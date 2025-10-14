Новини
Свят »
Русия »
В Москва: Западът не просто фантазира, той подготвя истински сценарии за война срещу Русия
  Тема: Украйна

В Москва: Западът не просто фантазира, той подготвя истински сценарии за война срещу Русия

14 Октомври, 2025 18:33 2 006 105

  • андрей гурулев-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • държавна дума-
  • ракети-
  • бен ходжис

Според Андрей Гурулев задачата на Русия е да защити границите и градовете си

В Москва: Западът не просто фантазира, той подготвя истински сценарии за война срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западът се готви за война срещу Русия, за което свидетелстват изявленията на бившия командващ на американските сили в Европа Бен Ходжис за унищожаването на Севастопол и Калининград. За това съобщи в своя Telegram канал депутатът от Държавната дума Андрей Гурулев, пише Фокус.

Според депутата, по думите на Ходжис, "ако НАТО се сблъска с Русия, Калининград и Севастопол ще бъдат унищожени в първите часове“.

"На пръв поглед – просто поредният политически вик. Но ако отстраним обвивките, виждаме: Западът не просто фантазира, той подготвя сценарии за война срещу нашите ключови обекти. Ученията по границите, отработването на удари, логистиката – всичко това не е игра“, подчертава той.

Според Гурулев задачата на Русия е да защити границите и градовете си.

Преди това бившият командващ силите на НАТО в Европа адмирал Джеймс Ставридис заяви, че алиансът трябва да се подготви да "унищожи“ обекти в Калининград в отговор на предполагаемата "хибридна война“ на Русия.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна

    18 52 Отговор
    Дайте им всякакви хвъркати, Томахоук, Таурус, Черния лебед. Един след друг да отсядат извънредно в Кремъл и по други интересни места.

    18:34 14.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    71 11 Отговор
    Бойко Борисов ни напъха в еврозоната и войната и сега бяга с чувалите с пари.

    Коментиран от #8

    18:34 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пешко

    39 19 Отговор
    Само луд би си помислил че НАТО ще нападне Русия!

    Коментиран от #14, #70

    18:35 14.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    21 49 Отговор
    Който прави война получава война !!!
    Понятно руски немоглики ?

    Коментиран от #90

    18:36 14.10.2025

  • 6 Хахахаха

    21 40 Отговор
    Ами изтеглете се от Украйна бе ейййййй.

    18:36 14.10.2025

  • 7 Пич

    48 10 Отговор
    Винаги е било така !!! И винаги дървото е било за "запада" финално!!! Но сега може да е краят на дните !!!

    Коментиран от #21

    18:37 14.10.2025

  • 8 Урааа

    17 23 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Скапаните бизнес мутри от селяндурски характер реват срещу еврото. Обаче точно вие фалирахте лева. Вие! Вие крадяхте и грабехте. И укривахте! Вие се гаврите със служителите си давайки им ниски заплати! Вие криехте осигуровки! За хотели и апартаменти. Недей да ревеш срещу еврото.

    18:37 14.10.2025

  • 9 Масмедиите

    33 6 Отговор
    От седмица прокрадваха информация в медиите,че някакъв генерал от НАТО се изтървал в интервю за датата на нападение срещу Русия, но бързо изтриха статиите.Ако и вие сте видяли, коментирайте.

    18:38 14.10.2025

  • 10 Гощо

    15 32 Отговор
    Останаха ли танкове в Русия? Приближиха ли руснаците след четиригодишното непрекъснато настъпление на два дни от Киев или още са на три?

    Коментиран от #12, #24

    18:38 14.10.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 11 Отговор
    РУСНАЦИТЕ ДА НАПРАВЯТ ОТ ПОЛША И РУМЪНИЯ
    "ЗОНАТА" ОТ СТАЛКЕР НА БРАТЯ СТРУГАЦКИ
    .... И
    НЯМАТ ГРИЖА - ДАЖЕ КИБОРГИТЕ НЕ МОГАТ ОТ ГЕРМАНИЯ ДА СТИГНАТ ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ АКО ИМА РАДИАЦИЯ

    18:39 14.10.2025

  • 12 Хахахаха

    13 26 Отговор

    До коментар #10 от "Гощо":

    Рашите още са на втория ден. Третия ден никога няма да дойде!

    18:41 14.10.2025

  • 13 Дориана

    41 11 Отговор
    Да, това е точно така.Ценностите върху които беше изграден ЕС сега отстъпиха място на агресия и неистово желание за война с Русия. Германия по всякакъв начин провокира за несъществуваща заплаха от Русия с едничката цел - война . Обаче, това, което не знаят , е че точно Франция , Германия и Великобритания ще пострадат най- много от провокираната от тях война..

    18:42 14.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 36 Отговор
    А ВИЕ МОСКОВСКИ ФАШИСТИ И УБИЙЦИ ...................,.. ЗАЩО ВОДИТЕ ВОЙНА СРЕЩУ УКРАЙНА ? ? ? ............................

    18:43 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    14 33 Отговор
    Нема да го жалят я

    18:44 14.10.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    11 28 Отговор
    Алкаш,припознавате се в действията които направихте при нападението над Украйна...сбъркано руско племе.

    18:44 14.10.2025

  • 19 Курд Околянов

    41 4 Отговор
    Несметни са природните богатства на Русия ... И ще има още много наполеоновци и хитлеровци.

    18:46 14.10.2025

  • 20 Госあ

    31 10 Отговор
    Думнете укрите с едно ядро и всичко приключва с мирно споразумение. Укрите имат и опит, взривиха една АЕЦ навремето, сега се опитват да взривят най голямата в Европа. Като искат ядрен облак, дайте им !

    Коментиран от #22, #23

    18:46 14.10.2025

  • 21 Ало ТЕЛК -аджията

    7 15 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Втори или трети стадий на шизофрения?

    Коментиран от #45, #47

    18:47 14.10.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 7 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    ЗАЩО ДА УДРЯТ С ЯДРО ПОКРАЙНА - РУСКА ЗЕМЯ?
    ....
    ПОЛЯЦИТЕ И РУМЪНЦИТЕ ДА ПУШАТ НЕРВНО

    Коментиран от #32

    18:47 14.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Руснак без крак

    8 19 Отговор

    До коментар #10 от "Гощо":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    Коментиран от #29, #38

    18:49 14.10.2025

  • 25 Сатана Z

    23 3 Отговор
    Бен Ходжата дори ме е участвал в истинско сражение и ще напълни генералските гащи с кафяво в първите минути на ответния Руски удар.

    18:52 14.10.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ачо":

    А СПОРЕД ТЕБ ОТ ВЗРИВА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕГО КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ
    С БЪЛГАРСКОТО И РУМЪНСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ
    .. И ЧЕРНО МОРЕ ?

    18:52 14.10.2025

  • 27 Игра на думи

    5 2 Отговор
    Демократизиране става Омиротворяване и всичко си продължава по старому!

    18:53 14.10.2025

  • 28 стоян георгиев

    7 23 Отговор
    Тая сме е слушали бая време като бяхме съветска изтривалка.все запада не спеше с цел да ни изтреби ,докато ние произвеждахме и поддържахме огромно количество военна техника и оръжия.нямахме един читав автомобил ама военни самолети бол.сега руснаците го прожектират тоя филм на останалите роби в блатата .заради руската агресия на европа и се наложи отново да произвежда танкове и ракети,но бг трола това не го бърка!

    18:53 14.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Всичко е ясно

    6 20 Отговор
    Русия си отива,но не по живо по зраво и не со благо,со кротце,а со много кютек.

    18:54 14.10.2025

  • 32 Госあ

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Защото укрите ескалират конфликта и войната се води в Украйна. Затова. Румънците ли обстрелват ЗАЕЦ и искат балистични ракети да обстрелват Москва ?

    18:55 14.10.2025

  • 33 Рублевка

    19 2 Отговор
    Страна на гайдари и тъпанари, ама много курнас. Нямаме самолети и бронетехника, половината ни войници са цигани (общо 2-3 полка), а се зъбим на велика сила с ядрено оръжие. Дано нашите тъпанари да не се подлъжат, че и на нас ще дават пари като на крайна! Ще ни вкарат във война, за да крадат!

