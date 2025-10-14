Новини
Скандал в Киев! Президентът Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса заради руски паспорт! Туханов ще обжалва
14 Октомври, 2025 19:33, обновена 14 Октомври, 2025 20:19

Украинските медии съобщават, че същият указ е лишил бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин от украинско гражданство

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от гражданство. Според източници от украинската служба на БиБиСи, решението е взето от украинския президент Володимир Зеленски. Причината за това е, че кметът притежава руски паспорт - твърдение, което Труханов отрича.

Зеленски съобщи, че е провел съвещание по сигурността, на което ръководителят на СБУ Васил Малюк докладва за "противодействието на руските разузнавателни мрежи и колаборационисти във фронтовите райони и на юг".

Според украинския лидер "руското гражданство на някои лица е потвърдено". Той е подписал указ за отнемане на украинското им гражданство.

Зеленски не ги назова в публикацията си в социалните мрежи, но източник на украинската служба на БиБиСи в правителствените структури заяви, че той е имал предвид и кмета на Одеса Генадий Труханов.

Украинските медии съобщават, че същият указ е лишил бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин от украинско гражданство.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи по-късно в Telegram, че е подписал указ относно лица с потвърдено руско гражданство, съобщава БТА.

„Проведох съвещание относно ситуацията със сигурността в някои от нашите региони – и това са принципни въпроси. Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк докладва за противодействието на руските агентурни мрежи и сътрудници във фронтовите, пограничните райони и в южната част на страната ни. Наличието на руско гражданство при някои лица също е потвърдено – по отношение на тях са подготвени съответните решения. Подписах указа“, подчерта Зеленски в приложението Телеграм.

По материали на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), публикувани в приложението Телеграм, прекратено е гражданството на кмета на град Одеса Генадий Труханов.

"Комисията към президента на Украйна по въпросите на гражданството взе решение за прекратяване на гражданството на нашата държава на кмета на Одеса Генадий Труханов. Такова решение, в частност, се основава на доказателствената база на Службата за сигурност и е одобрено с указ на президента на Украйна", казва се в съобщението на СБУ на Украйна в Телеграм.

Кметът на Одеса Геннадий Труханов излезе с обръщение към одесчани относно лишаването си от украинско гражданство, чрез официалния уебсайт на градския съвет.

"Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва във видеобръщението си Труханов.

"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.

По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса.

"Никога не съм бил регистриран на територията на Руската федерация. Не съм бил вписан в регистрационните данни на руските граждани и дори не съм имал основания за автоматично придобиване на гражданство като военнослужещ, тъй като се уволних от редиците на въоръжените сили на ОНД на 15 януари 1992 г. А законът за автоматично признаване за руското гражданство влезе в сила на 6 февруари 1992 г.", посочва Геннадий Труханов.

Относно по-нататъшните си действия кметът на Одеса е категоричен: "В случай на лишаване от украинско гражданство, правомощията на кмета се прекратяват от момента, в който градският съвет приеме решение, с което се уведомява за този факт. Това е предвидено в чл. 79, чл. 11 от Закона на Украйна за местното самоуправление в Украйна. Дотогава ще продължа да изпълнявам правомощията си като кмет, избран от гражданите".

"Ще обжалвам решението за лишаване от украинско гражданство във Върховния съд. А, ако това не е достатъчно, тогава в Европейския съд по правата на човека", констатира Геннадий Труханов.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса, съобщи Укринформ, цитирайки видеообръщението на държавния глава.

"Одеса заслужава по-голяма защита и по-голяма подкрепа. Това може да се направи във формата на военна администрация – твърде много проблеми, свързани със сигурността в Одеса, остават без адекватен отговор от твърде дълго време. Ще бъдат взети всички възможни ефективни решения. Скоро ще назнача ръководител на военната администрация", заяви Зеленски.

Както бе съобщено по-рано Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов, бившия депутат Олег Царьов и балетиста Сергей Полунин.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    12 89 Отговор
    Это правильно !!!
    Видиш ли руснак ритни го отзад......
    Че и нещо друго 😄👍

    Коментиран от #24, #54, #76, #84

    19:35 14.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    9 74 Отговор
    Много добро решение.да си с паспорт на врага и кмет на одеса по време на война е лицемерие.

