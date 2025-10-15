Авиационната коалиция: Швеция да не предава на Украйна изтребителите Грипен

Така наречената "Авиационна коалиция", група държави, които помагат на Украйна с доставки на бойни самолети, е посъветвала Швеция да се въздържи засега от предаването на многоцелеви изтребители Gripen на Украйна. Това е заявил на брифинг в щабквартирата на НАТО в Брюксел министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон, предава "Милитарний", цитиран от Фокус.



Той не изключва такава възможност в бъдеще и заявява, че Украйна проявява интерес към самолетите.



Решението да се въздържи от прехвърлянето на изтребителите той обяснява с инфраструктурни и технически затруднения:



"Мисля, че би било сложно да се въведат едновременно три типа бойни самолети. В момента това са F-16, а също и Mirage“, заявява министърът на отбраната на Швеция.



В отговор на въпрос за евентуалното изпращане на Gripen в Украйна той посочва:



"Но, както вероятно знаете, авиационната коалиция ни посъветва засега да се въздържаме от тази стъпка и вместо това да се съсредоточим върху нашите самолети ДРЛВ“, коментира Пол Йонсон.

