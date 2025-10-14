Прехвърлянето на американски ракети Tomahawk на Украйна няма да промени ситуацията на бойното поле, но може да причини "тройна вреда“ – да навреди на отношенията между Русия и САЩ, на перспективите за разрешаване на украинския конфликт и на глобалната сигурност. Това заяви днес руският сенатор Алексей Пушков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"САЩ биха могли да прехвърлят до 50 ракети Tomahawk на Украйна. Това е именно случаят, в който ситуацията на бойното поле няма да се промени за Украйна, но общата вреда може да бъде огромна и тройна: на перспективите за разрешаване на украинската криза; на отношенията между Вашингтон и Москва; и на глобалната сигурност, тъй като подобна доставка неизбежно би довела до ново ниво на ескалация“, написа той в своя Telegram.
Сенаторът добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече може или да изпълни заплахата си и да навреди на каузата на мира, или да избере рационално решение.
На 6 октомври Тръмп обяви, че на практика е взел решение относно възможността за прехвърляне на ракети Tomahawk на Украйна, но не обясни какво представлява това решение. Той заяви, че преди да вземе окончателно решение за прехвърляне на ракетите на Киев, вероятно ще трябва да обсъди въпроса с украинската страна.
Руски депутат: Снабдяването на украинската армия с ракети "Томахоук" може да причини тройна вреда
14 Октомври, 2025
Алексей Пушков добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече може или да изпълни заплахата си и да навреди на каузата на мира, или да избере рационално решение
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многобританско халифатство
Един милион паунда ❗
да осуети мира в уКраИна
Коментиран от #8
21:06 14.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ще ядът Дървото
Коментиран от #5, #11, #31, #41, #42, #43
21:08 14.10.2025
4 Гробе
21:08 14.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дано Тръмп нападне и Освободи
Руският народ се моли всяка вечер
21:10 14.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Да си руснак е Проклятие 😄
21:11 14.10.2025
8 Тъй ли
До коментар #1 от "Многобританско халифатство":От кого от, Путин ли ?
Коментиран от #15
21:11 14.10.2025
9 Гробе Масква
21:11 14.10.2025
10 Пич
Коментиран от #28
21:11 14.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин
Напред атака Всички на нож и лопата
21:12 14.10.2025
13 Сатана Z
21:12 14.10.2025
14 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #24
21:13 14.10.2025
15 Εβροмин ΔиΛи
До коментар #8 от "Тъй ли":Не, от ингилизки производител на дробове 😁
В момента Гардиян правят разследване 😉
21:13 14.10.2025
16 ел кондор паса
21:14 14.10.2025
17 Али
Коментиран от #27
21:15 14.10.2025
18 Братушки
Иначе решението е Гробе
21:15 14.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Още новини от Украйна
Коментиран от #25, #30
21:16 14.10.2025
21 М да
21:17 14.10.2025
22 Бункерно Гробе
21:17 14.10.2025
23 Фашистите
21:17 14.10.2025
24 А бе...
До коментар #14 от "Елементарно Уотсън!":И ти рева първият път , но вече се навеждаш с надежда!
21:18 14.10.2025
25 Бравос
До коментар #20 от "Още новини от Украйна":Бравос. Хубав виц разказа. Я пак.
Коментиран от #36
21:18 14.10.2025
26 оня с коня
21:19 14.10.2025
27 Привет
До коментар #17 от "Али":Али, правиш екстра менует!
Коментиран от #33
21:19 14.10.2025
28 Ти Педофил долен
До коментар #10 от "Пич":Звънкам на 112
Всичките сте или Педофили или Халки
Руска Измет
21:19 14.10.2025
29 Хохо Бохо
21:20 14.10.2025
30 Роζ@β0 🦩🦩🦩-го
До коментар #20 от "Още новини от Украйна":А ти към кои спадаш ?
21:20 14.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сатана Z
21:22 14.10.2025
33 НИЕ
До коментар #27 от "Привет":Водини Путине напред и нагоре!
21:23 14.10.2025
34 Вече 5 години
До коментар #11 от "Ще, ще, ще....":Всеки ден Путин превзема Украйна
А реалният Резултат е 2 милиона мъртви Вати
И разпадаща се фалшива империя
21:24 14.10.2025
35 Факт
21:24 14.10.2025
36 Още новини от Украйна
До коментар #25 от "Бравос":Турци ви управляват,това е факт.С циганските гласове .От вас не зависи нищо.Дори храните 246 000 украински навлека по морето,които откровено ви презират
21:24 14.10.2025
37 Въх
До коментар #31 от "Цък":Оуу, ще ще . Тя едната се показа край Франция. Пуши , дими, не може разбра какво става.
21:25 14.10.2025
38 Уахахахаха
До коментар #31 от "Цък":Имат общо две и едната потъна а другата е изплувала авариино до франция
Мноу си Повърхностен
Мисли малко със скромният си мозък
Тъпо Куче
21:26 14.10.2025
39 Нема се стресирате ХУ ..есоси
Ааасаахахаааа
У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК ФАШИСТКА ИЗ Мет
21:26 14.10.2025
40 Ами сега?
21:26 14.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 До Педофилът Диктатор
До коментар #3 от "Ще ядът Дървото":Време е да бягаш за северна Кореа
21:27 14.10.2025
43 Страшна Измет Руска
До коментар #3 от "Ще ядът Дървото":Нищо не става от Руснак
21:28 14.10.2025