    19:36 14.10.2025

  • 3 честен ционист

    47 18 Отговор
    В Одеса има 300000 българи, останалите са евреи. Кметът Труханов гаранция има и БГ паспорт.

    Коментиран от #14

    19:36 14.10.2025

  • 4 Голям сксндал

    48 0 Отговор
    Скандала беше кой да лапне кокала още при избора му.

    19:36 14.10.2025

  • 5 Смяна на местата

    63 4 Отговор
    Айде и Одеса изгоря

    19:36 14.10.2025

  • 6 Сега

    38 2 Отговор
    щял да ходи в Русия.

    Коментиран от #8

    19:37 14.10.2025

  • 7 Хм, странно.

    73 0 Отговор
    Не се споменава в статията,колко българи живеят в Одеса.

    19:38 14.10.2025

  • 8 И там ще види зор

    54 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    Ще обяснява защо събори руски паметници, а остави паметника на Бандера. Сега е между чука и наковалнята 🤣🤣🤣

    19:38 14.10.2025

  • 9 Спецслужби

    56 5 Отговор
    Зеленака-наркоман чак сега ли се усети. Да му имам спецслужбите...

    19:39 14.10.2025

  • 10 Хитлер си

    52 3 Отговор
    остава Хитлер . Тоя украинския , и кожата си не сменя и пак е същия . Все по ясно ще става какво представлява зелената власт в Украйна .

    19:39 14.10.2025

  • 11 това е диктатура

    47 2 Отговор
    ДЕМОКРАТИЧНА ДИКТАТУРА-НА ЗАВИСИМ ДИКТАТОР

    19:39 14.10.2025

  • 12 Сатана Z

    45 2 Отговор
    А кметът на Куив държи бардаците с проститутки ,където Зеленият плъх е редовен посетител дроги господарки да го бият с камшик

    19:39 14.10.2025

  • 13 Нов удар в зурлите на рашките.

    7 45 Отговор
    Латвия депортира 800 рускоговорящи не се явили на изпит по руски език.

    Коментиран от #22, #30, #70

    19:40 14.10.2025

  • 14 Резултата

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    300 000 българи, останалото бели ерусалимски роми.

    19:41 14.10.2025

  • 15 Шпек

    30 8 Отговор
    А в демокрацията БГ кметът на Варна лежи в затвора за нема нищо

    19:41 14.10.2025

  • 16 За всеки случай

    40 3 Отговор
    Те така и нашите евроатлантически вождове, си държат партийните книжки някъде скрити, че знае ли човек какви времена ще настъпят

    19:41 14.10.2025

  • 17 Прокурор

    3 22 Отговор
    Няма никакъв скандал. Нормална процедура при подобни случаи .

    19:42 14.10.2025

  • 18 Дик диверсанта

    3 35 Отговор
    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и ще последва съдбата на семейство Симонян

    19:43 14.10.2025

  • 19 Генадий Труханов ,кмет на Одеса

    32 1 Отговор
    И6aл съм та и наркомана

    19:43 14.10.2025

  • 20 Няма лошо

    34 2 Отговор
    Човека се подготвя за кмет на руския град Одеса.

    Коментиран от #26, #38

    19:43 14.10.2025

  • 21 Скандала

    26 2 Отговор
    не е ли в Одеса?Или кмета е отишъл в Киев да вдига скандал ?

    19:43 14.10.2025

  • 22 Ами те ще останат без хора

    28 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":

    Тя Латвия е колкото половин София, бре

    19:43 14.10.2025

  • 23 Българин

    2 31 Отговор
    Ние като натовци можем да изгоним руснаците от България и никой не може да ни пипне.

    19:44 14.10.2025

  • 25 Дик диверсанта

    2 23 Отговор
    В България върви ново преброяване на глупаците, само не зная кой го прави - чорапа или копейката.
    Форумните дебили знаят ли кой ги брои пак?

    19:44 14.10.2025

  • 26 Димяща ушанка

    3 25 Отговор

    До коментар #20 от "Няма лошо":

    Одеса за два дня!!

    19:44 14.10.2025

  • 27 Следовател Стъпков

    13 5 Отговор
    Гаранция тоя издаде скици и планове на Одеса и околностите сега, хаха

    19:45 14.10.2025

  • 28 Дzверцов

    41 4 Отговор
    Одеса е град създаден от Екатерина Велика. Руска Императрица! Е, какъв паспорт да има кмета на Одеса? Въпроса е за средн (3) по руска история!

