезидента, Боко, Пеевски, Възраждане и др. свол....

    17:25 17.10.2025

  • 12 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Затопляне с ЕС може да има само след като цялата самозвана и назначена Европейска комисия застане пред независим съд и отговаря за престъпленията срещу гражданите на ЕС и разпалването на война срещу Русия и куп други престъпления

    17:27 17.10.2025

  • 13 АНДРЕЙ ПЕШЕВ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Небесен Йерусалим":

    Стой далече от прозорци

    17:28 17.10.2025

  • 14 Само предлагам

    2 7 Отговор
    На беларуските продажници да не се позволява да доближават Европа Да ходят в Роша Китай и С корея

    17:28 17.10.2025

  • 15 Путин нинджата

    4 7 Отговор
    Белоруският Горбачов--- и той иска да яде. И той иска да прати децата си на запад

    17:29 17.10.2025

  • 16 Жълтопавтен сифилистик

    6 0 Отговор
    Не може да съществува без да направи гадно на някой.Видиш ги такъв,директен удар в мордата.Само това ги оправя.

    17:29 17.10.2025

  • 17 КОПЕЙКИ МИЛИ

    6 4 Отговор
    ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ НАВЕДЕТЕ В ДРУГАТА ПОСОКА.

    И ПАК ЩЕ СТЕ НАВЕДЕНИ - МАНТАЛИТЕТ.

    17:38 17.10.2025

  • 18 Щастливеца

    2 3 Отговор
    Значи санкциите работят. И по зле ще става др. Лукашенко, и още по мазен ще ти стане курбана!

    17:46 17.10.2025

  • 19 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    4 2 Отговор
    Ха ха. Много интересно как си смениха мисленето за 24 часа от ессср. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия.

    Коментиран от #22

    17:46 17.10.2025

  • 20 Факти

    1 3 Отговор
    Наблюдавайте внимателно поведението на Лукашенко. Мисля, че сигналите са красноречиви. Краят на Путин наближава.

    18:05 17.10.2025

  • 21 Кривоверен алкаш

    2 3 Отговор
    Нали някой не си мисли че на Откаченко са му дошли тези идеи,,, хей така...от въздуха,да затопля отношенията...Винаги има консултация с Кремъл за това или онова.Самичък взема решение кога да отиде до двете нули...

    18:07 17.10.2025

  • 22 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Ами съда от Хага....

    18:09 17.10.2025

