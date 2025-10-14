Руски депутат: Снабдяването на украинската армия с ракети "Томахоук" може да причини тройна вреда

Прехвърлянето на американски ракети Tomahawk на Украйна няма да промени ситуацията на бойното поле, но може да причини "тройна вреда“ – да навреди на отношенията между Русия и САЩ, на перспективите за разрешаване на украинския конфликт и на глобалната сигурност. Това заяви днес руският сенатор Алексей Пушков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



"САЩ биха могли да прехвърлят до 50 ракети Tomahawk на Украйна. Това е именно случаят, в който ситуацията на бойното поле няма да се промени за Украйна, но общата вреда може да бъде огромна и тройна: на перспективите за разрешаване на украинската криза; на отношенията между Вашингтон и Москва; и на глобалната сигурност, тъй като подобна доставка неизбежно би довела до ново ниво на ескалация“, написа той в своя Telegram.



Сенаторът добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече може или да изпълни заплахата си и да навреди на каузата на мира, или да избере рационално решение.



На 6 октомври Тръмп обяви, че на практика е взел решение относно възможността за прехвърляне на ракети Tomahawk на Украйна, но не обясни какво представлява това решение. Той заяви, че преди да вземе окончателно решение за прехвърляне на ракетите на Киев, вероятно ще трябва да обсъди въпроса с украинската страна.

Още новини от Украйна