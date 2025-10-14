Западът се готви за война срещу Русия, за което свидетелстват изявленията на бившия командващ на американските сили в Европа Бен Ходжис за унищожаването на Севастопол и Калининград. За това съобщи в своя Telegram канал депутатът от Държавната дума Андрей Гурулев, пише Фокус.
Според депутата, по думите на Ходжис, "ако НАТО се сблъска с Русия, Калининград и Севастопол ще бъдат унищожени в първите часове“.
"На пръв поглед – просто поредният политически вик. Но ако отстраним обвивките, виждаме: Западът не просто фантазира, той подготвя сценарии за война срещу нашите ключови обекти. Ученията по границите, отработването на удари, логистиката – всичко това не е игра“, подчертава той.
Според Гурулев задачата на Русия е да защити границите и градовете си.
Преди това бившият командващ силите на НАТО в Европа адмирал Джеймс Ставридис заяви, че алиансът трябва да се подготви да "унищожи“ обекти в Калининград в отговор на предполагаемата "хибридна война“ на Русия.
В Москва: Западът не просто фантазира, той подготвя истински сценарии за война срещу Русия
14 Октомври, 2025 18:33 2 006 105
Според Андрей Гурулев задачата на Русия е да защити границите и градовете си
Западът се готви за война срещу Русия, за което свидетелстват изявленията на бившия командващ на американските сили в Европа Бен Ходжис за унищожаването на Севастопол и Калининград. За това съобщи в своя Telegram канал депутатът от Държавната дума Андрей Гурулев, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна
18:34 14.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:34 14.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пешко
Коментиран от #14, #70
18:35 14.10.2025
5 Pyccкий Карлик
Понятно руски немоглики ?
Коментиран от #90
18:36 14.10.2025
6 Хахахаха
18:36 14.10.2025
7 Пич
Коментиран от #21
18:37 14.10.2025
8 Урааа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Скапаните бизнес мутри от селяндурски характер реват срещу еврото. Обаче точно вие фалирахте лева. Вие! Вие крадяхте и грабехте. И укривахте! Вие се гаврите със служителите си давайки им ниски заплати! Вие криехте осигуровки! За хотели и апартаменти. Недей да ревеш срещу еврото.
18:37 14.10.2025
9 Масмедиите
18:38 14.10.2025
10 Гощо
Коментиран от #12, #24
18:38 14.10.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
"ЗОНАТА" ОТ СТАЛКЕР НА БРАТЯ СТРУГАЦКИ
.... И
НЯМАТ ГРИЖА - ДАЖЕ КИБОРГИТЕ НЕ МОГАТ ОТ ГЕРМАНИЯ ДА СТИГНАТ ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ АКО ИМА РАДИАЦИЯ
18:39 14.10.2025
12 Хахахаха
До коментар #10 от "Гощо":Рашите още са на втория ден. Третия ден никога няма да дойде!
18:41 14.10.2025
13 Дориана
18:42 14.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕДГАР КЕЙСИ
18:43 14.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин ПОЧНА ВОЙНА
18:44 14.10.2025
18 Кривоверен алкаш
18:44 14.10.2025
19 Курд Околянов
18:46 14.10.2025
20 Госあ
Коментиран от #22, #23
18:46 14.10.2025
21 Ало ТЕЛК -аджията
До коментар #7 от "Пич":Втори или трети стадий на шизофрения?
Коментиран от #45, #47
18:47 14.10.2025
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Госあ":ЗАЩО ДА УДРЯТ С ЯДРО ПОКРАЙНА - РУСКА ЗЕМЯ?
....
ПОЛЯЦИТЕ И РУМЪНЦИТЕ ДА ПУШАТ НЕРВНО
Коментиран от #32
18:47 14.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Руснак без крак
До коментар #10 от "Гощо":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
Коментиран от #29, #38
18:49 14.10.2025
25 Сатана Z
18:52 14.10.2025
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #23 от "Ачо":А СПОРЕД ТЕБ ОТ ВЗРИВА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕГО КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ
С БЪЛГАРСКОТО И РУМЪНСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ
.. И ЧЕРНО МОРЕ ?
