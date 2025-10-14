Новини
Руски депутат: Снабдяването на украинската армия с ракети "Томахоук" може да причини тройна вреда
  Тема: Украйна

14 Октомври, 2025 21:03 832 43

Алексей Пушков добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече може или да изпълни заплахата си и да навреди на каузата на мира, или да избере рационално решение

Руски депутат: Снабдяването на украинската армия с ракети "Томахоук" може да причини тройна вреда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Прехвърлянето на американски ракети Tomahawk на Украйна няма да промени ситуацията на бойното поле, но може да причини "тройна вреда“ – да навреди на отношенията между Русия и САЩ, на перспективите за разрешаване на украинския конфликт и на глобалната сигурност. Това заяви днес руският сенатор Алексей Пушков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"САЩ биха могли да прехвърлят до 50 ракети Tomahawk на Украйна. Това е именно случаят, в който ситуацията на бойното поле няма да се промени за Украйна, но общата вреда може да бъде огромна и тройна: на перспективите за разрешаване на украинската криза; на отношенията между Вашингтон и Москва; и на глобалната сигурност, тъй като подобна доставка неизбежно би довела до ново ниво на ескалация“, написа той в своя Telegram.

Сенаторът добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече може или да изпълни заплахата си и да навреди на каузата на мира, или да избере рационално решение.

На 6 октомври Тръмп обяви, че на практика е взел решение относно възможността за прехвърляне на ракети Tomahawk на Украйна, но не обясни какво представлява това решение. Той заяви, че преди да вземе окончателно решение за прехвърляне на ракетите на Киев, вероятно ще трябва да обсъди въпроса с украинската страна.

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многобританско халифатство

    3 4 Отговор
    ΠερΚο....ΤΟ Борис ДжонсОн е взел
    Един милион паунда ❗
    да осуети мира в уКраИна

    Коментиран от #8

    21:06 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще ядът Дървото

    10 5 Отговор
    Руските прасета

    Коментиран от #5, #11, #31, #41, #42, #43

    21:08 14.10.2025

  • 4 Гробе

    2 1 Отговор
    Ще мрем от глад и Хлад

    21:08 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дано Тръмп нападне и Освободи

    9 2 Отговор
    Руският народ от Терорът на Тиранинът Диктатор Путин
    Руският народ се моли всяка вечер

    21:10 14.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    9 1 Отговор
    Да си руснак не е съдба !!!
    Да си руснак е Проклятие 😄

    21:11 14.10.2025

  • 8 Тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Многобританско халифатство":

    От кого от, Путин ли ?

    Коментиран от #15

    21:11 14.10.2025

  • 9 Гробе Масква

    5 0 Отговор
    Руснакът се е примерил със смъртта Гробето е най добрият приятел на Руският народ

    21:11 14.10.2025

  • 10 Пич

    2 2 Отговор
    Що им се връзвате бе.....???!!! Онзи ден краварите си признаха че в цялата кравария имат само две установки за наземно изстрелване !!! На укрите ли чакате да ги дадат...?!

    Коментиран от #28

    21:11 14.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    5 2 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак Той е Предател
    Напред атака Всички на нож и лопата

    21:12 14.10.2025

  • 13 Сатана Z

    1 7 Отговор
    На рижият бизнесмен-миротворец явно му писна от Укрия и реши да я унищожи пращайки няколко Томахавки за тоя дето духа.

    21:12 14.10.2025

  • 14 Елементарно Уотсън!

    17 3 Отговор
    Реват ли рашистите и копейките...значи Украйна и Запада си вършат работата добре...

    Коментиран от #24

    21:13 14.10.2025

  • 15 Εβροмин ΔиΛи

    1 10 Отговор

    До коментар #8 от "Тъй ли":

    Не, от ингилизки производител на дробове 😁
    В момента Гардиян правят разследване 😉

    21:13 14.10.2025

  • 16 ел кондор паса

    1 0 Отговор
    Каква е ситуацията на бойното поле??????Тя вашта просия вече я няма на бойното поле!Ситуацията е безперспективна за просия!Как няма да промени???що за анализ??Поне десетина могат директно да взривят моста на путин,а други 3 да унищожат кремъл!Това според вас няма да промени???????

    21:14 14.10.2025

  • 17 Али

    4 0 Отговор
    Привет путяги с лабави гъзяги! Как е? Рипа ли пилето?