    18:56 14.10.2025

  • 34 Атина Палада

    21 2 Отговор
    Боже, Божкелееее запада подготвял ха ха ха Запада е проснат по очи и е в кома ,кво подготвя? Собственото си п.огреб.бение даже не може да подготви..

    Коментиран от #36, #37

    18:57 14.10.2025

  • 35 РУСИЯ

    3 12 Отговор
    ТОВА Е ЕДИН БИОМОСУР.
    Нищо повече.

    18:57 14.10.2025

  • 36 Пора

    5 21 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #39, #40, #52

    18:58 14.10.2025

  • 37 Мишел

    3 11 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    18:59 14.10.2025

  • 38 Димяща ушанка

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Руснак без крак":

    Брои и мен!

    19:00 14.10.2025

  • 39 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Пора":

    сега руснаците нямат яйца нямат картофи какво ще ядат?

    Коментиран от #50

    19:00 14.10.2025

  • 40 Това е факт.

    1 9 Отговор

    До коментар #36 от "Пора":

    И то безспорен.

    19:00 14.10.2025

  • 41 А где

    5 11 Отговор
    Бензин?

    Коментиран от #42, #46, #54

    19:01 14.10.2025

  • 42 Пригожин

    5 11 Отговор

    До коментар #41 от "А где":

    Шойгу открадна парите.

    19:02 14.10.2025

  • 43 Българете

    8 5 Отговор
    Са роби на Шиши ,които вместо да идат в Украйна като мъже да се бият срещу Русия,седт в панелките и пишат неграмотни коментари тук

    19:02 14.10.2025

  • 44 Хаха

    5 11 Отговор
    Отново старата тактика на руските фашисти. Да обвиняваме другите в това, което правим ние.

    19:03 14.10.2025

  • 45 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ало ТЕЛК -аджията":

    Той казва истината .Впрочем същата истина вече открито я говорят и то свободно всички световно признати геополитици ..Ама на теб това не са ти ги казали по БТВ и няма как да знаеш..:))) Пък и Г.аля не ти го е казала...а ти от там черпиш инфо само..БТВ и Г.аля са ти прозореца към света:)))

    19:03 14.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ти си

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ало ТЕЛК -аджията":

    Шести стадий хомосексуализъм ! Вчера като беше яхнал магарето от долната страна , та с ветеринарна те издърпвахме със секцио !

    19:05 14.10.2025

  • 48 ГОРИВО НЕТ

    7 6 Отговор
    В Русия....страната с цялата менделеева таблица.

    19:05 14.10.2025

  • 49 не може да бъде

    13 26 Отговор
    Ако всичко написано в статията е вярно значи Русия има един единствен изход -да постави колективният Запад /НАТО пред такава реалност че натовците да не посмеят да започнат война с Русия!?А аз вярвам че написаното е вярно тъй като всекидневно чета за подобни призиви както от бивши и настоящи висши ръководители на НАТО и на министри на отбраната от натовски държави та даже и от държавните ръководители!?И ще кажа как считам че ще завърши това - първо ВСУ да бъдат доведени до такова състояние че да не представляват заплаха за Русия второ Украйна ще се лиши от болшинството сериозни икономически обекти с които разполага и трето Русия ще сложи ръка на черноморското крайбрежие на Украйна -чрез пряко присъединяване /това е по-вероятно/ или като някаква подконтролна територия или икономическа зона!?Считам че това сега просто става задължително и ако колективният Запад /НАТО се противопостави -това разбира се може да стане само силово -ще имаме ядрена война!?А къде ще бъдем ние в тази бъркотия ..е да кажат тия които са по-умнокрасиви !

    Коментиран от #72, #80, #87

    19:06 14.10.2025

  • 50 град КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ":

    много сте точен

    19:09 14.10.2025

  • 51 Как така?

    4 14 Отговор
    Чакай бе, нали досега ни надуваха.главите, че громели запада?! А сега говорят, че тепърва Западът "готвел" сценарий за война с руzия, видиш ли. Тук основният въпрос е кога да вярваме на руските фашаги?

    19:09 14.10.2025

  • 52 Атина Палада

    17 2 Отговор

    До коментар #36 от "Пора":

    Още при започването на СВО в Украйна вие започнахте да каканижете,че видите ли санкциите ще довършат Русия,икономиката й ще изпадне в колапс , Русия ще се разпадне а то накрая кво стана?:)))Запада изпадна в колапс:)) франЦията фалира,Германистан в рецесия цяла Европа се тресе...пари нЕма ..:))) държави членки от ЕС създават нови съюзи отделно от БрУсел...В Англия та протести,у САЩ армията по улиците в градовете срещу маселението...Абе...да идва попа за п.огре.бението...:)

    Коментиран от #55, #56, #57, #59, #62, #66

    19:10 14.10.2025

  • 53 Архимандрисандрит Бибиян

    4 7 Отговор
    Гурела е главнио пиенец сред некадърните фатмаци у Ромсiа.

    19:10 14.10.2025

  • 54 А где

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "А где":

    МОЧАТААААААА?

    19:11 14.10.2025

  • 55 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 10 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Закривай!

    19:12 14.10.2025

  • 56 Вестник Правда 951 година

    13 1 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Доларът фалира.Една ненужна хартийка.😃

    Коментиран от #77

    19:14 14.10.2025

  • 57 Изпражнението гайтанджиева

    3 10 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Това са руски фейкове.

    19:14 14.10.2025

  • 58 Дядо Mъдu

    11 1 Отговор
    Имаше няколко медии, които отразиха издънката на натовски генерал , който спомена дата за нападение на НАТО срещу Русия , но изтриха информацията.Ако и вие сте видяли, коментирайте.

    19:14 14.10.2025

  • 59 Копеи не философствай!

    4 8 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Ще ти се заплаща.Марш!!!!

    Коментиран от #99

    19:15 14.10.2025

  • 60 Как

    4 10 Отговор
    Абе май руснаците се уплашиха. Те си мислеха че ще стане като след анексията на Крим. Европа ще се ограничи с осъждащи декларации. Но Путин с Орешника стартира надпреварата във въоръжаването.

    Коментиран от #63

    19:17 14.10.2025

  • 61 Иван Иванов

    12 2 Отговор
    МРЪСНИ, КРЪВОЖАДНИ КРАВАРСКИ ИЗЧАДИЯ НА АДА.

    19:17 14.10.2025

  • 62 Тихо пръдльо!

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Пак се изказваш неподготвен.

    19:18 14.10.2025

  • 63 Иван

    4 10 Отговор

    До коментар #60 от "Как":

    Путин се насраа.В землянката.

    19:19 14.10.2025

  • 64 НОРМАЛНО ЗА ФАШИЗОИДИТЕ

    7 2 Отговор
    АМИ ТРЯБВА ДА НАДЪХВАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗА ДА ГИ ОБИРАТ!!! ЗА ВОЙНАТА С РУСИЯ КОЯТО СЪТВОРИХА , УСПЯХА ДА ОГРАБЯТ НАД 300 МИЛЯРДА ДО СЕГА , КОЛКО ОТ ТЯХ СА В ЛИЧНИТЕ ИМ СМЕТКИ И В ИМОТИ , КОЛКО СА ДАЛАВЕРИТЕ НА УК ХУНТА И КОМПАНИЯ , НИКАКВА ОТЧЕТНОСТ !!! НА ТОВА МУ СЕ ВИКА ДАЛАВЕРА НА ВЕКА!!!
    СПЯЩИЯТ ЕВРОПЕЕЦ ГО ЦОЦАТ ЯКО , КОГА ЩЕ СЕ СЪБУДИ СА НЕ ЗНАЕ !! ЕЕЕЕЕ , ВСЕ ОЩЕ Е СИТ ГЛУПАКА И СЪНЯ МУ Е СПОКОЕН . ТРЯБВА ДА ОГЛАДНЕЕ МАЛКО ЗА ДА СЕ СЪБУДИ! И ТОВА ЩЕ СТАНЕ!

    Коментиран от #67, #89

    19:20 14.10.2025

  • 65 гуругуру

    0 0 Отговор
    гурлиф

    19:21 14.10.2025

  • 66 Механик

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Днес е ден 1330 от тридневната СВО.Напомням.

