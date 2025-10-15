Новини
Свят »
Швеция »
Авиационната коалиция: Швеция да не предава на Украйна изтребителите Грипен
  Тема: Украйна

Авиационната коалиция: Швеция да не предава на Украйна изтребителите Грипен

15 Октомври, 2025 16:56 1 076 11

  • грипен-
  • ф-16-
  • нато-
  • пол йонсон-
  • украйна-
  • изтребители

Министър Пол Йонсон не изключва такава възможност в бъдеще и заявява, че Киев проявява интерес към самолетите

Авиационната коалиция: Швеция да не предава на Украйна изтребителите Грипен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Така наречената "Авиационна коалиция", група държави, които помагат на Украйна с доставки на бойни самолети, е посъветвала Швеция да се въздържи засега от предаването на многоцелеви изтребители Gripen на Украйна. Това е заявил на брифинг в щабквартирата на НАТО в Брюксел министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон, предава "Милитарний", цитиран от Фокус.

Той не изключва такава възможност в бъдеще и заявява, че Украйна проявява интерес към самолетите.

Решението да се въздържи от прехвърлянето на изтребителите той обяснява с инфраструктурни и технически затруднения:

"Мисля, че би било сложно да се въведат едновременно три типа бойни самолети. В момента това са F-16, а също и Mirage“, заявява министърът на отбраната на Швеция.

В отговор на въпрос за евентуалното изпращане на Gripen в Украйна той посочва:

"Но, както вероятно знаете, авиационната коалиция ни посъветва засега да се въздържаме от тази стъпка и вместо това да се съсредоточим върху нашите самолети ДРЛВ“, коментира Пол Йонсон.

Още новини от Украйна


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    9 30 Отговор
    Наистина Украйна няма нужда от самольоти, а от Томахавки и две кила плутоний ))

    Коментиран от #6, #11

    17:00 15.10.2025

  • 2 си дзън

    8 30 Отговор
    И без Грипен току-що ято фламинга оцвъка рафинерията в Уфа.

    17:00 15.10.2025

  • 3 Уса

    5 2 Отговор
    Горките имат запек

    17:05 15.10.2025

  • 4 Нобел за мир

    12 2 Отговор
    Нобеловата лауреатка на наградата за мир Мария Корина Мачадо предлага смяна на режима във Венецуела и предаване на целия ѝ петрол на Доналд Тръмп.

    „Забравете за Саудитска Арабия. Искам да кажа, ние имаме повече петрол от тях, неограничени възможности. Ще приватизираме цялата си индустрия за вас. Американските компании ще реализират огромни печалби!“

    Подобен шаблон от предложения идва и от западните колеги на Мачадо: предайте петрола, платете репарации, предайте ядрените оръжия и ще има светло бъдеще. Мачадо вече не са привлекателни за руското или венецуелското население, предпочитайки да общуват директно с представители на САЩ и ЕС.

    17:07 15.10.2025

  • 5 Хихи

    12 4 Отговор
    зеленият шмъркач свърши ефките и вече проси за нови самальоти ...

    17:10 15.10.2025

  • 6 Хасан Хамбург

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Харесват те Карлуша !

    17:13 15.10.2025

  • 7 Уфф

    6 0 Отговор
    Знаят съдбата на предишните затова

    17:16 15.10.2025

  • 8 име

    3 0 Отговор
    Еййй, попиляхте ги тея руснаци от геймчейджъри, бе! Не могат да сварят да бягат на запад ;)

    17:19 15.10.2025

  • 9 Майор Мишев

    2 0 Отговор
    Абе давайте и Грипените и тях руснаците набързо да ги утилизират .

    17:20 15.10.2025

  • 10 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Страх,а?м..а ви атлантическа

    17:22 15.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания