Бог да е на помощ на НАТО, ако се изправи пред това, което Украйна преживява всяка нощ

След като самолети на НАТО прехванаха дронове в полското въздушно пространство предишната нощ, Алиансът се опита да увери гражданите си, че всичко е минало както трябва.
Инцидентът представляваше най-сериозното разразстване на войната в Украйна досега за НАТО, чиито самолети се сблъскаха с безпилотниците, за които твърди, че идват от Русия, пише "Ройтерс".
"Нашите противовъздушни отбранителни системи бяха активирани и успешно осигуриха защитата на територията на НАТО, за която са предназначени", изтъкна генералният секретар на Алианса Марк Рюте.
"Бързата реакция на НАТО на руските дронове, нарушили полското въздушно пространство през нощта, е твърда. Браво на реагиращите, така работим!", възкликна адмирал Джузепе Каво Драгоне, ръководител на военния комитет на Алианса.
КОЛКО ПОДГОТВЕНО Е НАТО ЗА ДРОНОВЕ?
Анализаторите обаче твърдят, че инцидентът е повдигнал сериозни въпроси за НАТО относно това дали чуждестранни дронове изобщо трябва да могат да влизат в неговото въздушно пространство и колко добре е оборудван Алиансът, за да се справи с подобни заплахи.
"Това е много добра илюстрация, че трябва да бъдем не само бдителни, но и по-решителни в действията си", подчерта Петер Батор, бивш посланик на Словакия в НАТО.
Въпреки че причината за нахлуването остава неясна, Батор заяви, че е "неприемливо", че дроновете са успели да влязат във въздушното пространство на НАТО, тъй като това означава, че Алиансът реагира на заплаха, а не я възпира, както е предвидено.
Той попита дали би било приемливо чуждестранни войски да влязат на територията на НАТО, както го правят дроновете. "Няма голяма разлика между дронове и войски", отбеляза Батор.
Той предположи, че НАТО може да се договори с Украйна да му бъде позволено да поразява на нейна територия руски дронове, които представляват заплаха за Алианса, преди те да влязат във въздушното му пространство.
НАТО обаче действа въз основа на консенсус и има малко признаци, че подобен ход би получил подкрепа от всички съюзници, някои от които са изключително предпазливи да не бъдат въвлечени директно във войната.
При предишни, по-малки нахлувания на дронове или отломки от войната в Украйна - в няколко страни, като Полша, Латвия и Румъния - Алиансът реши да не реагира военно.
Москва отрече да носи отговорност за последния инцидент, като високопоставен дипломат в Полша заяви, че дроновете са дошли от посоката на Украйна. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са извършили масирана атака срещу военни обекти в Западна Украйна, но не е било планирано да бъдат поразявани цели в Полша.
Говорител на полската армия заяви, че голяма част от дроновете са от типа "Гербера". Това е "изключително евтин безпилотен летателен апарат с фиксирано крило, изработен от стиропор, с обхват от няколкостотин километра", обясни изследователят Фабиан Хинц от Международния институт за стратегически изследвания.
По информация на официални лица реакцията на НАТО е включвала скъпоструващи оръжия, като изтребители F-35 и F-16, хеликоптери Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, както и системи за противовъздушна отбрана Patriot.
Сред участвалите в реакцията са били сили от Полша, Нидерландия, Италия и Германия.
Този многонационален арсенал очевидно е бил достатъчен, за да се справи с около 19 дрона, някои от които са били свалени, след като полските власти са преценили, че представляват заплаха.
Войната в Украйна обаче е арена на изключително интензивна война с дронове, често включваща атаки на стотици безпилотници едновременно.
Това е предизвикателство за някои от по-традиционните системи за противовъздушна отбрана на НАТО, проектирани да защитават от ракети и пилотирани самолети.
"Системите за противовъздушна отбрана на Запада не са проектирани с мисълта за достъпни безпилотни летателни системи, използвани в такъв голям мащаб", обясни Хинц.
"Свалянето им с помощта на пилотирани летателни апарати, като изтребители и хеликоптери, е възможно, както е доказано, но изисква високо темпо на операции, ако заплахата е непрекъсната".
Филипс П. О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия, посочи, че нахлуването на дроновете е било "дребно убождане в сравнение с това, което Украйна преживява всяка нощ".
"Те трябваше да бъдат идентифицирани като потенциални заплахи много по-рано и отбранителните подготовки да бъдат въведени с достатъчна преднина", отбеляза той.
"Това трябваше да е детска игра за НАТО", изтъкна О'Брайън. "Бог да им е на помощ, ако се изправят пред 600 дрона и ракети само за една нощ".
На въпрос дали НАТО трябва да се защитава по-добре от дронове, генералният секретар Рюте отговори: "Разбира се, винаги трябва да сме уверени, че сме с една крачка напред. Но мисля, че снощи показахме, че сме способни да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО".
