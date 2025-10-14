Скандал в Киев! Президентът Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса заради руски паспорт

Кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от гражданство. Според източници от украинската служба на БиБиСи, решението е взето от украинския президент Володимир Зеленски. Причината за това е, че кметът притежава руски паспорт - твърдение, което Труханов отрича.
Зеленски съобщи, че е провел съвещание по сигурността, на което ръководителят на СБУ Васил Малюк докладва за "противодействието на руските разузнавателни мрежи и колаборационисти във фронтовите райони и на юг".
Според украинския лидер "руското гражданство на някои лица е потвърдено". Той е подписал указ за отнемане на украинското им гражданство.
Зеленски не ги назова в публикацията си в социалните мрежи, но източник на украинската служба на БиБиСи в правителствените структури заяви, че той е имал предвид и кмета на Одеса Генадий Труханов.
Украинските медии съобщават, че същият указ е лишил бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин от украинско гражданство.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи по-късно в Telegram, че е подписал указ относно лица с потвърдено руско гражданство.
„Проведох съвещание относно ситуацията със сигурността в някои от нашите региони – и това са принципни въпроси. Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк докладва за противодействието на руските агентурни мрежи и сътрудници във фронтовите, пограничните райони и в южната част на страната ни. Наличието на руско гражданство при някои лица също е потвърдено – по отношение на тях са подготвени съответните решения. Подписах указа“, подчерта Зеленски в приложението Телеграм.
По материали на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), публикувани в приложението Телеграм, прекратено е гражданството на кмета на град Одеса Генадий Труханов.
"Комисията към президента на Украйна по въпросите на гражданството взе решение за прекратяване на гражданството на нашата държава на кмета на Одеса Генадий Труханов. Такова решение, в частност, се основава на доказателствената база на Службата за сигурност и е одобрено с указ на президента на Украйна", казва се в съобщението на СБУ на Украйна в Телеграм.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Видиш ли руснак ритни го отзад......
Че и нещо друго 😄👍
Коментиран от #24
19:35 14.10.2025
2 стоян георгиев
19:36 14.10.2025
3 честен ционист
Коментиран от #14
19:36 14.10.2025
4 Голям сксндал
19:36 14.10.2025
5 Смяна на местата
19:36 14.10.2025
6 Сега
Коментиран от #8
19:37 14.10.2025
7 Хм, странно.
19:38 14.10.2025
8 И там ще види зор
До коментар #6 от "Сега":Ще обяснява защо събори руски паметници, а остави паметника на Бандера. Сега е между чука и наковалнята 🤣🤣🤣
19:38 14.10.2025
9 Спецслужби
19:39 14.10.2025
10 Хитлер си
19:39 14.10.2025
11 това е диктатура
19:39 14.10.2025
12 Сатана Z
19:39 14.10.2025
13 Нов удар в зурлите на рашките.
Коментиран от #22, #30
19:40 14.10.2025
14 Резултата
До коментар #3 от "честен ционист":300 000 българи, останалото бели ерусалимски роми.
19:41 14.10.2025
15 Шпек
19:41 14.10.2025
16 За всеки случай
19:41 14.10.2025
17 Прокурор
19:42 14.10.2025
18 Дик диверсанта
19:43 14.10.2025
19 Генадий Труханов ,кмет на Одеса
19:43 14.10.2025
20 Няма лошо
Коментиран от #26
19:43 14.10.2025
21 Скандала
19:43 14.10.2025
22 Ами те ще останат без хора
До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":Тя Латвия е колкото половин София, бре
19:43 14.10.2025
23 Българин
19:44 14.10.2025
24 Кат ти гледам
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":педальеро, нито жена нямаш нито деца, за жълти украински копейки висиш тука по цял ден. Нямаш ли друга работа?
19:44 14.10.2025
25 Дик диверсанта
Форумните дебили знаят ли кой ги брои пак?
19:44 14.10.2025
26 Димяща ушанка
До коментар #20 от "Няма лошо":Одеса за два дня!!
19:44 14.10.2025
27 Следовател Стъпков
19:45 14.10.2025
28 Дzверцов
Коментиран от #32
19:46 14.10.2025
29 Путин:
19:46 14.10.2025
30 Късият Пу
До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":Пращам ги на фронта!
19:48 14.10.2025
31 Не било пудра захар
19:49 14.10.2025
32 Екатерина Велика починала.
До коментар #28 от "Дzверцов":След полов акт с кон.Някскви руски ценности..
19:49 14.10.2025
33 Край
19:50 14.10.2025
34 Обтегач
19:51 14.10.2025