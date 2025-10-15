Един от най-известните офицери от полка "Азов", Богдан Кротевич, известен с позивната си "Тавр", предизвика бурни реакции в Украйна с интервю за изданието "Украинская правда", в което отправя тежки критики към военното ръководство и към стратегията за водене на войната срещу Русия.

Кротевич заявява, че Украйна няма да постигне победа само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руски войници:

"Аз съм категоричен противник на идеята, че ако просто убиваме повече руснаци, отколкото те убиват нас, ще победим. Не, никога няма да победим така. Това не е стратегия, а път в нищото. Трябва да ставаме по-умни, по-силни, да действаме по-ефективно, а не просто да броим тела."

В разговора с журналистите от изданието Кротевич подчертава, че след две години на ожесточени боеве Украйна се нуждае не само от оръжие и боеприпаси, но и от дълбока промяна в начина, по който се командва армията. По думите му, продължителната война е изтощила войниците и е показала, че съществуващата структура "работи по инерция и наказва инициативата".

Офицерът от "Азов" открито заявява, че е време за промени във висшето командване и отправя косвена критика към главнокомандващия генерал Олександър Сирски. "Армията не може да бъде пирамида на страха, в която инициативата се наказва, а не се поощрява. Нужни са хора, които мислят напред, а не гледат нагоре", казва Кротевич.

Той допълва, че целта на армията не трябва да бъде само да унищожава врага, а да опази живота на собствените си войници, като развива по-гъвкави и интелигентни методи на водене на бойните действия. "Когато държавата поставя за цел да убие повече врагове, вместо да изгради система, която да пази своите хора — това вече не е стратегия, а статистика на загубите", заявява той.

Интервюто предизвика оживена дискусия в украинските медии и социални мрежи. Част от обществото прие думите му като глас на фронтовия реализъм, идващ от човек, преживял плен и години тежки сражения, докато други видяха в тях опасна публична критика в момент, когато Киев се стреми да запази вътрешното единство.

Военни наблюдатели отбелязват, че това е един от най-преките и честни публични разговори, които украински офицер от висок ранг е водил през войната. Кротевич, който ръководеше щаба на полка "Азов" по време на боевете в Мариупол, Бахмут и Авдеевка, се превърна в символ на устойчивостта на украинската съпротива.