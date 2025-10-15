Новини
Мария Захарова: Украйна подготвя нови терористични атаки срещу Русия с ракети "Томахоук"

15 Октомври, 2025 15:24

15 Октомври, 2025 15:24 891 60

Американският генерал Джак Кийн заяви, че ако Украйна се сдобие с далекобойни ракети, нейната "цел номер едно“ ще бъде съоръжение за производство на ракети в Русия

Мария Захарова: Украйна подготвя нови терористични атаки срещу Русия с ракети "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската страна не крие плановете си за нови терористични атаки срещу Русия и операции, планирани с оглед на САЩ. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, съобщава РИА Новости, цитирана от Фокус.

Според нея украинският президент Володимир Зеленски директно е заявил това във видео обръщение. Той каза, че е одобрил планове за определени операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу Русия.

"Очевидно те са били изготвени с оглед на евентуалното придобиване на американски ракети Tomahawk с голям обсег от Въоръжените сили на Украйна“, заяви тя.

Преди това Kyiv Post съобщи, че Доналд Тръмп е близо до вземане на "историческо решение“ да достави на Украйна ракети Tomahawk с голям обсег. Според изданието, този ход е бил провокиран от "последните разрушителни атаки на Русия срещу енергийната мрежа на Украйна“.

На 15 октомври пенсионираният американски генерал Джак Кийн заяви, че ако Украйна се сдобие с далекобойни ракети Tomahawk, нейната "цел номер едно“ ще бъде съоръжение за производство на ракети в Русия, в което се твърди, че работят "20 000 севернокорейци“.


  • 1 Последния Софиянец

    15 11 Отговор
    Томахоук може да бъде управляван само от американски персонал.Много е сложна навигацията.

    Коментиран от #6, #19, #22, #42

    15:26 15.10.2025

  • 2 аритметика, 3 клас

    14 18 Отговор
    Шубето е голем страх! Украинците с някакви съвсем калпави учебни самолети заличиха 30% от нефтопреработването в Русия. С томахавките, сещайте какво ще се случи!

    Коментиран от #18, #51

    15:26 15.10.2025

  • 3 Всё в порядке

    11 9 Отговор
    Сирийски ултиматум към Мордор....
    Давате ни Асад, даваме ви една база, не ни давате Асад, няма база....
    Ами сега?
    Нито е да им го дадат, че ще е лош знак към дружките им диктатори, че ще бъдат изхвърлени под влака един ден, нито е да не му го дадат....И иде реч не за две, а за една база....

    15:26 15.10.2025

  • 4 Стефко

    13 13 Отговор
    Тази икукуригалата, да каже първо за техните терористични атаки. С какъв акъл спретнаха тази братоубийствена война. Време е за Мир.

    15:27 15.10.2025

  • 5 Диков

    13 17 Отговор
    Маше ща ви разпорат с тия Томахоух .

    15:27 15.10.2025

  • 6 кой да знае

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те Ф-16 усвоиха за по-малко от година, тая ракета ще е детска игра за тях.

    15:28 15.10.2025

  • 7 Майна

    6 6 Отговор
    Що пишете джаста- праста..
    Тръмп мотае ционистите около него..
    Aко има нещо, което не се разбира- повредата е във вашия телевизор. Тръмп е срещу финансовата колониална олигархия- знаещите знаят. Тръмп е за връщане към републиканските корени.Могат да го видят ...грамотните( нямам предвид дипломираните) .Администрацията на Тръмп няма власт над службите. Няма власт и над сената, и над конгреса. Има кауза- надявам се да успее. Кой му устройва капани- много са, един от републиканците Линдзи Греъм , много са.. Е, Тръмп- стискам ти палци

    15:28 15.10.2025

  • 8 Бялджип

    12 11 Отговор
    Няма да посмеят да им дадат "Томахавки"

    Коментиран от #45

    15:28 15.10.2025

  • 9 Руснаков

    4 8 Отговор
    Ха...ха...ха...просто какво да коментираш тази дивотия....

    15:28 15.10.2025

  • 10 Буревестник

    12 8 Отговор
    Пускайте им лешници до откат.

    Коментиран от #14, #16

    15:28 15.10.2025

  • 11 ела

    10 6 Отговор
    Нали не вие страх и неви пука. Що ревете сега?

    15:29 15.10.2025

  • 12 СК и руските

    11 10 Отговор
    ракети се позват за доставка на бонбони и дъвки за украинците. Руската наглост няма край, тя може да се сравни само с глупостта им.

    15:29 15.10.2025

  • 13 Малииии

    11 10 Отговор
    А терора на Русия над Украйна е специална операция. Я стига с тая наглост извратеняци!

    Коментиран от #32

    15:30 15.10.2025

  • 14 Ако

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Буревестник":

    има такова нещо, което си представя нашата руска подметка.

    15:30 15.10.2025

  • 15 Пич

    9 3 Отговор
    Всички лъжат като дърти цигани ! И САЩ , и Украйна , и Захарова ! Томахоук може да носи ядрено оръжие ! Русия има ясен протокол как се отвръща на узстрелвлите такава ракета по нейна територия. И протокола не включва чакане на ракетата да падне , за да видят дали е ядрена. Приема се за ядрена и така се процедира. Кравари , ингилизи и уропейци се връщат в молекулярното си състояние. И този протокол се знае от споменатите , така че както отдавна ви казах - ще чешат езици !!!

    Коментиран от #44

    15:31 15.10.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Буревестник":

    Напръскали са Лешниците с Раундъп и до там..

    Коментиран от #34

    15:32 15.10.2025

  • 17 Какви лицемери руски терористи

    8 9 Отговор
    Русия почти всеки ден извършва терористични нападения с жертви. Цели 2 пътнически самолети свалиха, холандски и азербайджански. Удрят цивилни жилища и къщи с по една дузина убити. Майки, бащи и деца, възрастни хора. Заселва руски терористи в превзетите жилища, строи незаконни жилища. Като през 1944, когато каскетите превзеха държавата България с помощта на руския фашизъм и се настаниха в чужди домове и земи.

    Коментиран от #24

    15:32 15.10.2025

  • 18 ШЪ СЪ ГРЪМНАТ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "аритметика, 3 клас":

    В ПРОСТИТЕ КРАТУНИ---МЪСТ БИ ШУЪР

    15:32 15.10.2025

  • 19 Това

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е повторение на нефелната руска пропаганда.

    15:32 15.10.2025

  • 20 Хахахаха

    5 8 Отговор
    Време е рашите да вдигат байрака!

    Коментиран от #26

    15:32 15.10.2025

  • 21 Пълен смях

    8 3 Отговор
    От Украйна няма да остане нищо!

    15:32 15.10.2025

  • 22 Що не

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    се наречеш последния руснак? Скоро ще бъдеш актуален!

    15:33 15.10.2025

  • 23 Миграция

    3 5 Отговор
    Дайте на Украйна всякакви хвъркати. Томахоук, Таурус, Черния лебед. Едни след други да отсядат в Кремъл и други интересни путински места.

    15:33 15.10.2025

  • 24 Герги

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Какви лицемери руски терористи":

    .....Заселва руски терористи в превзетите жилища....тактика още от Екатерина Велика...за да могат после да Освобождават.

    15:33 15.10.2025

  • 25 Все тая

    4 0 Отговор
    Тия ракети не са ли базирани на кораби!?!

    Коментиран от #29

    15:34 15.10.2025

  • 26 Малко е

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    парцалив, ама върши работа. Всички вече ще раберат, че русийката е затънала в блато.

    15:34 15.10.2025

  • 27 Умрелият Путин очаква Томахаук да изпита

    1 4 Отговор
    S400, S500 ?

    Айде пращайте ги че Мария се пренада да ги чака тез "ракети"?
    Тръмп от своя страна изразходва заллежала продукция да отвори място за по новички "ракетки".
    И двата ВПК, руския и американският печелят, украинеца обира гилзите и так далее...

    15:34 15.10.2025

  • 28 Търновец

    4 0 Отговор
    Tomahawk са дозвукова крилати ракети летящи на около 40-50 метра височина. Има обаче нещо друго - не всички ще достигнат целта - ако помните около 1998 Американците използуваха ранни такива ракети срещу Югославия и няколко паднаха в България на около 50 км от техните цели и една дори порази къща за щастие не експлоадира. От тогава в САЩ има многокултурна глобализация и качеството още повече се влошава - вижте първия F 16 пратен за нас вече втори дефект.

    Коментиран от #33

    15:34 15.10.2025

  • 29 Украинците

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "Все тая":

    могат всичко, и ще заличат северните варвари.

    15:35 15.10.2025

  • 30 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 5 Отговор
    Минималната работна заплата в България от 2026 г. става 1213 лв.
    В Русия - 27093 рубли - 520 лв.
    Русофили , квичите ли от злоба и безсилие?!
    Осъзнавате ли колко зле са клетите ватници?!
    И колко зле сте у тиквите самите вие?
    А България е най-бедната държава в ЕС.
    Ако сравняваме с Германия, Дания, Швеция, Финландия, сигурно се изтървате.

    Коментиран от #36, #40

    15:35 15.10.2025

  • 31 абе Шукерова

    2 2 Отговор
    Тероризъм е когато тероризираш цивилните с ракети вечерно време докато спят
    Удрянето на военни заводи е военна тактика.
    Много кухо животно ей...

    15:35 15.10.2025

  • 32 Факт е че

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Малииии":

    много руснаци изтребеха след 2014. Мислиш ли ,че ще ги оставят? Бой до спукване ще има. Предопреди ги няколко пъти.

    Коментиран от #39

    15:36 15.10.2025

  • 33 У нас

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Търновец":

    се напълни със специалисти по Томахоук. Направо се чудя къде живея.

    15:36 15.10.2025

  • 34 НЕ Е СТИГНАЛ РАУНДЪПА

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":

    ДОКАТО ПРЪСКАЛИ ГОЛЯМАТА ТИ ПРАЗНА КРАТУНА ВЗЕЛ ЧЕ СВЪРШИЛ

    15:37 15.10.2025

  • 35 Инж1

    1 3 Отговор
    Дано доживеем края на болшевизма!!! Това значи разпад на РФ.
    Иначе какво да се чудим на безкрайните им лъжи!?!?
    Все едно не лъгаха за Чернобил!?!?!?!

    15:37 15.10.2025

  • 36 Гого

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Не е важно колко вземаш а как живееш!

    15:37 15.10.2025

  • 37 Бен Вафлек

    0 2 Отговор
    Цел номер едно на Украйна (ако получи американските ракети "Томахоук") ще е индустриалната зона "Алабуга". Това заяви пред Fox News американският генерал Джак Кийн, който е бил зам.-началник на обединения щаб на американската армия. "Алабуга" се намира при град Елабуга, в Татарстан, в който живеят около 70 000 души.
    Защо там – защото това е основната мощност на Русия за производство и сглобяване на дронове клас "Шахед". Без тези дронове, които Иран даде на режима на Путин в началото на пълномащабната война в Украйна и които Русия разви с различни модификации, руският въздушен терор ще е невъзможен.

    "20 000 севернокорейци работят там.

    15:38 15.10.2025

  • 38 РФ е въздух под налягане !

    0 2 Отговор
    Z-пропагандистите признават, че ВСУ си връща контрола в Алексеевка, Сумска област, а ватенките са принудени да бягат.
    Украински птици на мира отново поразиха руската рафинерия в далечна Уфа. Видео
    Свидетели на "величието" на Русия чакат на километрична опашка за бензин в Иркутска област. 🙃
    Ликвидиран пореден руски брониран щурм към Константиновка, Донецка област. Видео

    Коментиран от #43

    15:38 15.10.2025

  • 39 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Факт е че":

    Русия колко българи е изтрепала. Македония и Северна Добруджа! Българин с българско самосъзнание никога не би се поддал на руската отрова. И на никаква друга.

    Коментиран от #50

    15:39 15.10.2025

  • 40 1001

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Типично материално мислещ кретен. Като вземаш 1200 лв щастлив ли си?

    15:39 15.10.2025

  • 41 Кажи честно ... 🤣

    1 1 Отговор
    Не мога да разбера защо е тази паника в руската пропаганда около даването на ракети "Томахоук" на Украйна?! Путин обясни, че не са толкова страшни, а и нали Русия има "най-добрата" ПВО в света?! 😬🤪

    15:39 15.10.2025

  • 42 Мурат

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че това дя нее сложен последен модел самолет, или някаква подводница. Тези ракети се направляват от GPS сигнал

    15:39 15.10.2025

  • 43 Пълен смях

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "РФ е въздух под налягане !":

    Нищо не знаеш.

    Коментиран от #47

    15:39 15.10.2025

  • 44 А бе

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    от къде се взимат тези големи специалисти по руска стратегия? Защо никой от тях не предвиди срамътът, който москва преживява?

    Коментиран от #55

    15:40 15.10.2025

  • 45 Жик Так

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Я па ти ? Ти ли ще ги уплашиш ?
    Ми не щеш да ходиш на фронта . То с драсканици по форумите не става тая работа

    15:40 15.10.2025

  • 46 Раковски

    2 3 Отговор
    Всички чакаме с нетърпение тези "терористични" атаки, които ще поизчистят тероризма в руzия.

    15:40 15.10.2025

  • 47 Май

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пълен смях":

    и налягането спадна! русия се разпада пред очите ни.

    15:40 15.10.2025

  • 48 Очакват се мощни удари

    1 1 Отговор
    Русия явно готви мащабна атака о Украйна щом говори за предстоящи удари по своите заводи. До момента стратегията на руснаците в тази война беше колеблива, но Тръмп им го каза: можеха да приключат войната за 3 дни, но нали уж жалят цивилните, та се забавиха с 3 години. Те искат да повлияят на изпращането на томахавките към Украйна, но ще видим дали ще стане. Ако не стане, ще има война по американски.

    Коментиран от #54, #59

    15:41 15.10.2025

  • 49 Москва потъна

    2 3 Отговор
    Русия да вее белия флаг, хайде.

    15:41 15.10.2025

  • 50 Киро

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Да сега щеше да носиш потури и да имаш броеница. Така е!!!

    Коментиран от #56

    15:41 15.10.2025

  • 51 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "аритметика, 3 клас":

    Шиши направи Ту ту за посмешище.
    Сега както поиска Ту ту,
    Желязков и Киселова дори да подадат оставка,
    ГЕРБ няма да могат да им я приемат в Парламента!

    15:42 15.10.2025

  • 52 Слава алкохолу

    1 1 Отговор
    Явно още е на градус

    15:43 15.10.2025

  • 53 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    "...Украйна подготвя нови терористични атаки..."

    От руснак и свиня акъл не искай......
    Всекидневните ру3ки обстрели сигур са разхлабителни, освободителни и мирни ? 😄
    Всичко на руска територия е законна военна цел на Украйна !!! Победа не будет за вами 😁

    15:43 15.10.2025

  • 54 Хахаха Абе рушляк

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Очакват се мощни удари":

    Кой жали цивилните? Като гледам как ги избиват, че падат през прозорците от ударните вълни. Така ли ги жали. Свършено е в руската империя. И се разкарайте! Спрете да тровите българския народ с русляма. Спрете да тровите майките и бащи теми с русляма. Спрете да тровите младите хора с вашата руска отрова.!!!

    15:43 15.10.2025

  • 55 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "А бе":

    Толкова си нищожен интелектуално , и толкова нищо не си разбрал от казаното от мен , та дори и не схващаш че това касае и кухи кратуни като вас паветниците !!!

    15:43 15.10.2025

  • 56 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Киро":

    Това с потурите е вече изтъркана русофилистична опорка в Задунайската губерния

    15:44 15.10.2025

  • 57 Т Живков

    2 0 Отговор
    Избиването на комунисти с ускорени темпове,това е повелята на времето,мощно УРА!!!

    15:44 15.10.2025

  • 58 Дедо

    1 0 Отговор
    Деца биват убивани в Украйна от руски ракети, а тая застаряла рускиня само си показва новите рокли и голите крака.

    15:44 15.10.2025

  • 59 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Очакват се мощни удари":

    Кви удари бре.....щатско оръжие громи военни обекти в Русия.....това никога не е било.

    15:44 15.10.2025

  • 60 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    А СУКАТА на путлера терориста Путлер на какъв духов инструмент му свири!?

    15:45 15.10.2025