18:52 14.10.2025
27 Игра на думи
18:53 14.10.2025
28 стоян георгиев
18:53 14.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Всичко е ясно
18:54 14.10.2025
32 Госあ
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Защото укрите ескалират конфликта и войната се води в Украйна. Затова. Румънците ли обстрелват ЗАЕЦ и искат балистични ракети да обстрелват Москва ?
18:55 14.10.2025
33 Рублевка
18:56 14.10.2025
34 Атина Палада
Коментиран от #36, #37
18:57 14.10.2025
35 РУСИЯ
Нищо повече.
18:57 14.10.2025
36 Пора
До коментар #34 от "Атина Палада":Путинова русия умира.
Коментиран от #39, #40, #52
18:58 14.10.2025
37 Мишел
До коментар #34 от "Атина Палада":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
18:59 14.10.2025
38 Димяща ушанка
До коментар #24 от "Руснак без крак":Брои и мен!
19:00 14.10.2025
39 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ
До коментар #36 от "Пора":сега руснаците нямат яйца нямат картофи какво ще ядат?
Коментиран от #50
19:00 14.10.2025
40 Това е факт.
До коментар #36 от "Пора":И то безспорен.
19:00 14.10.2025
41 А где
Коментиран от #42, #46, #54
19:01 14.10.2025
42 Пригожин
До коментар #41 от "А где":Шойгу открадна парите.
19:02 14.10.2025
43 Българете
19:02 14.10.2025
44 Хаха
19:03 14.10.2025
45 Атина Палада
До коментар #21 от "Ало ТЕЛК -аджията":Той казва истината .Впрочем същата истина вече открито я говорят и то свободно всички световно признати геополитици ..Ама на теб това не са ти ги казали по БТВ и няма как да знаеш..:))) Пък и Г.аля не ти го е казала...а ти от там черпиш инфо само..БТВ и Г.аля са ти прозореца към света:)))
19:03 14.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ти си
До коментар #21 от "Ало ТЕЛК -аджията":Шести стадий хомосексуализъм ! Вчера като беше яхнал магарето от долната страна , та с ветеринарна те издърпвахме със секцио !
19:05 14.10.2025
48 ГОРИВО НЕТ
19:05 14.10.2025
49 не може да бъде
Коментиран от #72, #80, #87
19:06 14.10.2025
50 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #39 от "виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ":много сте точен
19:09 14.10.2025
51 Как така?
19:09 14.10.2025
52 Атина Палада
До коментар #36 от "Пора":Още при започването на СВО в Украйна вие започнахте да каканижете,че видите ли санкциите ще довършат Русия,икономиката й ще изпадне в колапс , Русия ще се разпадне а то накрая кво стана?:)))Запада изпадна в колапс:)) франЦията фалира,Германистан в рецесия цяла Европа се тресе...пари нЕма ..:))) държави членки от ЕС създават нови съюзи отделно от БрУсел...В Англия та протести,у САЩ армията по улиците в градовете срещу маселението...Абе...да идва попа за п.огре.бението...:)
Коментиран от #55, #56, #57, #59, #62, #66
19:10 14.10.2025
53 Архимандрисандрит Бибиян
19:10 14.10.2025
54 А где
До коментар #41 от "А где":МОЧАТААААААА?
19:11 14.10.2025
55 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #52 от "Атина Палада":Закривай!
19:12 14.10.2025
56 Вестник Правда 951 година
До коментар #52 от "Атина Палада":Доларът фалира.Една ненужна хартийка.😃
Коментиран от #77
19:14 14.10.2025
57 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #52 от "Атина Палада":Това са руски фейкове.
19:14 14.10.2025
58 Дядо Mъдu
19:14 14.10.2025
59 Копеи не философствай!
До коментар #52 от "Атина Палада":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Ще ти се заплаща.Марш!!!!
