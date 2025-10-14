Новини
Скандал в Киев! Президентът Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса заради руски паспорт
Скандал в Киев! Президентът Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса заради руски паспорт

14 Октомври, 2025 19:33, обновена 14 Октомври, 2025 19:49 851 34

Украинските медии съобщават, че същият указ е лишил бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин от украинско гражданство

Скандал в Киев! Президентът Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса заради руски паспорт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от гражданство. Според източници от украинската служба на БиБиСи, решението е взето от украинския президент Володимир Зеленски. Причината за това е, че кметът притежава руски паспорт - твърдение, което Труханов отрича.

Зеленски съобщи, че е провел съвещание по сигурността, на което ръководителят на СБУ Васил Малюк докладва за "противодействието на руските разузнавателни мрежи и колаборационисти във фронтовите райони и на юг".

Според украинския лидер "руското гражданство на някои лица е потвърдено". Той е подписал указ за отнемане на украинското им гражданство.

Зеленски не ги назова в публикацията си в социалните мрежи, но източник на украинската служба на БиБиСи в правителствените структури заяви, че той е имал предвид и кмета на Одеса Генадий Труханов.

Украинските медии съобщават, че същият указ е лишил бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин от украинско гражданство.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи по-късно в Telegram, че е подписал указ относно лица с потвърдено руско гражданство.

„Проведох съвещание относно ситуацията със сигурността в някои от нашите региони – и това са принципни въпроси. Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк докладва за противодействието на руските агентурни мрежи и сътрудници във фронтовите, пограничните райони и в южната част на страната ни. Наличието на руско гражданство при някои лица също е потвърдено – по отношение на тях са подготвени съответните решения. Подписах указа“, подчерта Зеленски в приложението Телеграм.

По материали на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), публикувани в приложението Телеграм, прекратено е гражданството на кмета на град Одеса Генадий Труханов.

"Комисията към президента на Украйна по въпросите на гражданството взе решение за прекратяване на гражданството на нашата държава на кмета на Одеса Генадий Труханов. Такова решение, в частност, се основава на доказателствената база на Службата за сигурност и е одобрено с указ на президента на Украйна", казва се в съобщението на СБУ на Украйна в Телеграм.


  • 1 Pyccкий Карлик

    8 30 Отговор
    Это правильно !!!
    Видиш ли руснак ритни го отзад......
    Че и нещо друго 😄👍

    Коментиран от #24

    19:35 14.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    5 20 Отговор
    Много добро решение.да си с паспорт на врага и кмет на одеса по време на война е лицемерие.

    19:36 14.10.2025

  • 3 честен ционист

    9 12 Отговор
    В Одеса има 300000 българи, останалите са евреи. Кметът Труханов гаранция има и БГ паспорт.

    Коментиран от #14

    19:36 14.10.2025

  • 4 Голям сксндал

    12 0 Отговор
    Скандала беше кой да лапне кокала още при избора му.

    19:36 14.10.2025

  • 5 Смяна на местата

    19 3 Отговор
    Айде и Одеса изгоря

    19:36 14.10.2025

  • 6 Сега

    11 1 Отговор
    щял да ходи в Русия.

    Коментиран от #8

    19:37 14.10.2025

  • 7 Хм, странно.

    22 0 Отговор
    Не се споменава в статията,колко българи живеят в Одеса.

    19:38 14.10.2025

  • 8 И там ще види зор

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    Ще обяснява защо събори руски паметници, а остави паметника на Бандера. Сега е между чука и наковалнята 🤣🤣🤣

    19:38 14.10.2025

  • 9 Спецслужби

    17 4 Отговор
    Зеленака-наркоман чак сега ли се усети. Да му имам спецслужбите...

    19:39 14.10.2025

  • 10 Хитлер си

    15 2 Отговор
    остава Хитлер . Тоя украинския , и кожата си не сменя и пак е същия . Все по ясно ще става какво представлява зелената власт в Украйна .