    Коментиран от #27

    21:15 14.10.2025

  • 18 Братушки

    3 1 Отговор
    Всички да се предадат на Украйна това е единственният шанс за оцеляване
    Иначе решението е Гробе

    21:15 14.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Още новини от Украйна

    0 8 Отговор
    Украйна ще бъде изтрита от лицето на света,както България беше заличена от Турската империя,която за 500 години смени чипа на местните,които от българи станаха мелези с цигано-турски черти и ориенталски манталитет

    Коментиран от #25, #30

    21:16 14.10.2025

  • 21 М да

    6 0 Отговор
    50 ракети не са много, малко нещо биха променили освен ако не се използват по нефтопреработвателните заводи зад Урал. Но унижението за Путин пред целия свят ще е голямо, щото посланието за пред целия свят е ясно : Книжен тигър си щото колкото и да лаеш за ядреното оръжие ето на, Доналд реши и даде ракетите без да му мигне окото.

    21:17 14.10.2025

  • 22 Бункерно Гробе

    5 1 Отговор
    Всички да мрът аз съм във Бункера после ще бягам във китай

    21:17 14.10.2025

  • 23 Фашистите

    0 3 Отговор
    се мъчат всячески да провокират Русия. То не бяха оръжия, лъжи, пропаганда.

    21:17 14.10.2025

  • 24 А бе...

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":

    И ти рева първият път , но вече се навеждаш с надежда!

    21:18 14.10.2025

  • 25 Бравос

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Още новини от Украйна":

    Бравос. Хубав виц разказа. Я пак.

    Коментиран от #36

    21:18 14.10.2025

  • 26 оня с коня

    3 1 Отговор
    Путин каза че Руското ПВО просто ще сваля Амер. Ракети.Песков,Медведев и редица Руски депутати обясняват че тия Ракети няма да променят хода на Войната.Русофилите пък обясниха ча на практика САЩ си чистят Военните хамбари и предоставят Томахоук от 50-те години на Украйна защото летят БАВНО И НИСКО и са отлична Мишена на Руснаците.И възниква въпроса:ЗАЩО ТОГАВА е този Вой от руска страна?Ами нали трябва да бъдат Изпробвани тия Томахоук,за да види Света колко много ги превъзхожда Орешника!?Глупави и страхливи руснаци...

    21:19 14.10.2025

  • 27 Привет

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Али":

    Али, правиш екстра менует!

    Коментиран от #33

    21:19 14.10.2025

  • 28 Ти Педофил долен

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Звънкам на 112
    Всичките сте или Педофили или Халки
    Руска Измет

    21:19 14.10.2025

  • 29 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Спешно трябва да се доставят Орешник на Куба и Венецуела. Само така ще се заздрави глобалната сигурност

    21:20 14.10.2025

  • 30 Роζ@β0 🦩🦩🦩-го

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Още новини от Украйна":

    А ти към кои спадаш ?

    21:20 14.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Томахавкате метнати по Сирия не направиха никакви материални щети ,въпреки че Бай Тръмпоча изстреля 57 бройки от тях а една падна в Руски ръце чистак - бърсак.Смешни Кравари.Путин ги завря на кучето в ГЗ

    21:22 14.10.2025

  • 33 НИЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Привет":

    Водини Путине напред и нагоре!

    21:23 14.10.2025

  • 34 Вече 5 години

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще, ще, ще....":

    Всеки ден Путин превзема Украйна
    А реалният Резултат е 2 милиона мъртви Вати
    И разпадаща се фалшива империя

    21:24 14.10.2025

  • 35 Факт

    6 1 Отговор
    Това трябваше да стане отдавна, но САЩ и Запада проявиха малодушие... Затова педофила Путлер събра смелост да продължи войната до капитулацията на Русия .

    21:24 14.10.2025

  • 36 Още новини от Украйна

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Бравос":

    Турци ви управляват,това е факт.С циганските гласове .От вас не зависи нищо.Дори храните 246 000 украински навлека по морето,които откровено ви презират

    21:24 14.10.2025

  • 37 Въх

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Цък":

    Оуу, ще ще . Тя едната се показа край Франция. Пуши , дими, не може разбра какво става.

    21:25 14.10.2025

  • 38 Уахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Цък":

    Имат общо две и едната потъна а другата е изплувала авариино до франция
    Мноу си Повърхностен
    Мисли малко със скромният си мозък
    Тъпо Куче

    21:26 14.10.2025

  • 39 Нема се стресирате ХУ ..есоси

    1 0 Отговор
    У ЙОТ верно е голем ама па е...Де бел!
    Ааасаахахаааа
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК ФАШИСТКА ИЗ Мет

    21:26 14.10.2025

  • 40 Ами сега?

    0 1 Отговор
    А внасянето на севернокорейски и ирански ракети, дронове и войници от Русия нищо ли не може да причини? Бензинотанцията с ракети стана за смях с вноса на бензин и ракети.

    21:26 14.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 До Педофилът Диктатор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще ядът Дървото":

    Време е да бягаш за северна Кореа

    21:27 14.10.2025

  • 43 Страшна Измет Руска

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще ядът Дървото":

    Нищо не става от Руснак

    21:28 14.10.2025

