Офицер от Азов: Няма да победим в тази война само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руснаци

Един от най-известните офицери от полка "Азов", Богдан Кротевич, известен с позивната си "Тавр", предизвика бурни реакции в Украйна с интервю за изданието "Украинская правда", в което отправя тежки критики към военното ръководство и към стратегията за водене на войната срещу Русия.
Кротевич заявява, че Украйна няма да постигне победа само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руски войници:
"Аз съм категоричен противник на идеята, че ако просто убиваме повече руснаци, отколкото те убиват нас, ще победим. Не, никога няма да победим така. Това не е стратегия, а път в нищото. Трябва да ставаме по-умни, по-силни, да действаме по-ефективно, а не просто да броим тела."
В разговора с журналистите от изданието Кротевич подчертава, че след две години на ожесточени боеве Украйна се нуждае не само от оръжие и боеприпаси, но и от дълбока промяна в начина, по който се командва армията. По думите му, продължителната война е изтощила войниците и е показала, че съществуващата структура "работи по инерция и наказва инициативата".
Офицерът от "Азов" открито заявява, че е време за промени във висшето командване и отправя косвена критика към главнокомандващия генерал Олександър Сирски. "Армията не може да бъде пирамида на страха, в която инициативата се наказва, а не се поощрява. Нужни са хора, които мислят напред, а не гледат нагоре", казва Кротевич.
Той допълва, че целта на армията не трябва да бъде само да унищожава врага, а да опази живота на собствените си войници, като развива по-гъвкави и интелигентни методи на водене на бойните действия. "Когато държавата поставя за цел да убие повече врагове, вместо да изгради система, която да пази своите хора — това вече не е стратегия, а статистика на загубите", заявява той.
Интервюто предизвика оживена дискусия в украинските медии и социални мрежи. Част от обществото прие думите му като глас на фронтовия реализъм, идващ от човек, преживял плен и години тежки сражения, докато други видяха в тях опасна публична критика в момент, когато Киев се стреми да запази вътрешното единство.
Военни наблюдатели отбелязват, че това е един от най-преките и честни публични разговори, които украински офицер от висок ранг е водил през войната. Кротевич, който ръководеше щаба на полка "Азов" по време на боевете в Мариупол, Бахмут и Авдеевка, се превърна в символ на устойчивостта на украинската съпротива.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #12
16:27 15.10.2025
2 Ха ха ха ха
Коментиран от #27
16:28 15.10.2025
3 Казах вече
16:28 15.10.2025
4 Бесарабски българин
16:29 15.10.2025
5 Папата каза
16:29 15.10.2025
6 Пич
16:30 15.10.2025
7 Хасковски каунь
Така казва Боби Жонс
16:31 15.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ото
16:31 15.10.2025
10 Аре бегай
16:31 15.10.2025
11 бандер от Азов: Няма да победим
16:33 15.10.2025
12 99999
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Разказите за ефективната работа на новосъздадения корпус на украинските въоръжени сили са лъжа, заяви бившият началник на щаба на нацисткия „Азов“ Кротевич.
„Корпусите не работят. Не са ходили на полигона, не са провеждали командно-щабно обучение и т.н.
Те поеха командването в битка. След това командирите на тези корпуси бяха отстранени „заради небрежно управление“, ако това е официалният термин.
16:33 15.10.2025
13 Тоя Офицер от Азов
16:33 15.10.2025
14 Асгард
16:34 15.10.2025
15 Хе хе...
Ха ха ха ха ха!
Ко каза, ко?
Ха ха ха!
16:35 15.10.2025
16 Анонимен
16:35 15.10.2025
17 Уфф
16:36 15.10.2025
18 Чуй чуй
16:36 15.10.2025
19 Дечо
Коментиран от #24
16:36 15.10.2025
20 Истините излизат
16:36 15.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ежко
16:37 15.10.2025
23 Някой
Коментиран от #26
16:41 15.10.2025
24 Мълчи калинке
До коментар #19 от "Дечо":Да имахме и ние такива офицери. Изобщо военни с българско самосъзнание по върховете на българската армия. Вместо това има едни самозабравили се селяндурски кифли (бивши или настоящи) поели по пътя на политиката и бизнеса, и корупцията. С хотели и апартаменти.
16:42 15.10.2025
25 Роден в НРБ
16:45 15.10.2025
26 Абе
До коментар #23 от "Някой":Мисли малко Калинке. Понякога от хора, които не са свързани с армията произлизат най-добрите военни стратези. Не от онези, където цял живот са ги учили да се подчиняват, и да навеждат глава, без да мислят. Така войник не се прави. Защото получаваш един послушен чиновник. Армията трябва да се развива, войникът насърчава да мисли и да поема инициатива. Дори да бъде следващия генерал изкачвайки се през званията. Не просто едно безропотно послушание и мазнене, с което да се харесаш на вожда си. Все едно това е някаква партия.
16:47 15.10.2025
27 Колко години вече го...
До коментар #2 от "Ха ха ха ха":Пишеш този бял байрак?, кога ще го видим?, този век ли ще е?
16:48 15.10.2025
28 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Мисля, че Русия няма да я има след 9 години.
Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
Защото изучих основно Първата чеченска война.
Видях как се бият украинците.
Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
Да парадират с облекло, оборудване..
Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Затова предрекох това поражение."
Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .
Коментиран от #32, #39
16:50 15.10.2025
29 Слава Україні
16:51 15.10.2025
30 Наблюдател
16:51 15.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гошо
До коментар #28 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Е щом си се изучил и предрекъл...кажи числата от тотото!
16:54 15.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Заради руZия целия свят страда
Нямa нито еднa cтpaнa, която е в cфеpaтa нa влияние нa Моcквa, която дa не е беднa, коpумnиpaнa и npоnитa от коpуnция и мyтpeнcки тepop. Нямa нито еднa. Никой от nочитaтелите нa Путлеp и блaтниците не може дa кaже и еднa. Не може дa кaже и зaщо децaтa нa вcички олиrapcи от блaтото учaт и живеят нa Зanaд.
Кaк nък никой от коnейките не cе излъra дa отиде дa живее в pуZкото блaто ????!!!
16:55 15.10.2025
35 Името ми е същото
Делата определят пътя на историята, а не приказките.
Когато някой започне да дава акъл от нивото си ... което е такова, че не е напълно наясно с глобалната картина... обикновено това е неадекватник. Много хора надценяват своите умствени възможности и обективност.
Този командир да си върши работата вместо да се прави на многознайко.
16:56 15.10.2025
36 Луд с картечница
16:56 15.10.2025
37 Е да де,
17:00 15.10.2025
38 Сатана Z
17:02 15.10.2025
39 Аз съм гомил
До коментар #28 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Много спам си публикувал за 25ст на пост ,муци 👅,КПД 1% .За същото време можеше да постваш поне 6пъти Слава Украини и да копнеш 1.50лв.Не знам откъде ви копат емисарите на Мманн Галя такива Утре Пацци .
17:02 15.10.2025
40 Pyccкий Карлик
Бе кой говори за пабеда ? Бегайте трепете руснаци, унищожавайте заводи, учени, инженери !!! Преди да загине Украйна трябва да нанесе такива щети, че руската федерация да спре да съществува.
Коментиран от #44
17:03 15.10.2025
41 МАЛКО ОЩЕ ПРОЗРЕНИЕ ТИ ТРЯБВА!!!
17:04 15.10.2025
42 Въпреки всичко....
17:05 15.10.2025
43 Тома
17:05 15.10.2025
44 К.ОТ.ар.А.К 😼
До коментар #40 от "Pyccкий Карлик":Много трепиш бе коте ,колко бълхи утрепа с яките πрррр ∆€жжи които пускаш редовно на дивана 🤣🤣🤣 ?
17:08 15.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Механик
Но какво ли и да се чудя? Щом тукашните укро-торлове викат, че дори Русия да превземе Украина, победата задължително ще е за последната...
17:11 15.10.2025
47 Цветът на нацията
Коментиран от #53
17:11 15.10.2025
48 гост
17:12 15.10.2025
49 гост
17:13 15.10.2025
50 гробар
Коментиран от #55
17:13 15.10.2025
51 Димитринчо
17:14 15.10.2025
52 Професионална журналистка
17:14 15.10.2025
53 стоян георгиев
До коментар #47 от "Цветът на нацията":кво ся .искаш с този пост да ме накараш да се запиша в Азов ли ...хахах .
17:15 15.10.2025
54 Браво Кротевич
17:15 15.10.2025
55 Йосиф Кобзон
До коментар #50 от "гробар":При мен всички са добри.И кротки.
17:16 15.10.2025
56 eвa но азовче
17:20 15.10.2025
57 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:21 15.10.2025
58 ми переможем
17:22 15.10.2025
59 Тити
17:22 15.10.2025
60 Механик
п.п.
КРОТевич (за тия дето не знаят руски) е нещо като Къртицов на български.
17:23 15.10.2025
61 Смешник
17:24 15.10.2025