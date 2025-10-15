Украинската страна не крие плановете си за нови терористични атаки срещу Русия и операции, планирани с оглед на САЩ. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, съобщава РИА Новости, цитирана от Фокус.
Според нея украинският президент Володимир Зеленски директно е заявил това във видео обръщение. Той каза, че е одобрил планове за определени операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу Русия.
"Очевидно те са били изготвени с оглед на евентуалното придобиване на американски ракети Tomahawk с голям обсег от Въоръжените сили на Украйна“, заяви тя.
Преди това Kyiv Post съобщи, че Доналд Тръмп е близо до вземане на "историческо решение“ да достави на Украйна ракети Tomahawk с голям обсег. Според изданието, този ход е бил провокиран от "последните разрушителни атаки на Русия срещу енергийната мрежа на Украйна“.
На 15 октомври пенсионираният американски генерал Джак Кийн заяви, че ако Украйна се сдобие с далекобойни ракети Tomahawk, нейната "цел номер едно“ ще бъде съоръжение за производство на ракети в Русия, в което се твърди, че работят "20 000 севернокорейци“.
Мария Захарова: Украйна подготвя нови терористични атаки срещу Русия с ракети "Томахоук"
15 Октомври, 2025 15:24 891 60
Американският генерал Джак Кийн заяви, че ако Украйна се сдобие с далекобойни ракети, нейната "цел номер едно“ ще бъде съоръжение за производство на ракети в Русия
Украинската страна не крие плановете си за нови терористични атаки срещу Русия и операции, планирани с оглед на САЩ. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, съобщава РИА Новости, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #19, #22, #42
15:26 15.10.2025
2 аритметика, 3 клас
Коментиран от #18, #51
15:26 15.10.2025
3 Всё в порядке
Давате ни Асад, даваме ви една база, не ни давате Асад, няма база....
Ами сега?
Нито е да им го дадат, че ще е лош знак към дружките им диктатори, че ще бъдат изхвърлени под влака един ден, нито е да не му го дадат....И иде реч не за две, а за една база....
15:26 15.10.2025
4 Стефко
15:27 15.10.2025
5 Диков
15:27 15.10.2025
6 кой да знае
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те Ф-16 усвоиха за по-малко от година, тая ракета ще е детска игра за тях.
15:28 15.10.2025
7 Майна
Тръмп мотае ционистите около него..
Aко има нещо, което не се разбира- повредата е във вашия телевизор. Тръмп е срещу финансовата колониална олигархия- знаещите знаят. Тръмп е за връщане към републиканските корени.Могат да го видят ...грамотните( нямам предвид дипломираните) .Администрацията на Тръмп няма власт над службите. Няма власт и над сената, и над конгреса. Има кауза- надявам се да успее. Кой му устройва капани- много са, един от републиканците Линдзи Греъм , много са.. Е, Тръмп- стискам ти палци
15:28 15.10.2025
8 Бялджип
Коментиран от #45
15:28 15.10.2025
9 Руснаков
15:28 15.10.2025
10 Буревестник
Коментиран от #14, #16
15:28 15.10.2025
11 ела
15:29 15.10.2025
12 СК и руските
15:29 15.10.2025
13 Малииии
Коментиран от #32
15:30 15.10.2025
14 Ако
До коментар #10 от "Буревестник":има такова нещо, което си представя нашата руска подметка.
15:30 15.10.2025
15 Пич
Коментиран от #44
15:31 15.10.2025
16 Кривоверен алкаш
До коментар #10 от "Буревестник":Напръскали са Лешниците с Раундъп и до там..
Коментиран от #34
15:32 15.10.2025
17 Какви лицемери руски терористи
Коментиран от #24
15:32 15.10.2025
18 ШЪ СЪ ГРЪМНАТ
До коментар #2 от "аритметика, 3 клас":В ПРОСТИТЕ КРАТУНИ---МЪСТ БИ ШУЪР
15:32 15.10.2025
19 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е повторение на нефелната руска пропаганда.
15:32 15.10.2025
20 Хахахаха
Коментиран от #26
15:32 15.10.2025
21 Пълен смях
15:32 15.10.2025
22 Що не
До коментар #1 от "Последния Софиянец":се наречеш последния руснак? Скоро ще бъдеш актуален!
15:33 15.10.2025
23 Миграция
15:33 15.10.2025
24 Герги
До коментар #17 от "Какви лицемери руски терористи":.....Заселва руски терористи в превзетите жилища....тактика още от Екатерина Велика...за да могат после да Освобождават.
15:33 15.10.2025
25 Все тая
Коментиран от #29
15:34 15.10.2025
26 Малко е
До коментар #20 от "Хахахаха":парцалив, ама върши работа. Всички вече ще раберат, че русийката е затънала в блато.
15:34 15.10.2025
27 Умрелият Путин очаква Томахаук да изпита
Айде пращайте ги че Мария се пренада да ги чака тез "ракети"?
Тръмп от своя страна изразходва заллежала продукция да отвори място за по новички "ракетки".
И двата ВПК, руския и американският печелят, украинеца обира гилзите и так далее...
15:34 15.10.2025
28 Търновец
Коментиран от #33
15:34 15.10.2025
29 Украинците
До коментар #25 от "Все тая":могат всичко, и ще заличат северните варвари.
15:35 15.10.2025
30 Клети съветски Zoмбита 🤪
В Русия - 27093 рубли - 520 лв.
Русофили , квичите ли от злоба и безсилие?!
Осъзнавате ли колко зле са клетите ватници?!
И колко зле сте у тиквите самите вие?
А България е най-бедната държава в ЕС.
Ако сравняваме с Германия, Дания, Швеция, Финландия, сигурно се изтървате.
Коментиран от #36, #40
15:35 15.10.2025
31 абе Шукерова
Удрянето на военни заводи е военна тактика.
Много кухо животно ей...
15:35 15.10.2025
32 Факт е че
До коментар #13 от "Малииии":много руснаци изтребеха след 2014. Мислиш ли ,че ще ги оставят? Бой до спукване ще има. Предопреди ги няколко пъти.
Коментиран от #39
15:36 15.10.2025
33 У нас
До коментар #28 от "Търновец":се напълни със специалисти по Томахоук. Направо се чудя къде живея.
15:36 15.10.2025
34 НЕ Е СТИГНАЛ РАУНДЪПА
До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":ДОКАТО ПРЪСКАЛИ ГОЛЯМАТА ТИ ПРАЗНА КРАТУНА ВЗЕЛ ЧЕ СВЪРШИЛ
15:37 15.10.2025
35 Инж1
Иначе какво да се чудим на безкрайните им лъжи!?!?
Все едно не лъгаха за Чернобил!?!?!?!
15:37 15.10.2025
36 Гого
До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Не е важно колко вземаш а как живееш!
15:37 15.10.2025
37 Бен Вафлек
Защо там – защото това е основната мощност на Русия за производство и сглобяване на дронове клас "Шахед". Без тези дронове, които Иран даде на режима на Путин в началото на пълномащабната война в Украйна и които Русия разви с различни модификации, руският въздушен терор ще е невъзможен.
"20 000 севернокорейци работят там.
15:38 15.10.2025
38 РФ е въздух под налягане !
Украински птици на мира отново поразиха руската рафинерия в далечна Уфа. Видео
Свидетели на "величието" на Русия чакат на километрична опашка за бензин в Иркутска област. 🙃
Ликвидиран пореден руски брониран щурм към Константиновка, Донецка област. Видео
Коментиран от #43
15:38 15.10.2025
39 Ами
До коментар #32 от "Факт е че":Русия колко българи е изтрепала. Македония и Северна Добруджа! Българин с българско самосъзнание никога не би се поддал на руската отрова. И на никаква друга.
Коментиран от #50
15:39 15.10.2025
40 1001
До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Типично материално мислещ кретен. Като вземаш 1200 лв щастлив ли си?
15:39 15.10.2025
41 Кажи честно ... 🤣
15:39 15.10.2025
42 Мурат
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че това дя нее сложен последен модел самолет, или някаква подводница. Тези ракети се направляват от GPS сигнал
15:39 15.10.2025
43 Пълен смях
До коментар #38 от "РФ е въздух под налягане !":Нищо не знаеш.
Коментиран от #47
15:39 15.10.2025
44 А бе
До коментар #15 от "Пич":от къде се взимат тези големи специалисти по руска стратегия? Защо никой от тях не предвиди срамътът, който москва преживява?
Коментиран от #55
15:40 15.10.2025
45 Жик Так
До коментар #8 от "Бялджип":Я па ти ? Ти ли ще ги уплашиш ?
Ми не щеш да ходиш на фронта . То с драсканици по форумите не става тая работа
15:40 15.10.2025
46 Раковски
15:40 15.10.2025
47 Май
До коментар #43 от "Пълен смях":и налягането спадна! русия се разпада пред очите ни.
15:40 15.10.2025
48 Очакват се мощни удари
Коментиран от #54, #59
15:41 15.10.2025
49 Москва потъна
15:41 15.10.2025
50 Киро
До коментар #39 от "Ами":Да сега щеше да носиш потури и да имаш броеница. Така е!!!
Коментиран от #56
15:41 15.10.2025
51 Видьо Видев
До коментар #2 от "аритметика, 3 клас":Шиши направи Ту ту за посмешище.
Сега както поиска Ту ту,
Желязков и Киселова дори да подадат оставка,
ГЕРБ няма да могат да им я приемат в Парламента!
15:42 15.10.2025
52 Слава алкохолу
15:43 15.10.2025
53 Pyccкий Карлик
От руснак и свиня акъл не искай......
Всекидневните ру3ки обстрели сигур са разхлабителни, освободителни и мирни ? 😄
Всичко на руска територия е законна военна цел на Украйна !!! Победа не будет за вами 😁
15:43 15.10.2025
54 Хахаха Абе рушляк
До коментар #48 от "Очакват се мощни удари":Кой жали цивилните? Като гледам как ги избиват, че падат през прозорците от ударните вълни. Така ли ги жали. Свършено е в руската империя. И се разкарайте! Спрете да тровите българския народ с русляма. Спрете да тровите майките и бащи теми с русляма. Спрете да тровите младите хора с вашата руска отрова.!!!
15:43 15.10.2025
55 Пич
До коментар #44 от "А бе":Толкова си нищожен интелектуално , и толкова нищо не си разбрал от казаното от мен , та дори и не схващаш че това касае и кухи кратуни като вас паветниците !!!
15:43 15.10.2025
56 Хаха хаха ха
До коментар #50 от "Киро":Това с потурите е вече изтъркана русофилистична опорка в Задунайската губерния
15:44 15.10.2025
57 Т Живков
15:44 15.10.2025
58 Дедо
15:44 15.10.2025
59 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Очакват се мощни удари":Кви удари бре.....щатско оръжие громи военни обекти в Русия.....това никога не е било.
15:44 15.10.2025
60 Благой от СОФстрой
15:45 15.10.2025