Приятелски сигнали към Европа! Лукашенко намеква за сближаване и с ЕС след дипломатическото затопляне с Вашингтон

Беларус отправя дипломатически сигнали към европейските страни след затоплянето на отношенията си с Вашингтон, предизвикано от политиката на президента Доналд Тръмп, съобщават европейски дипломати, цитирани от "Ройтерс".
Целта е да се намали международната изолация на Минск, наложена след репресиите срещу опозицията през 2020 г. и подкрепата за руската инвазия в Украйна през 2022 г.
Юрий Амбразевич, бивш заместник-министър на външните работи, сега посланик във Ватикана и Париж, изпрати имейли до дипломатите на няколко европейски страни с покани за срещи в края на септември. В посланието се посочва, че Амбразевич "неофициално координира дипломатическите контакти на Беларус в Западна Европа". Някои държави са приели поканата, потвърдиха трима европейски дипломати.
Амбразевич е изложил, че Беларус се стреми да прекъсне политическата си изолация и може да играе роля в бъдещи преговори за европейска сигурност и за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна. Според дипломати инициативата е "офанзива за очарование", която цели да покаже, че Минск не е изцяло зависим от Москва.
Сближаването с Вашингтон включва освобождаване на над 50 политически затворници през септември и облекчаване на санкциите срещу държавната авиокомпания "Белавия". Президентът Александър Лукашенко, дългогодишен съюзник на Владимир Путин, получи похвали от Тръмп и засилено внимание от американски пратеници.
Въпреки това някои европейци остават скептични, отбелязвайки продължаващата зависимост на Минск от Москва, включително съвместни военни учения през септември и плановете за атомна електроцентрала в Източна Беларус. Арестите на опозиционни фигури след освобождаването на затворниците също подкопават доверието.
Лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановская призова ЕС да запази санкциите, докато не настъпят "системни и необратими демократични промени".
Основна цел за Лукашенко е облекчаване на санкциите върху калиевите торове и възстановяване на достъпа до балтийските пристанища, но опозицията и балтийските държави членки на ЕС са решително против.
1 Ганя Путинофила
17:18 17.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Преди да е довършил руснаците
17:19 17.10.2025
4 Наташките от "Елените"
17:19 17.10.2025
5 АХАХАХА
17:20 17.10.2025
6 Лукашенко към евреите
17:21 17.10.2025
7 с пешката
17:22 17.10.2025
8 Путин нинджата
17:23 17.10.2025
9 Лелее
Що така бе Миме!
17:24 17.10.2025
10 Дедо
17:24 17.10.2025
11 ЕС трябвада се пази от Лукашенко
Както е България с пРезидента, Боко, Пеевски, Възраждане и др. свол....
17:25 17.10.2025
12 Сатана Z
17:27 17.10.2025
13 АНДРЕЙ ПЕШЕВ
До коментар #2 от "Небесен Йерусалим":Стой далече от прозорци
17:28 17.10.2025
14 Само предлагам
17:28 17.10.2025
15 Путин нинджата
17:29 17.10.2025
16 Жълтопавтен сифилистик
17:29 17.10.2025
17 КОПЕЙКИ МИЛИ
И ПАК ЩЕ СТЕ НАВЕДЕНИ - МАНТАЛИТЕТ.
17:38 17.10.2025
18 Щастливеца
17:46 17.10.2025
19 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Коментиран от #22
17:46 17.10.2025
20 Факти
18:05 17.10.2025
21 Кривоверен алкаш
18:07 17.10.2025
22 гост
До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Ами съда от Хага....
18:09 17.10.2025