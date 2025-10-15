Украинската страна не крие плановете си за нови терористични атаки срещу Русия и операции, планирани с оглед на САЩ. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, съобщава РИА Новости, цитирана от Фокус.



Според нея украинският президент Володимир Зеленски директно е заявил това във видео обръщение. Той каза, че е одобрил планове за определени операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу Русия.



"Очевидно те са били изготвени с оглед на евентуалното придобиване на американски ракети Tomahawk с голям обсег от Въоръжените сили на Украйна“, заяви тя.



Преди това Kyiv Post съобщи, че Доналд Тръмп е близо до вземане на "историческо решение“ да достави на Украйна ракети Tomahawk с голям обсег. Според изданието, този ход е бил провокиран от "последните разрушителни атаки на Русия срещу енергийната мрежа на Украйна“.



На 15 октомври пенсионираният американски генерал Джак Кийн заяви, че ако Украйна се сдобие с далекобойни ракети Tomahawk, нейната "цел номер едно“ ще бъде съоръжение за производство на ракети в Русия, в което се твърди, че работят "20 000 севернокорейци“.