    Коментиран от #75

    19:21 14.10.2025

  • 67 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "НОРМАЛНО ЗА ФАШИЗОИДИТЕ":

    Явно Байдън му е разпоредил и Путин изпълни чинно.

    19:22 14.10.2025

  • 68 Да бе

    9 0 Отговор
    НАТО от 1945 все дебне да нападне руснаците,да им заграби ресурсите !

    19:22 14.10.2025

  • 69 Разбирам че

    4 1 Отговор
    който не иска да се предаде,има намерение да воюва с Русия !!??

    19:24 14.10.2025

  • 70 123

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пешко":

    Само глупакът не вижда , че НАТО воюва с Русия. Картите за движението на натовските ракети, дронове и д-р. се изготвят от офицери на Алианса. Бандеровците носят снарядите само и обслужват западняците

    Коментиран от #71

    19:24 14.10.2025

  • 71 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "123":

    Страхливи сме вееее....

    19:27 14.10.2025

  • 72 Атина Палада

    3 8 Отговор

    До коментар #49 от "не може да бъде":

    Не се връзвай на това.Чети по известните геополитици.И ще схванеш,че всичко е един спектакъл от евролидерите за да замажат и отвличат вниманието на европейците от икономическия колапс на ЕС,политически ,демографски и още какъвто се сетиш проблеми с които проблеми те не могат да се справят..Какво е НАТО? България е НАТО,какво има България,че да воюва срещу Русия? НАТО е до известна степен САЩ. Останалите членки са въздух под налягане или в кома ,както се изрази преди време Макрон А САЩ имат толкова вътрешни проблеми,пред гражданска война са и нямат сили и ресурси да воюват и то с най голямата ядрена държава.Това е абсурд.Те със Северна Корея не смеят,та камо ли с Русия!
    Аз лично чета и гледам един американски геополитик- смятан за реалиста в сферата на геополитиката Професор по геополитика в щатите.
    Миършаймър се казва..

    Коментиран от #74

    19:27 14.10.2025

  • 73 Елементарно Уотсън !

    9 1 Отговор
    Рашистите ме убедиха ,че шизoфpeнията и параноята за заразни болести ...
    Какво казва Бен Ходжис е без никакво значение ,защото е БИВШ ...

    Коментиран от #81

    19:27 14.10.2025

  • 74 Дърева

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Колежке,написала си цяла статия !

    19:28 14.10.2025

  • 75 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Механик":

    Значи Европа издържа толкова дни и сдипли:)))

    19:29 14.10.2025

  • 76 СВО

    2 0 Отговор
    вече е ВОСВО

    19:30 14.10.2025

  • 77 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #56 от "Вестник Правда 951 година":

    Абре кой го интересува долара в тоя хаос :)))

    19:30 14.10.2025

  • 78 За съжаление това е вярно

    1 5 Отговор
    Всички виждаме провокациите, интригите, ежедневните лъжи и пропаганда срещу Русия. А всичко това е провокация за война. Така беше и в Украйна.

    Коментиран от #79

    19:30 14.10.2025

  • 79 Янукович

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "За съжаление това е вярно":

    Защо в Москва няма Майдан ?

    Коментиран от #82

    19:32 14.10.2025

  • 80 Нищо друго не може да направи

    11 1 Отговор

    До коментар #49 от "не може да бъде":

    твоята Русия освен да се омете от Украйна ...

    19:32 14.10.2025

  • 81 Атина Палада

    0 7 Отговор

    До коментар #73 от "Елементарно Уотсън !":

    Да,затова в БрУсел там на камара всички са се заразили...:))

    19:33 14.10.2025

  • 82 Щото в Москва

    0 8 Отговор

    До коментар #79 от "Янукович":

    се гонят НПО-та и национални предатели. Чрез тях САЩ контролира и Европа.

    Коментиран от #86

    19:33 14.10.2025

  • 83 Украйна

    7 0 Отговор
    с 40/50 танка ,втора употреба от НАТО,вече четвърта година удържат двумилионна руска армия!Защо да воюва НАТО с Русия ?

    Коментиран от #84, #92

    19:35 14.10.2025

  • 84 Пропагандата

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "Украйна":

    винаги има за цел глупака.

