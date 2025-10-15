Новини
Офицер от Азов: Няма да победим в тази война само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руснаци
Офицер от Азов: Няма да победим в тази война само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руснаци

15 Октомври, 2025 16:26

Богдан Кротевич, известен с позивната си "Тавр", предизвика бурни реакции с интервю за изданието "Украинская правда", в което отправя тежки критики към военното ръководство и към стратегията за водене на войната

Офицер от Азов: Няма да победим в тази война само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руснаци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Един от най-известните офицери от полка "Азов", Богдан Кротевич, известен с позивната си "Тавр", предизвика бурни реакции в Украйна с интервю за изданието "Украинская правда", в което отправя тежки критики към военното ръководство и към стратегията за водене на войната срещу Русия.

Кротевич заявява, че Украйна няма да постигне победа само чрез изтощаване на противника и убиване на повече руски войници:

"Аз съм категоричен противник на идеята, че ако просто убиваме повече руснаци, отколкото те убиват нас, ще победим. Не, никога няма да победим така. Това не е стратегия, а път в нищото. Трябва да ставаме по-умни, по-силни, да действаме по-ефективно, а не просто да броим тела."

В разговора с журналистите от изданието Кротевич подчертава, че след две години на ожесточени боеве Украйна се нуждае не само от оръжие и боеприпаси, но и от дълбока промяна в начина, по който се командва армията. По думите му, продължителната война е изтощила войниците и е показала, че съществуващата структура "работи по инерция и наказва инициативата".

Офицерът от "Азов" открито заявява, че е време за промени във висшето командване и отправя косвена критика към главнокомандващия генерал Олександър Сирски. "Армията не може да бъде пирамида на страха, в която инициативата се наказва, а не се поощрява. Нужни са хора, които мислят напред, а не гледат нагоре", казва Кротевич.

Той допълва, че целта на армията не трябва да бъде само да унищожава врага, а да опази живота на собствените си войници, като развива по-гъвкави и интелигентни методи на водене на бойните действия. "Когато държавата поставя за цел да убие повече врагове, вместо да изгради система, която да пази своите хора — това вече не е стратегия, а статистика на загубите", заявява той.

Интервюто предизвика оживена дискусия в украинските медии и социални мрежи. Част от обществото прие думите му като глас на фронтовия реализъм, идващ от човек, преживял плен и години тежки сражения, докато други видяха в тях опасна публична критика в момент, когато Киев се стреми да запази вътрешното единство.

Военни наблюдатели отбелязват, че това е един от най-преките и честни публични разговори, които украински офицер от висок ранг е водил през войната. Кротевич, който ръководеше щаба на полка "Азов" по време на боевете в Мариупол, Бахмут и Авдеевка, се превърна в символ на устойчивостта на украинската съпротива.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    65 8 Отговор
    Прав е нациста, само е пропуснал да каже, че няма да победят не само така, но и никак!

    Коментиран от #12

    16:27 15.10.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    61 9 Отговор
    А добър ден! Няма никакъв начин да победите Русия. Белия байряк.

    Коментиран от #27

    16:28 15.10.2025

  • 3 Казах вече

    49 4 Отговор
    Укрия е чао

    16:28 15.10.2025

  • 4 Бесарабски българин

    48 3 Отговор
    Този е толкова смел, че още преди месец азовските нацисти избягаха( половината останаха да гният там) от Красноармейск и както винаги, отново стават смели дълбоко в тила.

    16:29 15.10.2025

  • 5 Папата каза

    34 4 Отговор
    Билия байряк е спасението.

    16:29 15.10.2025

  • 6 Пич

    36 4 Отговор
    Ами да !!! Зелю трябва да утрепате ! Зелю !!! Иначе няма да има живи украинци !!!

    16:30 15.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    39 2 Отговор
    Ще победите, ще победите! Напред към Москва.
    Така казва Боби Жонс

    16:31 15.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ото

    23 4 Отговор
    УКРАИНСКИ НАЦИСТ.

    16:31 15.10.2025

  • 10 Аре бегай

    23 2 Отговор
    Победа ама нанайки хи хи хи

    16:31 15.10.2025

  • 11 бандер от Азов: Няма да победим

    19 2 Отговор
    като ни изтощава противника и убива на повече урк на фронта

    16:33 15.10.2025

  • 12 99999

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Разказите за ефективната работа на новосъздадения корпус на украинските въоръжени сили са лъжа, заяви бившият началник на щаба на нацисткия „Азов“ Кротевич.

    „Корпусите не работят. Не са ходили на полигона, не са провеждали командно-щабно обучение и т.н.

    Те поеха командването в битка. След това командирите на тези корпуси бяха отстранени „заради небрежно управление“, ако това е официалният термин.

