В Москва: Западът не просто фантазира, той подготвя истински сценарии за война срещу Русия

Александър Лукашенко: Тези ракети няма да решат нищо в Украйна, но ще донесат на света ядрена война

Ракетите Tomahawk няма да решат конфликта в Украйна, а ще ескалират ситуацията до ядрена война, заявява президентът на Беларус Александър Лукашенко на ...