Коментиран от #99
19:15 14.10.2025
60 Как
Коментиран от #63
19:17 14.10.2025
61 Иван Иванов
19:17 14.10.2025
62 Тихо пръдльо!
До коментар #52 от "Атина Палада":Пак се изказваш неподготвен.
19:18 14.10.2025
63 Иван
До коментар #60 от "Как":Путин се насраа.В землянката.
19:19 14.10.2025
64 НОРМАЛНО ЗА ФАШИЗОИДИТЕ
СПЯЩИЯТ ЕВРОПЕЕЦ ГО ЦОЦАТ ЯКО , КОГА ЩЕ СЕ СЪБУДИ СА НЕ ЗНАЕ !! ЕЕЕЕЕ , ВСЕ ОЩЕ Е СИТ ГЛУПАКА И СЪНЯ МУ Е СПОКОЕН . ТРЯБВА ДА ОГЛАДНЕЕ МАЛКО ЗА ДА СЕ СЪБУДИ! И ТОВА ЩЕ СТАНЕ!
Коментиран от #67, #89
19:20 14.10.2025
65 гуругуру
19:21 14.10.2025
66 Механик
До коментар #52 от "Атина Палада":Днес е ден 1330 от тридневната СВО.Напомням.
Коментиран от #75
19:21 14.10.2025
67 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #64 от "НОРМАЛНО ЗА ФАШИЗОИДИТЕ":Явно Байдън му е разпоредил и Путин изпълни чинно.
19:22 14.10.2025
68 Да бе
19:22 14.10.2025
69 Разбирам че
19:24 14.10.2025
70 123
До коментар #4 от "Пешко":Само глупакът не вижда , че НАТО воюва с Русия. Картите за движението на натовските ракети, дронове и д-р. се изготвят от офицери на Алианса. Бандеровците носят снарядите само и обслужват западняците
Коментиран от #71
19:24 14.10.2025
71 Путин
До коментар #70 от "123":Страхливи сме вееее....
19:27 14.10.2025
72 Атина Палада
До коментар #49 от "не може да бъде":Не се връзвай на това.Чети по известните геополитици.И ще схванеш,че всичко е един спектакъл от евролидерите за да замажат и отвличат вниманието на европейците от икономическия колапс на ЕС,политически ,демографски и още какъвто се сетиш проблеми с които проблеми те не могат да се справят..Какво е НАТО? България е НАТО,какво има България,че да воюва срещу Русия? НАТО е до известна степен САЩ. Останалите членки са въздух под налягане или в кома ,както се изрази преди време Макрон А САЩ имат толкова вътрешни проблеми,пред гражданска война са и нямат сили и ресурси да воюват и то с най голямата ядрена държава.Това е абсурд.Те със Северна Корея не смеят,та камо ли с Русия!
Аз лично чета и гледам един американски геополитик- смятан за реалиста в сферата на геополитиката Професор по геополитика в щатите.
Миършаймър се казва..
Коментиран от #74
19:27 14.10.2025
73 Елементарно Уотсън !
Какво казва Бен Ходжис е без никакво значение ,защото е БИВШ ...
Коментиран от #81
19:27 14.10.2025
74 Дърева
До коментар #72 от "Атина Палада":Колежке,написала си цяла статия !
19:28 14.10.2025
75 Атина Палада
До коментар #66 от "Механик":Значи Европа издържа толкова дни и сдипли:)))
19:29 14.10.2025
76 СВО
19:30 14.10.2025
77 Атина Палада
До коментар #56 от "Вестник Правда 951 година":Абре кой го интересува долара в тоя хаос :)))
19:30 14.10.2025
78 За съжаление това е вярно
Коментиран от #79
19:30 14.10.2025
79 Янукович
До коментар #78 от "За съжаление това е вярно":Защо в Москва няма Майдан ?
Коментиран от #82
19:32 14.10.2025
80 Нищо друго не може да направи
До коментар #49 от "не може да бъде":твоята Русия освен да се омете от Украйна ...