    16:33 15.10.2025

  • 13 Тоя Офицер от Азов

    16 1 Отговор
    Да не би да е възкръснал ?

    16:33 15.10.2025

  • 14 Асгард

    5 1 Отговор
    Кажи честно!!!

    16:34 15.10.2025

  • 15 Хе хе...

    8 1 Отговор
    В началото беше 6060÷78, после 1000÷0, след това 1000÷19 и накрая 1000÷24.
    Ха ха ха ха ха!
    Ко каза, ко?
    Ха ха ха!

    16:35 15.10.2025

  • 16 Анонимен

    5 18 Отговор
    Руски войници предайте се ,всякаква съпротива е безсмислена,горе ръцете.

    16:35 15.10.2025

  • 17 Уфф

    23 3 Отговор
    Този нацист, да благодари на руснаците, че го пуснаха жив, а не да умничи.Иначе изтощаването върви с пълна сила.

    16:36 15.10.2025

  • 18 Чуй чуй

    22 3 Отговор
    За да има стратегия трябва интелект, знания и опит. Комедианта няма нито едно от горепосочените за разлика от Путин, който разказа играта на цялото НАТО и Укрия. Един ден ще се изучава в учебниците като стратег и пълководец а Зелю като унищожител на Украйна.

    16:36 15.10.2025

  • 19 Дечо

    25 4 Отговор
    И имат наглостта да пускат интервю с нацисти!!. Защо не излязат на каналите и кажат защитаваме нацизма и за това ни плащат, да убиваме. На тези ли трябва да изпращаме оръжие и храни?. Ами кажете го направо борим се за възвръщането на националсоциализма и да стане ясно.

    Коментиран от #24

    16:36 15.10.2025

  • 20 Истините излизат

    20 2 Отговор
    и няма кой да ги спре. Ми свирките бяха подчинени на политическото ръководство на Европейския съюз но истината не може да бъде заглушена от розовите понита. Не томахавки а летящи чинии да им дадат нямат никакъв шанс.

    16:36 15.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ежко

    18 1 Отговор
    Каквото и да правите,няма да победите.Ще паднете изведнъж,като самолет с угаснали двигатели и тогава ще разберете какво се вика гонка!Сключвайте мир на всяка цена-това ви е спасението!

    16:37 15.10.2025

  • 23 Някой

    13 1 Отговор
    Да обяснят как АЗОВ е създаден 2013г от крайно десни и футболни хулигани, о т фракции с названия като Бял чук. Как на емблемата им има 2 наци символа - наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан? Защо и назапад са ги определяли за нео-наци АЗОВ батальон? Виждал съм на държавни документи на САЩ. И как в конгреса бе предлагано, да бъдат обявени за терористична организация.

    Коментиран от #26

    16:41 15.10.2025

  • 24 Мълчи калинке

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дечо":

    Да имахме и ние такива офицери. Изобщо военни с българско самосъзнание по върховете на българската армия. Вместо това има едни самозабравили се селяндурски кифли (бивши или настоящи) поели по пътя на политиката и бизнеса, и корупцията. С хотели и апартаменти.

    16:42 15.10.2025

  • 25 Роден в НРБ

    12 2 Отговор
    жалко, че не ги пречукаха всичките азовци още в Азовстал. Просто да ги бяха наводнили в мазетата и да се издавят като плъхове

    16:45 15.10.2025

  • 26 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Мисли малко Калинке. Понякога от хора, които не са свързани с армията произлизат най-добрите военни стратези. Не от онези, където цял живот са ги учили да се подчиняват, и да навеждат глава, без да мислят. Така войник не се прави. Защото получаваш един послушен чиновник. Армията трябва да се развива, войникът насърчава да мисли и да поема инициатива. Дори да бъде следващия генерал изкачвайки се през званията. Не просто едно безропотно послушание и мазнене, с което да се харесаш на вожда си. Все едно това е някаква партия.

    16:47 15.10.2025

  • 27 Колко години вече го...

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха ха":

    Пишеш този бял байрак?, кога ще го видим?, този век ли ще е?

    16:48 15.10.2025

  • 28 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 7 Отговор
    Няма по-страшно нещо на земята от украинските воини.
    Мисля, че Русия няма да я има след 9 години.
    Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
    Защото изучих основно Първата чеченска война.
    Видях как се бият украинците.
    Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
    Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
    Да парадират с облекло, оборудване..
    Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
    Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
    Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Затова предрекох това поражение."
    Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .

    Коментиран от #32, #39

    16:50 15.10.2025

  • 29 Слава Україні

    5 2 Отговор
    Скоро и фашизираната бъл(х)арска гмеш ще гние по полетата на Донбас.

    16:51 15.10.2025

  • 30 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Руски самолет изпусна бомба над руския град Енгелс . Няма все още данни за щетите и жертвите.

    16:51 15.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гошо

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Е щом си се изучил и предрекъл...кажи числата от тотото!

    16:54 15.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Заради руZия целия свят страда

    2 5 Отговор
    Нaд 100 нapодa ca nод моcковcко колониaлно poбcтво, които cтолетия ca оrpaбвaни и теpopизиpaни.
    Нямa нито еднa cтpaнa, която е в cфеpaтa нa влияние нa Моcквa, която дa не е беднa, коpумnиpaнa и npоnитa от коpуnция и мyтpeнcки тepop. Нямa нито еднa. Никой от nочитaтелите нa Путлеp и блaтниците не може дa кaже и еднa. Не може дa кaже и зaщо децaтa нa вcички олиrapcи от блaтото учaт и живеят нa Зanaд.
    Кaк nък никой от коnейките не cе излъra дa отиде дa живее в pуZкото блaто ????!!!

    16:55 15.10.2025

  • 35 Името ми е същото

    5 0 Отговор
    Никога не съм харесвал хора които говорят твърде много...
    Делата определят пътя на историята, а не приказките.
    Когато някой започне да дава акъл от нивото си ... което е такова, че не е напълно наясно с глобалната картина... обикновено това е неадекватник. Много хора надценяват своите умствени възможности и обективност.
    Този командир да си върши работата вместо да се прави на многознайко.

    16:56 15.10.2025

  • 36 Луд с картечница

    6 1 Отговор
    Само яко т.епане за Азовци !Колкото повече ,толкова повече !

    16:56 15.10.2025

  • 37 Е да де,

    0 2 Отговор
    Но като не можем както искаме, искаме ккто можем. То и през ВСВ имаше надежди, че Еропа сама ще се справи с Хитлер, а други се ослушваха защото на никого не му се воюва просто така. Като видяха обаче как съпротивата само на Европа не е достатъчна и заплахата за всички останали нараства лавинообразно, набързо се вкючиха и тези, които само се ослушваха и злото беше премахнато за всички. Същото ще се случи и сега, но Путин не напредва бързо като Хитлер и докато все още има надежди украинците сами и с помощи да се справят, на нникого не му се воюва. Запари ли на някого под краката обаче няма да има много оптимисти. И сега никой не е склонен да остави най голямата по територия държава да завладее още територии и ресурси, с което ще стане още по неподатлива на външни фактори, но надеждата това да не се случи е все още жива. Знаят го и едните, и другите. Затова нито Русия смее да разгърне цялата си военна мощ, нито Запада смее да се намеси пряко и директно в конфликта, а само дистанционно с помощи. Някой направи ли обаче грешна стъпка и пламва гората.

    17:00 15.10.2025

  • 38 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Добър Азовец е само мъртвия Азовец.

    17:02 15.10.2025

  • 39 Аз съм гомил

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Много спам си публикувал за 25ст на пост ,муци 👅,КПД 1% .За същото време можеше да постваш поне 6пъти Слава Украини и да копнеш 1.50лв.Не знам откъде ви копат емисарите на Мманн Галя такива Утре Пацци .

    17:02 15.10.2025

  • 40 Pyccкий Карлик

    3 5 Отговор
    Тая укра е прозда като ру3нак 😁
    Бе кой говори за пабеда ? Бегайте трепете руснаци, унищожавайте заводи, учени, инженери !!! Преди да загине Украйна трябва да нанесе такива щети, че руската федерация да спре да съществува.

    Коментиран от #44

    17:03 15.10.2025

  • 41 МАЛКО ОЩЕ ПРОЗРЕНИЕ ТИ ТРЯБВА!!!

    8 1 Отговор
    ДОКАТО СТЕ В РЪЦЕТЕ НА ФАШАГИТЕ, ЩЕ РАЗЧИТАТЕ НА ЗАБЛУДИ ЗА ФИКС ПОБЕДИ ,ДОКАТО ИЗЦЯЛО ВИ ЛИКВИДИРАТ !! ПОВРЕДЕНАТА ВИ МОЗЪЧНА ТЪКАН Е ИДЕАЛНА ПОЧВА ДА ВИ ПОЛЗВАТ ЗА ПУЕШЕЧНО МЕСО , ЗА ДА РЕАЛИЗИРАТ ФАШИЗОИДНИЯ СИ НАГОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ НА РУСИЯ !!ТАКАВА ИЗМЕТ КАТО ВАС СИ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАНА , ВМЕСТО ОБРАТНОТО , СЪВМЕСТНО С РУСИЯ ДА БЯХТЕ СЕ МОМИЛИЗИРАЛИ ТЯХ ДА ЛИКВИДИРАТЕ !!! НО ЗА ТОВА СЕ ИСКА ПРОЗРЕНИЕ , ЗДРАВИ МОЗЪЦИ , ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ А НЕ НАПУШЕНИ ЛЕСНО ЗА ОМАЙВАНЕ ТАКИВА .

