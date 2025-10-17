Приятелски сигнали към Европа! Лукашенко намеква за сближаване и с ЕС след дипломатическото затопляне с Вашингтон

Беларус отправя дипломатически сигнали към европейските страни след затоплянето на отношенията си с Вашингтон, предизвикано от политиката на президента Доналд Тръмп, съобщават европейски дипломати, цитирани от "Ройтерс".

Целта е да се намали международната изолация на Минск, наложена след репресиите срещу опозицията през 2020 г. и подкрепата за руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Юрий Амбразевич, бивш заместник-министър на външните работи, сега посланик във Ватикана и Париж, изпрати имейли до дипломатите на няколко европейски страни с покани за срещи в края на септември. В посланието се посочва, че Амбразевич "неофициално координира дипломатическите контакти на Беларус в Западна Европа". Някои държави са приели поканата, потвърдиха трима европейски дипломати.

Амбразевич е изложил, че Беларус се стреми да прекъсне политическата си изолация и може да играе роля в бъдещи преговори за европейска сигурност и за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна. Според дипломати инициативата е "офанзива за очарование", която цели да покаже, че Минск не е изцяло зависим от Москва.

Сближаването с Вашингтон включва освобождаване на над 50 политически затворници през септември и облекчаване на санкциите срещу държавната авиокомпания "Белавия". Президентът Александър Лукашенко, дългогодишен съюзник на Владимир Путин, получи похвали от Тръмп и засилено внимание от американски пратеници.

Въпреки това някои европейци остават скептични, отбелязвайки продължаващата зависимост на Минск от Москва, включително съвместни военни учения през септември и плановете за атомна електроцентрала в Източна Беларус. Арестите на опозиционни фигури след освобождаването на затворниците също подкопават доверието.

Лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановская призова ЕС да запази санкциите, докато не настъпят "системни и необратими демократични промени".

Основна цел за Лукашенко е облекчаване на санкциите върху калиевите торове и възстановяване на достъпа до балтийските пристанища, но опозицията и балтийските държави членки на ЕС са решително против.