19:32 14.10.2025
81 Атина Палада
До коментар #73 от "Елементарно Уотсън !":Да,затова в БрУсел там на камара всички са се заразили...:))
19:33 14.10.2025
82 Щото в Москва
До коментар #79 от "Янукович":се гонят НПО-та и национални предатели. Чрез тях САЩ контролира и Европа.
Коментиран от #86
19:33 14.10.2025
83 Украйна
Коментиран от #84, #92
19:35 14.10.2025
84 Пропагандата
До коментар #83 от "Украйна":винаги има за цел глупака.
19:36 14.10.2025
85 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
86 Янукович
До коментар #82 от "Щото в Москва":защо не ги е изгонил ?
Коментиран от #88
19:38 14.10.2025
87 русия
До коментар #49 от "не може да бъде":може да се развива само с кражби, защото се управлява от гангстери. Нищо добро не идва от там и не чакайте.
19:39 14.10.2025
88 Ами обади му се и го питай
До коментар #86 от "Янукович":Ние защо не сме ги изгонили и сме люпилник на национални предатели, лъжи и пропаганда. А Европа? Що се унищожава? Такъв е материала. Затова.
19:40 14.10.2025
89 стоян
До коментар #64 от "НОРМАЛНО ЗА ФАШИЗОИДИТЕ":До 64 ком - другар това новата опорка ли е от мутрафанова - че запада обира гражданите като се въоръжава - а путин не обира ли бедните рузнаци с минимални заплати от 180 евро и пенсии от 85 евро като цялата му държава произвежда само оръжия - защо са толкова малки заплатите и пенсиите в федерацията от мюслюмански републики
Коментиран от #91
19:41 14.10.2025
90 нали и ти ще изгориш
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":бу боклук
19:41 14.10.2025
91 Това са фактите глупако
До коментар #89 от "стоян":Обират те. Тъжното е, че те радва и защитаваш тези дето те ползват за евтин глупак и те обират.
Коментиран от #93
19:42 14.10.2025
92 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #83 от "Украйна":Иначе в Украйна ВСУ сам избива путинистите.
Коментиран от #94
19:43 14.10.2025
93 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #91 от "Това са фактите глупако":Мирът има висока цена.....нема да цепим басма на пълчищата путинови.И Путин обира яко руския мужик, ама айде.
Коментиран от #95
19:45 14.10.2025
94 Да се чуди човек
До коментар #92 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":що запада удари дъното тогава да ви опросстачва глупавите деца. Сега всички виждат циганията на запада.
Коментиран от #97
19:45 14.10.2025
95 Висока е верно
До коментар #93 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Запада копае дъна да ви опросстачва глупавите деца. А това да се опросстачва деца, е върха на падението на запада. Та наистина цената е висока.
Коментиран от #98
19:46 14.10.2025
96 Путинистче идиотче
19:47 14.10.2025
97 Ами намери
До коментар #94 от "Да се чуди човек":по-добро място за живеене!На нас ЕС ни харесва !
Коментиран от #100
19:48 14.10.2025
98 Я пъ тоа
До коментар #95 от "Висока е верно":Путин опросточава РУСНАЦИТЕ, праща ги на сигурна смърт. На запад си живеем тихо и спокойно....и охолно.
Коментиран от #103
19:49 14.10.2025
99 Евроатлантик
До коментар #59 от "Копеи не философствай!":На нас ни плащат за пълнене на снаряди. За всеки снаряд по един тек в ректума.
19:49 14.10.2025
100 Моето място е България
До коментар #97 от "Ами намери":Трябва да осъзнаеш кое е твоето като мразиш България и Европа и те ползват за цигане да показваш подобието на запада.
Коментиран от #105
19:49 14.10.2025
101 Двойникът
19:49 14.10.2025
102 Далаверка
19:50 14.10.2025
103 Ами ти ако си русначе
До коментар #98 от "Я пъ тоа":нас българите ни интересува, че САЩ унищожава Европа.
19:50 14.10.2025
104 България е НАТО.
19:51 14.10.2025
105 Да и
До коментар #100 от "Моето място е България":България е в ЕС !
19:51 14.10.2025