    17:04 15.10.2025

  • 42 Въпреки всичко....

    3 7 Отговор
    Пичовете от Азов си вършат перфектно работата, много ватника пратиха при Кобзон, но наистина може и по добре, с реорганизация и трансформация още повече груз 200 да пътува към матушка Русь😜.... Слава на безсмъртният полк Азов! 👍🇺🇦🇧🇬🇪🇺✌️

    17:05 15.10.2025

  • 43 Тома

    7 2 Отговор
    Тези от азов не са ли главорезите които убиват мирното население на Донбас

    17:05 15.10.2025

  • 44 К.ОТ.ар.А.К 😼

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Pyccкий Карлик":

    Много трепиш бе коте ,колко бълхи утрепа с яките πрррр ∆€жжи които пускаш редовно на дивана 🤣🤣🤣 ?

    17:08 15.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Механик

    5 0 Отговор
    Аз па все с и мислех, че във война който вземе инициативата и убива повече от враговете си, то той печели войната? А тя каква стана?
    Но какво ли и да се чудя? Щом тукашните укро-торлове викат, че дори Русия да превземе Украина, победата задължително ще е за последната...

    17:11 15.10.2025

  • 47 Цветът на нацията

    4 2 Отговор
    Пленените Азовци в Мариупол бяха до един еб ани в кафявата точка от рязани Чеченци.Разправят ,че язовци са пъшкали от удоволствие.

    Коментиран от #53

    17:11 15.10.2025

  • 48 гост

    3 1 Отговор
    Добре го давате - до сега около 1 800 000 ! Страхливи фукльовци - като вожда !

    17:12 15.10.2025

  • 49 гост

    4 1 Отговор
    Да си украинец е диагноза.

    17:13 15.10.2025

  • 50 гробар

    3 1 Отговор
    Азовците са добри само като клиенти ,защото роднините им плащат масрафа .

    Коментиран от #55

    17:13 15.10.2025

  • 51 Димитринчо

    1 0 Отговор
    Повечко трябва.

    17:14 15.10.2025

  • 52 Професионална журналистка

    2 1 Отговор
    Казаха ми да героизирам нацистите от Азов, че иначе ще ме пляскат лошо!

    17:14 15.10.2025

  • 53 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Цветът на нацията":

    кво ся .искаш с този пост да ме накараш да се запиша в Азов ли ...хахах .

    17:15 15.10.2025

  • 54 Браво Кротевич

    2 0 Отговор
    Прав е Кротевич. Не трябва да се гледа "нагоре", тоест в армията да се стремят към нагаждачество и високи постове, а да се гледа "напред"- към иновациите, инициативата, изграждането на ефективна система за опазване на възможно най-много украински войници и все повече и все повече унищожаване на руски такива. Минимум загуби, максимум поражения за врага.

    17:15 15.10.2025

  • 55 Йосиф Кобзон

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "гробар":

    При мен всички са добри.И кротки.

    17:16 15.10.2025

  • 56 eвa но азовче

    2 0 Отговор
    Където ни пратят, там си оставаме. Добре че поне руснаците ни събират в чували...

    17:20 15.10.2025

  • 57 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    "НАВОЗ" ще бъде утилизирано ,а единиците оцелели дългогодишно ще се запознават с дърводобива в Сайберия.

    17:21 15.10.2025

  • 58 ми переможем

    2 0 Отговор
    След провала на Азов в Мариупол, Авдеевка, Торецк и Ню Йорк (да 2021г Новгород), сега гледаме и унищожаването им в Покровск.

    17:22 15.10.2025

  • 59 Тити

    1 0 Отговор
    Самата снимка прекрасно говори какво ги очаква остатъците от Азов .

    17:22 15.10.2025

  • 60 Механик

    1 0 Отговор
    Кротевич да не забравя за 16-годишните! Аз съм убеден, че само те ще свършат работата. Само да ги мобилизират и руснаците ще побегнат. Ако и те не се справят, има 12, 13 и 14-годишни. Тия са особено опасни и там вече нема да има лабаво.
    п.п.
    КРОТевич (за тия дето не знаят руски) е нещо като Къртицов на български.

    17:23 15.10.2025

  • 61 Смешник

    1 0 Отговор
    А да каже сега Кротевич къде са сега Мариупол Бахмут и Авдеевка

    17:24 15.10.2025