    19:36 14.10.2025

  • 85 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 86 Янукович

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Щото в Москва":

    защо не ги е изгонил ?

    Коментиран от #88

    19:38 14.10.2025

  • 87 русия

    7 0 Отговор

    До коментар #49 от "не може да бъде":

    може да се развива само с кражби, защото се управлява от гангстери. Нищо добро не идва от там и не чакайте.

    19:39 14.10.2025

  • 88 Ами обади му се и го питай

    0 6 Отговор

    До коментар #86 от "Янукович":

    Ние защо не сме ги изгонили и сме люпилник на национални предатели, лъжи и пропаганда. А Европа? Що се унищожава? Такъв е материала. Затова.

    19:40 14.10.2025

  • 89 стоян

    6 0 Отговор

    До коментар #64 от "НОРМАЛНО ЗА ФАШИЗОИДИТЕ":

    До 64 ком - другар това новата опорка ли е от мутрафанова - че запада обира гражданите като се въоръжава - а путин не обира ли бедните рузнаци с минимални заплати от 180 евро и пенсии от 85 евро като цялата му държава произвежда само оръжия - защо са толкова малки заплатите и пенсиите в федерацията от мюслюмански републики

    Коментиран от #91

    19:41 14.10.2025

  • 90 нали и ти ще изгориш

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    бу боклук

    19:41 14.10.2025

  • 91 Това са фактите глупако

    0 5 Отговор

    До коментар #89 от "стоян":

    Обират те. Тъжното е, че те радва и защитаваш тези дето те ползват за евтин глупак и те обират.

    Коментиран от #93

    19:42 14.10.2025

  • 92 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "Украйна":

    Иначе в Украйна ВСУ сам избива путинистите.

    Коментиран от #94

    19:43 14.10.2025

  • 93 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Това са фактите глупако":

    Мирът има висока цена.....нема да цепим басма на пълчищата путинови.И Путин обира яко руския мужик, ама айде.

    Коментиран от #95

    19:45 14.10.2025

  • 94 Да се чуди човек

    0 3 Отговор

    До коментар #92 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    що запада удари дъното тогава да ви опросстачва глупавите деца. Сега всички виждат циганията на запада.

    Коментиран от #97

    19:45 14.10.2025

  • 95 Висока е верно

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Запада копае дъна да ви опросстачва глупавите деца. А това да се опросстачва деца, е върха на падението на запада. Та наистина цената е висока.

    Коментиран от #98

    19:46 14.10.2025

  • 96 Путинистче идиотче

    1 0 Отговор
    Избиват ни в Украйна като пилци....Путин ни вкара в месомелачката. Време е, да му потърсим сметка.

    19:47 14.10.2025

  • 97 Ами намери

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Да се чуди човек":

    по-добро място за живеене!На нас ЕС ни харесва !

    Коментиран от #100

    19:48 14.10.2025

  • 98 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Висока е верно":

    Путин опросточава РУСНАЦИТЕ, праща ги на сигурна смърт. На запад си живеем тихо и спокойно....и охолно.

    Коментиран от #103

    19:49 14.10.2025

  • 99 Евроатлантик

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Копеи не философствай!":

    На нас ни плащат за пълнене на снаряди. За всеки снаряд по един тек в ректума.

    19:49 14.10.2025

  • 100 Моето място е България

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ами намери":

    Трябва да осъзнаеш кое е твоето като мразиш България и Европа и те ползват за цигане да показваш подобието на запада.

    Коментиран от #105

    19:49 14.10.2025

  • 101 Двойникът

    0 0 Отговор
    на Путин,не се е появявал от 47 дни ???

    19:49 14.10.2025

  • 102 Далаверка

    0 0 Отговор
    А САЩ се канят в края на войната да щурмуват пак Нормандия за да могат да делят

    19:50 14.10.2025

  • 103 Ами ти ако си русначе

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    нас българите ни интересува, че САЩ унищожава Европа.

    19:50 14.10.2025

  • 104 България е НАТО.

    1 0 Отговор
    И даваме оръжия на Украйна, срещу агресията на путинова Русия. Агресор не се жали, той са трепе

    19:51 14.10.2025

  • 105 Да и

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Моето място е България":

    България е в ЕС !

    19:51 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания