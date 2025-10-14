Скандал в Киев! Президентът Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса заради руски паспорт! Туханов ще обжалва

Кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от гражданство. Според източници от украинската служба на БиБиСи, решението е взето от украинския президент Володимир Зеленски. Причината за това е, че кметът притежава руски паспорт - твърдение, което Труханов отрича.
Зеленски съобщи, че е провел съвещание по сигурността, на което ръководителят на СБУ Васил Малюк докладва за "противодействието на руските разузнавателни мрежи и колаборационисти във фронтовите райони и на юг".
Според украинския лидер "руското гражданство на някои лица е потвърдено". Той е подписал указ за отнемане на украинското им гражданство.
Зеленски не ги назова в публикацията си в социалните мрежи, но източник на украинската служба на БиБиСи в правителствените структури заяви, че той е имал предвид и кмета на Одеса Генадий Труханов.
Украинските медии съобщават, че същият указ е лишил бившия депутат от Върховната рада Олег Царев и балетния танцьор Сергей Полунин от украинско гражданство.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи по-късно в Telegram, че е подписал указ относно лица с потвърдено руско гражданство, съобщава БТА.
„Проведох съвещание относно ситуацията със сигурността в някои от нашите региони – и това са принципни въпроси. Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк докладва за противодействието на руските агентурни мрежи и сътрудници във фронтовите, пограничните райони и в южната част на страната ни. Наличието на руско гражданство при някои лица също е потвърдено – по отношение на тях са подготвени съответните решения. Подписах указа“, подчерта Зеленски в приложението Телеграм.
По материали на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), публикувани в приложението Телеграм, прекратено е гражданството на кмета на град Одеса Генадий Труханов.
"Комисията към президента на Украйна по въпросите на гражданството взе решение за прекратяване на гражданството на нашата държава на кмета на Одеса Генадий Труханов. Такова решение, в частност, се основава на доказателствената база на Службата за сигурност и е одобрено с указ на президента на Украйна", казва се в съобщението на СБУ на Украйна в Телеграм.
Кметът на Одеса Геннадий Труханов излезе с обръщение към одесчани относно лишаването си от украинско гражданство, чрез официалния уебсайт на градския съвет.
"Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва във видеобръщението си Труханов.
"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.
По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса.
"Никога не съм бил регистриран на територията на Руската федерация. Не съм бил вписан в регистрационните данни на руските граждани и дори не съм имал основания за автоматично придобиване на гражданство като военнослужещ, тъй като се уволних от редиците на въоръжените сили на ОНД на 15 януари 1992 г. А законът за автоматично признаване за руското гражданство влезе в сила на 6 февруари 1992 г.", посочва Геннадий Труханов.
Относно по-нататъшните си действия кметът на Одеса е категоричен: "В случай на лишаване от украинско гражданство, правомощията на кмета се прекратяват от момента, в който градският съвет приеме решение, с което се уведомява за този факт. Това е предвидено в чл. 79, чл. 11 от Закона на Украйна за местното самоуправление в Украйна. Дотогава ще продължа да изпълнявам правомощията си като кмет, избран от гражданите".
"Ще обжалвам решението за лишаване от украинско гражданство във Върховния съд. А, ако това не е достатъчно, тогава в Европейския съд по правата на човека", констатира Геннадий Труханов.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса, съобщи Укринформ, цитирайки видеообръщението на държавния глава.
"Одеса заслужава по-голяма защита и по-голяма подкрепа. Това може да се направи във формата на военна администрация – твърде много проблеми, свързани със сигурността в Одеса, остават без адекватен отговор от твърде дълго време. Ще бъдат взети всички възможни ефективни решения. Скоро ще назнача ръководител на военната администрация", заяви Зеленски.
Както бе съобщено по-рано Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов, бившия депутат Олег Царьов и балетиста Сергей Полунин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