    19:39 14.10.2025

  • 11 това е диктатура

    16 1 Отговор
    ДЕМОКРАТИЧНА ДИКТАТУРА-НА ЗАВИСИМ ДИКТАТОР

    19:39 14.10.2025

  • 12 Сатана Z

    14 1 Отговор
    А кметът на Куив държи бардаците с проститутки ,където Зеленият плъх е редовен посетител дроги господарки да го бият с камшик

    19:39 14.10.2025

  • 13 Нов удар в зурлите на рашките.

    3 14 Отговор
    Латвия депортира 800 рускоговорящи не се явили на изпит по руски език.

    Коментиран от #22, #30

    19:40 14.10.2025

  • 14 Резултата

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    300 000 българи, останалото бели ерусалимски роми.

    19:41 14.10.2025

  • 15 Шпек

    9 4 Отговор
    А в демокрацията БГ кметът на Варна лежи в затвора за нема нищо

    19:41 14.10.2025

  • 16 За всеки случай

    13 3 Отговор
    Те така и нашите евроатлантически вождове, си държат партийните книжки някъде скрити, че знае ли човек какви времена ще настъпят

    19:41 14.10.2025

  • 17 Прокурор

    3 5 Отговор
    Няма никакъв скандал. Нормална процедура при подобни случаи .

    19:42 14.10.2025

  • 18 Дик диверсанта

    1 10 Отговор
    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и ще последва съдбата на семейство Симонян

    19:43 14.10.2025

  • 19 Генадий Труханов ,кмет на Одеса

    11 1 Отговор
    И6aл съм та и наркомана

    19:43 14.10.2025

  • 20 Няма лошо

    8 2 Отговор
    Човека се подготвя за кмет на руския град Одеса.

    Коментиран от #26

    19:43 14.10.2025

  • 21 Скандала

    6 1 Отговор
    не е ли в Одеса?Или кмета е отишъл в Киев да вдига скандал ?

    19:43 14.10.2025

  • 22 Ами те ще останат без хора

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":

    Тя Латвия е колкото половин София, бре

    19:43 14.10.2025

  • 23 Българин

    1 6 Отговор
    Ние като натовци можем да изгоним руснаците от България и никой не може да ни пипне.

    19:44 14.10.2025

  • 24 Кат ти гледам

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    педальеро, нито жена нямаш нито деца, за жълти украински копейки висиш тука по цял ден. Нямаш ли друга работа?

    19:44 14.10.2025

  • 25 Дик диверсанта

    1 6 Отговор
    В България върви ново преброяване на глупаците, само не зная кой го прави - чорапа или копейката.
    Форумните дебили знаят ли кой ги брои пак?

    19:44 14.10.2025

  • 26 Димяща ушанка

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "Няма лошо":

    Одеса за два дня!!

    19:44 14.10.2025

  • 27 Следовател Стъпков

    3 2 Отговор
    Гаранция тоя издаде скици и планове на Одеса и околностите сега, хаха

    19:45 14.10.2025

  • 28 Дzверцов

    5 2 Отговор
    Одеса е град създаден от Екатерина Велика. Руска Императрица! Е, какъв паспорт да има кмета на Одеса? Въпроса е за средн (3) по руска история!

    Коментиран от #32

    19:46 14.10.2025

  • 29 Путин:

    3 1 Отговор
    Спокойно,Гена...след СВО, пак ще си кмет на Одеса

    19:46 14.10.2025

  • 30 Късият Пу

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":

    Пращам ги на фронта!

    19:48 14.10.2025

  • 31 Не било пудра захар

    2 1 Отговор
    Чичо Зеленски, защо кашляш?

    19:49 14.10.2025

  • 32 Екатерина Велика починала.

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дzверцов":

    След полов акт с кон.Някскви руски ценности..

    19:49 14.10.2025

  • 33 Край

    1 1 Отговор
    Одеса е била, е и ще бъде руски град. Независимо от товя кой какво му се иска.

    19:50 14.10.2025

  • 34 Обтегач

    0 0 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    19:51 14.10.2025