    Коментиран от #32, #80

    19:46 14.10.2025

  • 29 Путин:

    26 3 Отговор
    Спокойно,Гена...след СВО, пак ще си кмет на Одеса

    19:46 14.10.2025

  • 30 Късият Пу

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":

    Пращам ги на фронта!

    Коментиран от #58

    19:48 14.10.2025

  • 31 Не било пудра захар

    22 2 Отговор
    Чичо Зеленски, защо кашляш?

    19:49 14.10.2025

  • 32 Екатерина Велика починала.

    3 25 Отговор

    До коментар #28 от "Дzверцов":

    След полов акт с кон.Някскви руски ценности..

    Коментиран от #41, #51, #56

    19:49 14.10.2025

  • 33 Край

    26 3 Отговор
    Одеса е била, е и ще бъде руски град. Независимо от товя кой какво му се иска.

    Коментиран от #35, #40

    19:50 14.10.2025

  • 34 Обтегач

    1 20 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    Коментиран от #39

    19:51 14.10.2025

  • 35 ТОМАХОУК

    2 13 Отговор

    До коментар #33 от "Край":

    Ще,ще

    Коментиран от #42

    19:52 14.10.2025

  • 36 Pyccкий Карлик

    2 24 Отговор

    До коментар #24 от "Кат ти гледам":

     "...нито жена нямаш нито деца..."

    Как бе, жената с децата съм пратил в Руския рай да видят кво е. Че нещо кисело им беше в китна България.
    Нека сега посмотрят що е то Рассия - студ, глад, нет картофи, хляб, яйца, бензин и абувки 😄👍

    19:55 14.10.2025

  • 37 Копейки,

    1 19 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    19:55 14.10.2025

  • 38 Руснак без крак

    1 18 Отговор

    До коментар #20 от "Няма лошо":

    Утре влизам в Одеса!Ако ме не обезглавят при Покровск.

    19:57 14.10.2025

  • 40 Копейка

    2 9 Отговор

    До коментар #33 от "Край":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    19:57 14.10.2025

  • 42 кадирь..

    11 2 Отговор

    До коментар #35 от "ТОМАХОУК":

    Сън сънувах..сън бгбандерски сънувах

    19:59 14.10.2025

  • 43 Жорко

    12 1 Отговор
    Смешник,предполагам скоро ще си храна за рибките

    20:00 14.10.2025

  • 44 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    13 2 Отговор
    Аз ще победя Русия , Аз ще съм цар на цяла европа , Аз съм хитрата лисица която ще излъже БУДАЛАТА тръмп , аз и само аз !!!!!!

    20:01 14.10.2025

  • 45 Русия

    14 1 Отговор
    То по тая логика и на зели трябва му вземат гражданството па и санкции ,де се е родил за кого е работил

    20:02 14.10.2025

  • 46 Ха-ха-ха

    16 2 Отговор
    Безсилие, безсилие и злоба прозира зад всяко действие на Зелю и нандеровците около него.

  • 47 Това е първа

    20 1 Отговор
    стъпка към кървава гражданска война...

    20:05 14.10.2025

  • 49 Перо

    20 0 Отговор
    Отнел е гражданството, а произхода как ще го отнеме? И те са украинци от 1991 г., точно като северномакедонците, които за една нощ са станали от българи “македонци”, но сега са граждани на РСМ! В БГ всички украинци говорят на руски! Поредната измислена “нация” и произтичащите последствия като “националисти” /бандеровци/! Върнаха се като предатели от 40-те г.!

    Коментиран от #60, #75

    20:10 14.10.2025

  • 51 дедо..

    15 0 Отговор

    До коментар #32 от "Екатерина Велика починала.":

    Това са бъртвежи,от шизокарлуковец-вярващ в идейте на зеления мухал,който яко гуши урсулските денежние средства и сладко пиьоть и вкусно жрьот..а бгбандерците му плескат и викат бис бис

    20:11 14.10.2025

  • 52 Сантанко

    14 0 Отговор
    В момента има само едно нещо значение и това е да няма Украйна на картата, всичко останало може да почака!

    20:18 14.10.2025

  • 54 Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    А ти като видиш руснак и си сваляш бикините, оставаш само по токчета…

    20:28 14.10.2025

  • 55 Уса

    13 0 Отговор
    Зеления потник е бесен,че ще получи скъпи томахоци само за украса

    20:28 14.10.2025

  • 56 Екатерина е

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Екатерина Велика починала.":

    немкиня, ама то тва ти от къде да го знаеш.

    Коментиран от #73

    20:29 14.10.2025

  • 57 не може да бъде

    11 0 Отговор
    Отнето граждансто на 3 души -нищо работа !?Но големият въпрос е колко бивши украински граждани има в Русия -които се намират там напълно легално и повечето от тях работят -и колко от тях вече са с руско граждансто!?И тук не става дума за 3 души а за поне 3 милиона души!?А някои казват - вече са доста повече от 3 милиона!?

    20:30 14.10.2025

  • 58 СВО се води

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Късият Пу":

    от доброволци и местни бивши украинци!
    Не се прави на улав!

    Коментиран от #62, #68

    20:31 14.10.2025

  • 59 Радо

    10 1 Отговор
    Е., това не е ли нацизъм , да забраняваш на хората да казват каква народност са ?

    Коментиран от #61

    20:32 14.10.2025

  • 60 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Ако имаши пуне малку критична мисъли и знания штеши да знайш как са формира нация,но ф резултат на богатите ти незнания имами и този твой кументар.

    20:33 14.10.2025

  • 61 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Радо":

    Не нацизам а диктатура. Научи са първо ко означава нешто,неговия смисал и посля драскай

    20:34 14.10.2025

  • 62 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "СВО се води":

    Предполагам чи и доброволци ришиха да са осъштестви СВО

    20:36 14.10.2025

  • 63 Костадин Костадинов

    3 6 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини

    Коментиран от #74, #82

    20:37 14.10.2025

  • 64 Факт

    4 2 Отговор
    Ами 70%от нашите политици са завършили в СССР или са членове на БКП.Дори военния ни министър е завършил академия ,,Будьони" в омразната Москва.Затова препускат конници в главата му

    Коментиран от #66

    20:38 14.10.2025

  • 65 ООН

    3 0 Отговор
    скандал е КАТУНА на белите мангасарянИИИ

    20:40 14.10.2025

  • 66 Видьо Видев

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    В България комунистите всичко обърнаха наопъки! По света опозицията критикува управляващите, у нас ТУ ТУ критикува опозицията!

    20:40 14.10.2025

  • 67 По време на война

    2 2 Отговор
    се действа насигурно!

    Жестоко време е!

    20:45 14.10.2025

  • 68 Къде е редовната руска армия?

    0 6 Отговор

    До коментар #58 от "СВО се води":

    Ами при Кобзон разбира се.

    20:45 14.10.2025

  • 69 Посетител

    2 0 Отговор
    Паяци в буркан...

    20:47 14.10.2025

  • 70 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нов удар в зурлите на рашките.":

    Латвия все още е заплаха. Но ако това се случи, безпомощните възрастни хора и хора с увреждания ще бъдат подложени на депортиране. С тъга чувам бурните аплодисменти за Рига в Европа.Засега единствените ограничаващи фактори са латвийските пристанища и Латвийските железници, които разчитат на транспортирането и превоза на руски въглища и беларуски поташ. Латвия няма други източници на доходи. Ако потокът от товари спре, Латвия ще умре.

    Коментиран от #72

    20:49 14.10.2025

  • 71 Стела

    2 1 Отговор
    Батко му Хитлер може да се гордее с него!

    20:50 14.10.2025

  • 72 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Гориил":

    Браво, браво,ей тва е най тапиа прупаганден матрял който може да измисли от русуфилякъ

    20:53 14.10.2025

  • 73 Немкиня...

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Екатерина е":

    ... по рождение, рускиня по душа!

    Коментиран от #77

    20:54 14.10.2025

  • 74 Посетител

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Костадин Костадинов":

    Щото ги жали, брои ги за свои хора... Ако ги не жалеше, Газа щеше да бъде разходка в парка...

    Коментиран от #79

    20:59 14.10.2025

  • 75 Чебурашка

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Е мене що ме търкат, като го напиша това?

    20:59 14.10.2025

  • 76 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Щом си руский зпапочваме от тебе.

    20:59 14.10.2025

  • 77 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Немкиня...":

    И ти га са срешна с нейната душа и чи ти показа адресната си регистрация?
    Молба към русуфилякъ:моля въ,приди да напишити нешту ,читети и мислети,штот ши продължавате да сте кът тоа дет го репликирам,димек тъйййййпии

    Коментиран от #78

    21:02 14.10.2025

  • 80 Градът е френски

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дzверцов":

    През първите години след основаването на града в него има значителна гръцка общност, както и много българи.

    Французинът Арман-Еманюел дю Плеси дьо Ришельо е управител на Одеса през 1803 – 1814 г. Избягал от Френската революция, той служи във войската на императрица Екатерина II срещу турците. На него градът дължи своето първо градоустройство, нареждан е сред бащите на Одеса.

    Коментиран от #83

    21:08 14.10.2025

  • 81 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Чебурашка":

    Не ве,не читеш ли ко съм писал или си толко изнервян дет та напраях на 2ве стинки

    Коментиран от #85

    21:08 14.10.2025

  • 82 Чебурашка

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Костадин Костадинов":

    Ами, ако не ги жалеше, щото са един народ, щеше да е война, а не СВО! Пповярвай не искаш да видиш руска война!

    Коментиран от #86, #89

    21:10 14.10.2025

  • 83 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #80 от "Градът е френски":

    По принцип е безсмислено да пишеш заштото русуфилякъ не разбира чи Русия копира сичко от Европа и благодарение на Европа е нешто, но по руски стандарт пак ништо не е свършила както тряа ,като например автомобилите им

    21:11 14.10.2025

  • 84 Калбо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Личи си по писането че си украинец и много ясно че ти ще бъдеш съгласен с зеленски ама не ми е ясно ти какво правиш тука защо не си на фронта

    21:13 14.10.2025

  • 85 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Костадин Костадинов":

    Не мое ме направи на нещо - едно голямо НИЩО!

    Коментиран от #87

    21:13 14.10.2025

  • 87 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Чебурашка":

    Психчо,аку съм повишил нуждата ти от лекарства моля да мъ извиниш

    21:17 14.10.2025

  • 88 ПУТИН

    2 1 Отговор
    САМО ГРИЖИ МИ СЪЗДАВАТ
    СЕГА ЗАРАД ТОЯ ТРЯБВА ДА ЛИША ОДЕСА ОТ УКРАИНСКО ГРАЖДАНСТВО

    21:17 14.10.2025

  • 89 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Чебурашка":

    Психчо стига са пръй на друк. Човек дето да отиде носи себе си. Тъй ми говориш все едно си живял 1000 години. Пък исторически виждами кво представляа руската война - по-скоро жертва своя си народ. Не ми отговори на въпроса: ква е силекцията за чужди и свои, сакатите и убитите са от чуждите тъй ли

    21:18 14.10.2025

  • 90 Чебурашка

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Костадин Костадинов":

    На тебе тябва да ти обяснява голям специалист! И пак не е сигурно какво ще попиеш... Просто нянаш между ушите попиваъелно вещество...

    Коментиран от #91, #94

    21:18 14.10.2025

  • 91 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чебурашка":

    Психчо,ама моля ти са ве, пак блукира. Ако съм та накарал да зимаш пойчи ликарства, извинявай! Ништо пробвай да ми обясниш,айде да мъ просветиш ,моля те ,белкям стана русофил

    21:22 14.10.2025

  • 92 1111

    0 0 Отговор
    Аве, пропуснали сте, нещо не виждам колко са българите в Одеса?!

    21:22 14.10.2025

  • 93 Николай

    3 1 Отговор
    Пълна диктатура от страна на този шут, как го търпят не знам.
    Най-доброто решение е да обесят или отровят или му дадат свръх доза да изшмръка през ноздрите си.
    Това не е човек, а клоун, цирков артист и убиец.

    Коментиран от #95

    21:23 14.10.2025

  • 94 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чебурашка":

    Вчера та търсях, штот настина ми липсваш и съм ти благодарен чи си тука штот е някси пусту бис тебя

    21:23 14.10.2025

  • 95 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Николай":

    Уууууууу колко страшну звучи тъйпиииа русуфилякъ

    21:24 14.10.2025

  • 96 Ротмистър

    1 1 Отговор
    Мръсни московски плъхове

    21:25 14.10.2025

